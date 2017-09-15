Умные часы действительно помогут сбросить вес. И не только

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Довольно просто периодически бегать или ходить спортивным шагом. Большинство из нас так или иначе делает это время от времени. Но мало кто делает это правильно. Нужна правильная осанка, удачное расстояние шага, выверенный ритм, ровное дыхание. Переставлять ноги с места на место в быстром темпе - отнюдь не главное. И вот незадача: текущие носимые на руке устройства комфортно могут подсчитывать сердцебиение или даже потраченные калории, но по-настоящему помочь заниматься правильно они пока не способны. По крайней мере, без различного усложняющего дело оборудования.

Швейцарская компания Myotest планирует поменять ситуацию. Её сотрудники работают над продуктом, который способен следить за положением тела исключительно при помощи акселерометра. Этот продукт почти готов., и производители смарт-часов и фитнес-трекеров почти гарантированно будут в нём заинтересованы.

История развития Myotest начинается в 2004 году. Именно тогда Патрик Флакшн, основатель, всерьёз задался целью разработки алгоритмов для персонализированных рекомендаций к тренировкам. Сейчас он, между прочим, тренирует известных атлетов, вроде швейцарской горнолыжницы Лары Гут. Его компания за прошедшие годы уже выпускала несколько пробных устройств, выполняющих эту миссию, но самая сложная задача приблизилась к исполнению лишь сейчас.

Разработка программного обеспечения, выполняющего сложнейший анализ при помощи минимального набора сенсоров - это задача с длинным решением, рассказывает Кристоф Рамштейн, занимающий должность директора Myotest (CEO). Существующие на рынке сейчас профессиональные решения используют размещаемые на груди датчики, чтобы измерить многие важные для общего анализа параметры, такие, как движение тела в вертикальной плоскости или ритм бега. (Или заплыва, или любого другого спортивного действа.) Но! Всё то же самое можно сделать и без усложняющих дело дополнений - исключительно при помощи живущих на руке владельца умных часов. Именно такие устройства будут популярны у спортсменов нового поколения. Возможно, до их пришествия остались считанные месяцы, особенно если раскрываемые Myotest сведения верны (они заявляют о 94% точности измерений против 95% у специализированного устройства Garmin, использующего датчик на груди).

Пока что основной партнёр Myotest - это малоизвестная немецкая компания Sigma Sports, но, похоже, новые многообещающие связи могут образоваться уже до конца этого года. Технологии, о которых идёт речь, придутся кстати практически в любом спорте: теннис, плавание, бег, гольф…

Само собой, правильное измерение данных является лишь отправным пунктом для более серьёзного дела. На горизонте сотрудники Myotest видят создание электронных тренеров, более точных и персонализированных, чем любое из существующих сегодня решений.

Рынок носимых устройств растёт крупными скачками из года в год. Все участники схватки, особенно компании Fossil (недавно поглотила Misfit), Apple, Fitbit, Garmin и Samsung, постоянно ищут новые способы привлечь покупателей именно к своим изделиям. Разработки Myotest были бы крайне полезны любому из этих брендов. Вероятно, совсем скоро станет окончательно известно, сойдётся ли дорога небольшой швейцарской компании с кем-либо из них.