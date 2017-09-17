Спрос на iPhone X, вероятно, будет выше предложения вплоть до апреля 2018

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Производство электроники Apple не так уж редко сталкивается с проблемами. Чаще всего проблема заключается в том, что сборка очередного устройства ведётся в недостаточных количествах и недостаточными темпами, что создаёт большие очереди и увеличивает риск пропустить крупный брак. Так вот, люди из KGI Securities, это наименование уже прочно ассоциируется с верными прогнозами на ближайшее будущее яблочной компании, считают, что с iPhone X повторится именно такая история. Даже в более серьёзной мере, чем когда-либо до этого.

Так, до конца 2017 года скорость производства будет недостаточной, и из-за этого лишь около 40 миллионов iPhone X попадут в руки к живым покупателям. Ранее даже пессимистичный сценарий предполагал достижение 45-50 миллионов. В сентябре будут доставлены лишь 2-3 миллиона устройств. В 2018 году скорость производства также не вырастет в значительной степени. Но баланс между спросом и предложением будет достигнут за счёт постепенного спадания первого.

Одним из основных препятствий для более оперативных поставок iPhone X называется компания Samsung. Она не в состоянии производить требуемые количества OLED-экранов, а с другими поставщиками - например, LG, которая в данный момент исполняет заказ от Google на производство как минимум одного телефона Pixel - Apple договориться не удалось.