Что такое Apple ARKit и с чем его едят?
Виртуальная реальность (VR), несмотря на все её прелести и возможности, на данный момент почти не интересует компанию Apple. Но дополненная реальность (AR) - это совсем другое дело! Своё внимание на эту сферу развития IT яблочная компания обратила давно. Первые серьёзные шаги, правда, мы увидели лишь сейчас, в 2017 году.
iOS 11 доступна на совместимых устройствах уже с сегодняшнего дня (19 сентября). Вместе с этим релизом iOS сотни миллионов людей по всему миру получат доступ к максимально качественной дополненной реальности.
Как работает ARKit?
В рамках ARKit разработчики могут создавать самые различные виртуальные образы с недоступной ранее степенью интеграции в реальную жизнь. Как и всегда, Apple старается делать ставку на сильнейшую сторону своего бизнеса - идеальное взаимодействие между ПО и железом. Теперь iPhone и iPad смогут использовать поступающий с камер, гироскопов, акселерометров и прочих датчиков набор данных для того, чтобы буквально чувствовать своё место в текущей обстановке, с учётом окружающих устройство объектов. Одно из ключевых применений для всех этих данных - поиск подходящих по размеру для текущей задачи плоских предметов или линий, на которые можно поместить информацию или виртуальный предмет.
В распоряжении Apple сейчас есть наиболее быстрые и при этом экономные мобильные процессоры. ARKit может получать полный доступ к их ресурсам. Поддерживаются A9, A10 и A11. Для построения сцен могут использоваться и другие наборы возможностей, вроде Metal и SceneKit.
Конечно, самый новый (и дорогой) iPhone X наиболее удачно подходит для ARKit. Его фронтальная камера дополняется системой трёхмерного сканирования. Пока что максимальный эффект от этого получают различные развлечения, вроде приложения Snapchat, его маски теперь смогут выглядеть невероятно реалистично. Но на этом разработчики со всего мира вряд ли остановятся.
Что ARKit умеет прямо сейчас?
На данный момент не так много. Наиболее интересное и применимое в жизни приложение - это IKEA Place, оно позволяет «примерить» мебель и некоторые другие товары из этой торговой сети к собственной комнате в реальном масштабе. Ещё есть ModiFace, окраска волос в реальном времени. Виртуальная, конечно же.
Дополненную реальность можно также использовать для навигации. В особенности для того, чтобы найти человека или нужный объект в людном месте. Для этого сделано приложение Neon, оно показывает месторасположение человека светящейся стрелкой.
Приложение Kabaq позволяет упростить выбор блюда в ресторане. Оно показывает, как примерно будет выглядеть блюдо, когда его принесут готовое на тарелке. Как показывает демонстрационное видео, виртуальную еду не так-то просто отличить от реальной.
Куда бы двигался мир без игр? The Machines, нечто в стиле League Of Legends и прочих подобных MOBA, работает именно при помощи ARKit. Перемещения игрока в реальности меняют обстановку внутри игры. Музыка, например, может становиться громче или играть более приглушённо.
Конкуренты
Кроме Apple, виртуальную борьбу за реальные прибыли собираются вести Microsoft, Google, Snap, Facebook. Есть и такие перспективные, но пока малопонятные вещи, как Magic Leap. И это не полный список.
Наиболее реальным и опасным конкурентом, конечно же, стоит считать Google. Авантюра с умными очками Glass закончилась не лучшим образом, но сейчас ставка будет сделана на программную разработку, на ARCore, которая выглядит копией ARKit, только для Android.
ARCore ведёт свою историю от очередной авантюры под названием Project Tango, и ориентируются разработчики, сюрприз, преимущественно на топовые устройства, вроде Pixel от самой Google или Galaxy S от Samsung. Обеспечить корректную работу требовательных вычислений на других, более дешёвых смартфонах, да ещё и от нескольких сотен разношерстных производителей, будет непростой задачей.
Главной же задачей, вне зависимости от того, за какую компанию мы "болеем" в текущую минуту, является лихорадочный поиск наиболее удобных повседневно и при этом выгодных коммерчески способов применить дополненную реальность к жизни. Пока что он проходит не слишком успешно. Важно помнить, что именно спрос обычно двигает предложение, и если среднестатистический человек хотя бы даже из скромной двадцатки самых развитых стран мира в ближайшие год-два не получит подтверждения, что AR - полезная и важная лично для него вещь, то всё это может стремительно скатиться в статусе из перспективного начинания в пустую авантюру. Такое в истории развития электроники происходило бессчётное количество раз.