Что такое Apple ARKit и с чем его едят?

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Виртуальная реальность (VR), несмотря на все её прелести и возможности, на данный момент почти не интересует компанию Apple. Но дополненная реальность (AR) - это совсем другое дело! Своё внимание на эту сферу развития IT яблочная компания обратила давно. Первые серьёзные шаги, правда, мы увидели лишь сейчас, в 2017 году.

iOS 11 доступна на совместимых устройствах уже с сегодняшнего дня (19 сентября). Вместе с этим релизом iOS сотни миллионов людей по всему миру получат доступ к максимально качественной дополненной реальности.

Как работает ARKit?