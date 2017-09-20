Компания Samsung, возможно, разработала собственный скоростной фотосенсор

Прогресс инженеров Samsung в разработке собственных фотосенсоров впечатляет, но именно камеры от Sony продолжают доминировать в мире смартфонов. Среди прочих, причиной тому стала их способность делать HD-видео с большим количеством кадров в секунду, вплоть до 960.

Корейская компания потратила значительные ресурсы на то, чтобы догнать конкурента. Результат: уже в этом ноябре начнётся полноценное производство продвинутых сенсоров с примерно теми же возможностями, что ранее предлагала лишь Sony. Скорее всего, мы увидим их в будущих смартфонах Galaxy, так что ждать осталось не так долго. В течение ближайших шести месяцев мы точно узнаем, смогла ли компания пробиться через барьер в 1000 кадров/секунду.

