Notebookcheck

Компания Samsung, возможно, разработала собственный скоростной фотосенсор

Двойная камера смартфона Samsung. Неофициальная иллюстрация (Изображение: mobile.it168.com)
Двойная камера смартфона Samsung. Неофициальная иллюстрация (Изображение: mobile.it168.com)
На данный момент камеры для смартфонов, обрабатывающие около 1000 кадров в секунду, делает лишь Sony
by Sergey Tarasov, 20.09.2017
телефоны

Прогресс инженеров Samsung в разработке собственных фотосенсоров впечатляет, но именно камеры от Sony продолжают доминировать в мире смартфонов. Среди прочих, причиной тому стала их способность делать HD-видео с большим количеством кадров в секунду, вплоть до 960.

Корейская компания потратила значительные ресурсы на то, чтобы догнать конкурента. Результат: уже в этом ноябре начнётся полноценное производство продвинутых сенсоров с примерно теми же возможностями, что ранее предлагала лишь Sony. Скорее всего, мы увидим их в будущих смартфонах Galaxy, так что ждать осталось не так долго. В течение ближайших шести месяцев мы точно узнаем, смогла ли компания пробиться через барьер в 1000 кадров/секунду.

Источник(и)

Что такое Apple ARKit и с чем его е...
Xperia XZ1 - первый доступный в роз...
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2017 09 > Компания Samsung, возможно, разработала собственный скоростной фотосенсор
Sergey Tarasov, 2017-09-20 (Update: 2017-10- 7)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 