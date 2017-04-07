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Samsung уходит с рынка цифровых камер

Samsung Galaxy S8 - замена обычным цифровым камерам.
Samsung Galaxy S8 - замена обычным цифровым камерам.
Раньше Samsung уверенно чувствовала себя на рынке цифровых камер. Но его упадок и рост популярности мобильной фотографии заставил компанию закрыть это направление.
by Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 07.04.2017
бизнес

Последняя цифровая камера Samsung вышла довольно давно - в 2015 году, когда южнокорейский гигант представил беззеркальную модель NX500. Теперь компания решила продолжить движение вперёд с новыми силами - но уже без создания какой-либо замены NX500. Похоже, в Samsung решили переключиться на продукты виртуальной реальности, вроде камеры Gear 360.

The Investor (согласно источникам, знакомым с ситуацией изнутри) говорит, что: "Компания Samsung Electronics недавно прекратила производство и продажу цифровых камер, а это намекает на уход корейского гиганта с увядающего рынка." Неназванный официальный представитель Samsung подтвердил слух, и интересно прокомментировал его:  "мы останемся в этом бизнесе, но создадим совершенно новую категорию продуктов."

Samsung впервые появился на рынке цифровых камер в 1997 году, воспользовавшись ростом начальной категории продуктов - продолжавшимся примерно до момента спада в середине 2000-х годов. Анонимный источник обратил внимание на то, что "Samsung потерял конкурентоспособность в этом сегменте, так как начался взрывной рост мобильной фотографии с помощью смартфонов", и что компании "похоже, не осталось ничего другого, кроме как уйти с рынка."

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Codrut Nistor / Andrei Manzhov, 2017-04- 7 (Update: 2017-04- 7)

 