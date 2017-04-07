Samsung уходит с рынка цифровых камер
Последняя цифровая камера Samsung вышла довольно давно - в 2015 году, когда южнокорейский гигант представил беззеркальную модель NX500. Теперь компания решила продолжить движение вперёд с новыми силами - но уже без создания какой-либо замены NX500. Похоже, в Samsung решили переключиться на продукты виртуальной реальности, вроде камеры Gear 360.
The Investor (согласно источникам, знакомым с ситуацией изнутри) говорит, что: "Компания Samsung Electronics недавно прекратила производство и продажу цифровых камер, а это намекает на уход корейского гиганта с увядающего рынка." Неназванный официальный представитель Samsung подтвердил слух, и интересно прокомментировал его: "мы останемся в этом бизнесе, но создадим совершенно новую категорию продуктов."
Samsung впервые появился на рынке цифровых камер в 1997 году, воспользовавшись ростом начальной категории продуктов - продолжавшимся примерно до момента спада в середине 2000-х годов. Анонимный источник обратил внимание на то, что "Samsung потерял конкурентоспособность в этом сегменте, так как начался взрывной рост мобильной фотографии с помощью смартфонов", и что компании "похоже, не осталось ничего другого, кроме как уйти с рынка."