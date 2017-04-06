4K игры на Xbox: Project Scorpio станет монстром производительности?

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Уже некоторое время ходят слухи о Project Scorpio - новой игровой консоли, над которой работает Microsoft. На прошлой неделе представители Digital Foundry смогли увидеть консоль в живую, и на ресурсе EuroGamer.net сегодня были опубликованы их впечатления (а также характеристики новой консоли).

Scorpio выглядит впечатляюще! Самым заметным улучшением стала доработка платформы от AMD. Процессор по-прежнему 8-ядерный (как и в XBox One), но теперь работает на существенно более высокой тактовой частоте 2.3 ГГц (вместо 1.75 ГГц в Xbox One).

Похоже, что наибольший рост производительности обеспечит видеопроцессор. Тогда как в Xbox One было 8 ГБ памяти DDR3, работавшей на частоте 853 МГц, - в Scorpio установлено 12 ГБ видеопамяти GDDR5, работающей на частоте 1172 МГц. Также в Scorpio будет в 3.3 раза больше исполнительных блоков по сравнению с Xbox One: 40 вместо 12. Пропускная способность памяти тоже заметно увеличится. Благодаря новой 384-битной шине, видеопроцессору Scorpio будет доступно 326 ГБ/с, что намного больше 68 ГБ/с в Xbox One.

Но игрокам будет доступен не весь объём этих ресурсов. В режиме 4K Scorpio будет резервировать 4 ГБ видеопамяти для операционной системы - в таком случае, для игр останется 8 ГБ. Впрочем, этого всё равно будет вполне достаточно даже для игр в режиме 4К. В тестах Microsoft удалось достичь запланированного уровня производительности в 6 терафлопс. Во время технологической демонстрации, где использовалась игра Forza Motorsport 6, новой консоли Scorpio удалось поддерживать 60 к/с в разрешении 4K с использованием около 70% доступных аппаратных ресуров. Хотя демонстрационная версия игры, скорее всего, была сильно оптимизирована - такой результат всё равно выглядит многообещающе для будущего консоли. Если запас ресурсов действительно настолько большой, то у талантливых разработчиков будет много места для манёвров.



Те геймеры, которые пока не перешли на мониторы 4K, тоже получат ощутимые преимущества в случае апгрейда. Microsoft не забыла о них при разработке Scorpio, поэтому в режиме Full HD для существующих игр Xbox One консоль даст значительный прирост производительности. Помимо этого, консоль сможет прозрачно снизить разрешение игр до разрешения 1080p (supersampling - когда рендеринг осуществляется для виртуального разрешения 4K, а затем изображение уменьшается до аппаратного Full HD). Эта технология обеспечит очень чёткое изображение и плавный игровой процесс, благодаря чему игры будут потрясающе выглядеть на телевизорах FHD.

Безусловно, на бумаге Scorpio выглядит эффектно. На уровне "чистой производительности" она превосходит консоль Sony Playstation 4 Pro, и на голову быстрее Xbox One и Xbox One S. В реальной жизни производительность игр будет сильно зависеть от разработчиков, т.к. производители игр для консолей обычно оптимизируют их для каких-то определённых платформ. Мы надеемся, что к моменту выхода Scorpio такая оптимизация будет реализована.

О ценах и дате начала продаж пока ничего не известно, но что-то подсказывает, что велика вероятность увидеть работающий прототип уже этим летом, на выставке E3. Слухи, которые ходят на данный момент, утверждают, что розничные продажи начнутся в 4-м квартале этого года.