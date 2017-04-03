Консоли Nintendo Switch меняют форму от перегрева
Название новой консоли “Switch” (англ. изменение, переключение), возможно, содержит в себе непредумышленную шутку. Дело в том, что часть владельцев этой модели жалуется на произвольную (хоть и незначительную) деформацию корпуса консоли. Это расстраивает, ведь Nintendo Switch присутствует на рынке от силы месяц - её представили 3 марта.
Похоже, что первым, кто сообщил о проблеме, оказался пользователь Reddit под ником "_NSR", который опубликовал фотографию своей консоли рядом с плоским чехлом Apple iPad Smart Cover. На фото видна деформация (искривление) корпуса консоли, больше в её правой дальней части. После этого поста множество других пользователей Reddit внимательно проверили свои консоли Switch и тоже заметили небольшое искривление. На эту тему появились также несколько публикаций в Twitter.
Хотя причина пока точно не ясна, похоже, существует взаимосвязь между деформацией корпуса и привычкой держать консоль Switch в док-станции. На данный момент предполагается, что системе охлаждения консоли (она состоит из нескольких медных тепловых трубок) при нахождении в док-станции может не хватать пространства для эффективной работы. Ранее пользователи уже жаловались, что док-станция тесновата для Switch; были даже публикации фото поцарапанных экранов консолей, которые всего лишь несколько раз вставлялись в док.
Скорее всего, в компании Nintendo уже знают о проблеме: несколько клиентов сообщили, что компания организовала ремонт их устройств после обращения в поддержку. На нормальное функционирование консоли деформация корпуса не влияет, однако, сам факт искривления корпуса совершенно нового устройства уже вызывает беспокойство, особенно в условиях бережной эксплуатации.