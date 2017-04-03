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Консоли Nintendo Switch меняют форму от перегрева

В результате нагрева корпус консолей Nintendo Switch может перестать быть плоским. (Изображение: Technobuffalo)
В результате нагрева корпус консолей Nintendo Switch может перестать быть плоским. (Изображение: Technobuffalo)
Корпус новых Nintendo Switch со временем может искривляться - возможно, из-за нагрева при нахождении консоли в доке. Точная причина пока не выяснена.
by Sam Medley / Andrei Manzhov, 03.04.2017
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Название новой консоли “Switch” (англ. изменение, переключение), возможно, содержит в себе непредумышленную шутку. Дело в том, что часть владельцев этой модели жалуется на произвольную (хоть и незначительную) деформацию корпуса консоли. Это расстраивает, ведь Nintendo Switch присутствует на рынке от силы месяц - её представили 3 марта.

Похоже, что первым, кто сообщил о проблеме, оказался пользователь Reddit под ником "_NSR", который опубликовал фотографию своей консоли рядом с плоским чехлом Apple iPad Smart Cover. На фото видна деформация (искривление) корпуса консоли, больше в её правой дальней части. После этого поста множество других пользователей Reddit внимательно проверили свои консоли Switch и тоже заметили небольшое искривление. На эту тему появились также несколько публикаций в Twitter.

Хотя причина пока точно не ясна, похоже, существует взаимосвязь между деформацией корпуса и привычкой держать консоль Switch в док-станции. На данный момент предполагается, что системе охлаждения консоли (она состоит из нескольких медных тепловых трубок) при нахождении в док-станции может не хватать пространства для эффективной работы. Ранее пользователи уже жаловались, что док-станция тесновата для Switch; были даже публикации фото поцарапанных экранов консолей, которые всего лишь несколько раз вставлялись в док.

Скорее всего, в компании Nintendo уже знают о проблеме: несколько клиентов сообщили, что компания организовала ремонт их устройств после обращения в поддержку. На нормальное функционирование консоли деформация корпуса не влияет, однако, сам факт искривления корпуса совершенно нового устройства уже вызывает беспокойство, особенно в условиях бережной эксплуатации.

Joey/Technobuffalo пытается выпрямить свою Switch тяжёлым грузом. (Изображение: Technobuffalo)
Joey/Technobuffalo пытается выпрямить свою Switch тяжёлым грузом. (Изображение: Technobuffalo)

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Sam Medley / Andrei Manzhov, 2017-04- 3 (Update: 2017-04- 5)

 