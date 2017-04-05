В сентябре выйдут новые часы Apple Watch Series 3

Знакомый с вопросом источник говорит, что в основном улучшится производительность и автономность. Может появиться модель с 4G, а внешний вид останется похожим.

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Фанаты Apple: сегодня больше нет поводов для волнений: как стало известно, в этом году выйдет новое поколение часов Apple Watch; всё идёт по плану.

Ресурс DigiTimes сообщил, что - по словам источника среди производителей компонентов - "новое поколение часов Apple Watch, над которыми сейчас работают ... планируется представить во второй половине [2017 года]." Поскольку поколение часов, которое продаётся в данный момент (под названием Series 2) представили в сентябре прошлого года, новость выглядит вполне логичной.

По всей видимости, не стоит ожидать больших изменений в дизайне или характеристиках. Сообщается, что новые часы будут выглядеть очень похоже на предыдущие; заметные изменения, скорее всего, произойдут в области производительности, а также времени автономной работы. Есть шанс, что Apple добавит вариант с поддержкой мобильных сетей 4G LTE, так что часы перестанут зависеть от iPhone для выполнения основных функций.

Похоже, график производства и начала продаж нового поколения часов будет выдержан согласно плану, чего нельзя сказать об основном продукте компании. Другой источник сообщает, что в производстве столкнулись с техническими трудностями, что может отложить запуск iPhone 8 (который в данный момент запланирован на сентябрь) до октября или даже ноября. Это явно нерадостная новость для Apple (а также клиентов Apple), которым бы хотелось увидеть iPhone и новые Apple Watch в одно и то же время.