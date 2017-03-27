В улучшенный Starcraft можно будет играть в разрешении 4K

Одну из самых популярных стратегий для ПК улучшат в части видео и аудио, а также истории и интерфейса. Теперь можно будет играть в разрешении 4К.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

Придётся использовать дополнительные пиксели!

Starcraft (по мнению многих - одна из лучших стратегий реального времени изо всех, когда-либо выпускавшихся для ПК) - сохраняет популярность с момента своего первого выхода. Несмотря на то, что в 2010-м году вышла вторая версия игры, у оригинальной до сих пор есть активное игровое сообщество. Starcraft - довольно старая игра (выпущена в 1998 году), которой уже давно не хватает визуального блеска современных игр. Поэтому её разработчик, Blizzard, надеется заполнить образовавшийся пробел выпуском переделанной версии, которая выйдет этим летом, и будет поддерживать игровой процесс в разрешении 4K.

Майк Морхайм (Mike Morhaime), исполнительный директор и со-основатель Blizzard, сказал: “StarCraft - это квинтэссенция того, чем является Blizzard: её стратегия, баланс игрового процесса, а также малозаметные детали - в комплексе отражают нашу долгосрочную приверженность к созданию продуктов, которые способны оставить эпохальный след, поэтому эта игра является важным продуктом для соревновательных игр и е-спорта уже на протяжении 20 лет. В улучшенной версии StarCraft: Remastered, мы модернизировали визуальные аспекты, аудио эффекты, а также сетевые возможности реального времени, чтобы поклонники могли продолжать играть в StarCraft на протяжении следующих 20 лет.”

Визуальные эффекты (как и аудио) будут переделаны в том числе для того, чтобы соответствовать увеличенному разрешению в 4К. Будут добавлены и ряд новых функций. К ним относятся: сохранение настроек в облаке, доработка стратегии игры (как в одно-, так и во многопользовательском режимах), а также улучшенные возможности поиска соперников. Сейчас Blizzard работает над улучшенной версией для ПК на Windows и Mac, и эксперты ожидают, что переработанная игра станет доступна где-то этим летом. Чтобы получить представление о том, как изменится внешний вид игры, посмотрите ролик ниже.

Zerg Rush уже не будет выглядеть так, как прежде...