В улучшенный Starcraft можно будет играть в разрешении 4K
Придётся использовать дополнительные пиксели!
Starcraft (по мнению многих - одна из лучших стратегий реального времени изо всех, когда-либо выпускавшихся для ПК) - сохраняет популярность с момента своего первого выхода. Несмотря на то, что в 2010-м году вышла вторая версия игры, у оригинальной до сих пор есть активное игровое сообщество. Starcraft - довольно старая игра (выпущена в 1998 году), которой уже давно не хватает визуального блеска современных игр. Поэтому её разработчик, Blizzard, надеется заполнить образовавшийся пробел выпуском переделанной версии, которая выйдет этим летом, и будет поддерживать игровой процесс в разрешении 4K.
Майк Морхайм (Mike Morhaime), исполнительный директор и со-основатель Blizzard, сказал: “StarCraft - это квинтэссенция того, чем является Blizzard: её стратегия, баланс игрового процесса, а также малозаметные детали - в комплексе отражают нашу долгосрочную приверженность к созданию продуктов, которые способны оставить эпохальный след, поэтому эта игра является важным продуктом для соревновательных игр и е-спорта уже на протяжении 20 лет. В улучшенной версии StarCraft: Remastered, мы модернизировали визуальные аспекты, аудио эффекты, а также сетевые возможности реального времени, чтобы поклонники могли продолжать играть в StarCraft на протяжении следующих 20 лет.”
Визуальные эффекты (как и аудио) будут переделаны в том числе для того, чтобы соответствовать увеличенному разрешению в 4К. Будут добавлены и ряд новых функций. К ним относятся: сохранение настроек в облаке, доработка стратегии игры (как в одно-, так и во многопользовательском режимах), а также улучшенные возможности поиска соперников. Сейчас Blizzard работает над улучшенной версией для ПК на Windows и Mac, и эксперты ожидают, что переработанная игра станет доступна где-то этим летом. Чтобы получить представление о том, как изменится внешний вид игры, посмотрите ролик ниже.
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