Сенат США разрешил провайдерам США продавать данные клиентов
В октябре 2016, Федеральная комиссия по связи (FCC) США утвердила правила, которые требовали от интернет-провайдеров (ISPs) США получать явное согласие своих клиентов перед тем, как использовать (делиться, либо продавать рекламодателям) их истории использования интернета и посещений веб-сайтов внутри США (вне США это уже осуществляется, по информации Ad Age). Тем не менее, сенат США только что использовал свое право (в соответствии с актом "Congressional Review Act") не только объявить данное постановление ничтожным, но и запретить FCC снова устанавливать подобные ограничения в будущем.
С новым большинством республиканской партии в Сенате, за отмену постановления FCC проголосовало 50-48. Теперь есть лишь 2 (призрачных) шанса, что данная мера по защите личных данных пользователей в США будет сохранена: 1) палата представителей проголосует за то, чтобы отклонить отмену запрета, либо 2) президент Трамп использует своё право вето. Оба варианта маловероятны: похоже, что интернет-провайдеры США очень скоро смогут продавать личные данные своих клиентов, а также данные об их использовании интернета (в частности, историю посещений веб-сайтов) - например, рекламодателям - без необходимости получать какое-либо согласие клиентов, и даже без необходимости уведомления.
Во время дебатов, произошедших перед голосованием, законодатели от демократической партии выразили озабоченность о полноте информации о клиентах, к которым имеют доступ интернет-провайдеры США. Некоторые представители республиканской партии утверждали, что постановления FCC были чрезмерными и "направленными против интересов потребителей".