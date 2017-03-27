Память Intel Optane стала доступна широкой публике

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

Intel Optane Memory выглядит эволюционным шагом в области твердотельной памяти для ПК. На прошлой неделе мы уже видели первые корпоративные продукты с её использованием. Хотя такие диски обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными твердотельными SSD (не только более высокой скоростью, но и повышенным сроком безотказной службы), они стоят намного дороже - примерно 1520 долл. за 375 ГБ дискового пространства. Для розничных покупателей такая высокая цена откровенно заградительна, но для энтузиастов технологий есть (возможно) хорошие новости.

Intel сообщила, что с 24 апреля этого года для заказа стали доступны диски, использующие Intel Optane Memory. Они обладают маленьким объёмом хранения данных (16 или 32 ГБ), но скорость доступа к ним невероятно высока (то есть они идеально подходят для использования в качестве кэширующего диска к диску большего объема). В таком случае операционная система будет видеть оба диска, и станет автоматически кэшировать данные в более быстрый раздел Optane. Это должно повысить производительность системы и ускорить загрузку приложений.

Такие диски, увы, подойдут не всем. Цена останется довольно высокой: 16 ГБ обойдутся в 44 доллара, а 32 ГБ в 77 долларов. Удельная стоимость на гигабайт составит 2.75 долл./ГБ и 2.41 долл./ГБ, но полезность этих дисков намного меньше, чем у старших собратьев из корпоративного сектора. Помимо собственно высокой цены диска, пользователям потребуется купить материнскую плату с чипсетом семейства 200 (или более новым), совместимый слот M.2 2280 с ключом B-M, а также процессор Intel Kaby Lake. Впрочем, для тех, кто хочет быть в первых рядах современных компьютерных технологий, выигрыш в скорости доступа, обеспечиваемый памятью Intel Optane, может вполне оправдывать её высокую цену.