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Память Intel Optane стала доступна широкой публике

Память Intel Optane Memory появляется в розничных продуктах (пока - небольших объёмов). (Изображение: Intel)
Память Intel Optane Memory появляется в розничных продуктах (пока - небольших объёмов). (Изображение: Intel)
Пока только в вариантах 16 ГБ (44 долл.) и 32 ГБ (77 долл.). Её основное назначение - быстрая кэш-память в дисках большого объёма.
by Sam Medley / Andrei Manzhov, 27.03.2017
бизнес компьютеры Kaby Lake Software хранение данных Windows

Intel Optane Memory выглядит эволюционным шагом в области твердотельной памяти для ПК. На прошлой неделе мы уже видели первые корпоративные продукты с её использованием. Хотя такие диски обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными твердотельными SSD (не только более высокой скоростью, но и повышенным сроком безотказной службы), они стоят намного дороже - примерно 1520 долл. за 375 ГБ дискового пространства. Для розничных покупателей такая высокая цена откровенно заградительна, но для энтузиастов технологий есть (возможно) хорошие новости.

Intel сообщила, что с 24 апреля этого года для заказа стали доступны диски, использующие Intel Optane Memory. Они обладают маленьким объёмом хранения данных (16 или 32 ГБ), но скорость доступа к ним невероятно высока (то есть они идеально подходят для использования в качестве кэширующего диска к диску большего объема). В таком случае операционная система будет видеть оба диска, и станет автоматически кэшировать данные в более быстрый раздел Optane. Это должно повысить производительность системы и ускорить загрузку приложений.

Такие диски, увы, подойдут не всем. Цена останется довольно высокой: 16 ГБ обойдутся в 44 доллара, а 32 ГБ в 77 долларов. Удельная стоимость на гигабайт составит 2.75 долл./ГБ и 2.41 долл./ГБ, но полезность этих дисков намного меньше, чем у старших собратьев из корпоративного сектора. Помимо собственно высокой цены диска, пользователям потребуется купить материнскую плату с чипсетом семейства 200 (или более новым), совместимый слот M.2 2280 с ключом B-M, а также процессор Intel Kaby Lake. Впрочем, для тех, кто хочет быть в первых рядах современных компьютерных технологий, выигрыш в скорости доступа, обеспечиваемый памятью Intel Optane, может вполне оправдывать её высокую цену. 

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Sam Medley / Andrei Manzhov, 2017-03-27 (Update: 2017-03-30)

 