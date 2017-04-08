Прибыль компании LG растёт
На этой неделе компания LG Electronics (LG) опубликовала предварительные финансовые результаты первого квартала 2017-го года. Согласно этой информации, прибыль выросла примерно на 12.25 млрд. евро (744 млрд. руб.). Ежегодный рост по сравнению с первым кварталом 2016 года составил 9.7%.
Ожидается, что операционные доходы тоже увеличатся - с 419 млн. евро (25 млрд. руб.) до 765 млн. евро (46 млрд. руб), показывая впечатляющий годовой рост в 82.4%. В конце этого месяца LG представит окончательные финансовые результаты.
Финансовый отчёт, который LG представила в январе, отличался явно разочаровывающими результатами мобильного подразделения (отвечающего за выпуск смартфонов). В отличие от него, Home Entertainment (отвечающее за телевизоры OLED и UHD) отчиталось о бодрых продажах во второй половине 2016 года. В LG надеются, что запуск нового смартфона LG G6 позволит развернуть дела в мобильном подразделении на 180 градусов - ведь после выпуска модульного LG G5 они сильно буксуют. Компания и так пошла на немалый риск, решив не ждать доступности процессоров Snapdragon 835, и выпустить G6 пусть даже на немного более слабой платформе - но зато раньше Galaxy S8.