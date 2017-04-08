Прибыль компании LG растёт

По сравнению с прошлым годом, операционные доходы и прибыль существенно выросли. Но пока неясно, сможет ли новый флагман G6 вывести подразделение смартфонов LG из полосы неудач.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Bay Trail , Bristol Ridge / Stoney Ridge , Broadwell , бизнес , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , трансформеры , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , iPad Pro , iPhone , iPhone 7 , iPhone 8 , Kaby Lake , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , ноутбуки , OnePlus Two , планшетофоны , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Skylake , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , Surface Pro 4 , планшеты , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Windows , рабочие станции , XPS , Zen без изображений

На этой неделе компания LG Electronics (LG) опубликовала предварительные финансовые результаты первого квартала 2017-го года. Согласно этой информации, прибыль выросла примерно на 12.25 млрд. евро (744 млрд. руб.). Ежегодный рост по сравнению с первым кварталом 2016 года составил 9.7%.

Ожидается, что операционные доходы тоже увеличатся - с 419 млн. евро (25 млрд. руб.) до 765 млн. евро (46 млрд. руб), показывая впечатляющий годовой рост в 82.4%. В конце этого месяца LG представит окончательные финансовые результаты.

Финансовый отчёт, который LG представила в январе, отличался явно разочаровывающими результатами мобильного подразделения (отвечающего за выпуск смартфонов). В отличие от него, Home Entertainment (отвечающее за телевизоры OLED и UHD) отчиталось о бодрых продажах во второй половине 2016 года. В LG надеются, что запуск нового смартфона LG G6 позволит развернуть дела в мобильном подразделении на 180 градусов - ведь после выпуска модульного LG G5 они сильно буксуют. Компания и так пошла на немалый риск, решив не ждать доступности процессоров Snapdragon 835, и выпустить G6 пусть даже на немного более слабой платформе - но зато раньше Galaxy S8.