Xperia XZ1 - первый доступный в рознице смартфон с Android O
Стоит смартфон недёшево, но предлагает компоненты высокого уровня
До релиза новых телефонов Pixel ещё остаётся некоторое время, а Galaxy Note 8 вышел с Android 7.1.1 Nougat. Так и получилось, что среди крупных производителей первый телефон с Oreo выставит на рынок именно Sony. Модель XZ1 является эволюцией XZ Premium, среди прочих её параметров можно выделить 5.2-дюймовый экран Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, и основную камеру с максимальным разрешением снимков 19 МП и видеозаписью на скорости до 960 кадров в секунду. Разрешение лицевой камеры - 13 МП. Процессор, как и ожидалось, используется самый топовый из предлагаемых компанией Qualcomm: модель Snapdragon 835. Стоимость в России стоит ожидать на уровне 40-50 тысяч рублей, сроки - не более трёх недель.