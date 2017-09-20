Notebookcheck

Xperia XZ1 - первый доступный в рознице смартфон с Android O

Приятный голубой цвет. Впрочем, все смартфоны Sony предлагаются в нескольких приятных расцветках
Приятный голубой цвет. Впрочем, все смартфоны Sony предлагаются в нескольких приятных расцветках
Стоит смартфон недёшево, но предлагает компоненты высокого уровня
by Sergey Tarasov, 20.09.2017
Android телефоны

До релиза новых телефонов Pixel ещё остаётся некоторое время, а Galaxy Note 8 вышел с Android 7.1.1 Nougat. Так и получилось, что среди крупных производителей первый телефон с Oreo выставит на рынок именно Sony. Модель XZ1 является эволюцией XZ Premium, среди прочих её параметров можно выделить 5.2-дюймовый экран Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, и основную камеру с максимальным разрешением снимков 19 МП и видеозаписью на скорости до 960 кадров в секунду. Разрешение лицевой камеры - 13 МП. Процессор, как и ожидалось, используется самый топовый из предлагаемых компанией Qualcomm: модель Snapdragon 835. Стоимость в России стоит ожидать на уровне 40-50 тысяч рублей, сроки - не более трёх недель.

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Sergey Tarasov, 2017-09-20 (Update: 2017-10- 5)
- Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 