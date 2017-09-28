Sony готовится наконец-то сменить дизайн своих смартфонов

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Внешний вид телефонов Sony не меняется годами. С одной стороны, эта компания чуть ли не единственная до сих пор выпускает топ-модели с диагональю экрана менее 5 дюймов. С другой, почти все её смартфоны можно описать как толстые и неудобные по нынешним меркам, а их экран занимает непростительно малую часть лицевой поверхности.

Так вот, примерно с начала 2018 года от этой японской компании стоит ждать пересмотра старых привычек. Об этом рассказал изданию Indian Express управляющий директор индийского подразделения Sony по имени Кеничиро Хиби (Kenichiro Hibi). По его словам, серия устройств X продолжит своё существование ещё некоторое время и не будет видоизменена, но в то же время в ассортименте компании должны появиться новые, выглядящие более современно модели.

Будем надеяться, они не будут иметь угрюмого козырька над экраном, как новый iPhone X.