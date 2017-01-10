Notebookcheck

Краткий обзор ноутбука-трасформера Acer Switch V 10 SW5-017

Sascha Mölck (перевод - Антон Фёдоров), 27/03/2017

Долгожитель. 10-дюймовый ноутбук-трансформер Acer стоит порядка 360 Евро. Компактное устройство имеет на борту порт USB Type-C, работает бесшумно и способно долго прожить без подзарядки.

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Acer Switch V 10 SW5-017-196Q (Aspire Switch Серия)
Процессор
Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Ядро: 200-500 МГц, Single-Channel, 20.19.15.4364
Оперативная память
4096 Мбайт 
, DDR3-1600, одноканальная, распаяна на материнской плате
Дисплей
10.1 дюйм. 16:10, 1280x800 пикс. 149 точек/дюйм, Емкостный, поддержка до 10 точек касания, поддержка активного стилуса, ChiMei, IPS, глянцевое покрытие: да, отделяемый экран
Хранение данных
64 GB eMMC Flash, 64 Гбайт 
, 43 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, Аудиоразъёмы: 3.5 мм комбинированный аудио разъем, картридер: MicroSD, 1 сканер подушечки пальца, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: Акселерометр, TPM 2.0
Коммуникации
Atheros/Qualcomm QCA6174 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 19.2 x 262 x 188
Аккумулятор
28.2 Вт⋅ч литий-ион., Автономная работа (сведения производителя): 10 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
осн. камера: 5 Мп Веб-камера
фронт. камера: 2 Мп Без вспышка
Дополнительно
акустическая система: Стерео, клавиатура: Островная, подсветка клавиатуры: нет, McAfee LiveSafe (пробная версия), 12 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
1.2 Кг, адаптер питания: 94 г
Стоимость
359 Euro
Ссылки
Acer - сайт производителя
Acer (сайт производителя)

 

Size Comparison

Connectivity

Справа: кнопка включения, регулятор громкости, кнопка "Пуск", USB 2.0
Справа: кнопка включения, регулятор громкости, кнопка "Пуск", USB 2.0
Слева: гнездо зарядного устройства, USB Type-C, комбинированный аудио разъем, кардридер
Слева: гнездо зарядного устройства, USB Type-C, комбинированный аудио разъем, кардридер
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Atheros/Qualcomm QCA6174 (RTL GBE)
247 Мбит ∼100%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Atheros/Qualcomm QCA6174 (RTL GBE)
374 Мбит ∼100%
iperf Server (receive) TCP 1 m
HP x2 210 G1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
80 MBit/s ∼100%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Realtek RTL8723BS
34.95 MBit/s ∼44%
iperf Client (transmit) TCP 1 m
HP x2 210 G1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
71 MBit/s ∼100%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Realtek RTL8723BS
37.44 MBit/s ∼53%
Структура пикселей (плотность 149 PPI)
Структура пикселей (плотность 149 PPI)
238
cd/m²		241
cd/m²		229
cd/m²
232
cd/m²		270
cd/m²		227
cd/m²
242
cd/m²		247
cd/m²		221
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 270 cd/m² В среднем: 238.6 cd/m² Minimum: 19 cd/m²
Равномерность подсветки: 82 %
От батареи: 270 cd/m²
Контрастность: 1286:1 (Уровень чёрного: 0.21 cd/m²)
ΔE Color 3.01 | - Ø
ΔE Greyscale 7.66 | - Ø
76% sRGB (Argyll) 49% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 1.45
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
IPS, 1280x800, 10.1		Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
IPS, 1920x1200, 10.1		Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
IPS, 1280x800, 10.1		HP x2 210 G1
IPS, 1280x800, 10.1
Response Times
-10%
-33%
-47%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
29
37
-28%
31.6
-9%
43
-48%
Response Time Black / White *
25
23
8%
24.8
1%
25
-0%
PWM Frequency
877
69.4
-92%
50
-94%
Параметры экрана
-3%
-30%
-13%
Brightness
239
440
84%
233
-3%
295
23%
Brightness Distribution
82
85
4%
83
1%
84
2%
Уровень чёрного *
0.21
0.48
-129%
0.348
-66%
0.21
-0%
Контрастность
1286
940
-27%
724
-44%
1490
16%
Colorchecker DeltaE *
3.01
3.03
-1%
6.35
-111%
6.79
-126%
DeltaE для серого *
7.66
1.74
77%
7.09
7%
6.78
11%
Гамма
1.45 166%
2.37 101%
2.02 119%
2.26 106%
CCT
6665 98%
6568 99%
8590 76%
6708 97%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
49
43
-12%
52.69
8%
41
-16%
Color Space (Percent of sRGB)
76
59
-22%
63
-17%
Среднее значение
-7% / -5%
-32% / -31%
-30% / -23%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 877 Hz90 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 877 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 877 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 962 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

CalMAN - Color Checker
CalMAN - Color Checker
CalMAN - Grayscale
CalMAN - Grayscale
CalMAN - Color saturation
CalMAN - Color saturation

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
25 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 9 ms стадия 1
↘ 16 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 35% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
29 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 8 ms стадия 1
↘ 21 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.3 миллисек.)
Дисплей на солнце
Дисплей на солнце
В тени
В тени
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
999
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
3130
Cinebench R10 Shading 32Bit
1984
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
29 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
100 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
11.16 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
98 %
?
Cinebench R15 | Cinebench R10 | Geekbench 3 | Geekbench 4 | JetStream 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
29 Points ∼15% 0%
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
29 Points ∼15%
Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
27 Points ∼14% -7%
HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
26 Points ∼13% -10%
CPU Multi 64Bit
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
100 Points ∼5%
Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
96 Points ∼5% -4%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
94 Points ∼5% -6%
HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
93 Points ∼5% -7%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
999 Points ∼14%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
884 Points ∼12% -12%
HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
855 Points ∼12% -14%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
3130 Points ∼8%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
2575 Points ∼6% -18%
HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
2135 Points ∼5% -32%
Geekbench 3
32 Bit Multi-Core Score
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
2332 Points ∼7%
32 Bit Single-Core Score
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
796 Points ∼17%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
2399 Points ∼9%
64 Bit Single-Core Score
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
934 Points ∼17%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350 (Edge 38)
45.774 Points ∼0%
HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300 (Edge 25.10586.0.0)
44.024 Points ∼0% -4%
Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300 (Firefox 43.0.1)
33.52 Points ∼0% -27%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
1520 баллов
?
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
1520 Points ∼25%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
1419 Points ∼24% -7%
HP x2 210 G1
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
1391 Points ∼23% -8%
hddimg
64 GB eMMC Flash
Sequential Read: 153.9 MB/s
Sequential Write: 101.1 MB/s
512K Read: 136.2 MB/s
512K Write: 91.51 MB/s
4K Read: 12.58 MB/s
4K Write: 12.38 MB/s
4K QD32 Read: 23.81 MB/s
4K QD32 Write: 33.93 MB/s
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
64 GB eMMC Flash		Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142		Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
64 GB eMMC Flash		HP x2 210 G1
64 GB eMMC Flash
CrystalDiskMark 3.0
-2%
-14%
-14%
Write 4k QD32
33.93
17.38
-49%
13.18
-61%
11.84
-65%
Read 4k QD32
23.81
33.39
40%
29
22%
35.31
48%
Write 4k
12.38
13.85
12%
12.26
-1%
10.06
-19%
Read 4k
12.58
17.26
37%
9.35
-26%
15.79
26%
Write 512
91.51
26.35
-71%
58.05
-37%
57.69
-37%
Read 512
136.2
149.9
10%
144.5
6%
112.9
-17%
Write Seq
101.1
94.91
-6%
87.29
-14%
66.09
-35%
Read Seq
153.9
167
9%
151.9
-1%
134.1
-13%
3DMark 11 Performance
410 баллов
?
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8350
358 Points ∼1%
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8350
298 Points ∼1% -17%
Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
297 Points ∼1% -17%
HP x2 210 G1
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
291 Points ∼1% -19%
мин. сред. выс. макс.
Trackmania Nations Forever (2008) 97.825fps
Макс.
 38 °C29.5 °C26.6 °C 
 36.6 °C29.4 °C30.4 °C 
 33.5 °C29.2 °C27.4 °C 
Максимум: 38 °C
В среднем: 31.2 °C
26.5 °C30.5 °C37.7 °C
26.7 °C31.2 °C37.4 °C
26.6 °C30.6 °C33.6 °C
Максимум: 37.7 °C
В среднем: 31.2 °C
Блок питания (макс)  35.4 °C | Темп. воздуха 21.3 °C | FIRT 550-Pocket
Нагрев лицевой стороны при вычислительной нагрузке
Нагрев лицевой стороны при вычислительной нагрузке
Нагрев тыльной стороны при вычислительной нагрузке
Нагрев тыльной стороны при вычислительной нагрузке
Нагрев лицевой стороны при простое системы
Нагрев лицевой стороны при простое системы
Нагрев тыльной стороны при простое системы
Нагрев тыльной стороны при простое системы
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2032.831.632.82537.830.737.83133.831.833.84029.830.729.85033.629.633.66328.627.528.6802726.52710026.425.926.412529.724.829.71603123.73120030.922.830.92502722.32731536.221.136.240051.620.451.650053.219.753.263059.41959.480058.818.858.8100063.418.463.4125062.117.562.1160061.617.661.6200063.517.563.5250065.717.765.7315065.117.965.1400065.21865.250006718.367630067.618.267.6800062.718.362.71000052.218.352.2125004418.2441600041.218.241.2SPL75.930.575.9N34.81.434.8median 58.8Acer Switch V 10 SW5-017-196Qmedian 18.3median 58.8Delta11.51.911.535.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Switch V 10 SW5-017-196Q

(-) | невысокий уровень макс. громкости (66 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 28.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 83% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 13% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 85% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.25 / 1.24 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 2.9 / 5.3 / 5.6 Вт
Нагрузка midlight 10.9 / 12 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
8час. 13мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Z8350, HD Graphics (Cherry Trail), 33 Вт⋅ч
643 min ∼54% +30%
HP x2 210 G1
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 33 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
550 min ∼46% +12%
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Z8350, HD Graphics (Cherry Trail), 28.2 Вт⋅ч (Edge 38)
493 min ∼41%
Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 29 Вт⋅ч
382 min ∼32% -23%

За

+ IPS-дисплей
+ Бесшумный
+ Есть USB Type-C
+ Хорошая автономность
+ Wi-Fi AC

Против

- Скудные коммуникации
- Клавиатура прогибается
- Гарантия всего 1 год

Switch SW5-017 - новый 10-дюймовый ноутбук-трансформер от Acer. Установленный в нем процессор семейства Atom имеет достаточный уровень производительности для простых офисных задач и работы в интернете. Встроенный в графическую составляющую декодер позволяет избежать нагрузки на процессор во время воспроизведения видео популярных форматов. Устройство бесшумно и практически не греется. Из 64 Гб встроенного хранилища остаются доступными порядка 43 гигабайт, а если нужно больше, то можно использовать microSD-карту. В свою очередь, клавиатура будет достаточной для обычных задач, правда она не рассчитана на людей с большими руками. IPS-дисплей радует глаз широкими углами обзора и приличной контрастностью, а вот яркости могло быть и побольше.

Acer Switch SW5-017 - неплохой трансформер-универсал на платформе Windows. 

Однако производитель заслуживает критики за скупость в отношении портов тестируемого устройства. Второй порт USB Type-C и еще один обычный USB 3.0 в клавиатурном блоке существенно повысили бы привлекательность данного компьютера. К тому же Acer предлагает всего 1 год гарантии, что говорит о посредственной заботе компании о покупателях, так как даже ее же бюджетные ноутбуки обычно снабжаются двухлетней гарантией. 

Сегодня в обзоре: Acer Switch SW5-017. Благодарим представительство Acer в Германии за тестовый образец.
Сегодня в обзоре: Acer Switch SW5-017. Благодарим представительство Acer в Германии за тестовый образец.

Acer Switch V 10 SW5-017-196Q - 10/01/2017 v6
Sascha Mölck

Внешний вид
73 / 98 → 74%
Клавиатура
68%
Сенсорная панель
86%
Интерфейсы
38 / 80 → 47%
Портативность
73 / 78 → 87%
Автономность
91%
Дисплей
82%
Игры и 3D
37 / 68 → 55%
Процессор
42 / 87 → 49%
Охлаждение
93%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
38 / 91 → 41%
Камера
42 / 85 → 49%
Средний балл
66%
79%
Convertible - Итоговый рейтинг
> Главная > Каталог обзоров > Краткий обзор ноутбука-трасформера Acer Switch V 10 SW5-017
Sascha Mölck, 2017-03-27 (Update: 2017-03-27)

 