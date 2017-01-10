Краткий обзор ноутбука-трасформера Acer Switch V 10 SW5-017

Switch SW5-017 - новый 10-дюймовый ноутбук-трансформер от Acer. Установленный в нем процессор семейства Atom имеет достаточный уровень производительности для простых офисных задач и работы в интернете. Встроенный в графическую составляющую декодер позволяет избежать нагрузки на процессор во время воспроизведения видео популярных форматов. Устройство бесшумно и практически не греется. Из 64 Гб встроенного хранилища остаются доступными порядка 43 гигабайт, а если нужно больше, то можно использовать microSD-карту. В свою очередь, клавиатура будет достаточной для обычных задач, правда она не рассчитана на людей с большими руками. IPS-дисплей радует глаз широкими углами обзора и приличной контрастностью, а вот яркости могло быть и побольше.



Acer Switch SW5-017 - неплохой трансформер-универсал на платформе Windows.



Однако производитель заслуживает критики за скупость в отношении портов тестируемого устройства. Второй порт USB Type-C и еще один обычный USB 3.0 в клавиатурном блоке существенно повысили бы привлекательность данного компьютера. К тому же Acer предлагает всего 1 год гарантии, что говорит о посредственной заботе компании о покупателях, так как даже ее же бюджетные ноутбуки обычно снабжаются двухлетней гарантией.