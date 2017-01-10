Краткий обзор ноутбука-трасформера Acer Switch V 10 SW5-017
Долгожитель. 10-дюймовый ноутбук-трансформер Acer стоит порядка 360 Евро. Компактное устройство имеет на борту порт USB Type-C, работает бесшумно и способно долго прожить без подзарядки.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
осн. камера: 5 Мп Веб-камера
фронт. камера: 2 Мп Без вспышка
Size Comparison
Connectivity
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Atheros/Qualcomm QCA6174 (RTL GBE)
|
247 Мбит ∼100%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Atheros/Qualcomm QCA6174 (RTL GBE)
|
374 Мбит ∼100%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|HP x2 210 G1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
80 MBit/s ∼100%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Realtek RTL8723BS
|
34.95 MBit/s ∼44%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|HP x2 210 G1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
71 MBit/s ∼100%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Realtek RTL8723BS
|
37.44 MBit/s ∼53%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
IPS, 1280x800, 10.1
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
IPS, 1920x1200, 10.1
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
IPS, 1280x800, 10.1
|HP x2 210 G1
IPS, 1280x800, 10.1
|Response Times
-10%
-33%
-47%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
29
37
-28%
31.6
-9%
43
-48%
|Response Time Black / White *
25
23
8%
24.8
1%
25
-0%
|PWM Frequency
877
69.4
-92%
50
-94%
|Параметры экрана
-3%
-30%
-13%
|Brightness
239
440
84%
233
-3%
295
23%
|Brightness Distribution
82
85
4%
83
1%
84
2%
|Уровень чёрного *
0.21
0.48
-129%
0.348
-66%
0.21
-0%
|Контрастность
1286
940
-27%
724
-44%
1490
16%
|Colorchecker DeltaE *
3.01
3.03
-1%
6.35
-111%
6.79
-126%
|DeltaE для серого *
7.66
1.74
77%
7.09
7%
6.78
11%
|Гамма
1.45 166%
2.37 101%
2.02 119%
2.26 106%
|CCT
6665 98%
6568 99%
8590 76%
6708 97%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
49
43
-12%
52.69
8%
41
-16%
|Color Space (Percent of sRGB)
76
59
-22%
63
-17%
|Среднее значение
-7% / -5%
-32% / -31%
-30% / -23%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|877 Hz
|90 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 877 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 877 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 962 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|25 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 9 ms стадия 1
|↘ 16 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 35% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|29 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 8 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.3 миллисек.)
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
|
29 Points ∼15% 0%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
29 Points ∼15%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
27 Points ∼14% -7%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
26 Points ∼13% -10%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
100 Points ∼5%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
96 Points ∼5% -4%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
|
94 Points ∼5% -6%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
93 Points ∼5% -7%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
999 Points ∼14%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
|
884 Points ∼12% -12%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
855 Points ∼12% -14%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
3130 Points ∼8%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel Atom x5-Z8350
|
2575 Points ∼6% -18%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
2135 Points ∼5% -32%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
2332 Points ∼7%
|32 Bit Single-Core Score
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
796 Points ∼17%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
2399 Points ∼9%
|64 Bit Single-Core Score
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350
|
934 Points ∼17%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel Atom x5-Z8350 (Edge 38)
|
45.774 Points ∼0%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300 (Edge 25.10586.0.0)
|
44.024 Points ∼0% -4%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300 (Firefox 43.0.1)
|
33.52 Points ∼0% -27%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1520 баллов
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1520 Points ∼25%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1419 Points ∼24% -7%
|HP x2 210 G1
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1391 Points ∼23% -8%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
64 GB eMMC Flash
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Seagate Momentus Thin ST500LT012-1DG142
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
64 GB eMMC Flash
|HP x2 210 G1
64 GB eMMC Flash
|CrystalDiskMark 3.0
-2%
-14%
-14%
|Write 4k QD32
33.93
17.38
-49%
13.18
-61%
11.84
-65%
|Read 4k QD32
23.81
33.39
40%
29
22%
35.31
48%
|Write 4k
12.38
13.85
12%
12.26
-1%
10.06
-19%
|Read 4k
12.58
17.26
37%
9.35
-26%
15.79
26%
|Write 512
91.51
26.35
-71%
58.05
-37%
57.69
-37%
|Read 512
136.2
149.9
10%
144.5
6%
112.9
-17%
|Write Seq
101.1
94.91
-6%
87.29
-14%
66.09
-35%
|Read Seq
153.9
167
9%
151.9
-1%
134.1
-13%
|3DMark 11 Performance
|410 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8350
|
358 Points ∼1%
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8350
|
298 Points ∼1% -17%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
297 Points ∼1% -17%
|HP x2 210 G1
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
291 Points ∼1% -19%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Trackmania Nations Forever (2008)
|97.8
|25
|fps
Анализ АЧХ аудиосистемы Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
(-) | невысокий уровень макс. громкости (66 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 28.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 83% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 13% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 85% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.25 / 1.24 Вт
|Ожидание
| 2.9 / 5.3 / 5.6 Вт
|Нагрузка
|
10.9 / 12 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
|8час. 13мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Lenovo IdeaPad MIIX 310-10ICR
Z8350, HD Graphics (Cherry Trail), 33 Вт⋅ч
|
643 min ∼54% +30%
|HP x2 210 G1
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 33 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
|
550 min ∼46% +12%
|Acer Switch V 10 SW5-017-196Q
Z8350, HD Graphics (Cherry Trail), 28.2 Вт⋅ч (Edge 38)
|
493 min ∼41%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), 29 Вт⋅ч
|
382 min ∼32% -23%
За
Против
Switch SW5-017 - новый 10-дюймовый ноутбук-трансформер от Acer. Установленный в нем процессор семейства Atom имеет достаточный уровень производительности для простых офисных задач и работы в интернете. Встроенный в графическую составляющую декодер позволяет избежать нагрузки на процессор во время воспроизведения видео популярных форматов. Устройство бесшумно и практически не греется. Из 64 Гб встроенного хранилища остаются доступными порядка 43 гигабайт, а если нужно больше, то можно использовать microSD-карту. В свою очередь, клавиатура будет достаточной для обычных задач, правда она не рассчитана на людей с большими руками. IPS-дисплей радует глаз широкими углами обзора и приличной контрастностью, а вот яркости могло быть и побольше.
Acer Switch SW5-017 - неплохой трансформер-универсал на платформе Windows.
Однако производитель заслуживает критики за скупость в отношении портов тестируемого устройства. Второй порт USB Type-C и еще один обычный USB 3.0 в клавиатурном блоке существенно повысили бы привлекательность данного компьютера. К тому же Acer предлагает всего 1 год гарантии, что говорит о посредственной заботе компании о покупателях, так как даже ее же бюджетные ноутбуки обычно снабжаются двухлетней гарантией.
Acer Switch V 10 SW5-017-196Q - 10/01/2017 v6
Sascha Mölck