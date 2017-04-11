Поддержка Windows Vista прекращена с сегодняшнего дня
После того, как период так называемой "расширенной" поддержки закончился, пользователям Windows Vista стоит озаботиться поиском более современной операционной системы. Хотя жизненно важной необходимости в этом нет - тем не менее, сделать это очень рекомендуется хотя бы из соображений безопасности.
Весьма возможно, что такие пользователи перейдут на Windows 7, поскольку лицензии для этой версии Windows можно купить за сравнительно небольшую сумму. Существует даже специальная утилита Windows 7 Upgrade Advisor, которая определяет - совместим ли ПК с Windows 7.
Тем не менее (как уже сообщала Microsoft) поддержка Windows 7 тоже не вечна - её прекратят осуществлять в 2020 году. После этого (и при наличии совместимого оборудования) можно будет бесплатно перейти на Windows 10, которая в данный момент является самой современной ОС Microsoft. К примеру, некоторые более старые ноутбуке Sony Vaio в момент начала продаж официально поддерживали Windows 10 - но так как Sony больше не выпускает драйверов для них (поскольку продала подразделение по их производству), работа Windows 10 на них не гарантируется.
В качестве альтернативы можно сразу перейти на Windows 10 - для того, чтобы определить совместимость ПК с этой ОС, тоже существует отдельная утилита Windows 10 Upgrade Advisor, которую можно найти на сайте Microsoft.
Windows Vista, поддержка которой только что прекратилась, присутствовала на рынке с 30 января 2007 года. Сейчас, по прошествии 10 лет, её доля рынка сократилась примерно до 1%.