Ваш телефон Samsung загорелся? Его заменят, но никому ни слова!

Данное событие произошло в очень неудачный момент для Samsung (ведь компания только что представила новый флагман Galaxy S8), и поэтому тут же стало новым скандалом. Как сообщается, месяц назад Брайан Лим (Brian Lim), житель Сингапура, купил смартфон Galaxy S7 Edge. По его словам, всего лишь через несколько дней после покупки его телефон перегрелся и умер. Когда он вернулся в сервис-центр, чтобы забрать замену, там его ждал сюрприз: соглашение о неразглашении информации (NDA), которую компания в одностороннем порядке требовала подписать, чтобы получить замену.

Как сообщает ресурс Droid Report, документ на английском языке (см. фото справа) требует от клиента не совершать "прямо или непрямо (включая анонимно или с использованием псевдонима) производства, выпуска, распространения, публикации или ре-публикации в средствах массовой информации (включая - без ограничений - в Facebook, Twitter, или любом другом месте в интернете), равно как любому другому лицу или организации какого-либо заявления, высказывания или комментария, результатом которого может быть унижение, оскорбление, критика, высмеивание или порицание Samsung" (перевод примерный).

Лим не подписал документ, а вместо этого связался с Samsung по этому поводу. В Samsung ответили, что это "стандартный документ" — что было подтверждено ещё как минимум одним пользователем, который сказал, что его заставили подписать похожее соглашение по поводу его Samsung Note 2.

Из текста дополнительного соглашения понятно, что Samsung пытается предотвратить ситуацию, в которой пользователи неисправных устройств говорили бы о своём недовольстве, в то же время освобождая Samsung от какой-либо ответственности или обязательств. Samsung ещё только предстоит публично прокомментировать эти обвинения.