Google просит разработчиков поддерживать нестандартные экраны

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Производители смартфонов всё чаще задействуют экраны с нестандартным соотношением сторон. Мобильные дисплеи явно стремятся стать выше, чем раньше. (Или длиннее? Или, то же другими словами, шире? Это если повернуть в альбомную ориентацию.)

Первым смартфоном, осчастливившим мир сверхшироким форматом 18:9, стал LG G6 - мы узнали об этом во время выставки Mobile World Congress; после этого стало известно, что в новом Samsung Galaxy S8 используется практически аналогичное соотношение. И процесс не ограничивается только устройствами на Android; по слухам, в будущем Apple iPhone тоже будет подобный экран.

Пока таких телефонов мало. Не каждый разработчик ПО считает приоритетной задачей оптимизировать код под них. Google же просит всех доработать Android-приложения соответствующим образом. Компания хочет, чтобы приложения могли "в полной мере использовать возможности" нового формата экранов, для чего разработала несложные инструкции. Без оптимизации окно приложения будет попросту отображаться не на весь экран, но эти полоски снизу и сверху от содержимого легко убрать за счёт незначительной модификации. Можно также обдумать добавочные функции, которые бы проявлялись при использовании на подобном сверхшироком экране и расширяли его функционал.

Призыв пока остаётся вежливой просьбой. Впрочем, Google ценит открытость своего магазина приложений и вряд ли станет применять какие-либо санкции к тем разработчикам, которые проигнорируют новые форматы экрана. Потому таких в обозримом будущем будет большинство.