Обзор Microsoft Surface Book with Performance Base (GTX 965M)
Накачанный. Премиальное устройство стало еще круче? Поколение видеокарт NVIDIA Pascal так и не добралось до Surface Book, но это устройство от Microsoft всё равно способно обеспечить достойную производительность.
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
Surface Book, вышедший в 2015 году, стал лучшим ответом от Microsoft на вопрос объединения ноутбука и планшета в одном устройстве. В то время как Microsoft Surface Book не был первопроходцем в секторе устройств 2-в-1, встроенная в его базовую часть видеокарта nVidia Maxwell 940M сделала его особенным.
Тем не менее, встраивание графической видеокарты начального уровня в устройство, по большому счету рассчитанное на энтузиастов - не лучшая идея. Кроме того, данная видеокарта находит применение чаще всего в ноутбуках начального уровня и не дает возможности поиграть в современные игры при разрешении Full HD.
Решение было найдено простым способом: корпус стал слегка толще, система охлаждения улучшилась, и все это для установки GTX 965M. Стоп... 965M? Графическая архитектура более чем двухлетней давности? К сожалению, да. Microsoft серьезно отстала от других производителей, которые наделяют свои мультимедийные и игровые решения видеокартами GTX 1050 Ti, GTX 1060 с архитектурой последнего поколения - Pascal.
Не будем судить о книге по обложке и протестируем старый новый Surface Book, возможно он способен на большее? В конце концов GTX 965 должна позволять поиграть в современные игры в Full HD, не так ли?
С момента выхода на рынок, Surface Book до сих пор не имеет себе равных. Если устройства 2-в-1 с дискретной видеокартой и существуют, то обычно относятся скорее к 14 или 15-дюймовым 360-градусным трансформерам.
- Lenovo Yoga 710-14ISK (GeForce 940MX, Core i7-7500U)
- HP Spectre x360 15-bl002xx (GeForce 940MX, Core i7-7500U)
Компактные ультрабуки с видеокартой обычно включают гораздо менее производительный графический процессор.
- Lenovo IdeaPad 710S Plus-13IKB (GeForce 940MX, Core i7-7500U)
- Asus UX310UQ-FC396T (GeForce 940MX, Core i7-7500U)
- Apple MacBook Pro 13 (Late 2016, i5, Iris Graphics 550)
Со своим мощным графическим ускорителем, Surface Book with Performance Base способен конкурировать с полноценными 15-дюймовыми ноутбуками, отличаясь лишь задействованием 15-ваттного процессора в планшетной части.
- Dell XPS 15 9560 (Core i7-7700HQ, GeForce GTX 1050)
- Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE (Core i7-7700HQ, GeForce GTX 1060)
По традиции, за превосходство приходится платить. В данном случае плата велика: Surface Book with Performance Base с 256 ГБ SSD стоит около 127 000 рублей.
фронт. камера: 8 Мп 5.0 Мп передняя камера с возможностью видеозаписи в разрешении 1080p
1 | Дизайн и особенности корпуса
Внешне Surface Book неотличим от более старой модели. Если приставка "производительная базовая часть" и создает в мыслях картину увеличенной клавиатурной части ноутбука, то в реальности почти ничего не изменилось: габариты практически не изменились, разве что "база" стала на пару миллиметров толще.
То же самое можно сказать и про другие дизайнерские изыски. Минималистичный цельнометаллический алюминиевый корпус, скошенные края и отсутствие каких-либо дополнительных украшений, помимо логотипа на тыльной стороне - все это осталось без изменений.
Пожалуй, наиболее примечательным элементом данного ультрабука является особый шарнирный механизм петель, который, кстати, похож на таковой в Lenovo Yoga 3 Pro. Соединение между дисплейным модулем и базой очень прочное и жесткое, но до сих пор далеко от идеала, в первую очередь из-за большого веса планшетной составляющей, которая перевешивает и немного болтается, будучи вставленной в базовую часть. В любом случае, то, чего добилась Microsoft при создании Surface Book, впечатляет, особенно учитывая тот факт, что в ноутбуке нет каких-либо защелок, переключателей и прочих элементов.
Учитывая связь между процессором и видеокартой, планшетную часть нельзя просто так извлечь, предварительно не отключив программно. Для этого необходимо завершить и использующие дискретный видеочип программы, что иногда приводит к заминке, главным образом из-за фонового "потребителя" графических ресурсов. Программное извлечение производится как при помощи специальной клавиши, так и соответствующей опцией в системном лотке Windows. Успешная отстыковка базы и планшетной части сопровождается характерным механическим щелчком. Разъединение частей невозможно даже с применением силы, а соответствующую клавишу необходимо нажимать в паре с клавишей Fn - это сделано во избежание случайного отключения клавиатурного блока.
Базовый модуль весит порядка 933 г, а планшетный - 725 г, что в сумме составляет 1658 г для всего ультрабука. Вес базовой части вырос, по сравнению с предшествующей базой с 940M на борту, главным образом благодаря большему количеству медных элементов радиатора системы охлаждения.
Скомбинированный из планшетной и базовой частей Surface Book весит больше, чем большинство 13.3-дюймовых ультрабуков, которые на 100-200 грамм легче, но преимущество отключаемой клавиатурной части позволяет ему "сбросить" лишний вес и оказаться легче других.
2 | Порты и коммуникации
Набор портов остался неизменным, и, к сожалению, все еще вызывает недоумение отсутствием Thunderbolt 3, или, хотя бы, USB Type-C. Таким образом, в наличии все те же miniDisplayPort и два USB Gen 3.0 Type-A с пропускной способностью лишь 5 Гбит/с.
Кардридер
В очередной раз мы используем эталонную карту 64-гигабайтную карту памяти Toshiba Exceria SDXC для измерения производительности кардридера. Surface Book издевательски обходит конкурентов с 155 МБ/с и 226 МБ/с для записи и чтения соответственно.
Здесь стоит упомянуть тот факт, что большинство производителей пренебрегают производительностью кардридера (Acer Aspire VN7-593G, например), так что передача 3 ГБ изображений обычно позволяет успеть пойти заварить чашку кофе.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
155.7 MB/s ∼100%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
126.3 MB/s ∼81% -19%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
120.5 MB/s ∼77% -23%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
64.1 MB/s ∼41% -59%
|Asus UX310UQ-FC396T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
33 MB/s ∼21% -79%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
|
22.7 MB/s ∼15% -85%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
252.6 MB/s ∼100% +12%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼99% +11%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
226 MB/s ∼89%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
84 MB/s ∼33% -63%
|Asus UX310UQ-FC396T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
38.4 MB/s ∼15% -83%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
|
27.2 MB/s ∼11% -88%
Коммуникации
Как и раньше, Microsoft остановила свой выбор на Wi-Fi модуле Marvell Avastar 802.11 ac dual-band 2x2 с теоретической пропускной способностью 867 Мбит/с и интегрированным Bluetooth 4.0. В процессе тестирования мы не смогли получить больше 600 Мегабит/с в идеальных условиях (все прочие сети выключены, расстояние до роутера 1 метр).
В свою очередь, все еще нет опции с WWAN-модулем (3G/4G).
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
950 Мбит ∼100% +90%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
648 Мбит ∼68% +29%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
625 Мбит ∼66% +25%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
541 Мбит ∼57% +8%
|Asus UX310UQ-FC396T
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
512 Мбит ∼54% +2%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
501 Мбит ∼53%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
459 Мбит ∼48% -8%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Broadcom BCM15700A2 802.11ac
|
949 Мбит ∼100% +61%
|Asus UX310UQ-FC396T
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
662 Мбит ∼70% +13%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Atheros/Qualcomm QCA6174 (I210-T1)
|
618 Мбит ∼65% +5%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
593 Мбит ∼62% +1%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
588 Мбит ∼62%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
529 Мбит ∼56% -10%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
503 Мбит ∼53% -14%
Камера
Устройство оснащено двумя камерами: 5-мегапиксельной фронтальной камерой и основной с разрешением 8 Мп и автофокусом. Обе камеры поддерживают видеозапись 1080p, причем передняя камера делает снимки не хуже основной. Оба модуля заметно "шумят" при слабом освещении.
Функции безопасности
Для идентификации используется TPM-чип и камера с поддержкой Windows Hello.
Аксессуары
В комплекте есть Surface Pen с поддержкой распознавания силы нажатия и 102-ваттный блок питания. В Microsoft Store опционально можно приобрести переходники mini-DisplayPort - HDMI, mini-DisplayPort - VGA и RJ45.
Обслуживание
Открыть базовую часть не представляется возможным, так как в ней не видно каких-либо винтов. Видимо Microsoft не желает, чтобы пользователи имели доступ к внутренним компонентам.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Клавиатура обладает отличным сочетанием хода клавиш и тактильной отдачи, и очень удобна для набора текста. Она большая (QWERTY-клавиши размером 17x17 мм, расстояние между ними составляет 2.5 мм) и не издает шума. Клавиши сами по себе тугие и не болтаются.
Подсветка клавиш обладает тремя уровнями яркости, которые можно настроить комбинацией соответствующих клавиш. Соединение клавиатуры и основной части происходит через специальный интерфейс, нежели Bluetooth. Подсоединение и разъединение занимает считанные секунды и не вызывало проблемы во время тестов устройства.
Тачпад
Тачпад достаточно большой (10.6 x 7 см), если сравнивать с размером дисплея. Такие габариты создают удобство при использовании мультитач-жестов, а поверхность достаточно гладкая для комфортного управления.
Тачскрин
Емкостный сенсорный дисплей с поддержкой до 5 точек касания одновременно работает без проблем и способен автоматически менять ориентацию.
Стилус
В комплекте с тестируемым ноутбуком поставляется Microsoft Surface Pen, которая также входит в перечень поставки Surface Pro 4. Данный стилус распознает 1024 уровня силы нажатия и является одним из самых удобных стилусов на рынке, благодаря сходству с обычной ручкой. Для питания используется AAAA-батарея, поддержки зарядки не предусмотрено.
4 | Дисплей
Детальное изучение матрицы с разрешением 3000 x 2000 показывает, что она идентична установленной в прошлой модели Surface Book. Различия между ними на грани погрешности, поэтому можно сказать, что матрицы в обоих моделях идентичны.
Такое высокое разрешение дисплея распространено скорее в секторе профессиональных рабочих станций, нежели ноутбуков, большинству из которых приходится довольствоваться максимум Full HD-разрешением. Правда есть и такие элитные устройства, как Dell Precision 7510, обладающий 15-дюймовым дисплеем с разрешением Ultra HD (3840 x 2160).
Важной отличительной особенностью дисплея Surface Book является впечатляющая яркость, которая не снижается даже при работе от аккумулятора. Ее контрастность и DeltaE ниже 3.0 (и это без калибровки) говорят за себя.
В данном случае мы так же не столкнулись с ШИМ-модуляцией подсветки, но время отклика матрицы, составляющее 61 мс, оставляет желать лучшего и не подходит для игр. Стоит отметить, что не только TN, но и многие IPS-матрицы обладают меньшим временем отклика. Первые уже не встречаются в ноутбуках премимум-класса из-за ужасных углов обзора и находят свое место разве что в хардкорных игровых машинах, где прежде всего делается ставка на отклик изображения.
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Panasonic MEI96A2, , 3000x2000, 13.5
|Microsoft Surface Book Core i5
3000x2000, 13.5
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, , 2736x1824, 12.3
|HP Spectre x360 15-bl002xx
UHD UWVA eDP BrightView WLED-backlit , , 3840×2160 , 15.6
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
AU Optronics B140HAN03.0, , 1920x1080, 14
|Asus UX310UQ-FC396T
AU Optronics AUO272D, , 1920x1080, 13.3
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
APPA033, , 2560x1600, 13.3
|Response Times
16%
21%
12%
12%
46%
-10%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
61
48.4
21%
46
25%
44
28%
53
13%
31
49%
47.2
23%
|Response Time Black / White *
37
32.8
11%
31.2
16%
38.8
-5%
33
11%
21
43%
53
-43%
|PWM Frequency
50
1000
50
192
|Параметры экрана
12%
-13%
0%
-61%
-33%
7%
|Brightness
423
410
-3%
396
-6%
336
-21%
302
-29%
343
-19%
542
28%
|Brightness Distribution
86
93
8%
87
1%
83
-3%
77
-10%
92
7%
90
5%
|Уровень чёрного *
0.37
0.254
31%
0.36
3%
0.24
35%
0.31
16%
0.28
24%
0.56
-51%
|Контрастность
1241
1696
37%
1147
-8%
1465
18%
1097
-12%
1293
4%
1016
-18%
|Colorchecker DeltaE *
2.28
2.06
10%
3.09
-36%
3.3
-45%
6.75
-196%
5.08
-123%
1.4
39%
|DeltaE для серого *
2.48
2.22
10%
3.92
-58%
1.9
23%
8.47
-242%
6.21
-150%
1.8
27%
|Гамма
2.5 96%
2.13 113%
2.3 104%
2.09 115%
2.22 108%
2.4 100%
2.16 111%
|CCT
8602 76%
6520 100%
7333 89%
6784 96%
6557 99%
6817 95%
6877 95%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
62
64
3%
61
-2%
64.4
4%
58
-6%
60
-3%
78.4
26%
|Color Space (Percent of sRGB)
96
96
0%
97
1%
88.2
-8%
89
-7%
92
-4%
99.3
3%
|Среднее значение
14% / 13%
4% / -6%
6% / 3%
-25% / -46%
7% / -17%
-2% / 4%
* ... меньше = лучше
Матрица способна отобразить почти весь спектр sRGB и годится для полупрофессионального редактирования фотоснимков. Калибровка матрицы Panasonic нашим спектрометром позволила слегка подправить точность DeltaE (ICC-профиль можно скачать по ссылке выше).
В конечном итоге можно сказать, что дисплей Surface Book не требует калибровки, потому-что точность цветопередачи и температура белого (6703 K, при идеальной 6504 K) почти идеальны "из коробки".
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|37 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21 ms стадия 1
|↘ 16 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 91% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|61 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 28 ms стадия 1
|↘ 33 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 93% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1743 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
5 | Производительность
Surface Book with Performance Base создавался с расчетом на повышенную нагрузку, так как целевая аудитория, среди которых архитекторы, дизайнеры, художники и режиссеры в основном нуждается в портативных, но мощных устройствах.
Однако 15-ваттный двухъядерный процессор и ограниченный набор портов не позволяют назвать Surface Book рабочей станцией как таковой. К примеру, рабочие станции Dell и HP оснащаются 45-ваттными четырехъядерными процессорами Intel Core i7 и Xeon, которые способны гораздо лучше справиться с многопоточной нагрузкой.
Процессор
В тестируемом Surface Book with Performance Base установлен процессор Intel i7-6600U (2.6 ГГц базовая частота и 3.4 в режиме Turbo Boost), который относится к прошлому поколению, Skylake.
И снова мы можем заявить, что Surface Book позволяет данному процессору реализовывать полный потенциал производительности и не снижать частоты даже при работе от аккумулятора, что подтверждают результаты теста Cinebench R15. Таким образом, процессор способен работать на Turbo-частотах в течение всего теста.
Однако заявления Microsoft о беспрецедентной производительности несколько преувеличены, особенно сегодня, когда на рынке присутствуют процессоры поколения Kaby Lake, обеспечивающие 5-процентный прирост производительности в рамках семейства Core i7-x000U. В свою очередь, 45-ваттные собратья, один из которых присутствует в Dell XPS 15 9560, быстрее еще на ~14%.
Конечно, данное обстоятельство не должно быть объектом критики Surface Book. Его главное предназначение заключаются в мобильности и гибкости, а конкурентами являются Apple MacBook Pro 13 2016 и Asus UX310UQ, с которыми он способен справиться.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
157 Points ∼70% +13%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
152 Points ∼68% +9%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Core i7-7500U
|
146 Points ∼65% +5%
|Asus UX310UQ-FC396T
Intel Core i7-7500U
|
145 Points ∼65% +4%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Intel Core i7-6600U
|
139 Points ∼62%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
131 Points ∼59% -6%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Intel Core i5-6300U
|
122 Points ∼55% -12%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Intel Core i5-7200U
|
118 Points ∼53% -15%
|CPU Multi 64Bit
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
735 Points ∼40% +127%
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
Intel Core i7-7700HQ
|
673 (min: 660) Points ∼36% +108%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
339 Points ∼18% +5%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Core i7-7500U
|
339 Points ∼18% +5%
|Asus UX310UQ-FC396T
Intel Core i7-7500U
|
336 Points ∼18% +4%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Intel Core i5-7200U
|
328 Points ∼18% +1%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Intel Core i7-6600U
|
324 Points ∼17%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Intel Core i5-6300U
|
306 Points ∼16% -6%
Общая производительность системы
То же самое можно сказать и про системную производительность. Да, Surface Book способен демонстрировать солидную производительность, но не более того. 45-ваттные процессоры в более крупных ноутбуках значительно превосходят его по производительности.
Результаты Home Score Accelerated v2 нас удивили, поскольку Lenovo Yoga 710 со встроенным видеоускорителем оказался быстрее. Мы так и не поняли, в чем дело, можем только сказать, что не в SSD: твердотельный накопитель в Yoga 710 оказался на 36% медленнее NVMe SSD Toshiba, установленного в Surface Book.
В сравнении с прошлой моделью с видеокартой 940M на борту, новый Surface Book with Performance Base оказался быстрее в среднем на 7-8%.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Asus UX310UQ-FC396T
GeForce 940MX, 7500U, SanDisk SD8SN8U512G1002
|
4947 Points ∼76% +25%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|
4422 Points ∼68% +12%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256
|
4218 Points ∼65% +7%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
4016 Points ∼62% +2%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3949 Points ∼61%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
HD Graphics 520, 6300U, Samsung MZFLV128 NVMe
|
3697 Points ∼57% -6%
|Microsoft Surface Book Core i5
Maxwell GPU (940M, GDDR5), 6300U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
3644 Points ∼56% -8%
|Home Score Accelerated v2
|Asus UX310UQ-FC396T
GeForce 940MX, 7500U, SanDisk SD8SN8U512G1002
|
4028 Points ∼67% +33%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256
|
3738 Points ∼63% +23%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|
3588 Points ∼60% +18%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung MZYTY256HDHP
|
3268 Points ∼55% +8%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
3249 Points ∼54% +7%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3040 Points ∼51%
|Microsoft Surface Book Core i5
Maxwell GPU (940M, GDDR5), 6300U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
2814 Points ∼47% -7%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
HD Graphics 520, 6300U, Samsung MZFLV128 NVMe
|
2770 Points ∼46% -9%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3040 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4136 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|3949 баллов
Хранение данных
Установленный в Surface Book NVMe SSD от Toshiba является одним из быстрейших на рынке. Он способен соревноваться с SSD в Apple MacBook Pro 13 Late 2016, правда, последний демонстрирует более высокие скорости последовательной записи и чтения.
Заметим, что Microsoft, похоже, часто меняет поставщиков, потому-что в прошлой модели Surface Book устанавливался SSD Samsung MZFLV512, в то время как герой обзора получил накопитель Toshiba THNSN5256GPU7.
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|Microsoft Surface Book Core i7
Samsung MZFLV512 NVMe
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Samsung MZYTY256HDHP
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK)
|Asus UX310UQ-FC396T
SanDisk SD8SN8U512G1002
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Apple SSD AP0256
|CrystalDiskMark 3.0
11%
-36%
21%
-37%
36%
|Write 4k QD32
347.1
516.5
49%
152.2
-56%
395.2
14%
257.7
-26%
419
21%
|Read 4k QD32
326.9
615.2
88%
378.9
16%
527.2
61%
286
-13%
657
101%
|Write 4k
108.6
136.3
26%
91.23
-16%
139.4
28%
56.18
-48%
23.5
-78%
|Read 4k
40.91
42.66
4%
34.35
-16%
40.72
0%
28.45
-30%
16.1
-61%
|Write 512
698.1
590.8
-15%
219.9
-69%
713.9
2%
458
-34%
1481
112%
|Read 512
687.4
519.8
-24%
386.2
-44%
834.2
21%
344.8
-50%
1183
72%
|Write Seq
860.9
591.5
-31%
452.3
-47%
981.5
14%
468
-46%
1336
55%
|Read Seq
1017
952.8
-6%
490.5
-52%
1266
24%
519.4
-49%
1662
63%
Производительность видеоадаптера
Встроенный графический ускоритель GeForce GTX 965M (кодовое имя ядра GM206M) основано на технологии Maxwell, которая была представлена в начале 2015 года. С технической точки зрения, архитектура Maxwell устарела, а ей на смену пришла Pascal. Весьма печально, что Microsoft остановила свой выбор на более старой архитектуре, так как основанные на архитектуре Pascal видеокарты GTX 1050 Ti и GTX 1060 при соизмеримом энергопотреблении и тепловыделении показывают на 15-100% большую производительность, в зависимости от теста и установленного в системе процессора.
Графический процессор работает на частоте 924 МГц (в режиме Turbo способен достигать 1151 МГц), а GDDR5-видеопамять объемом 2 ГБ работает на частоте 1253 МГц.
Во время тестов нам так и не удалось увидеть достижения графическим процессором частоты 1151 МГц. Во время теста Cinebench OpenGL частота графического чипа варьировалась между 950 и 1100 МГц, а требовательный в графическом плане тест Furmark привел к снижению рабочей частоты до 650 МГц.
Так каков же уровень производительности GTX 965M в нашем Surface Book? Если сравнивать с другими ноутбуками, оснащенными GTX 965M, например, HP Omen 15, HP Omen 17 и Asus G752VL, то разница в производительности оказывается существенной. Тест графики 3DMark 11 и Fire Strike Graphics выявил разницу в 12-21% и 5-14% соответственно, причем в пользу последних трех. В бенчмарке Cloud Gate Standard Graphics отставание только увеличилось.
С другой стороны, Surface Book with Performance Base с легкостью обходит оснащенный 15-ваттным процессором и видеокартой GTX 960M Zenbook UX510UW (на 21%), а Acer Aspire V5-591G с видеокартой 950M терпит разгромное поражение с разницей в 36%, за исключением теста Cloud Gate Standard Graphics, в котором разница не оказалась столь ощутимой.
Поскольку проведенные бенчмарки не отличаются процессорозависимостью, то разница в производительности возникает скорее всего из-за нехватки видеопамяти, нежели из-за 15-ваттного процессора. Вдвое меньший объем видеопамяти и периодический троттлинг графического процессора не оставляют Surface Book шансов против соперников со схожими характеристиками.
В свою очередь, все другие конфигурации как со встроенным видеоядром, так и с видеокартой 940M, остаются далеко позади. Предшественник с 940M на борту проигрывает тестовому образцу порядка 30-60% в производительности видеоподсистемы.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
14942 Points ∼29% +129%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
7919 Points ∼16% +21%
|HP Omen 17-w010ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
7903 Points ∼16% +21%
|Asus G752VL-T7023T
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
7322 Points ∼14% +12%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6600U
|
6528 Points ∼13%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
4967 Points ∼10% -24%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
4826 Points ∼9% -26%
|Acer Aspire V5-591G-50NC
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6300HQ
|
4678 Points ∼9% -28%
|Asus F756UX-T7013T
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
4083 Points ∼8% -37%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
2696 Points ∼5% -59%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
2576 Points ∼5% -61%
|Microsoft Surface Book Core i5
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i5-6300U
|
2548 Points ∼5% -61%
|Asus UX310UQ-FC396T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
2249 Points ∼4% -66%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1403 Points ∼3% -79%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
11494 Points ∼29% +122%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
6074 Points ∼15% +17%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
5904 Points ∼15% +14%
|HP Omen 17-w010ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
5863 Points ∼15% +13%
|Asus G752VL-T7023T
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
5446 Points ∼14% +5%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6600U
|
5175 Points ∼13%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
4232 Points ∼11% -18%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
4133 Points ∼11% -20%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
4109 Points ∼10% -21%
|Acer Aspire V5-591G-50NC
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6300HQ
|
3325 Points ∼8% -36%
|Asus F756UX-T7013T
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
2943 Points ∼8% -43%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
2115 Points ∼5% -59%
|Microsoft Surface Book Core i5
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i5-6300U
|
2031 Points ∼5% -61%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1657 Points ∼4% -68%
|Asus UX310UQ-FC396T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
1575 Points ∼4% -70%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
777 Points ∼2% -85%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-7700HQ
|
66973 Points ∼41% +330%
|HP Omen 15-ax007ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
36659 Points ∼22% +135%
|HP Omen 17-w010ng
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
34679 Points ∼21% +123%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), Intel Core i7-7700HQ
|
31274 Points ∼19% +101%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
29118 Points ∼18% +87%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
27117 Points ∼17% +74%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6500U
|
25986 Points ∼16% +67%
|Acer Aspire V5-591G-50NC
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6300HQ
|
23201 Points ∼14% +49%
|Asus F756UX-T7013T
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
18547 Points ∼11% +19%
|Asus G752VL-T7023T
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6700HQ
|
17226 Points ∼11% +11%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
NVIDIA GeForce GTX 965M, Intel Core i7-6600U
|
15573 Points ∼10%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
13172 Points ∼8% -15%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
11821 Points ∼7% -24%
|Microsoft Surface Book Core i5
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i5-6300U
|
11340 Points ∼7% -27%
|Asus UX310UQ-FC396T
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i7-7500U
|
8594 Points ∼5% -45%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
6670 Points ∼4% -57%
|3DMark 11 Performance
|5941 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|8836 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|4395 баллов
Производительность в играх
Какова игровая производительность нового Surface Book с видеокартой GTX 965M? Игра Witcher 3 будет хорошим индикатором реальной игровой нагрузки. После целого часа игры, частота графического процессора составляла 952 МГц, а Turbo-частоты видеокарта достигла лишь в начале в течении короткого промежутка. Фреймрейт плавал между 17 и 19 к/с без существенных проседаний.
Таким образом, Surface Book with Performance Base едва годится для воспроизведения самых современных ресурсоемких игр в родном разрешении. В плане графической производительности он оказывается быстрее ноутбуков с процессором U-класса и GTX 960M на борту на величину 10-65% в зависимости от приложения.
Высокая детализация картинки безболезненна при разрешениях, не превосходящих Full HD. Большинство современных игр, таких как XCOM 2 или Mass Effect Andromeda не позволяют поиграть при высоком разрешении и настройках графики - придется идти на компромиссы и жертвовать либо тем, либо другим. Правда, стоит напомнить, что Surface Book, даже с GTX 965M, не позиционируется в качестве игровой машины.
Коротко говоря, по меркам ноутбука-трансформера, Surface Book впечатляет производительностью, даже несмотря на то, что установленная в нем видеокарта GeForce GTX 965M демонстрирует худшие показатели, чем ожидалось. Другие мультимедийные ноутбуки с такой же видеокартой на борту проявляют себе получше. К примеру, такая требовательная игра, как Deus Ex Mankind Divided, окажется практически неиграбельной на Surface Book, но в то же время будет "летать" на других так называемых "мультимедийных" ноутбуках.
|BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
88 fps ∼100% +76%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|
66 fps ∼75% +32%
|Asus G752VL-T7023T
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Samsung SSD 950 Pro 512GB m.2 NVMe
|
54 fps ∼61% +8%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
49.9 fps ∼57%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
44.1 fps ∼50% -12%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
39.4 fps ∼45% -21%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
21.6 fps ∼25% -57%
|Microsoft Surface Book Core i5
Maxwell GPU (940M, GDDR5), 6300U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
20.8 fps ∼24% -58%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256
|
13.8 fps ∼16% -72%
|Asus UX310UQ-FC396T
GeForce 940MX, 7500U, SanDisk SD8SN8U512G1002
|
13.6 fps ∼15% -73%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
HD Graphics 520, 6300U, Samsung MZFLV128 NVMe
|
7 fps ∼8% -86%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung MZYTY256HDHP
|
6.5 (min: 3.4) fps ∼7% -87%
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
74.5 fps ∼100% +115%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|
39.8 fps ∼53% +15%
|HP Omen 15-ax007ng
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Adata IM2S3138E-128GM-B
|
37.4 fps ∼50% +8%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
34.6 fps ∼46%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
GeForce GTX 960M, 6200U
|
24.6 fps ∼33% -29%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
23.8 fps ∼32% -31%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
15.3 fps ∼21% -56%
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
HD Graphics 620, 7200U, Samsung MZYTY256HDHP
|
7 fps ∼9% -80%
|Deus Ex Mankind Divided - 1920x1080 High Preset AF:4x
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
55.9 fps ∼100% +112%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
26.4 fps ∼47%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
GeForce GTX 960M, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
17.1 fps ∼31% -35%
|The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|Acer Aspire VN7-593G-73HP V15 Nitro BE
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, Seagate Mobile HDD 1TB ST1000LM035
|
38.3 fps ∼100% +120%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ, Lite-on CX2-8B512-Q11 NVMe SSD
|
19.8 fps ∼52% +14%
|Asus G752VL-T7023T
GeForce GTX 965M, 6700HQ, Samsung SSD 950 Pro 512GB m.2 NVMe
|
17.9 fps ∼47% +3%
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
17.4 fps ∼45%
|Asus UX310UQ-FC396T
GeForce 940MX, 7500U, SanDisk SD8SN8U512G1002
|
5.6 fps ∼15% -68%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|128
|118
|49.9
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|31.3
|17.4
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|34.6
|22.4
|fps
|Deus Ex Mankind Divided (2016)
|49
|26.4
|11.4
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Интересно, что при переходе от 940M к 965M шума не прибавилось. Похоже, что вместо того, чтобы добавить второй кулер, Microsoft решила увеличить радиатор. Во-время стресс-тестирования мы получили не более 40 дБ(А) шума. При средней нагрузке с активированной дискретной видеокартой, устройство выдает неплохие 39 дБ(А). Третий же тест, заключающийся игрой в Witcher 3, производил не более 39.5 дБ(А).
Поведение кулеров простое и предсказуемое. Во время простоя оба кулера (по одному в каждой из составляющих устройства) выключены. Нагрузка же заставляет их моментально включиться и выйти на стандартный уровень, производя заметный, но не раздражающий, или "воющий" шум. Как только нагрузка минимизируется, кулеры снова останавливаются примерно через минуту.
Уровень шума
|Ожидание
|
29.4 / 29.4 / 29.7 дб
|Нагрузка
|
|39 / 40.2 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29.4 dB(A)
Нагрев
При длительной высокой вычислительной нагрузке Surface Book нагревается достаточно сильно, что подтверждают результаты замеров температуры лицевой и тыльной поверхностей планшетной части, составляющие порядка 47 °C.
Стресс-тестирование же буквально ставить ноутбук на колени. Turbo-частота в 3.4 ГГц попросту недостижима, так что частота процессора остановилась на 2.9 ГГц в течение первых 15 минут тестирования, а затем, из-за высокой температуры, приближающейся к 90 °C, снизилась до 2.7-2.8 ГГц, а температура установилась на отметке 85 °C.
Поскольку клавиатурный блок трансформера имеет отдельную систему охлаждения, его температурные показатели не зависят от планшетной части. Изучение распределения нагрева показывает, что сильнее нагревается дальняя верхняя часть "базы", нежели палмрест, который остается достаточно прохладным и лишь немного теплее окружающей температуры воздуха.
7 | Акустическая система
В клавиатурном блоке нет динамиков, так что звук выводится из планшетной части. Они находятся за двумя тонкими щелями в верхней части дисплея. Если высокие и средние еще приемлемы, то низких вообще нет. Голос передается четко и даже несколько пространственно, а вот максимальный уровень громкости достаточно слабоват, хотя звук при нем не дребезжит и не искажается.
Динамики в MacBook Pro звучат определенно лучше, а в случае с Surface Book желательно использовать наушники.
Микрофон же работает безукоризненно и записывает чистый, разборчивый и лишенный посторонних шумов голос на расстоянии от полметра до трех. Таким образом, говорящий может свободно передвигаться по комнате и даже отвернуться от устройства.
Анализ АЧХ аудиосистемы Microsoft Surface Book mit Performance Base
(-) | невысокий уровень макс. громкости (63 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 5.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (15.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 10% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 83% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 23%, худший результат: 53%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 17% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 78% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.9 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 12.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (12.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 13% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 83% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 7% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы HP Spectre x360 15-bl002xx
(±) | неплохой уровень макс. громкости (72.93 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 38% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 54% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 18%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 23% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 71% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
С энергопотребление в районе 76 Вт, Surface Book оставляет позади все остальные устройства в своем классе. Оно было бы еще выше, если бы система автоматически не снижала максимальную Turbo-частоту процессора при высокой нагрузке. Предшественник, оснащенный видеокартой 940M, потреблял не более 56 Вт в похожих условиях.
С другой стороны, Surface Book на удивление экономен при простое системы. Подсветка дисплея может затемняться вплоть до 1 кд/м2 , что является редкостью среди подобных устройств. Если выключить подсветку клавиатуры и Wi-Fi, энергопотребление снижается до 3.5-4.8 Вт.
Мы не наблюдали проблем с питанием и зарядкой устройства комплектным блоком питания мощностью 102 Вт. При включенном устройстве зарядка обоих аккумуляторов до 50% занимает примерно 1 час. Приоритета нет ни у одного из них, так что оба заряжаются и разряжаются одновременно. Зарядка до 100% занимает гораздо больше времени, таким образом полная зарядка обоих аккумуляторов занимает около 2.5 часа.
|Выкл.
|0.5 / 1.5 Вт
|Ожидание
| 4.15 / 8 / 11.9 Вт
|Нагрузка
|
67 / 76 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7, IPS, 3000x2000, 13.5
|Microsoft Surface Book Core i7
6600U, Maxwell GPU (940M, GDDR5), Samsung MZFLV512 NVMe, IPS, 3000x2000, 13.5
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, Samsung MZFLV128 NVMe, IPS, 2736x1824, 12.3
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
7200U, HD Graphics 620, Samsung MZYTY256HDHP, a-Si WLED TFT, IPS, 1920x1080, 14
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, Apple SSD AP0256, , 2560x1600, 13.3
|Энергопотребление
5%
27%
33%
24%
|В простое, мин. *
4.15
4.5
-8%
4.4
-6%
3.7
11%
2.1
49%
|В простое, сред. *
8
9.8
-23%
9
-13%
7.16
10%
7.6
5%
|В простое, макс. *
11.9
12.2
-3%
10.7
10%
8.3
30%
8.2
31%
|Нагрузка, сред. *
67
46
31%
19.6
71%
30.4
55%
56.4
16%
|Нагрузка, макс. *
76
56
26%
19.9
74%
30.3
60%
59.8
21%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Несмотря на то, что результаты замеров автономности отличаются от таковых в случае клавиатурного блока с 940M, они вполне закономерны. Герой обзора оказался живучее на 13% в нашем Wi-Fi тесте, в то время как версия с процессором i5 проработала на 30% времени меньше. Аккумуляторы остались те же: 18 Вт-ч в клавиатурном блоке и 60 Вт-ч в планшетной части. Все тесты производились с подключенной "базой". Ультрабук поддерживает технологию nVidia Optimus, таким образом графический процессор nVidia не был задействован во время тестов при простое системы и при активированном Wi-Fi. 6.5-часовая разница между связками i7+965M и i5+940M в тестах с минимальной нагрузкой нас удивила.
Режим максимальной нагрузки же расставил все на свои места: версия с Performance Base продержалась всего 90 минут в тесте Battery Eater Classic, в то время как более старая версия с 940M проработала целых 153 минуты.
Wi-Fi тест - наиболее приближенный к реальности, так как именно он наиболее близок к повседневному сценарию работы. В данном тесте мы используем специальный скрипт, имитирующий работу в браузере и загрузку различных веб-страниц. Тестовый экземпляр продержался впечатляющие 9:36 часов, хотя и не без странностей: он выключался ровно через 6 часов. В то время как модель с Core i5 проработала вдали от розетки порядка 7 часов, конфигурация с Core i7 и GeForce 940M выдержала целых 11 часов теста.
В любом случае, учитывая производительность устройства, время автономной работы впечатляет и ни один конкурент не способен продемонстрировать подобные результаты.
|Без нагрузки
|25час. 30мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 36мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 30мин.
|Microsoft Surface Book mit Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, 78 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Book Core i5
6300U, Maxwell GPU (940M, GDDR5), 78 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Book Core i7
6600U, Maxwell GPU (940M, GDDR5), 78 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, 38 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 710-14IKB 80V4002HGE
7200U, HD Graphics 620, 53 Вт⋅ч
|HP Spectre x360 15-bl002xx
7500U, GeForce 940MX, 79.2 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, 49.2 Вт⋅ч
|Время работы
3%
13%
-15%
0%
5%
-15%
|В простое
1530
1070
-30%
899
-41%
957
-37%
866
-43%
|Нагрузка и 100% яркости
90
153
70%
111
23%
126
40%
148
64%
66
-27%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
576
402
-30%
648
13%
427
-26%
561
-3%
535
-7%
566
-2%
|Воспр. видео H.264
604
520
483
Вердикт
За
Против
Дискретная видеокарта GeForce едва ли способна достичь Turbo-частот, и почти постоянно функционирует на частоте 950 МГц, по крайней мере во время игры в Witcher 3. Хотя данное обстоятельство и не оказывает существенного влияния на игровой процесс, в бенчмарках разница становится весьма заметной, что является главной причиной, почему GTX 965M в Surface Book медленнее, чем в других ноутбуках.
Большинство современных игр будет неиграбельно при разрешении Full HD и высоких настройках графики. Однако не стоит рассчитывать, что Surface Book способен побороться с мультимедийными ноутбуками, в которых установлен 45-ваттный процессор, для этого Microsoft стоило улучшить охлаждение и установить видеокарту с архитектурой Pascal. Геймерам следует дважды подумать, прежде чем приобретать данный ультрабук. Тестовый экземпляр стоит порядка 127 000 рублей - за эти деньги можно приобрести целых два Acer V15 с GTX 1060 под капотом! Очевидно, что геймеры не являются целевой аудиторией чуда от Microsoft, оно адресовано скорее дизайнерам, архитекторам и фотографам, для которых важна графическая производительность.
Surface Book определенно нельзя назвать рабочей станцией, не только потому, что он не ориентирован на CAD-приложения, но прежде всего из-за применения в нем процессора U-серии, что неприемлемо в данном сегменте. Поэтому он не представляет угрозы для таких производителей, как HP, Dell и Lenovo.
В чем Surface Book несомненно способен блеснуть, так это в мобильности: 13-дюймовую планшетную часть можно достаточно легко отсоединить и взять с собой куда угодно вместе со стилусом. Кроме того, он наделен очень ярким IPS-дисплеем с почти стопроцентным охватом sRGB, удобными устройствами ввода, высококачественным корпусом, очень хорошими камерами и микрофоном, а также впечатляющим временем автономной работы.
Но устройство не лишено и недостатков. Наиболее чувствительными являются отсутствие LTE-модуля и очень высокая цена, которую не многие хотели бы заплатить за ноутбук. Считаем, что модель с Full HD-дисплеем, встроенной графикой, 256-гигабайтным SSD за ~1000 евро могла бы достичь больших успехов. Но, к сожалению, самая дешевая конфигурация стоит почти 1400 евро, неся на борту процессор Core i5-6300U и 128 ГБ SSD.
Microsoft Surface Book mit Performance Base - 03/05/2017 v6
Sebastian Jentsch