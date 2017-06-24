Обзор Microsoft Surface Laptop
Отличный экран, и только. Новый ноутбук Surface Laptop выглядит более особенным, чем он есть на самом деле. Хотя сенсорный экран формата 3:2 не обманывает ожиданий с точки зрения своей яркости и чёткости, все остальные аспекты использования этого ноутбука решительно не впечатляют.
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
Первый планшет под брендом Microsoft Surface появился на свет в 2013 году. "Ноутбук Surface" (Surface Laptop) вышел сейчас, в 2017 году. Прошло четыре года, прежде чем американская компания переместила свой фокус с планшетов и устройств 2-в-1 обратно на классический ноутбук.
Помимо нескольких вариантов расцветок корпуса, заинтересованному потребителю доступен выбор из двух процессоров (i5-7200U и i7-7660U), а также разнообразнейших комбинаций оперативной памяти и твердотельных накопителей. От умеренно дорогих до безумно дорогих. Возьмём за ориентир начальный вариант, младшую конфигурацию с процессором i5-7200U, в которой установлено всего лишь 4 ГБ памяти DDR3 и с твердотельным диском 128 ГБ; её цена составляет примерно 1000 долларов, сегодня при прямом валютном переводе это 60 тысяч рублей. Те, кто не против добавить ещё 600 долларов, могут выбрать вариант с i7-7600U, вдвое большим объёмом памяти и диска. Странно, но в плане вариантов экрана или беспроводных адаптеров никакого выбора не предлагается.
В рамках данной статьи мы будем считать Surface Laptop прямым конкурентом Surface Pro 4 и 13-дюймовым Apple MacBook Pro. Чтобы иметь возможность точнее сравнить между собой упомянутые ноутбуки, мы первым делом заменили предустановленную систему Windows 10 S на 64-разрядную Windows 10 Pro.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Ключевой элемент внешнего вида: тёмно-серое алюминиевое покрытие, то же, что и у Surface Pro и Surface Book. Области для рук украшены итальянской искусственной замшей, по-английски именуемой Alcantara. На такой палубе не будут видны помарки и отпечатки пальцев. По крайней мере, первое время.
Прочность как крышки экрана, так и клавиатурного блока - выше среднего. В частности, крышка усилена защищённым стеклом Gorilla Glass 3 (которое занимает полностью всю поверхность); она толще крышек большинства ультрабуков, и не сужается (что сделано для лучшей сопротивляемости к воздействиям типа скручивание итп.) - поэтому крышки Notebook 9 или Yoga 910 выглядят более хрупкими. Базовый блок (с клавиатурой) тоже довольно крепкий, и практически не скрипит при попытках скручивания с углов. Тем не менее, он не идеален, поскольку при надавливании пальцем на центр клавиатуры она весьма заметно прогнётся. Несмотря на это, качество конструкции отличное и соответствует высокому уровню всех продуктов семейства Surface. Хотя тёмные полоски беспроводных антенн на боковых гранях экрана немного отслаиваются от гладкой металлической поверхности.
Тонкие петли экрана достаточно туги, чтобы удерживать качание экрана во время печати на минимальном уровне. Максимальный угол раскрытия экрана в 140 градусов довольно небольшой, но ноутбук определённо более сбалансирован и эргономичен, чем Surface Book (у которого экран перевешивает всё остальное) или Surface Pro 4.
Корпус получился относительно компактный и лёгкий: на 100 г тяжелее Surface Pro 4, но при этом на те же 100 грамм легче MacBook Pro 13 2017. Интересно, что конфигурация с процессором Core i7 весит на 30 г меньше конфигурации с Core i5 (возможно, из-за каких-то внутренних изменений, которые были необходимы для возможности разместить более быстрый процессор).
2 | Порты и коммуникации
Набор портов по современным меркам совершенно неудовлетворителен. Нет Thunderbolt 3, нет нормального адаптера карт памяти SD... Можно продолжать. Хорошо, что существующие порты хотя бы легко доступны, не находятся в самых неудобных местах, как это было с аудио портом в верхней части крышки экрана Surface Book.
Порт SurfaceConnect из Surface Pro 4 и Surface Book пришёл и в эту модель. Вероятно, это сделали для обратной совместимости с Surface Dock. Является ли он полноценной заменой Thunderbolt 3 - будет зависеть от задач конкретного пользователя.
Коммуникации
Microsoft снова использует беспроводной адаптер серии Marvell Avastar со встроенной поддержкой Bluetooth 4.0. Мы не заметили никаких проблем с подключением или работой в нашей сети 802.11ac. При подключении к нашему маршрутизатору Linksys EA8500 на расстоянии 1 метра скорость обмена данными составила 556 Мбит/секунду. Мы бы с радостью протестировали и скорость LTE-подключения, но его просто нет. Ни одной конфигурации со встроенным модемом мобильных сетей пока не существует.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Microsoft Surface Laptop
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
534 Мбит ∼100%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
525 Мбит ∼98% -2%
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
501 Мбит ∼94% -6%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
588 Мбит ∼100% +6%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
575 Мбит ∼98% +3%
|Microsoft Surface Laptop
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
556 Мбит ∼95%
Обслуживание
Продукты семейства Surface известны своей недружелюбностью к апгрейду и непригодностью для самостоятельного ремонта. Эксперты iFixit долгое время ставили низкие оценки ремонтопригодности продуктам Surface, но данный ноутбук побил все рекорды, получив оценку 0. Вскрыть его очень непросто, аккумулятор приклеен намертво. Подробности для желающих приведены в статье iFixit (на англ. языке).
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная клавиатура (размером 27.5 x 10 см) оснащена трёхуровневой подсветкой и работать с ней относительно удобно. Громких щелчков или иных звуков при энергичном наборе текста не наблюдается. Ход клавиш неплох: 1.5 мм (если сравнить с 1.3 и 1.4 мм в XPS 13 и VivoBook S510, соответственно), а отдача немного более мягкая. Клавиши Ввод и Пробел могли бы обладать отдачей и получше.
Странное размещение кнопки питания - момент, достойный, чтобы заострить на нём внимание. Стоит ожидать нечаянных нажатий на неё, т.к. она находится рядом с часто используемыми клавишами Назад, Удаление, PgDn, и +/=.
Тачпад
Стеклянный тачпад (размером 10.5 x 7 см) - чуть крупнее, чем в XPS 13 (10.5 x 6 см), и работает без каких-либо сюрпризов, поддерживая распознавание до 5 пальцев одновременно. Радует, что при его использовании экранный курсор не будет неожиданно перемещаться или дёргаться. Не радует, что в углах (и по краям) тачпада распознавание прикосновений производится с задержкой (меньше секунды), то есть курсор начинает перемещаться позже. При тычках в центр такой задержки не наблюдается. Более того, не дай бог вам намочить пальцы - в этом случае плавность скольжения ухудшится. Такое наблюдается у ряда пластиковых тачпадов, которые после продолжительного использования становятся не гладкими, а шершавыми.
Встроенные клавиши мыши нажимаются уверенно и с довольно громким щелчком. Ход небольшой, но в целом тачпад ощущается крепким. Если довольно сильно надавить пальцем в центр тачпада, то это не приведёт к его сколь-либо существенной деформации.
4 | Дисплей
Защитное покрытие из стекла Gorilla Glass - то, что неизменно радует в продуктах семейства Surface. Применённое соотношение сторон, 3:2, оптимизировано для работы с текстом, изображениями, не просмотра видео и игр. Матрица Panasonic VVX14T092N00 (технология IPS) пока не встречалась нам ни в одном другом ноутбуке. Цвета у неё сочные, тексты чёткие, этого и стоит ожидать от глянцевого экрана. Если присмотреться, то можно увидеть небольшую зернистость, но она не мешает. Яркость подсветки практически такая же, как у Surface Pro 4 (чуть выше), с таким же отличным контрастом, который превышает 1000:1. Для сравнения: яркость подсветки экранов большинства ультабуков обычно не превышает 300 Кд/м², и только немногие могут превысить 500 Кд/м² (к ним относятся MacBook Pro 13 и Samsung Notebook 9).
|Microsoft Surface Laptop
ID: MEI96A2, Name: Panasonic VVX14T092N00, IPS, 13.5, 2256x1504
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Panasonic MEI96A2, IPS, 13.5, 3000x2000
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, IPS, 12.3, 2736x1824
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
APPA033, , 13.3, 2560x1600
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080
|Response Times
-10%
13%
-18%
23%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
50.8
61
-20%
46
9%
47.2
7%
32.8
35%
|Response Time Black / White *
37.2
37
1%
31.2
16%
53
-42%
33.2
11%
|PWM Frequency
50
|Параметры экрана
-14%
-36%
-2%
-89%
|Brightness
378
423
12%
396
5%
542
43%
325
-14%
|Brightness Distribution
90
86
-4%
87
-3%
90
0%
89
-1%
|Уровень чёрного *
0.36
0.37
-3%
0.36
-0%
0.56
-56%
0.195
46%
|Контрастность
1067
1241
16%
1147
7%
1016
-5%
1801
69%
|Colorchecker DeltaE *
1.8
2.28
-27%
3.09
-72%
1.4
22%
7.4
-311%
|DeltaE для серого *
1.2
2.48
-107%
3.92
-227%
1.8
-50%
6.71
-459%
|Гамма
2.21 109%
2.5 96%
2.3 104%
2.16 111%
2.74 88%
|CCT
6708 97%
8602 76%
7333 89%
6877 95%
7222 90%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
63.7
62
-3%
61
-4%
78.4
23%
50.48
-21%
|Color Space (Percent of sRGB)
94.2
96
2%
97
3%
99.3
5%
73.31
-22%
|Среднее значение
-12% / -13%
-12% / -27%
-10% / -5%
-33% / -67%
* ... меньше = лучше
Microsoft утверждает, что эта матрица отображает 100% пространства цветов sRGB. Наши замеры показали 94% sRGB и 64% AdobeRGB. Это практически 1-в-1 совпадает с экранами Surface Book и Surface Pro 4, но не дотягивает до великолепия MacBook Pro 13.
Дальнейшие замеры показали впечатляющую точность отображения цветов (отклонение DeltaE было меньше 2). Видимо, заявления Microsoft о индивидуальной калибровке каждого экрана соответствуют действительности. Мы попытались сделать цвета ещё правильнее... безуспешно.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|37.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 17.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.1 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|50.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 25.6 ms стадия 1
|↘ 25.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 82% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.7 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 4396 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
5 | Производительность
Доступные на сегодняшний день конфигурации включают процессоры Core i5 либо Core i7, от 4 до 16 ГБ памяти DDR3, а также твердотельный диск объёмом до 512 ГБ. Интересно, что Microsoft решила проигнорировать популярный i7-7600U (который встречается в большинстве ультрабуков) ради малоизвестного, но более мощного в плане встроенного видеоадаптера процессора i7-7660U.
Конфигураций с дискретными видеоадаптерами не предлагается, возможно, чтобы не создавать лишней конкуренции для Surface Book.
i5-7200U из базовой конфигурации Surface Laptop часто встречается у конкурентов вроде Spectre 13, Yoga 910, и Samsung Notebook 9. Результаты устройства в тестах CineBench практически совпадают с Latitude 5280, в котором используется такой же процессор. При первом запуске результат CineBench R15 в однопоточном режиме показал слишком низкий результат, 93 балла, но после полного обновления ОС проблема исчезла сама собой.
Выбор альтернативной конфигурации с процессором i7-7660U в теории должен повысить производительность примерно на 20% при разнице в цене около 600 долларов.
Многократный запуск теста CineBench показал примерно 7%-е падение производительности, с 320 до 300 пунктов. Падение незначительное и происходит только после довольно большого количества циклов, так что большинство пользователей скорее всего с ним даже не столкнутся (или не заметят). Тем не менее, это вызывает опасения по поводу того, сможет ли более дорогой i7-7660U реализовать свой потенциал в аналогичных условиях.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
162 Points ∼73% +29%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
139 Points ∼62% +10%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
131 Points ∼59% +4%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
129 Points ∼58% +2%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
126 Points ∼57% 0%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
124 Points ∼56% -2%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼57%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
117 Points ∼52% -7%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
88 Points ∼39% -30%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
86 Points ∼39% -32%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
379 Points ∼20% +17%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
343 Points ∼18% +6%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
|
339 Points ∼18% +5%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
328 Points ∼18% +1%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
324 Points ∼17%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
309 Points ∼17% -5%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
309 Points ∼17% -5%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
294 Points ∼16% -9%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
256 Points ∼14% -21%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
206 Points ∼11% -36%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
1.85 Points ∼84% +54%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
1.64 Points ∼75% +37%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
1.47 Points ∼67% +23%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
1.45 Points ∼66% +21%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
1.36 Points ∼62% +13%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
1.33 Points ∼60% +11%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
1.2 Points ∼55%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
1.03 Points ∼47% -14%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
0.98 Points ∼45% -18%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
4.03 Points ∼20% +15%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
3.83 Points ∼19% +9%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
3.67 Points ∼18% +5%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
3.5 Points ∼18%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
|
3.45 Points ∼17% -1%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
|
3.3 Points ∼17% -6%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
3.24 Points ∼16% -7%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
2.85 Points ∼14% -19%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
2.27 Points ∼11% -35%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
6263 Points ∼71% +27%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
5630 Points ∼63% +15%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
4999 Points ∼56% +2%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
4913 Points ∼55%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
|
4846 Points ∼55% -1%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
4396 Points ∼50% -11%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
3871 Points ∼44% -21%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
3286 Points ∼37% -33%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
|
13170 Points ∼33% +36%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
11676 Points ∼29% +20%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
11292 Points ∼28% +16%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
|
10525 Points ∼26% +8%
|Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
|
10003 Points ∼25% +3%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
9706 Points ∼24%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
8718 Points ∼22% -10%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
6994 Points ∼17% -28%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
787.585 s * ∼9% -69%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
644.6 s * ∼8% -39%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
|
526 s * ∼6% -13%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
467.287 s * ∼6% -0%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
465.277 s * ∼5%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
456.763 s * ∼5% +2%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
898 Seconds * ∼4% -24%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
817.6 Seconds * ∼4% -13%
|Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
|
722.288 Seconds * ∼3%
|Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
|
655.742 Seconds * ∼3% +9%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
|
643 Seconds * ∼3% +11%
|Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
|
563.28 Seconds * ∼3% +22%
* ... меньше = лучше
Результаты PCMark 8 практически совпадают с Surface Book и MacBook Pro 13. Таким образом, пользователям не стоит опасаться снижения производительности в случае перехода на Surface Laptop.
Те владельцы Surface Laptop, кто захочет заменить Windows 10 S на Windows 10 Pro, могут сделать это бесплатно до конца 2017 года. Процесс смены ОС занял буквально несколько минут. Такой переход будет необратимым.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
|
4106 Points ∼63%
|Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3949 Points ∼61% -4%
|Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
|
3853 Points ∼59% -6%
|Creative Score Accelerated v2
|Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
|
4205 Points ∼45% +6%
|Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
4136 Points ∼44% +4%
|Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
|
3962 Points ∼43%
|Home Score Accelerated v2
|Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
|
3280 Points ∼55% +7%
|Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
|
3071 Points ∼51%
|Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3040 Points ∼51% -1%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3071 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|3962 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4106 баллов
Здесь используется медленный SSD: его скорости последовательных записи и чтения ещё меньше, чем у и так медленного накопителя данных из Surface Pro 4. Практически любой современный ультрабук сможет оставить Surface Laptop позади (и в особенности те, что используют диски с интерфейсом NVMe). Посмотрев спецификации 128 ГБ диска Toshiba THNSN0128GTYA M.2 1620, можно узнать о заявленных скоростях на уровне 700 и 130 МБ/с. Для столь дорогого устройства подобный ход неприемлем.
|Microsoft Surface Laptop
Toshiba THNSN0128GTYA
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Samsung MZFLV128 NVMe
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Apple SSD AP0256
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
328%
115%
528%
293%
|Write 4k QD32
41.18
347.1
743%
153.6
273%
419
917%
218.3
430%
|Read 4k QD32
77.75
326.9
320%
368.3
374%
657
745%
479.2
516%
|Write 4k
40.45
108.6
168%
101.5
151%
23.5
-42%
116.9
189%
|Read 4k
22.15
40.91
85%
28.51
29%
16.1
-27%
29.31
32%
|Write 512
126.7
698.1
451%
154.2
22%
1481
1069%
439.9
247%
|Read 512
278.5
687.4
147%
266.3
-4%
1183
325%
1036
272%
|Write Seq
128.2
860.9
572%
154.2
20%
1336
942%
732.6
471%
|Read Seq
425.6
1017
139%
666
56%
1662
291%
1233
190%
Интегрированный видеоадаптер HD Graphics 620 из Surface Laptop показывает существенно меньшие результаты в 3DMark, чем аналогичный видеоадаптер из VivoBook S510UA. Возможно, дело в более высоком родном разрешении экрана ноутбука от Microsoft, а также использовании более медленной памяти DDR3, а не DDR4. Это снова вызывает опасения о производительности более мощной конфигурации с Iris Plus Graphics 640 и i7-7660U.
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
|
2597 Points ∼16% +114%
|Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
|
2517 (min: 2509) Points ∼16% +107%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
1858 Points ∼12% +53%
|Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
|
1838 Points ∼11% +51%
|Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1650 Points ∼10% +36%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1486 Points ∼9% +22%
|Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1215 Points ∼8%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
1014 Points ∼6% -17%
|Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
|
698 Points ∼4% -43%
|1280x720 Performance GPU
|Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
|
2761.5 (min: 2743) Points ∼5% +88%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
|
2696 Points ∼5% +84%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
2206 Points ∼4% +50%
|Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
|
2124 Points ∼4% +45%
|Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1587 Points ∼3% +8%
|Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1467 Points ∼3%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1410 Points ∼3% -4%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
1186 Points ∼2% -19%
|Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
|
744 Points ∼1% -49%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
|
1698 Points ∼4% +115%
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
|
1657 Points ∼4% +110%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
1621 Points ∼4% +105%
|Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
|
1369 Points ∼3% +74%
|Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1055 Points ∼3% +34%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
825 Points ∼2% +5%
|Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
789 Points ∼2%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
735 Points ∼2% -7%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
|
13172 Points ∼8% +101%
|Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
|
13153 Points ∼8% +101%
|Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
|
11232 Points ∼7% +72%
|HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
|
9056 Points ∼6% +38%
|Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
8861 Points ∼5% +36%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
7064 Points ∼4% +8%
|Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
6539 Points ∼4%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
|
6078 Points ∼4% -7%
|Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
|
4983 Points ∼3% -24%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
51806 Points ∼13% +56%
|Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
40939 Points ∼11% +23%
|Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
33260 Points ∼9%
|3DMark 11 Performance
|1586 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|48984 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5454 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|743 баллов
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|45.8
|27.4
|22.7
|7
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|18.5
|fps
Стресс-тестирование
Мы подвергаем все ноутбуки экстремальным вычислительным нагрузкам, чтобы выявить возможные проблемы с нагревом и производительностью. При работе теста Prime95 процессор первые несколько минут работает с частотой 3.0 ГГц, после чего снижает её до 2.5 ГГц (что соответствует полученным ранее результатам в CineBench). Изменение профиля электропитания на "Максимальная производительность" приведёт к увеличению оборотов (и шума) вентилятора в попытке поддерживать более высокие тактовые частоты в диапазоне от 2.7 до 2.8 ГГц. Хотя это определённое улучшение, очень печально наблюдать, что ноутбук не в состоянии поддерживать максимальную частоту Turbo Boost (3.1 ГГц), предусмотренную для i5-7200U. К примеру, в аналогичных условиях VivoBook S510UA стабильно работает на частоте 3.1 ГГц.
Максимальная нагрузка, достигнутая запуском обоих стресс-тестов Prime95 и FurMark приводит к принудительному снижению производительности процессора до уровня 1.4 ГГц, при этом ГП стабилизируется на частоте 848 МГц. Плюс мы нашли только один: работа от аккумулятора не приводит к ещё большему снижению производительности относительно сетевого питания.
|Частота процессора (ГГц)
|Частота видеопроцессора (МГц)
|Нагрев процессора в среднем (°C)
|Prime95
|2.7 - 2.8
|--
|72
|FurMark
|--
|848
|59
|Prime95 + FurMark
|1.4
|848
|61
6 | Нагрев и шум
Вентилятор охлаждения в случае нересурсоёмких задач вроде редактирования документов или проверке почты (и в простое) полностью выключен. В такие моменты ноутбук работает полностью бесшумно. Просмотр длинного видео или работа с веб-сайтами включит вентилятор (в таком случае шум составит 29 дБ, что в офисе или дома практически не слышно). Алгоритм вентилятора настолько медленный, что нам пришлось повторить тест 3DMark06 второй раз подряд, прежде чем он наконец запустился (и достиг стабильного уровня в 30.3 дБ). Данная конфигурация ноутбука Surface Laptop в повседневных задачах однозначно является одной из самых тихих, что мы когда-либо тестировали.
Экстремальная нагрузка тестами Prime95 и FurMark увеличит шум до уровня 34.7 дБ в случае использования профиля энергопитания "Рекомендуемый". В профиле "Максимальная производительность" шум увеличивается до максимального уровня в 39.3 дБ, что аналогично максимумам большинства современных ультрабуков.
Хотя новый ноутбук Microsoft обычно очень тихий, у вентилятора есть существенный минус - его звук находится в спектре высоких частот (и выше, чем ожидает пользователь). Наши замеры с помощью микрофона показали, что пик приходится на 6 кГц (в сравнении с 4 кГц у Spectre x360 13 и 3 кГц у VivoBook S510UA), в случае максимальных нагрузок. Как результат, шум вентилятора Surface Laptop на высоких оборотах более слышен.
Также есть электронные шумы (которые можно услышать, если приложить ухо к клавиатурному блоку), но при обычном использовании они не заметны.
Уровень шума
|Ожидание
|
28.2 / 28.2 / 29 дб
|Нагрузка
|
|30.3 / 39.3 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.2 dB(A)
|Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
|Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
HD Graphics 520, 6300U, Samsung MZFLV128 NVMe
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Уровень шума
-8%
-14%
-4%
2%
|off / environment *
28.2
29.4
-4%
30.2
-7%
|Мин. в простое *
28.2
29.4
-4%
31.5
-12%
30.2
-7%
28.9
-2%
|В простое, сред. *
28.2
29.4
-4%
31.5
-12%
30.2
-7%
28.9
-2%
|В простое, макс. *
29
29.7
-2%
31.5
-9%
30.2
-4%
28.9
-0%
|Нагрузка, сред. *
30.3
39
-29%
40.5
-34%
33
-9%
30.9
-2%
|Нагрузка, макс. *
39.3
40.2
-2%
40.7
-4%
36.2
8%
33.5
15%
* ... меньше = лучше
В режиме простоя температура поверхности обеих частей ноутбука одинаковая. При увеличении нагрузки нижняя часть нагревается больше верхней (в среднем на 10 градусов). Это довольно нехарактерно, поскольку у большинства ультрабуков существенно меньшая дельта в этом случае. Мы можем только предположить, что причиной является менее теплопроводное покрытие Alcantara. К примеру, более цельный корпус MacBook Pro 13, в среднем нагревается до 36 C как сверху, так и снизу, и у него не наблюдается тенденцию к большему нагреву какой-либо стороны. Хотя, с одной стороны, такой профиль нагрева означает больший комфорт для рук - с другой стороны, если ноутбук разместить на коленях, то из-за повышенного тепловыделения снизу они будут ощущать дискомфорт.
7 | Акустическая система
Дизайн этого корпуса не предусматривает традиционных решеток для динамиков, поскольку стерео динамики "OmniSonic" расположены прямо под клавиатурой. Качество звука - выше среднего, с хорошим балансом между низкими и высокими частотами. Замеры розового шума выявили немного лучшее воспроизведение низких частот по сравнению с Spectre x360 13 и VivoBook S510UA.
Тем не менее, базовый блок резонирует существенно больше, чем в других ноутбуках - причём даже на уровне 50%. Как можно догадаться, при повышении уровня громкости ситуация только ухудшается. К счастью, мы не заметили никаких статических искажений даже на максимальном уровне громкости.
Анализ АЧХ аудиосистемы Microsoft Surface Laptop
(-) | невысокий уровень макс. громкости (64.61 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 7.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (11.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 7% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Наш ноутбук Surface Laptop (в начальной конфигурации) потребляет от 3 до 7 Вт в режиме ожидания (отображается домашний экран), и этот параметр зависит от уровня яркости экрана и профиля электропитания - профиль "высокая производительность", на удивление, намного более экономичный, нежели у меньшего по размеру Surface Pro 4 на Core i5. Средний уровень нагрузки (мы использовали 3DMark06) требует около 28 Вт, что немного меньше, чем у Surface Book и MacBook Pro 13, работающих на более мощных процессорах.
Максимальный уровень энергопотребления был замерен во время одновременного запуска нагрузочных тестов Prime95 и FurMark, и составил 36 Вт. Комплектный блок питания номинирован 44 Вт (его размеры 9.0 x 5.0 x 2.2 см). Более мощная конфигурация Surface Laptop с Iris Plus Graphics 640 однозначно будет потреблять большее энергии, чем наша конфигурация с HD Graphics 620.
Адаптер питания от Surface Pro 4 может подойти и к Surface Laptop, поскольку их параметры (5.1 В, 1 А) остались неизменными. Но успешно подключить магнитный кабель SurfaceConnect может оказаться трудной задачей.
|Выкл.
|0.18 / 0.31 Вт
|Ожидание
| 3.2 / 6.5 / 6.8 Вт
|Нагрузка
|
28.2 / 36 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Microsoft Surface Laptop
7200U, HD Graphics 620, Toshiba THNSN0128GTYA, IPS, 2256x1504, 13.5
|Microsoft Surface Book with Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7, IPS, 3000x2000, 13.5
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, Samsung MZFLV128 NVMe, IPS, 2736x1824, 12.3
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, Apple SSD AP0256, , 2560x1600, 13.3
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|Энергопотребление
-75%
-12%
-34%
14%
|В простое, мин. *
3.2
4.15
-30%
4.4
-38%
2.1
34%
4.1
-28%
|В простое, сред. *
6.5
8
-23%
9
-38%
7.6
-17%
4.2
35%
|В простое, макс. *
6.8
11.9
-75%
10.7
-57%
8.2
-21%
5.1
25%
|Нагрузка, сред. *
28.2
67
-138%
19.6
30%
56.4
-100%
22.1
22%
|Нагрузка, макс. *
36
76
-111%
19.9
45%
59.8
-66%
29.4
18%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Пользователям Wi-Fi сетей в реальной жизни стоит ожидать примерно 10 часов работы (что немного лучше, чем у Surface Book и MacBook Pro 13). Хотя XPS 13 в аналогичной конфигурации проработал на 1 час больше, не стоит забывать, что у него на 33% более ёмкий аккумулятор. Работа в режиме ожидания на минимальном уровне яркости (открыт домашний экран) возможна в течение примерно 22 часов. Конфигурация с более мощным Core i7 наверняка проработает меньше, поскольку её Iris Plus Graphics 640 более ресурсоёмкий.
Зарядка с нуля до почти 100% занимает примерно 2 часа 30 минут.
|Без нагрузки
|22час. 31мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|10час. 02мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 04мин.
|Microsoft Surface Laptop
7200U, HD Graphics 620, 45 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Book with Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, 78 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, 38 Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, 49.2 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX3410UQ-GV077T
7500U, GeForce 940MX, 48 Вт⋅ч
|Время работы
-6%
-24%
-27%
12%
-15%
|В простое
1351
1530
13%
899
-33%
1295
-4%
|Нагрузка и 100% яркости
124
90
-27%
111
-10%
66
-47%
157
27%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
602
576
-4%
427
-29%
566
-6%
677
12%
511
-15%
За
Против
Вердикт
Microsoft рекламирует Surface Laptop как "нечто большее, чем традиционный ноутбук", но наши впечатления совершенно противоположны. По крайней мере, конкурирующие устройства от Lenovo, Dell или HP за схожие деньги предлагают то, чего нет у продукта от Microsoft: и порты USB Type C, и картридер, и NVMe-накопители. Покрытие Alcantara действительно ощущается по-другому, и может поставить уверенную галочку в списке маркетинговых преимуществ, но его добавление кажется излишним, потому что не несёт никаких ощутимых преимуществ для пользователей (а, более того, возможно, ухудшает охлаждение корпуса).
Основным доводом в пользу Surface Laptop должен быть 13.5-дюймовый экран, потому что других отличий от конкурентов не видно.
К тому же, в воздухе висит вопрос: сможет ли конфигурация на более мощном Core i7 реализовать свой потенциал в условиях высоких нагрузок? Ответ на него будет дан в отдельном обзоре. Пока же мы увидели, что наша конфигурация со скромным Core i5 едва способна поддерживать неполные частоты Turbo Boost в диапазоне от 2.7 до 2.8 ГГц, и поэтому сомневаемся, что более мощный и горячий Core i7 сможет работать на частоте Turbo Boost в 4.0 ГГц. Мы также опасаемся, что старая и медленная память DDR3 не позволит полностью использовать потенциал видеоадаптера Iris Plus Graphics 640, равно как она ограничивает производительность HD Graphics 620 в нашей конфигурации с Core i5.
Microsoft рекламирует этот ноутбук как предназначенный для студентов, так что можно только порадоваться, что качество ноутбука при этом не пострадало от ненужной экономии. Тем не менее, он неприятно удивил нас особо длинным списком отсутствующих портов и характеристик - что существенно ограничивает сферы применения ноутбука Surface. Его сложно рекомендовать даже студентам и обычным пользователям!
Поздновато! Ноутбук Surface - это качественно сделанный непритязательный ноутбук с прекрасным экраном. К сожалению, кроме этого он не предлагает никаких особых преимуществ, и не может даже близко сравниться с гибкостью Surface Pro 4 или большинством других современных ультрабуков, которые уже продаются сегодня.
Microsoft Surface Laptop - 18/06/2017 v6
Allen Ngo