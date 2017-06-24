Notebookcheck

Обзор Microsoft Surface Laptop

Allen Ngo (перевод - Andrei Manzhov), 24/06/2017

Отличный экран, и только. Новый ноутбук Surface Laptop выглядит более особенным, чем он есть на самом деле. Хотя сенсорный экран формата 3:2 не обманывает ожиданий с точки зрения своей яркости и чёткости, все остальные аспекты использования этого ноутбука решительно не впечатляют.

Эту статью можно также прочитать на английском языке.

Первый планшет под брендом Microsoft Surface появился на свет в 2013 году. "Ноутбук Surface" (Surface Laptop) вышел сейчас, в 2017 году. Прошло четыре года, прежде чем американская компания переместила свой фокус с планшетов и устройств 2-в-1 обратно на классический ноутбук.

Помимо нескольких вариантов расцветок корпуса, заинтересованному потребителю доступен выбор из двух процессоров (i5-7200U и i7-7660U), а также разнообразнейших комбинаций оперативной памяти и твердотельных накопителей. От умеренно дорогих до безумно дорогих. Возьмём за ориентир начальный вариант, младшую конфигурацию с процессором i5-7200U, в которой установлено всего лишь 4 ГБ памяти DDR3 и с твердотельным диском 128 ГБ; её цена составляет примерно 1000 долларов, сегодня при прямом валютном переводе это 60 тысяч рублей. Те, кто не против добавить ещё 600 долларов, могут выбрать вариант с i7-7600U, вдвое большим объёмом памяти и диска. Странно, но в плане вариантов экрана или беспроводных адаптеров никакого выбора не предлагается. 

В рамках данной статьи мы будем считать Surface Laptop прямым конкурентом Surface Pro 4 и 13-дюймовым Apple MacBook Pro. Чтобы иметь возможность точнее сравнить между собой упомянутые ноутбуки, мы первым делом заменили предустановленную систему Windows 10 S на 64-разрядную Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Laptop (Surface Серия)
Процессор
Intel Core i5-7200U 2.5 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 620, Ядро: 300 МГц, Память: 933 МГц, LPDDR3, 21.20.16.4636
Оперативная память
4096 Мбайт 
, 1866.7 MHz, Dual-Channel, 10-10-10-28, Soldered
Дисплей
13.5 дюйм. 3:2, 2256x1504 пикс. 201 точек/дюйм, Yes, ID: MEI96A2, Name: Panasonic VVX14T092N00, IPS, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Kaby Lake-U Premium PCH
Хранение данных
Toshiba THNSN0128GTYA, 128 Гбайт 
Звуковая плата
Intel Kaby Lake-U/Y PCH - High Definition Audio
Интерфейсы
1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 DisplayPort, Аудиоразъёмы: 3.5 mm combo, датчик освещённости
Коммуникации
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 14.5 x 308 x 223
Аккумулятор
45 Вт⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p
Дополнительно
акустическая система: Stereo, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: да, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
1.25 Кг, адаптер питания: 200 г
Стоимость
1000 USD

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Ключевой элемент внешнего вида: тёмно-серое алюминиевое покрытие, то же, что и у Surface Pro и Surface Book. Области для рук украшены итальянской искусственной замшей, по-английски именуемой Alcantara. На такой палубе не будут видны помарки и отпечатки пальцев. По крайней мере, первое время. 

Прочность как крышки экрана, так и клавиатурного блока - выше среднего. В частности, крышка усилена защищённым стеклом Gorilla Glass 3 (которое занимает полностью всю поверхность); она толще крышек большинства ультрабуков, и не сужается (что сделано для лучшей сопротивляемости к воздействиям типа скручивание итп.) - поэтому крышки Notebook 9 или Yoga 910 выглядят более хрупкими. Базовый блок (с клавиатурой) тоже довольно крепкий, и практически не скрипит при попытках скручивания с углов. Тем не менее, он не идеален, поскольку при надавливании пальцем на центр клавиатуры она весьма заметно прогнётся. Несмотря на это, качество конструкции отличное и соответствует высокому уровню всех продуктов семейства Surface. Хотя тёмные полоски беспроводных антенн на боковых гранях экрана немного отслаиваются от гладкой металлической поверхности.

Тонкие петли экрана достаточно туги, чтобы удерживать качание экрана во время печати на минимальном уровне. Максимальный угол раскрытия экрана в 140 градусов довольно небольшой, но ноутбук определённо более сбалансирован и эргономичен, чем Surface Book (у которого экран перевешивает всё остальное) или Surface Pro 4.

Корпус получился относительно компактный и лёгкий: на 100 г тяжелее Surface Pro 4, но при этом на те же 100 грамм легче MacBook Pro 13 2017. Интересно, что конфигурация с процессором Core i7 весит на 30 г меньше конфигурации с Core i5 (возможно, из-за каких-то внутренних изменений, которые были необходимы для возможности разместить более быстрый процессор).

2 | Порты и коммуникации

Набор портов по современным меркам совершенно неудовлетворителен. Нет Thunderbolt 3, нет нормального адаптера карт памяти SD... Можно продолжать. Хорошо, что существующие порты хотя бы легко доступны, не находятся в самых неудобных местах, как это было с аудио портом в верхней части крышки экрана Surface Book.

Порт SurfaceConnect из Surface Pro 4 и Surface Book пришёл и в эту модель. Вероятно, это сделали для обратной совместимости с Surface Dock. Является ли он полноценной заменой Thunderbolt 3 - будет зависеть от задач конкретного пользователя.

Спереди: нет портов
Спереди: нет портов
Справа: вход питания (SurfaceConnect)
Справа: вход питания (SurfaceConnect)
Сзади: нет портов
Сзади: нет портов
Слева: порты USB 3.0, mDP, 3.5-мм комбинированный аудиопорт
Слева: порты USB 3.0, mDP, 3.5-мм комбинированный аудиопорт

Коммуникации

Microsoft снова использует беспроводной адаптер серии Marvell Avastar со встроенной поддержкой Bluetooth 4.0. Мы не заметили никаких проблем с подключением или работой в нашей сети 802.11ac. При подключении к нашему маршрутизатору Linksys EA8500 на расстоянии 1 метра скорость обмена данными составила 556 Мбит/секунду. Мы бы с радостью протестировали и скорость LTE-подключения, но его просто нет. Ни одной конфигурации со встроенным модемом мобильных сетей пока не существует. 

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Microsoft Surface Laptop
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
534 Мбит ∼100%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
525 Мбит ∼98% -2%
Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
501 Мбит ∼94% -6%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
588 Мбит ∼100% +6%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
575 Мбит ∼98% +3%
Microsoft Surface Laptop
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
556 Мбит ∼95%

Обслуживание

Продукты семейства Surface известны своей недружелюбностью к апгрейду и непригодностью для самостоятельного ремонта. Эксперты iFixit долгое время ставили низкие оценки ремонтопригодности продуктам Surface, но данный ноутбук побил все рекорды, получив оценку 0. Вскрыть его очень непросто, аккумулятор приклеен намертво. Подробности для желающих приведены в статье iFixit (на англ. языке).

3 | Устройства ввода

Клавиатура

Островная клавиатура (размером 27.5 x 10 см) оснащена трёхуровневой подсветкой и работать с ней относительно удобно. Громких щелчков или иных звуков при энергичном наборе текста не наблюдается. Ход клавиш неплох: 1.5 мм (если сравнить с 1.3 и 1.4 мм в XPS 13 и VivoBook S510, соответственно), а отдача немного более мягкая. Клавиши Ввод и Пробел могли бы обладать отдачей и получше. 

Странное размещение кнопки питания - момент, достойный, чтобы заострить на нём внимание. Стоит ожидать нечаянных нажатий на неё, т.к. она находится рядом с часто используемыми клавишами Назад, Удаление, PgDn, и +/=.  

Тачпад

Стеклянный тачпад (размером 10.5 x 7 см) - чуть крупнее, чем в XPS 13 (10.5 x 6 см), и работает без каких-либо сюрпризов, поддерживая распознавание до 5 пальцев одновременно. Радует, что при его использовании экранный курсор не будет неожиданно перемещаться или дёргаться.  Не радует, что в углах (и по краям) тачпада распознавание прикосновений производится с задержкой (меньше секунды), то есть курсор начинает перемещаться позже. При тычках в центр такой задержки не наблюдается. Более того, не дай бог вам намочить пальцы - в этом случае плавность скольжения ухудшится. Такое наблюдается у ряда пластиковых тачпадов, которые после продолжительного использования становятся не гладкими, а шершавыми.

Встроенные клавиши мыши нажимаются уверенно и с довольно громким щелчком. Ход небольшой, но в целом тачпад ощущается крепким. Если довольно сильно надавить пальцем в центр тачпада, то это не приведёт к его сколь-либо существенной деформации.

4 | Дисплей

Защитное покрытие из стекла Gorilla Glass - то, что неизменно радует в продуктах семейства Surface. Применённое соотношение сторон, 3:2, оптимизировано для работы с текстом, изображениями, не просмотра видео и игр. Матрица Panasonic VVX14T092N00 (технология IPS) пока не встречалась нам ни в одном другом ноутбуке. Цвета у неё сочные, тексты чёткие, этого и стоит ожидать от глянцевого экрана. Если присмотреться, то можно увидеть небольшую зернистость, но она не мешает.  Яркость подсветки практически такая же, как у Surface Pro 4 (чуть выше), с таким же отличным контрастом, который превышает 1000:1. Для сравнения: яркость подсветки экранов большинства ультабуков обычно не превышает 300 Кд/м², и только немногие могут превысить 500 Кд/м² (к ним относятся MacBook Pro 13 и Samsung Notebook 9).

Очень скромная засветка в углах
Очень скромная засветка в углах
Массив пикселей (201 точек на дюйм)
Массив пикселей (201 точек на дюйм)
392
cd/m²		396.6
cd/m²		372.5
cd/m²
387.8
cd/m²		384.2
cd/m²		376.9
cd/m²
368.2
cd/m²		356
cd/m²		370.9
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro Basic 2
Максимум: 396.6 cd/m² В среднем: 378.3 cd/m² Minimum: 2.18 cd/m²
Равномерность подсветки: 90 %
От батареи: 384.1 cd/m²
Контрастность: 1067:1 (Уровень чёрного: 0.36 cd/m²)
ΔE Color 1.8 | - Ø
ΔE Greyscale 1.2 | - Ø
94.2% sRGB (Argyll) 63.7% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.21
Microsoft Surface Laptop
ID: MEI96A2, Name: Panasonic VVX14T092N00, IPS, 13.5, 2256x1504		Microsoft Surface Book with Performance Base
Panasonic MEI96A2, IPS, 13.5, 3000x2000		Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, IPS, 12.3, 2736x1824		Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
APPA033, , 13.3, 2560x1600		Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080
Response Times
-10%
13%
-18%
23%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
50.8
61
-20%
46
9%
47.2
7%
32.8
35%
Response Time Black / White *
37.2
37
1%
31.2
16%
53
-42%
33.2
11%
PWM Frequency
50
Параметры экрана
-14%
-36%
-2%
-89%
Brightness
378
423
12%
396
5%
542
43%
325
-14%
Brightness Distribution
90
86
-4%
87
-3%
90
0%
89
-1%
Уровень чёрного *
0.36
0.37
-3%
0.36
-0%
0.56
-56%
0.195
46%
Контрастность
1067
1241
16%
1147
7%
1016
-5%
1801
69%
Colorchecker DeltaE *
1.8
2.28
-27%
3.09
-72%
1.4
22%
7.4
-311%
DeltaE для серого *
1.2
2.48
-107%
3.92
-227%
1.8
-50%
6.71
-459%
Гамма
2.21 109%
2.5 96%
2.3 104%
2.16 111%
2.74 88%
CCT
6708 97%
8602 76%
7333 89%
6877 95%
7222 90%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
63.7
62
-3%
61
-4%
78.4
23%
50.48
-21%
Color Space (Percent of sRGB)
94.2
96
2%
97
3%
99.3
5%
73.31
-22%
Среднее значение
-12% / -13%
-12% / -27%
-10% / -5%
-33% / -67%

* ... меньше = лучше

Microsoft утверждает, что эта матрица отображает 100% пространства цветов sRGB. Наши замеры показали 94% sRGB и 64% AdobeRGB. Это практически 1-в-1 совпадает с экранами Surface Book и Surface Pro 4, но не дотягивает до великолепия MacBook Pro 13. 

Покрытие спектра sRGB
Покрытие спектра sRGB
Покрытие спектра AdobeRGB
Покрытие спектра AdobeRGB
Сравнение с Surface Pro 4
Сравнение с Surface Pro 4

Дальнейшие замеры показали впечатляющую точность отображения цветов (отклонение DeltaE было меньше 2). Видимо, заявления Microsoft о индивидуальной калибровке каждого экрана соответствуют действительности. Мы попытались сделать цвета ещё правильнее... безуспешно. 

Оттенки серого до калибровки
Оттенки серого до калибровки
Насыщенность до калибровки
Насыщенность до калибровки
ColorChecker до калибровки
ColorChecker до калибровки
Оттенки серого после калибровки
Оттенки серого после калибровки
Насыщенность после калибровки
Насыщенность после калибровки
ColorChecker после калибровки
ColorChecker после калибровки

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
37.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20 ms стадия 1
↘ 17.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 92% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.1 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
50.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 25.6 ms стадия 1
↘ 25.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 82% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.7 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 4396 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).


Широкие углы обзора матрицы IPS
Широкие углы обзора матрицы IPS
На открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами
На открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами
На открытом воздухе, в тени
На открытом воздухе, в тени
На открытом воздухе, под сильным солнцем
На открытом воздухе, под сильным солнцем

5 | Производительность

Доступные на сегодняшний день конфигурации включают процессоры Core i5 либо Core i7, от 4 до 16 ГБ памяти DDR3, а также твердотельный диск объёмом до 512 ГБ. Интересно, что Microsoft решила проигнорировать популярный i7-7600U (который встречается в большинстве ультрабуков) ради малоизвестного, но более мощного в плане встроенного видеоадаптера процессора i7-7660U.

Конфигураций с дискретными видеоадаптерами не предлагается, возможно, чтобы не создавать лишней конкуренции для Surface Book.

i5-7200U из базовой конфигурации Surface Laptop часто встречается у конкурентов вроде Spectre 13, Yoga 910, и Samsung Notebook 9. Результаты устройства в тестах CineBench практически совпадают с Latitude 5280, в котором используется такой же процессор. При первом запуске результат CineBench R15 в однопоточном режиме показал слишком низкий результат, 93 балла, но после полного обновления ОС проблема исчезла сама собой.

Выбор альтернативной конфигурации с процессором i7-7660U в теории должен повысить производительность примерно на 20% при разнице в цене около 600 долларов.

Многократный запуск теста CineBench показал примерно 7%-е падение производительности, с 320 до 300 пунктов. Падение незначительное и происходит только после довольно большого количества циклов, так что большинство пользователей скорее всего с ним даже не столкнутся (или не заметят). Тем не менее, это вызывает опасения по поводу того, сможет ли более дорогой i7-7660U реализовать свой потенциал в аналогичных условиях.

CineBench R10 32 бита
CineBench R10 32 бита
CineBench R11.5 64 бита
CineBench R11.5 64 бита
CineBench R15
CineBench R15
0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
162 Points ∼73% +29%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
139 Points ∼62% +10%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
131 Points ∼59% +4%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
129 Points ∼58% +2%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
126 Points ∼57% 0%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
124 Points ∼56% -2%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
126 Points ∼57%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
117 Points ∼52% -7%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
88 Points ∼39% -30%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
86 Points ∼39% -32%
CPU Multi 64Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
379 Points ∼20% +17%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
343 Points ∼18% +6%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Core i5-6267U (macOS)
339 Points ∼18% +5%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
328 Points ∼18% +1%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
324 Points ∼17%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
309 Points ∼17% -5%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
309 Points ∼17% -5%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
294 Points ∼16% -9%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
256 Points ∼14% -21%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
206 Points ∼11% -36%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
1.85 Points ∼84% +54%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
1.64 Points ∼75% +37%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
1.47 Points ∼67% +23%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
1.45 Points ∼66% +21%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
1.36 Points ∼62% +13%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
1.33 Points ∼60% +11%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
1.2 Points ∼55%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
1.03 Points ∼47% -14%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
0.98 Points ∼45% -18%
CPU Multi 64Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
4.03 Points ∼20% +15%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
3.83 Points ∼19% +9%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
3.67 Points ∼18% +5%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
3.5 Points ∼18%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (Windows 10)
3.45 Points ∼17% -1%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U (macOS)
3.3 Points ∼17% -6%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
3.24 Points ∼16% -7%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
2.85 Points ∼14% -19%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
2.27 Points ∼11% -35%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
6263 Points ∼71% +27%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
5630 Points ∼63% +15%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
4999 Points ∼56% +2%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
4913 Points ∼55%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
4846 Points ∼55% -1%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
4396 Points ∼50% -11%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
3871 Points ∼44% -21%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
3286 Points ∼37% -33%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE
Intel Core i7-7600U
13170 Points ∼33% +36%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
11676 Points ∼29% +20%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
11292 Points ∼28% +16%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
10525 Points ∼26% +8%
Acer TravelMate P249-M-5452
Intel Core i5-6200U
10003 Points ∼25% +3%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
9706 Points ∼24%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
8718 Points ∼22% -10%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
6994 Points ∼17% -28%
wPrime 2.0x - 1024m
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
787.585 s * ∼9% -69%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
644.6 s * ∼8% -39%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
526 s * ∼6% -13%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
467.287 s * ∼6% -0%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
465.277 s * ∼5%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
456.763 s * ∼5% +2%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
898 Seconds * ∼4% -24%
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
817.6 Seconds * ∼4% -13%
Microsoft Surface Laptop
Intel Core i5-7200U
722.288 Seconds * ∼3%
Dell Latitude 5280
Intel Core i5-7200U
655.742 Seconds * ∼3% +9%
Apple MacBook Pro 13 2016
Intel Core i5-6360U
643 Seconds * ∼3% +11%
Samsung Notebook 9 NP900X5N-X01US
Intel Core i7-7500U
563.28 Seconds * ∼3% +22%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
5609
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
9706
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
4913
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
29.18 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
3.5 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.2 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.8 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
40.48 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
324 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
126 Points
?

Результаты PCMark 8 практически совпадают с Surface Book и MacBook Pro 13. Таким образом, пользователям не стоит опасаться снижения производительности в случае перехода на Surface Laptop.  

Те владельцы Surface Laptop, кто захочет заменить Windows 10 S на Windows 10 Pro, могут сделать это бесплатно до конца 2017 года. Процесс смены ОС занял буквально несколько минут. Такой переход будет необратимым. 

PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 10 Standard
PCMark 10 Standard
PCMark 10 Extended
PCMark 10 Extended
PCMark 10 Express
PCMark 10 Express
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
4106 Points ∼63%
Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
3949 Points ∼61% -4%
Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
3853 Points ∼59% -6%
Creative Score Accelerated v2
Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
4205 Points ∼45% +6%
Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
4136 Points ∼44% +4%
Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
3962 Points ∼43%
Home Score Accelerated v2
Apple MacBook Pro 13 2016
Iris Graphics 540, 6360U, Apple SSD AP0256
3280 Points ∼55% +7%
Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA
3071 Points ∼51%
Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
3040 Points ∼51% -1%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3071 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
3962 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4106 баллов
?

Здесь используется медленный SSD: его скорости последовательных записи и чтения ещё меньше, чем у и так медленного накопителя данных из Surface Pro 4. Практически любой современный ультрабук сможет оставить Surface Laptop позади (и в особенности те, что используют диски с интерфейсом NVMe). Посмотрев спецификации 128 ГБ диска Toshiba THNSN0128GTYA M.2 1620, можно узнать о заявленных скоростях на уровне 700 и 130 МБ/с. Для столь дорогого устройства подобный ход неприемлем.

CDM
CDM
AS SSD
AS SSD
PCMark 8 Storage
PCMark 8 Storage
Microsoft Surface Laptop
Toshiba THNSN0128GTYA		Microsoft Surface Book with Performance Base
Toshiba NVMe THNSN5256GPU7		Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Samsung MZFLV128 NVMe		Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Apple SSD AP0256		Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
CrystalDiskMark 3.0
328%
115%
528%
293%
Write 4k QD32
41.18
347.1
743%
153.6
273%
419
917%
218.3
430%
Read 4k QD32
77.75
326.9
320%
368.3
374%
657
745%
479.2
516%
Write 4k
40.45
108.6
168%
101.5
151%
23.5
-42%
116.9
189%
Read 4k
22.15
40.91
85%
28.51
29%
16.1
-27%
29.31
32%
Write 512
126.7
698.1
451%
154.2
22%
1481
1069%
439.9
247%
Read 512
278.5
687.4
147%
266.3
-4%
1183
325%
1036
272%
Write Seq
128.2
860.9
572%
154.2
20%
1336
942%
732.6
471%
Read Seq
425.6
1017
139%
666
56%
1662
291%
1233
190%
hddimg
Toshiba THNSN0128GTYA
Sequential Read: 425.6 MB/s
Sequential Write: 128.2 MB/s
512K Read: 278.5 MB/s
512K Write: 126.7 MB/s
4K Read: 22.15 MB/s
4K Write: 40.45 MB/s
4K QD32 Read: 77.75 MB/s
4K QD32 Write: 41.18 MB/s

Интегрированный видеоадаптер HD Graphics 620 из Surface Laptop показывает существенно меньшие результаты в 3DMark, чем аналогичный видеоадаптер из VivoBook S510UA. Возможно, дело в более высоком родном разрешении экрана ноутбука от Microsoft, а также использовании более медленной памяти DDR3, а не DDR4. Это снова вызывает опасения о производительности более мощной конфигурации с Iris Plus Graphics 640 и i7-7660U.

3DMark 11
3DMark 11
Ice Storm
Ice Storm
Ice Storm Unlimited
Ice Storm Unlimited
Ice Storm Extreme
Ice Storm Extreme
Cloud Gate
Cloud Gate
Fire Strike
Fire Strike
3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
2597 Points ∼16% +114%
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
2517 (min: 2509) Points ∼16% +107%
HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
1858 Points ∼12% +53%
Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
1838 Points ∼11% +51%
Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
1650 Points ∼10% +36%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
1486 Points ∼9% +22%
Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
1215 Points ∼8%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
1014 Points ∼6% -17%
Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
698 Points ∼4% -43%
1280x720 Performance GPU
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
2761.5 (min: 2743) Points ∼5% +88%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
2696 Points ∼5% +84%
HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
2206 Points ∼4% +50%
Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
2124 Points ∼4% +45%
Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
1587 Points ∼3% +8%
Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
1467 Points ∼3%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
1410 Points ∼3% -4%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
1186 Points ∼2% -19%
Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
744 Points ∼1% -49%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
1698 Points ∼4% +115%
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
1657 Points ∼4% +110%
HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
1621 Points ∼4% +105%
Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
1369 Points ∼3% +74%
Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
1055 Points ∼3% +34%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
825 Points ∼2% +5%
Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
789 Points ∼2%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
735 Points ∼2% -7%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Intel Iris Graphics 550, 6267U
13172 Points ∼8% +101%
Apple MacBook Pro 13 2017 Touchbar i5
Intel Iris Plus Graphics 650, 7267U
13153 Points ∼8% +101%
Dell XPS 13 9360 FHD i7 Iris
Intel Iris Plus Graphics 640, 7560U
11232 Points ∼7% +72%
HP ProBook 440 G4-Y8B51EA
NVIDIA GeForce 930MX, 7500U
9056 Points ∼6% +38%
Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
8861 Points ∼5% +36%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
7064 Points ∼4% +8%
Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
6539 Points ∼4%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Intel HD Graphics 515, 6Y30
6078 Points ∼4% -7%
Fujitsu Lifebook E544
Intel HD Graphics 4600, 4210M
4983 Points ∼3% -24%
1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
Asus VivoBook S15 S510UA
Intel HD Graphics 620, 7200U
51806 Points ∼13% +56%
Acer TravelMate P449-M-7407
Intel HD Graphics 520, 6500U
40939 Points ∼11% +23%
Microsoft Surface Laptop
Intel HD Graphics 620, 7200U
33260 Points ∼9%
3DMark 11 Performance
1586 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
48984 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
5454 баллов
3DMark Fire Strike Score
743 баллов
?
мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 45.827.422.77fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 18.5fps

Стресс-тестирование

Мы подвергаем все ноутбуки экстремальным вычислительным нагрузкам, чтобы выявить возможные проблемы с нагревом и производительностью. При работе теста Prime95 процессор первые несколько минут работает с частотой 3.0 ГГц, после чего снижает её до 2.5 ГГц (что соответствует полученным ранее результатам в CineBench). Изменение профиля электропитания на "Максимальная производительность" приведёт к увеличению оборотов (и шума) вентилятора в попытке поддерживать более высокие тактовые частоты в диапазоне от 2.7 до 2.8 ГГц. Хотя это определённое улучшение, очень печально наблюдать, что ноутбук не в состоянии поддерживать максимальную частоту Turbo Boost (3.1 ГГц), предусмотренную для i5-7200U. К примеру, в аналогичных условиях VivoBook S510UA стабильно работает на частоте 3.1 ГГц.

Максимальная нагрузка, достигнутая запуском обоих стресс-тестов Prime95 и FurMark приводит к принудительному снижению производительности процессора до уровня 1.4 ГГц, при этом ГП стабилизируется на частоте 848 МГц. Плюс мы нашли только один: работа от аккумулятора не приводит к ещё большему снижению производительности относительно сетевого питания. 

Режим ожидания
Режим ожидания
Prime95 (производительный профиль энергопотребления)
Prime95 (производительный профиль энергопотребления)
FurMark
FurMark
Prime95+FurMark
Prime95+FurMark
Частота процессора (ГГц) Частота видеопроцессора (МГц) Нагрев процессора в среднем (°C)
Prime95 2.7 - 2.8 -- 72
FurMark -- 848 59
Prime95 + FurMark 1.4 848 61

6 | Нагрев и шум

Вентилятор охлаждения в случае нересурсоёмких задач вроде редактирования документов или проверке почты (и в простое) полностью выключен. В такие моменты ноутбук работает полностью бесшумно. Просмотр длинного видео или работа с веб-сайтами включит вентилятор (в таком случае шум составит 29 дБ, что в офисе или дома практически не слышно). Алгоритм вентилятора настолько медленный, что нам пришлось повторить тест 3DMark06 второй раз подряд, прежде чем он наконец запустился (и достиг стабильного уровня в 30.3 дБ). Данная конфигурация ноутбука Surface Laptop в повседневных задачах однозначно является одной из самых тихих, что мы когда-либо тестировали.

Экстремальная нагрузка тестами Prime95 и FurMark увеличит шум до уровня 34.7 дБ в случае использования профиля энергопитания "Рекомендуемый". В профиле "Максимальная производительность" шум увеличивается до максимального уровня в 39.3 дБ, что аналогично максимумам большинства современных ультрабуков.

Хотя новый ноутбук Microsoft обычно очень тихий, у вентилятора есть существенный минус - его звук находится в спектре высоких частот (и выше, чем ожидает пользователь). Наши замеры с помощью микрофона показали, что пик приходится на 6 кГц (в сравнении с 4 кГц у Spectre x360 13 и 3 кГц у VivoBook S510UA), в случае максимальных нагрузок. Как результат, шум вентилятора Surface Laptop на высоких оборотах более слышен.

Также есть электронные шумы (которые можно услышать, если приложить ухо к клавиатурному блоку), но при обычном использовании они не заметны.

Surface Laptop (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Оранжевый: максимальная нагрузка (профиль Рекомендуемый), Зелёный: максимальная н
Surface Laptop (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Оранжевый: максимальная нагрузка (профиль Рекомендуемый), Зелёный: максимальная нагрузка (Профиль макс. производительность)
HP Spectre x360 13 (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Зелёный: максимальная нагрузка
HP Spectre x360 13 (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Зелёный: максимальная нагрузка
Asus VivoBook S510UA (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Зелёный: максимальная нагрузка
Asus VivoBook S510UA (Белый: фоновая работа, Красный: простой системы, Зелёный: максимальная нагрузка

Уровень шума

Ожидание
28.2 / 28.2 / 29 дб
Нагрузка
30.3 / 39.3 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 28.2 dB(A)
Microsoft Surface Laptop
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba THNSN0128GTYA		Microsoft Surface Book with Performance Base
GeForce GTX 965M, 6600U, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7		Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
HD Graphics 520, 6300U, Samsung MZFLV128 NVMe		Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
Iris Graphics 550, 6267U, Apple SSD AP0256		Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
Уровень шума
-8%
-14%
-4%
2%
off / environment *
28.2
29.4
-4%
30.2
-7%
Мин. в простое *
28.2
29.4
-4%
31.5
-12%
30.2
-7%
28.9
-2%
В простое, сред. *
28.2
29.4
-4%
31.5
-12%
30.2
-7%
28.9
-2%
В простое, макс. *
29
29.7
-2%
31.5
-9%
30.2
-4%
28.9
-0%
Нагрузка, сред. *
30.3
39
-29%
40.5
-34%
33
-9%
30.9
-2%
Нагрузка, макс. *
39.3
40.2
-2%
40.7
-4%
36.2
8%
33.5
15%

* ... меньше = лучше

В режиме простоя температура поверхности обеих частей ноутбука одинаковая. При увеличении нагрузки нижняя часть нагревается больше верхней (в среднем на 10 градусов). Это довольно нехарактерно, поскольку у большинства ультрабуков существенно меньшая дельта в этом случае. Мы можем только предположить, что причиной является менее теплопроводное покрытие Alcantara. К примеру, более цельный корпус MacBook Pro 13, в среднем нагревается до 36 C как сверху, так и снизу, и у него не наблюдается тенденцию к большему нагреву какой-либо стороны. Хотя, с одной стороны, такой профиль нагрева означает больший комфорт для рук - с другой стороны, если ноутбук разместить на коленях, то из-за повышенного тепловыделения снизу они будут ощущать дискомфорт.

Максимальная нагрузка (верх)
Максимальная нагрузка (верх)
Максимальная нагрузка (низ)
Максимальная нагрузка (низ)
Излишек тепла выходит из отверстия, расположенного сзади ноутбука
Излишек тепла выходит из отверстия, расположенного сзади ноутбука
Макс.
 33.8 °C36.4 °C30.2 °C 
 28.6 °C34 °C27.4 °C 
 25 °C25.6 °C25.6 °C 
Максимум: 36.4 °C
В среднем: 29.6 °C
42.4 °C45.2 °C42.2 °C
38.4 °C41.4 °C38.4 °C
35.8 °C37 °C35.6 °C
Максимум: 45.2 °C
В среднем: 39.6 °C
Блок питания (макс)  37.6 °C | Темп. воздуха 22 °C | Fluke 62 Mini IR Thermometer

7 | Акустическая система

Дизайн этого корпуса не предусматривает традиционных решеток для динамиков, поскольку стерео динамики "OmniSonic" расположены прямо под клавиатурой. Качество звука - выше среднего, с хорошим балансом между низкими и высокими частотами. Замеры розового шума выявили немного лучшее воспроизведение низких частот по сравнению с Spectre x360 13 и VivoBook S510UA.

Тем не менее, базовый блок резонирует существенно больше, чем в других ноутбуках - причём даже на уровне 50%. Как можно догадаться, при повышении уровня громкости ситуация только ухудшается. К счастью, мы не заметили никаких статических искажений даже на максимальном уровне громкости.

Surface Laptop (Красный: простой системы, Розовый: розовый шум)
Surface Laptop (Красный: простой системы, Розовый: розовый шум)
HP Spectre x360 13
HP Spectre x360 13
Asus VivoBook S510UA
Asus VivoBook S510UA
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs203941.6253536.83132.8354033.934.45033.334.16333.4338031.935.410031.238.812530.44516030.253.420028.355.125027.758.431527.759.840026.258.850025.464.663025.763.38002562.8100024.564.2125023.861.4160023.762.9200023.661.9250023.361.4315023.256.1400022.958.4500022.957.3630022.957.980002357.31000022.958.21250022.959.41600022.948.1SPL36.172.9N2.733.2median 23.8Microsoft Surface Laptopmedian 58.4Delta2.13.435.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Microsoft Surface Laptop

(-) | невысокий уровень макс. громкости (64.61 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 7.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 1.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (11.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 7% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 91% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

В блоке питания есть полезный порт USB для зарядки других устройств
В блоке питания есть полезный порт USB для зарядки других устройств

Наш ноутбук Surface Laptop (в начальной конфигурации) потребляет от 3 до 7 Вт в режиме ожидания (отображается домашний экран), и этот параметр зависит от уровня яркости экрана и профиля электропитания - профиль "высокая производительность", на удивление, намного более экономичный, нежели у меньшего по размеру Surface Pro 4 на Core i5. Средний уровень нагрузки (мы использовали 3DMark06) требует около 28 Вт, что немного меньше, чем у Surface Book и MacBook Pro 13, работающих на более мощных процессорах.

Максимальный уровень энергопотребления был замерен во время одновременного запуска нагрузочных тестов Prime95 и FurMark, и составил 36 Вт. Комплектный блок питания номинирован 44 Вт (его размеры 9.0 x 5.0 x 2.2 см). Более мощная конфигурация Surface Laptop с Iris Plus Graphics 640 однозначно будет потреблять большее энергии, чем наша конфигурация с HD Graphics 620.

Адаптер питания от Surface Pro 4 может подойти и к Surface Laptop, поскольку их параметры (5.1 В, 1 А) остались неизменными. Но успешно подключить магнитный кабель SurfaceConnect может оказаться трудной задачей.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.18 / 0.31 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 3.2 / 6.5 / 6.8 Вт
Нагрузка midlight 28.2 / 36 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Microsoft Surface Laptop
7200U, HD Graphics 620, Toshiba THNSN0128GTYA, IPS, 2256x1504, 13.5		Microsoft Surface Book with Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7, IPS, 3000x2000, 13.5		Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, Samsung MZFLV128 NVMe, IPS, 2736x1824, 12.3		Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, Apple SSD AP0256, , 2560x1600, 13.3		Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
Энергопотребление
-75%
-12%
-34%
14%
В простое, мин. *
3.2
4.15
-30%
4.4
-38%
2.1
34%
4.1
-28%
В простое, сред. *
6.5
8
-23%
9
-38%
7.6
-17%
4.2
35%
В простое, макс. *
6.8
11.9
-75%
10.7
-57%
8.2
-21%
5.1
25%
Нагрузка, сред. *
28.2
67
-138%
19.6
30%
56.4
-100%
22.1
22%
Нагрузка, макс. *
36
76
-111%
19.9
45%
59.8
-66%
29.4
18%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Пользователям Wi-Fi сетей в реальной жизни стоит ожидать примерно 10 часов работы (что немного лучше, чем у Surface Book и MacBook Pro 13). Хотя XPS 13 в аналогичной конфигурации проработал на 1 час больше, не стоит забывать, что у него на 33% более ёмкий аккумулятор. Работа в режиме ожидания на минимальном уровне яркости (открыт домашний экран) возможна в течение примерно 22 часов. Конфигурация с более мощным Core i7 наверняка проработает меньше, поскольку её Iris Plus Graphics 640 более ресурсоёмкий.

Зарядка с нуля до почти 100% занимает примерно 2 часа 30 минут. 

Автономная работа
Без нагрузки
22час. 31мин.
Интернет через WiFi v1.3
10час. 02мин.
Макс. расход энергии
2час. 04мин.
Microsoft Surface Laptop
7200U, HD Graphics 620, 45 Вт⋅ч		Microsoft Surface Book with Performance Base
6600U, GeForce GTX 965M, 78 Вт⋅ч		Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, 38 Вт⋅ч		Apple MacBook Pro 13 2016 (2.9 GHz)
6267U, Iris Graphics 550, 49.2 Вт⋅ч		Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч		Asus Zenbook UX3410UQ-GV077T
7500U, GeForce 940MX, 48 Вт⋅ч
Время работы
-6%
-24%
-27%
12%
-15%
В простое
1351
1530
13%
899
-33%
1295
-4%
Нагрузка и 100% яркости
124
90
-27%
111
-10%
66
-47%
157
27%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
602
576
-4%
427
-29%
566
-6%
677
12%
511
-15%

За

+ очень высокая точность цветов и оттенков серого ещё до калибровки
+ высокая яркость подсветки; отличные уровни чёрного
+ высокое качество сборки; прочная конструкция
+ отображается практически полный спектр цветов sRGB
+ уникальная текстура Alcantara
+ динамики лучше, чем обычно в ноутбуках
+ поддержка Windows Hello
+ область для рук остаётся прохладной
+ вентилятор охлаждения весьма тихий
+ долгое время автономной работы

Против

- нет поддержки: USB type-C, Thunderbolt 3, сим-карт, карт SD, замка Kensington Lock, или сканера отпечатков пальцев
- нижняя часть базового блока под нагрузкой может довольно сильно нагреваться
- во время проигрывания музыки корпус весьма ощутимо резонирует
- низкая производительность встроенного видеоадаптера HD Graphics 620
- процессор не в состоянии поддерживать максимальную частоту Turbo Boost
- апгрейд (равно как и ремонт) невозможны в принципе
- в комплекте нет никаких аксессуаров или адаптеров
- шум вентилятора в основном из диапазона высоких частот (то есть будет больше раздражать)
- странное размещение кнопки включения
- экран с медленным откликом
- используется память DDR3 (вместо современной DDR4)
- конфигурация с Core i7 очень дорогая
- очень медленный твердотельный диск

Вердикт

В обзоре: Ноутбук Microsoft Surface Laptop с процессором Core i5
В обзоре: Ноутбук Microsoft Surface Laptop с процессором Core i5

Microsoft рекламирует Surface Laptop как "нечто большее, чем традиционный ноутбук", но наши впечатления совершенно противоположны. По крайней мере, конкурирующие устройства от Lenovo, Dell или HP за схожие деньги предлагают то, чего нет у продукта от Microsoft: и порты USB Type C, и картридер, и NVMe-накопители. Покрытие Alcantara действительно ощущается по-другому, и может поставить уверенную галочку в списке маркетинговых преимуществ, но его добавление кажется излишним, потому что не несёт никаких ощутимых преимуществ для пользователей (а, более того, возможно, ухудшает охлаждение корпуса). 

Основным доводом в пользу Surface Laptop должен быть 13.5-дюймовый экран, потому что других отличий от конкурентов не видно. 

К тому же, в воздухе висит вопрос: сможет ли конфигурация на более мощном Core i7 реализовать свой потенциал в условиях высоких нагрузок? Ответ на него будет дан в отдельном обзоре. Пока же мы увидели, что наша конфигурация со скромным Core i5 едва способна поддерживать неполные частоты Turbo Boost в диапазоне от 2.7 до 2.8 ГГц, и поэтому сомневаемся, что более мощный и горячий Core i7 сможет работать на частоте Turbo Boost в 4.0 ГГц. Мы также опасаемся, что старая и медленная память DDR3 не позволит полностью использовать потенциал видеоадаптера Iris Plus Graphics 640, равно как она ограничивает производительность HD Graphics 620 в нашей конфигурации с Core i5.

Microsoft рекламирует этот ноутбук как предназначенный для студентов, так что можно только порадоваться, что качество ноутбука при этом не пострадало от ненужной экономии. Тем не менее, он неприятно удивил нас особо длинным списком отсутствующих портов и характеристик - что существенно ограничивает сферы применения ноутбука Surface. Его сложно рекомендовать даже студентам и обычным пользователям!

Поздновато! Ноутбук Surface - это качественно сделанный непритязательный ноутбук с прекрасным экраном. К сожалению, кроме этого он не предлагает никаких особых преимуществ, и не может даже близко сравниться с гибкостью Surface Pro 4 или большинством других современных ультрабуков, которые уже продаются сегодня.

Microsoft Surface Laptop - 18/06/2017 v6
Allen Ngo

Внешний вид
79 /  98 → 81%
Клавиатура
79%
Сенсорная панель
86%
Интерфейсы
32 / 80 → 40%
Портативность
72 / 78 → 86%
Автономность
93%
Дисплей
90%
Игры и 3D
58 / 68 → 86%
Процессор
78 / 87 → 90%
Охлаждение
92 / 91 → 100%
Бесшумность
96%
Аудиосистема
60 / 91 → 66%
Камера
53 / 85 → 62%
Средний балл
74%
85%
Subnotebook - Итоговый рейтинг

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Обзоры > Обзор Microsoft Surface Laptop
Allen Ngo, 2017-06-24 (Update: 2017-06-25)

 