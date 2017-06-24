Обзор Microsoft Surface Laptop

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Первый планшет под брендом Microsoft Surface появился на свет в 2013 году. "Ноутбук Surface" (Surface Laptop) вышел сейчас, в 2017 году. Прошло четыре года, прежде чем американская компания переместила свой фокус с планшетов и устройств 2-в-1 обратно на классический ноутбук.

Помимо нескольких вариантов расцветок корпуса, заинтересованному потребителю доступен выбор из двух процессоров (i5-7200U и i7-7660U), а также разнообразнейших комбинаций оперативной памяти и твердотельных накопителей. От умеренно дорогих до безумно дорогих. Возьмём за ориентир начальный вариант, младшую конфигурацию с процессором i5-7200U, в которой установлено всего лишь 4 ГБ памяти DDR3 и с твердотельным диском 128 ГБ; её цена составляет примерно 1000 долларов, сегодня при прямом валютном переводе это 60 тысяч рублей. Те, кто не против добавить ещё 600 долларов, могут выбрать вариант с i7-7600U, вдвое большим объёмом памяти и диска. Странно, но в плане вариантов экрана или беспроводных адаптеров никакого выбора не предлагается.

В рамках данной статьи мы будем считать Surface Laptop прямым конкурентом Surface Pro 4 и 13-дюймовым Apple MacBook Pro. Чтобы иметь возможность точнее сравнить между собой упомянутые ноутбуки, мы первым делом заменили предустановленную систему Windows 10 S на 64-разрядную Windows 10 Pro.