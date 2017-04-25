Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad 13

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В прошлом году Lenovo представила новую модель ThinkPad 13, в которой функции из весьма почитаемой линейки ThinkPad сочетались с более доступной ценой (по сравнению с другими ThinkPad). Хотя в этой модели пошли на ряд компромиссов (например, клавиатура без подсветки), в целом Thinkpad 13 стал неплохим относительно недорогим вариантом. Как и в других новых моделях, Lenovo обновила конфигурацию до процессоров из новейшего семейства Intel. Предлагается несколько процессоров 7-го поколения Kaby Lake, хотя исключительно ультра-низковольтные "U" (предназначенные для ультрабуков).

Сегодня мы будем рассматривать начальную (минимальную) конфигурацию на основе Intel Core i3-7100U со встроенным видеоадаптером Intel HD Graphics 620, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным диск M.2 SATA объёмом 128 ГБ. За исключением обновления компонентов, снаружи ноутбука по сравнению с прошлогодней моделью ничего не изменилось. Перед нами - знакомая клавиатура с TrackPoint (прекрасная, хотя и без подсветки), обширный набор портов, а также лёгкий корпус, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810G армии США. По этой причине не будем подробно заостряться на корпусе, возможностях обслуживания, и устройствах ввода - эти детали можно прочитать в нашем прошлогоднем обзоре ThinkPad 13 (Core i5-6200U) 2016-го года.

В этом обзоре мы сконцентрируемся на отличиях, которые принесло обновление платформы до Kaby Lake, сравнив новую модель с прошлогодним ThinkPad 13 (даже несмотря на то, что у него был более мощный процессор Core i5-6200U), а также с двумя бизнес-ноутбуками на Skylake Core i3-6100U: Lenovo ThinkPad E560 и Dell Latitude 14 3470.

Несмотря на довольно скромную конфигурацию, наш ThinkPad 13 стоит довольно дорого: целых 1069 долларов. Как E560, так и Dell обладают похожими характеристиками, но при этом их можно купить почти вдвое дешевле (600 и 550 долларов, соответственно). Прошлогодний ThinkPad 13 сейчас также продаётся гораздо дешевле. Не стоит забывать, что в своём интернет-магазине Lenovo любит регулярно проводить распродажи; поэтому, если удачно выбрать момент, новый ThinkPad 13 можно купить с приличной скидкой.