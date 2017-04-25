Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad 13
Обновление начального уровня. Процессоры Intel Kaby Lake появляются всё в большем числе ноутбуков, и вот дошла очередь до Lenovo ThinkPad 13. Этот сбалансированный ноутбук занял место между 12-дюймовыми Thinkpad X и 14-дюймовыми Thinkpad T. Оправдывают ли улучшения новой модели её довольно высокую цену?
Эту статью можно также прочитать на английском языке.
В прошлом году Lenovo представила новую модель ThinkPad 13, в которой функции из весьма почитаемой линейки ThinkPad сочетались с более доступной ценой (по сравнению с другими ThinkPad). Хотя в этой модели пошли на ряд компромиссов (например, клавиатура без подсветки), в целом Thinkpad 13 стал неплохим относительно недорогим вариантом. Как и в других новых моделях, Lenovo обновила конфигурацию до процессоров из новейшего семейства Intel. Предлагается несколько процессоров 7-го поколения Kaby Lake, хотя исключительно ультра-низковольтные "U" (предназначенные для ультрабуков).
Сегодня мы будем рассматривать начальную (минимальную) конфигурацию на основе Intel Core i3-7100U со встроенным видеоадаптером Intel HD Graphics 620, 4 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным диск M.2 SATA объёмом 128 ГБ. За исключением обновления компонентов, снаружи ноутбука по сравнению с прошлогодней моделью ничего не изменилось. Перед нами - знакомая клавиатура с TrackPoint (прекрасная, хотя и без подсветки), обширный набор портов, а также лёгкий корпус, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810G армии США. По этой причине не будем подробно заостряться на корпусе, возможностях обслуживания, и устройствах ввода - эти детали можно прочитать в нашем прошлогоднем обзоре ThinkPad 13 (Core i5-6200U) 2016-го года.
В этом обзоре мы сконцентрируемся на отличиях, которые принесло обновление платформы до Kaby Lake, сравнив новую модель с прошлогодним ThinkPad 13 (даже несмотря на то, что у него был более мощный процессор Core i5-6200U), а также с двумя бизнес-ноутбуками на Skylake Core i3-6100U: Lenovo ThinkPad E560 и Dell Latitude 14 3470.
Несмотря на довольно скромную конфигурацию, наш ThinkPad 13 стоит довольно дорого: целых 1069 долларов. Как E560, так и Dell обладают похожими характеристиками, но при этом их можно купить почти вдвое дешевле (600 и 550 долларов, соответственно). Прошлогодний ThinkPad 13 сейчас также продаётся гораздо дешевле. Не стоит забывать, что в своём интернет-магазине Lenovo любит регулярно проводить распродажи; поэтому, если удачно выбрать момент, новый ThinkPad 13 можно купить с приличной скидкой.
1 | Порты и коммуникации
Адаптер карт памяти SD
В новой модели Lenovo немного улучшила адаптер карт памяти SD: скорость повысилась на 11% (использовалась эталонная карта Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II). Тем не менее, общий уровень производительности всё равно разочаровывает, ведь всего 28 МБ/с в тесте копирования JPG-файлов и ~33 МБ/с в тесте AS SSD нельзя назвать хорошими. Для эпизодического копирования небольшого объёма файлов этого хватит, но при более частом использовании, или больших объёмах, этот адаптер быстро станет ощутимым узким местом. В таком случае для более комфортной работы придётся использовать какой-нибудь внешний USB-адаптер.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
|
47.4 MB/s ∼100% +69%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
28.1 MB/s ∼59%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.3 MB/s ∼53% -10%
|Dell Latitude 14 3470
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
23.5 MB/s ∼50% -16%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
32.7 MB/s ∼100%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
29.6 MB/s ∼91% -9%
|Dell Latitude 14 3470
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.6 MB/s ∼84% -16%
Беспроводные коммуникации
Скорость обмена по WiFi на очень высоком уровне даже по современным стандартам, поскольку используется хороший беспроводной адаптер Intel 8265 Dual-Band WiFi. Мы уже тестировали его в недавнем обзоре Thinkpad 13 на базе Core i7-7500U, и в данной модели на базе Core i3 результаты аналогичные. Скорость передачи файлов составила 517 Мб/с, а приёма в 658 Мб/с - этого с запасом хватает как для обычного домашнего, так и для офисного использования. Такие скорости действительно радуют, поскольку зависимость от проводного подключения накладывает много ограничений в случае разъездов и совещаний. Беспроводное подключение к роутеру работало стабильно, без прерываний или отключений.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
658 Мбит ∼100%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
645 Мбит ∼98% -2%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
517 Мбит ∼100%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
297 Мбит ∼57% -43%
Функции безопасности
В обновлённом Thinkpad 13 остались все функции безопасности прошлогодней модели (чип шифрования TPM, твердотельный диск с автоматическим шифрованием). В этом году добавили сканер отпечатков, что можно только приветствовать. Хотя у него устаревшая конструкция (требуется "скользить" пальцем), распознавание осуществляется быстро и точно. Сканер всегда распознавал наши отпечатки, и поддерживает интеграцию с Windows Hello.
Порт USB Type-C доработан: в нём есть фирменная защита Lenovo от перегорания. Как известно, стандарт USB-C поддерживает зарядку, но при использовании некачественного или нестандартного кабеля вполне реально "спалить" порт или устройство. Упомянутая защита от перегорания следит за тем, чтобы не позволять уровню тока и напряжения принимать нестандартные значения. Неизвестно, поможет ли это в случае использования устройств типа "USB Killer", которые недавно появились в интернете. У нас не было практической возможности протестировать эту технологию в деле.
2 | Устройства ввода
Клавиатура, Тачпад и Trackpoint
Клавиатура, тачпад и джойстик TrackPoint не поменялись. Клавиатура соответствует традиционно высокому качеству ThinkPad, но отсутствие подсветки в 2017-м году является минусом, и существенно ухудшает общее впечатление. Подробней об устройствах ввода можно прочитать в обзоре ThinkPad 13 (Core i5-6200U, Full HD) 2016-го года.
Экран с поддержкой прикосновений
В этой области есть нововведения: экран ThinkPad 13 с разрешением Full HD наконец-то поддерживает прикосновения! Распознавание работает чётко и быстро, а матовая подсветка экрана уменьшает блики, да и отпечатки пальцев почти не видны. Добавление ещё одного элемента управления (поддержки прикосновений) в дополнение к отличным тачпаду и джойстику TrackPoint может выглядеть немного избыточным - но в реальной жизни она не помешает. Иметь такую возможность довольно полезно, и в крайнем случае ей можно просто не пользоваться.
3 | Дисплей
Как и в прошлом году, Thinkpad 13 продаётся либо с TN-матрицей 1366x768, либо с IPS-матрицей 1920x1080. Оба варианта с матовым покрытием и номиналом максимальной яркости в 250 Кд/м², что подтверждается замерами: максимальная яркость нашего FHD-экрана в среднем составляла 249.6 Кд/м². Это немного выше, в прошлогодней модели ThinkPad 13 (~227 Кд/м²). Мерцание ШИМ/PWM отсутствует, а яркость экрана снижается до комфортных уровней для работы в полной темноте.
Экран практически ничем не отличается от прошлогоднего. Помимо чуть более высокой яркости, и небольших улучшений точности представления цветов - невооружённым глазом изменений не видно. В сравнении с более дешёвыми TN-экранами (более низкого разрешения) из ThinkPad E560 и Latitude 14 3470, экран нашего ThinkPad 13 отличается намного лучшей точностью отображения цветов, лучшими углами обзора, и существенно более высоким уровнем контраста. Экраны Dell и Lenovo также отличаются худшим временем отклика (что довольно странно), а ведь основным преимуществом TN-матриц считается меньшее время отклика. Но в случае E560 и Dell 3470 оно намного хуже: Серый 50% / Серый 80%. При этом переключение Чёрный / Белый им удаётся намного быстрее.
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Lenovo LEN4094, IPS, 13.3, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
LP133WF2-SPL1, , 13.3, 1920x1080
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Lenovo N156B6-L07, TN LED, 15.6, 1366x768
|Dell Latitude 14 3470
Innolux N140BGE, TN LED, 14, 1366x768
|Response Times
-5%
-10%
-10%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
32.8
43.2
-32%
50
-52%
47
-43%
|Response Time Black / White *
34.4
26.8
22%
23
33%
26
24%
|PWM Frequency
|Параметры экрана
1%
-69%
-61%
|Brightness
250
227
-9%
226
-10%
193
-23%
|Brightness Distribution
88
86
-2%
89
1%
87
-1%
|Уровень чёрного *
0.31
0.22
29%
0.48
-55%
0.48
-55%
|Контрастность
859
1059
23%
502
-42%
429
-50%
|Colorchecker DeltaE *
5.3
5.41
-2%
12.43
-135%
11
-108%
|DeltaE для серого *
3.3
4.15
-26%
13.24
-301%
11.51
-249%
|Гамма
2.36 102%
2.45 98%
2.61 92%
2.23 108%
|CCT
6843 95%
6773 96%
15733 41%
13671 48%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
38
36.52
-4%
36
-5%
38.46
1%
|Color Space (Percent of sRGB)
60
57.16
-5%
57
-5%
60.61
1%
|Среднее значение
-2% / -1%
-40% / -57%
-36% / -50%
* ... меньше = лучше
Хотя цветовая гамма экрана нового ThinkPad 13 немного улучшилась, она всё равно далека от идеальной. 60% sRGB и 38% AdobeRGB считаются нормальными для домашних и офисных задач; но для тех, кто профессионально работает с фотографиями или полиграфией, этот экран не подойдёт. Точность цветов в целом нормальная: в тестах Colorchecker и оттенков серого отклонение составило 5.3 и 3.3, соответственно. Идеальным считаются значения 3 и ниже (такие экраны годятся для профессиональной работы), так что ThinkPad 13 до серьёзного уровня не дотягивает. Калибровка улучшает отклонения до 5 и 2.2. Хотя улучшение довольно существенное, этого всё равно недостаточно для работы с цветом и полиграфией.
Матовое покрытие экрана существенно уменьшает блики, а улучшенная матрица вполне годится для работы на открытом воздухе. Под прямыми солнечными лучами работать всё равно будет затруднительно, так что лучше оставаться в тени. Угля обзора такие же, как и в прошлогодней модели (содержимое этого IPS-экрана отлично видно с боков).
В общем, экран почти такой же, как и в прошлогодней модели ThinkPad 13. Мы рекомендуем выбирать конфигурацию с IPS-экраном разрешения Full HD; хотя она стоит на 120 доларов дороже - более высокая яркость и лучшие углы обзора того стоят.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|34.4 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21.2 ms стадия 1
|↘ 13.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 86% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18 ms стадия 1
|↘ 14.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
4 | Производительность
Наконец-то мы добрались до основной части обзора. ThinkPad 13 теперь использует новейшие процессоры Intel Kaby Lake: Intel Core i3-7100U, Core i5-7200U и Core i5-7300U. Ещё есть вариант с более дешёвым и более экономичным Intel Celeron 3865U.
Все три процессора Core - ультра-низковольтные (ULV) с двумя ядрами, и поддерживают hyperthreading. Основное отличие - поддержка Intel Turbo Boost в моделях Core i5. Таким образом, варианты 7200U и 7300U могут работать на более высоких частотах, что может быть важно для некоторых ресурсоёмких приложений. В остальном обновление до Kaby Lake не дало каких-либо заметных преимуществ по сравнению со Skylake. Вместо повышения производительности акцент был сделан на уменьшении энергопотребления и увеличении времени автономной работы. Поэтому в синтетических тестах (а также и в реальной жизни) процессор Intel Core i5-6200U из прошлогоднего ThinkPad 13 мало чем отличается от нового Core i5-7200U.
Процессор
Core i3-7100U (2.4 ГГц, 3 МБ кэш-памяти) - новейший ультра-низковольтный (ULV) процессор Intel начального уровня семейства Kaby Lake (производится по техпроцессу 14 нм). Его норма тепловыделения 15 Вт, а производительности достаточно для современных офисных и домашних приложений. Низкое энергопотребление может ввести в заблуждение о его способностях: новые владельцы обнаружат, что 7100U более чем достаточно для офисных задач, работы с интернетом, и даже умеренно ресурсоёмких приложений.
У процессора Core i3-7100U нет каких-либо особых преимуществ по сравнению с прошлогодним Skylake Core i3-6100U; в тестах Cinebench R15 и R11.5 наш Lenovo ThinkPad 13 находился на уровне своих соперников. Интересно, что Core i5-6200U из прошлогоднего ThinkPad 13 в однопоточных задачах был на 35% быстрее нашего Core i3, а в многопоточных отрыв уменьшился до 13% (в пользу i5). Более высокая однопоточная производительность, скорее всего, вызвана более высокой производительностью Core i5 в режиме Turbo Boost. В нашем Core i3-7100U режим Turbo Boost не поддерживается. Это может увеличить время автономной работы и уменьшить тепловыделение, но и понятным образом ограничивает производительность ресурсоёмких приложений.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼52% +35%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
98 Points ∼44% +14%
|Dell Latitude 14 3470
Intel Core i3-6100U
|
97 Points ∼43% +13%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
86 Points ∼39%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼16% +13%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
256 Points ∼14%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
251 Points ∼14% -2%
|Dell Latitude 14 3470
Intel Core i3-6100U
|
250 Points ∼13% -2%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
1.11 Points ∼50% +8%
|Dell Latitude 14 3470
Intel Core i3-6100U
|
1.11 Points ∼50% +8%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
1.03 Points ∼47%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
2.85 Points ∼14%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
2.78 Points ∼14% -2%
|Dell Latitude 14 3470
Intel Core i3-6100U
|
2.75 Points ∼14% -4%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
3871 Points ∼51%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
3710 Points ∼49% -4%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
8718 Points ∼22%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel Core i3-6100U
|
8437 Points ∼21% -3%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
644.6 s * ∼8%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel Core i3-7100U
|
817.6 Seconds * ∼4%
* ... меньше = лучше
В зацикленном тесте Cinebench R15 видно, что Core i3-7100U работает очень стабильно. Даже после 50 проходов Cinebench 50, ThinkPad 13 неизменно показывал результат в диапазоне 250...260 пунктов. Поэтому пользователи могут рассчитывать на железно стабильную производительность ноутбука даже при продолжительных нагрузках.
Общая производительность системы
Результаты данных тестов позволяют выяснить, насколько хорошо ноутбук справляется с повседневными задачами общего характера. Улучшенная энергоэффективность платформы Kaby Lake в сочетании с более быстрым встроенным видеоадаптером позволила нашему ThinkPad выйти в первые ряды, где находится даже прошлогодний ThinkPad 13 с Core i5 (хотя отличия небольшие). Тем не менее, видно, что ThinkPad 13 с Core i3 - вполне производительный ноутбук как для дома, так и для офиса. В повседневной работе интерфейс работал быстро и без задержек. Благодаря твердотельному диску m.2 приложения запускались очень быстро, и большинство обычных задач выполнялись мгновенно.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
4139 Points ∼64%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
4041 Points ∼62% -2%
|Dell Latitude 14 3470
HD Graphics 520, 6100U, Toshiba MQ01ACF050
|
3982 Points ∼61% -4%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
3926 Points ∼60% -5%
|Creative Score Accelerated v2
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
3886 Points ∼42%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3651 Points ∼39% -6%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
3113 Points ∼33% -20%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
3163 Points ∼53%
|Dell Latitude 14 3470
HD Graphics 520, 6100U, Toshiba MQ01ACF050
|
3074 Points ∼51% -3%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3024 Points ∼51% -4%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
2965 Points ∼50% -6%
|PCMark 7 Score
|3294 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3163 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|3886 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4139 баллов
Хранение данных
Твердотельный диск в ThinkPad 13 2017-го года (M.2) очень похож на модель Samsung из 2016-го. Он не ставит рекордов, но приложения запускаются быстро, и копирование файлов тоже. В нашей конфигурации был диск мизерного объема 128 ГБ, но в других конфигурациях ThinkPad 13 можно выбрать до 256 ГБ, если речь о США. В других странах Lenovo предлагает более объёмные диски с интефейсом PCIe NVMe.
Скорости - адекватные. В тесте CrystalDiskMark результат составил 447.3 МБ/с (чтение) и 331.3 МБ/с (запись). Это сравнимо с прошлогодней моделью, и намного быстрее конкурентов. Для бизнес-пользователей такая скорость может оказаться даже высокой, но энтузиастам может потребоваться что-то побыстрее. Смелые владельцы могут открыть корпус и заменить SATA SSD более быстрым NVMe, поскольку слот M.2 поддерживает этот более быстрый интерфейс.
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|Dell Latitude 14 3470
Toshiba MQ01ACF050
|HP ProBook 440 G4 Z2Y47ES
Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|CrystalDiskMark 3.0
16%
-87%
-90%
25%
|Write 4k QD32
162.2
276.2
70%
1.285
-99%
0.901
-99%
216.2
33%
|Read 4k QD32
235.3
360.9
53%
0.976
-100%
0.721
-100%
379.4
61%
|Write 4k
76.12
68.46
-10%
1.29
-98%
0.946
-99%
80.18
5%
|Read 4k
34.46
31.85
-8%
0.373
-99%
0.362
-99%
33.08
-4%
|Write 512
247.2
298.4
21%
66.77
-73%
292.5
18%
|Read 512
315.7
351.6
11%
34.31
-89%
404
28%
|Write Seq
331.3
297.8
-10%
123.1
-63%
103.2
-69%
466.9
41%
|Read Seq
447.3
461.7
3%
120.4
-73%
108.9
-76%
523.9
17%
Видеоадаптер
Производительность встроенного видеоадаптера Intel HD Graphics 620 очень схожа с прошлогодним Intel HD Graphics 520. Современные встроенные видеоадаптеры Intel не предназначены для требовательных 3D-задач, и HD Graphics 620 не является исключением. Он может справиться с несложными тестами (вроде 3D Mark Ice Storm), но при чуть более серьёзных нагрузках чип начнёт молить о пощаде.
Хорошей новостью для бизнес-пользователей будет то, что Intel HD Graphics 620 из Core i3-7100U поддерживает внешние мониторы с разрешением 4K (до 60 Гц) - по информации Intel Ark. При использовании соответствующих адаптеров на ноутбуке можно работать в трёхмониторной конфигурации (хотя разрешение будет более низким). Многомониторные конфигурации высокого разрешения в этом ноутбуке не поддерживаются.
|3DMark
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel HD Graphics 520, 6200U
|
5898 Points ∼4% +1%
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel HD Graphics 620, 7100U
|
5854 Points ∼4%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
Intel HD Graphics 520, 6100U
|
5776 Points ∼4% -1%
|Dell Latitude 14 3470
Intel HD Graphics 520, 6100U
|
5238 Points ∼3% -11%
|1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
Intel HD Graphics 620, 7100U
|
28425 Points ∼7%
|3DMark Ice Storm Standard Score
|34539 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|4409 баллов
Игры
Видеоадаптер Intel HD Graphics 620 не предназначен для игр. В совсем простые поиграть удастся, но не более (если понизить разрешение). Нетребовательные игры вроде Minecraft, Stardew Valley, или Indie идут вполне нормально. В требовательных, вроде Ashes of the Singularity, получается слайд-шоу.
В целом можно сказать, что Intel HD Graphics 620 не принёс заметных улучшений по сравнению с Intel Graphics HD 520.
|BioShock Infinite
|1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (по убыванию)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
11 fps ∼5%
|1366x768 High Preset (по убыванию)
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
16.9 fps ∼6%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
15.9 fps ∼5%
|1366x768 Medium Preset (по убыванию)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
22 fps ∼7%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
20.31 fps ∼6% -8%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
19.7 fps ∼6% -10%
|1280x720 Very Low Preset (по убыванию)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
35 fps ∼10%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
35.28 fps ∼10% +1%
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|
33.5 fps ∼9% -4%
|Ashes of the Singularity - 1280x768 low (по убыванию)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|
8.9 fps ∼11%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|35
|22
|11
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|8.9
|fps
Нагрузочный тест
Процессор Core i3-7100U не поддерживает режим Turbo Boost, но зато мало нагревается. В тесте Prime95, работая на частоте 2.4 ГГц, температура поднялась только до 67º C в точке максимального нагрева. То же верно и для видеоадаптера Intel HD Graphics 620: в течение часа работы FurMark на частоте 1000 МГц, нагрев составил только 76º C. Стресс-тест (Prime95 и FurMark одновременно) не смогли поколебать процессор. Как процессор, так и видеопроцессор работали на своих максимальных частотах в течение 100 минут - в этом случае нагрев составил 78° C. Даже в таком случае шум вентилятора не очень громкий.
Нагрузочный тест
|Процессор (ГГц)
|Видеопроцессор (МГц)
|Нагрев процессора, в среднем (°C)
|Нагрев видео процессора, в среднем (°C)
|Prime95
|2.4
|-
|63
|63
|FurMark
|2.4
|994
|73
|73
|Prime95 + FurMark
|2.4
|992
|76
|76
5 | Нагрев и шум
Шум
Преимущества низковольтного процессора видны (вернее, слышны) в замерах уровня шума. Он находится на минимальном уровне среди ноутбуков своего класса, его едва слышно. Он примерно на 10% ниже соперников и прошлогодней модели ThinkPad 13. Несмотря на низкую громкость, при высокой нагрузке проявляется высокочастотная тональность, которая раздражает. Такой характер шума возникает только при высоких нагрузках вроде нагрузочного теста.
Электронные шумы (вроде завываний тепловых трубок) тоже присутствуют, но естественный уровень шума их заглушает. В тихих помещениях из дальнего левого угла корпуса будет слышен небольшой высокочастотный писк. Завывания тепловых трубок тоже вовсе не страшные, и вряд ли будут заметны при повседневной работе. В общем, по уровню шума ноутбуку можно поставить оценку "отлично".
Уровень шума
|Ожидание
|
28.7 / 28.7 / 28.7 дб
|Нагрузка
|
|31.2 / 35.9 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.7 dB(A)
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
HD Graphics 620, 7100U
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
HD Graphics 520, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
HD Graphics 520, 6100U, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX)
|Dell Latitude 14 3470
HD Graphics 520, 6100U, Toshiba MQ01ACF050
|HP ProBook 440 G4 Z2Y47ES
HD Graphics 620, 7100U, Samsung CM871a MZNTY256HDHP
|Acer Spin 5 SP513-51
HD Graphics 520, 6100U, Hynix HFS128G39TND
|Уровень шума
1%
-12%
-8%
-11%
-4%
|Мин. в простое *
28.7
29.1
-1%
32.3
-13%
32.3
-13%
30
-5%
30.5
-6%
|В простое, сред. *
28.7
29.1
-1%
32.3
-13%
32.3
-13%
31.8
-11%
30.5
-6%
|В простое, макс. *
28.7
29.1
-1%
32.5
-13%
32.3
-13%
33.5
-17%
30.6
-7%
|Нагрузка, сред. *
31.2
31.5
-1%
36
-15%
33.3
-7%
35.7
-14%
31
1%
|Нагрузка, макс. *
35.9
33.5
7%
38.8
-8%
33.4
7%
38.5
-7%
36.8
-3%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Низкие обороты (и низкий уровень шума) вентилятора обычно означают повышенный нагрев корпуса. Это как раз верно для ThinkPad 13. Его тонкий корпус под нагрузкой немало нагревается (особенно в области процессора и вентиляционного отверстия, через которое выходит горячий воздух). Центральная часть клавиатурного блока (снизу) нагревается до 55° C, из-за чего на ноутбуке будет некомфортно работать, держа его на коленях. С другой стороны, такие высокие температуры достигаются только при экстремальных нагрузках - а в повседневной жизни ноутбук заметно прохладнее. Даже под максимальной нагрузкой область для рук остаётся прохладной.
В режиме ожидания корпус нагревается до 26-27° C. В лёгких нагрузках (обычные офисные задачи), при прикосновении корпус тоже ощущается прохладным.
6 | Акустическая система
Динамики - обычного "ноутбучного" качества. Басы практически отсутствуют, а средние и высокие частоты - вполне приличные. Музыка и фильмы звучат немного плоско. С другой стороны, вокал, голос и речь слышны очень чисто, поэтому ноутбук идеально подходит для телеконференций, звонков и аудиокниг. Поскольку этот ноутбук предназначен в первую очередь для бизнеса, то именно качество голоса как раз имеет первоочерёдное значение - поэтому динамики вполне приемлемые.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
(±) | неплохой уровень макс. громкости (75.1 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (15.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 21% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 73% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 19% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 77% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
(±) | неплохой уровень макс. громкости (78.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.8% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 48% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 46% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 38% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 56% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
7 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Наш ThinkPad 13 потребляет энергию весьма умеренно, в основном из-за низковольтного процессора и твердотельного диска. Даже в режиме высокой нагрузки мы не смогли увидеть больше чем 28.5 Вт при работе от сети - здесь немалую роль играет более высокая эффективность платформы Kaby Lake. В условиях экстремально высокой нагрузки ThinkPad 2017-го года потребляет примерно на 12% меньше энергии, чем Dell Latitude 14 3470 с Core i3-6100U. В режиме простоя наш ThinkPad тоже потребляет в среднем на 20-25% меньше энергии, чем остальные соперники (в которых используются менее энергоэффективные процессоры Skylake и механические диски).
Номинала штатного блока питания (45 Вт) хватает с запасом.
|Выкл.
|0.44 / 0.51 Вт
|Ожидание
| 3.5 / 5.7 / 6.2 Вт
|Нагрузка
|
24.1 / 28.5 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
7100U, HD Graphics 620, , IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP, , 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
6100U, HD Graphics 520, Western Digital WD Black Mobile 500GB (WD5000LPLX), TN LED, 1366x768, 15.6
|Dell Latitude 14 3470
6100U, HD Graphics 520, Toshiba MQ01ACF050, TN LED, 1366x768, 14
|HP ProBook 440 G4 Z2Y47ES
7100U, HD Graphics 620, Samsung CM871a MZNTY256HDHP, TN, 1920x1080, 14
|Acer Spin 5 SP513-51
6100U, HD Graphics 520, Hynix HFS128G39TND, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Энергопотребление
-1%
-19%
-25%
-20%
-8%
|В простое, мин. *
3.5
3.1
11%
5.2
-49%
5
-43%
5.7
-63%
4.1
-17%
|В простое, сред. *
5.7
5.5
4%
7.25
-27%
6.8
-19%
6.8
-19%
6.8
-19%
|В простое, макс. *
6.2
6
3%
7.9
-27%
8.9
-44%
7.8
-26%
7.9
-27%
|Нагрузка, сред. *
24.1
25.8
-7%
25.1
-4%
26.2
-9%
20.2
16%
20.4
15%
|Нагрузка, макс. *
28.5
33.6
-18%
25.1
12%
31.8
-12%
30.6
-7%
26.8
6%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi ThinkPad 13 проработал более 9 часов 30 минут - это прекрасный результат. Тестирование проводилось с планом энергопотребления "Экономия энергии", яркостью экрана 150 Кд/м² и открытием веб-сайта каждые полминуты. Таким образом, при использовании в офисе этот ноутбук должен легко выдержать полный рабочий день, и заряда останется на поездку на поезде. В идеальных условиях (Режим полёта, минимальная яркость) ноутбук спокойно выдержит трансконтинентальный авиарейс, в течение которого удастся поработать.
|Без нагрузки
|16час. 29мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|9час. 40мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 53мин.
|Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS
7100U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520, 42 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad E560 20EV000MGE
6100U, HD Graphics 520, 48 Вт⋅ч
|Dell Latitude 14 3470
6100U, HD Graphics 520, 41 Вт⋅ч
|HP ProBook 440 G4 Z2Y47ES
7100U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч
|Acer Spin 5 SP513-51
6100U, HD Graphics 520, 45 Вт⋅ч
|Время работы
-9%
9%
-20%
22%
-9%
|В простое
989
944
-5%
885
-11%
668
-32%
1210
22%
749
-24%
|Нагрузка и 100% яркости
113
129
14%
157
39%
140
24%
133
18%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
603
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
580
372
-36%
566
-2%
278
-52%
463
-20%
За
Против
Вердикт
Относительно новой модели ThinkPad 13 удалось найти свою нишу. В характеристики вошли многие лучшие элементы моделей ThinkPad более высокого класса, серий T и X. Клавиатура - одна из лучших, время автономной работы превышает полный рабочий день, производительность достойная (даже с запасом). При этом кое-на чём сэкономили: клавиатура - без подсветки (хотя на комфорт печати как таковой это совершенно не влияет), а отсутствие поддержки Thunderbolt 3 существенно ограничивает возможности подключения внешних устройств.
Возможно, самым большим разочарованием стала цена. Для ноутбука ценой более 1000 долларов у ThinkPad 13 довольно унылые варианты конфигураций. Даже минимальная конфигурация ThinkPad 13 с процессором Intel Celeron 3865U (1.8 ГГц, 2 МБ кэш-памяти) и TN-экраном с разрешением 1366x768 на момент обзора стоила немалых 700 долларов. Немалых, потому что есть целый ряд ноутбуков с более интересными характеристиками, и при этом за меньшие деньги. Хотя они не участвовали в данном обзоре, назовём их: Asus Zenbook UX305UA и Dell XPS 13 (2016) можно выбрать с двойным количеством памяти (и одновременно диска), а также процессором Core i5 ULV - при этом цена будет примерно такой же, как у героя нашего обзора (а в ряде случаев даже ниже).
В целом, ThinkPad 13 является привлекательным середнячком для бизнес-пользователей, которым нужно нечто среднее между Lenovo 12.5-дюймовой серией X и 14-дюймовой серией T. Долгое время автономной работы и прекрасные устройства ввода (включая наличие джойстика TrackPoint) немного выравнивают дисбаланс, добавляя данному ноутбуку несколько пунктов. Тем не менее, обновление до Kaby Lake не оправдывает такого резкого повышения цены. Мы рекомендуем либо подождать, пока Lenovo снизит цену, или же найти прошлогоднюю модель ThinkPad 13 на базе процессоров Skylake.
Lenovo Thinkpad 13-20J1001BUS - 28/04/2017 v6
Sam Medley