Обзор бизнес-ноутбука Lenovo ThinkPad 13 2017
Новый Thinkpad начального уровня, по интересной цене. После того, как первое поколение ThinkPad 13 хорошо приняли в бизнес-мире, Lenovo выпускает обновлённую версию на базе Kaby Lake. Учитывая хорошее соотношение цена/производительность, мы с двойным интересом посмотрели - были ли исправлены недочёты первого поколения?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Популярность компактных ноутбуков в сфере бизнеса в последние годы очень высока, и только растёт (с учётом того, что компактные устройства становятся всё более и более мощными). Серию ноутбуков Lenovo ThinkPad 13 можно назвать недорогим, ведь начальная конфигурация оценена в довольно скромные 759 евро. За эту сумму можно получить процессор Intel Core i3-7100U, 4 ГБ памяти DDR4, и (к сожалению) TN-экран с разрешением HD. Конфигурация с FHD IPS-экраном стоит 819 евро; в качестве альтернативных процессоров Lenovo предлагает Intel Core i5-7200U и дорогой Intel Core i7-7500U - именно такой установлен в нашей тестовой конфигурации (вместе с 16 ГБ памяти и твердотельным диском PCIe 512 ГБ). ThinkPad 13 можно выбрать с экраном с поддержкой прикосновений.
Наш ноутбук представляет собой специальное предложение для немецких студентов (Campus Special Edition), поставляется без операционной системы, и стоит 999 евро. Аналогичная конфигурация с ОС в данный момент стоит около 1230 евро в онлайн-магазине Lenovo, где базовые конфигурации (их 3) определяются используемым процессором.
В качестве соперников для этого ноутбука мы выбрали устройства аналогичной ценовой группы. В обзоре также придётся принять участие устройству с процессором Skylake. Вот основные характеристики участников данного обзора:
|Lenovo ThinkPad 13
|HP ProBook 430 G4
|Asus Zenbook UX310UA
|Dell XPS 13 9360
|Процессор
|Intel Core i5-6200U
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core i5-7200U
|Видеопроцессор
|Intel HD Graphics 520
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 620
|Экран
|13.3" FHD
|13.3" FHD
|13.3" FHD
|13.3" FHD
|Память
|8 ГБ DDR4-2133
|8 ГБ DDR4-2133
|16 ГБ DDR4-2133
|8 ГБ DDR3-1866
|Цена
|850 евро
|1050 евро
|999 евро
|1299 евро
1 | Дизайн и особенности корпуса
Второе поколение семейства Lenovo ThinkPad 13 сохраняет внешний вид предшественника. Дизайн ноутбука с первого взгляда не оставляет сомнений, что перед нами - модель семейства ThinkPad. Чёрный корпус Lenovo ThinkPad 13 (2017) сделан из комбинированного пластика (PC/ABS), а не алюминия, как было в модели серебряного цвета. Магниевый каркас, делающий корпус крепче, в нашей модели отсутствует. Наш ноутбук крепкий, но его можно легко прогнуть в области клавиатуры. Деформировать ноутбук без сильного ущерба вряд ли получится. тем не менее, при слабых попытках применить к нему силу был слышен скрип. По информации производителя, Lenovo ThinkPad 13 (2017) сертифицирован на прочность в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G, но Lenovo не уточняет, что именно это значит. На веб-сайте компании лишь упоминается, что были проведены 12 военных тестов.
Толстая крышка экрана на первый взгляд внушает ощущение прочности. Но это впечатление обманчиво - она сделана из пластика и легко гнётся. Кроме того, нажатие с обратной стороны экрана приводит к появлению волн на экране. Хотя петли и удерживают экран на месте, но они не способны предотвратить болтание экрана - он заметно качается. Здесь мы ожидали более качественных компонентов.
Серебряный ThinkPad 13, сделанный из алюминия, был гораздо лучше в плане корпуса и стабильности, нежели герой нашего обзора.
Размеры
В плане габаритов, Lenovo ThinkPad 13 (2017) находится где-то посередине. Из всех ноутбуков этого обзора, Dell XPS 13 9360 занимает меньше всего места на столе. Несмотря на это, наш ноутбук точно нельзя назвать громоздким или слишком большим - размеры вполне нормальные для ноутбука с 13-дюймовым экраном. Вес в 1.4 кг у Lenovo ThinkPad 13 (2017) примерно аналогичен своему предшественнику, или Asus Zenbook UX310UA. Блок питания добавляет 300 грамм, что в итоге составляет 1.7 кг. Это нормальный вес с учётом того, что модель Lenovo ThinkPad 13 (2017) предназначена скорее для мобильного использования.
2 | Порты и коммуникации
По сравнению с предшественником, во втором поколении Lenovo ThinkPad 13 конфигурация портов не изменилась. Все важные интерфейсы, и один порт USB 3.0 Type-C присутствуют. Тем не менее, USB 3.0 Type-C только gen.1, то есть поддерживается вывод видео через DisplayPort (максимальное разрешение 3840x2160, 60 гц). Все интерфейсы расположены ближе к задней части, и лично нам такое расположение кажется идеальным. Расстояние между портами достаточное, так что они не будут мешать друг другу. В Lenovo ThinkPad 13 (2017) слева есть специальный док-порт OneLink+, куда подключаются фирменные док-станции Lenovo.
Адаптер карт памяти SD
Производительность адаптера карт памяти в предшественнике нас не убедила. В новой модели снова приходится критиковать этот момент: Lenovo ThinkPad 13 (2017) показал лишь 22.8 МБ/с во время копирования файлов JPG. Согласно тесту AS SSD, скорость последовательного чтения также составила низкие 27 МБ/с. В качестве эталона мы использовали карту памяти Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II. Для сравнения - Dell XPS 9360 определённо смог раскрыть её потенциал. Поэтому, в данном ноутбуке мы советуем использовать внешний адаптер.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
107.8 MB/s ∼100% +373%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
76.5 MB/s ∼71% +236%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
32 MB/s ∼30% +40%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
25.3 MB/s ∼23% +11%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.8 MB/s ∼21%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼100% +827%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
87.4 MB/s ∼35% +223%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
38.3 MB/s ∼15% +42%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
29.6 MB/s ∼12% +10%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.02 MB/s ∼11%
Коммуникации
В Lenovo ThinkPad 13 нет порта Ethernet, поэтому можно использовать только беспроводные соединения. Беспроводной адаптер Intel Dual Band Wireless-AC 8265 поддерживает все основные стандарты, включая быстрый 802.11ac в обеих диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Хотя аппаратно поддерживается Bluetooth версии 4.2, ОС Windows ограничивает поддержку Bluetooth версией 4.1.
Lenovo ThinkPad 13 (2017) показал отличную скорость беспроводного подключения в 645 Мб/с, хотя скорость передачи составила 297 Мб/с. Для тестирования использовался роутер Linksys EA8500. Проблем с беспроводным подключением не замечено.
Те, кто предпочитают проводные подключения, могут докупить фирменную док-станцию (OneLink+), или соответствующий USB-адаптер.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
645 Мбит ∼100%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
525 Мбит ∼81% -19%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
495 Мбит ∼77% -23%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I210-T1)
|
665 Мбит ∼100% +124%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
575 Мбит ∼86% +94%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
297 Мбит ∼45%
Безопасность
Поддержка дополнительных функций безопасности особенно полезна в бизнесе. Хотя Lenovo и реализовала некоторые из них, конкуренты предлагают более обширный список. В нашем Lenovo ThinkPad 13 (2017) есть сканер отпечатков пальцев и поддержка TPM 2.0, а твердотельный диск 512 ГБ поддерживает шифрование по стандарту OPAL 2.0. К сожалению, сканер отпечатков пальцев уже немного устаревшей модели - для распознавания требуется протащить палец через полоску сканера. В бизнес-ноутбуках более высокого уровня сегодня используются более качественные и надёжные сенсоры, для которых достаточно прикосновения. Ещё в ноутбуке присутствует замок Kensington Lock, но нет поддержки смарт-карт.
Обслуживание
Как и в случае предшественника, добраться до компонентов весьма сложно. Следовало этого ожидать - поскольку у обоих устройств одинаковый корпус. Даже после вывинчивания всех винтов, корпус весьма крепко сцеплен миллионом пластиковых защёлок. Лично мы просто отказались от попытки разобрать устройство, чтобы избежать повреждения. Мы были бы очень благодарны Lenovo, если бы она предусмотрела какой-нибудь отсек или дверцу для доступа к диску и модулям памяти в будущих поколениях этих ноутбуков.
3 | Устройства ввода
В ноутбуке используется качественная островная клавиатура с размером клавиш 17 x 17 мм, с приятным нажатием. Клавиши довольно чётко отзываются, так что без проблем можно печатать быстро. С учётом того, что она ещё и довольно тихая - это однозначно одна из лучших клавиатур в ноутбуках.
Клавиши выглядят довольно элегантно, но при этом крепкие, и хорошо "сидят". Каждая клавиша надписана белым цветом, и маркировка хорошо читается. В новом ThinkPad 13 теперь можно выбрать опциональную двухуровневую подсветку клавиатуры, и в нашей конфигурации она как раз присутствует. В онлайн-магазине Lenovo эта опция стоит 24 евро, и на наш взгляд, вполне полезна.
Touchpad / Trackpoint
Для управления курсором можно использовать Trackpoint или кликпад - оба устройства работают безупречно. 3 клавиши мыши тракпоинта расположены над кликпадом, и они довольно тихие. Размер кликпада 9 x 5.5 см, и при нажатии издаёт довольно громкий клик. Оба устройства полностью соответствуют высокой планке, которую задаёт превосходная клавиатура.
Пользователи, которые пользуются только Trackpoint, могут отключить кликпад в BIOS, чтобы избежать нежелательного перемещения курсора.
4 | Дисплей
В этой модели предлагается 3 экрана на выбор. Во-первых, экран с разрешением Full HD (как в нашей модели). Во-вторых, IPS-экран Full HD IPS с поддержкой множественных прикосновений. В минимальной конфигурации установлена TN-панель с разрешением HD. Можно с уверенностью сказать, что 60 евро, потраченные на FHD экран, были разумным вложением. Для всех трёх матриц указана яркость в 250 Кд/м².
Наши замеры показали, что экран обладает даже несколько лучшими характеристиками, чем заявлено производителем. Яркость составила в среднем 307 Кд/м² - по этому показателю Lenovo ThinkPad 13 (2017) оказался на третьем месте, т.к. экраны Asus Zenbook UX310UA (347 Кд/м²) и Dell XPS 13 9360 (325 Кд/м²) оказались ярче. Но уровень яркости данного экрана вполне хороший, и равномерность подсветки (89%) тоже. Его минусом была засветка, особенно заметная в правом левом и нижнем правом углах экрана при полностью чёрной заливке. В повседневной работе это сильно не мешает.
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
LP133WF2-SPL78, , 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
LP133WF2-SPL1, , 1920x1080, 13.3
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
LGD052D, , 1920x1080, 13.3
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
AU Optronics AUO272D, , 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, , 1920x1080, 13.3
|Response Times
-3%
-1%
-26%
-4%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
43.6
43.2
1%
42.4
3%
40
8%
32.8
25%
|Response Time Black / White *
25.2
26.8
-6%
26.4
-5%
22
13%
33.2
-32%
|PWM Frequency
30860
200
-99%
|Параметры экрана
2%
-3%
17%
13%
|Brightness
307
227
-26%
249
-19%
347
13%
325
6%
|Brightness Distribution
89
86
-3%
92
3%
87
-2%
89
0%
|Уровень чёрного *
0.36
0.22
39%
0.32
11%
0.26
28%
0.195
46%
|Контрастность
850
1059
25%
791
-7%
1377
62%
1801
112%
|Colorchecker DeltaE *
5.1
5.41
-6%
5.28
-4%
5.22
-2%
7.4
-45%
|DeltaE для серого *
3.9
4.15
-6%
3.8
3%
6.69
-72%
6.71
-72%
|Гамма
2.17 111%
2.45 98%
2.3 104%
2.35 102%
2.74 88%
|CCT
6829 95%
6773 96%
6646 98%
6745 96%
7222 90%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
38.24
36.52
-4%
36.7
-4%
59
54%
50.48
32%
|Color Space (Percent of sRGB)
59.75
57.16
-4%
57.6
-4%
91
52%
73.31
23%
|Среднее значение
-1% / 1%
-2% / -2%
-5% / 5%
5% / 10%
* ... меньше = лучше
Среднее отклонение DeltaE 2000 в оттенках серого и цветах sRGB составило 3.9 и 5.1 при заводских настройках. Эти результаты уже очень хорошие и без калибровки, хотя иногда может быть заметна лёгкая синеватость (>13). Больше всего от калибровки выиграли оттенки серого, их отклонение DeltaE 2000 падает до отличного значения 0.6, а для цветов составит 3.1.
Хотя точность отображения цветов в этой модели немного улучшилась, 60% sRGB и 38% AdobeRGB далеки от оптимальных значений, чтобы ноутбук можно было бы использовать для (полу) профессиональной работы с фотографиями.
При работе от аккумулятора сохраняется максимальная яркость в 306 Кд/м², то есть снижения яркости не происходит. В сочетании с матовой поверхностью экрана, это означает, что на нашем Lenovo ThinkPad 13 (2017) можно легко работать на открытом воздухе. Разумеется, для большего комфорта всё равно рекомендуется работать в тени.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|25.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 12.8 ms стадия 1
|↘ 12.4 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 39% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|43.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20.8 ms стадия 1
|↘ 22.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 58% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|30860 Hz
|90 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 30860 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 90 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 30860 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 875 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Видео для измерения ШИМ показывает, как именно экран регулирует свою яркость. Она снижается ступеньками по 10%, и ШИМ (PWM) начинает работать при уровне 90%. Поскольку частота очень высокая, на практике это будет незаметно.
Наш экран с разрешением FHD вполне обычный для матриц с технологией IPS. Изображение тестовой таблицы с любых углов выглядит либо хорошо, либо отлично. Небольшая сероватость в верхних углах заметна только на фотографиях, но не в реальной жизни.
5 | Производительность
Благодаря процессору Intel Core i7 и твердотельному диску большого объёма (подключенному по PCIe), наш ноутбук относится к числу оптимальных конфигураций ThinkPad 13 (2017). Согласно спецификациям производителя, в теории возможно добавить лишь объём оперативной памяти (Lenovo указывает максимум в 16 ГБ DDR4), а также экран (поддержку прикосновений).
Наша конфигурация достаточно мощная, чтобы справится с большинством офисных задач. Тем не менее, конфигурации с Intel Core i5 тоже работают вполне быстро. Все модели процессоров Core i лучше подходят для многозадачной работы (благодаря поддержки Hyper-Threading).
Процессор
Intel Core i7-7500U идёт на смену Intel Core i7-6500U (Skylake) и даёт на 10% больше производительности, благодаря чуть большей тактовой частоте. Intel Core i7-7500U - самый мощный процессор, который можно установить в Lenovo ThinkPad 13 (2017). Тесты Cinebench показывают, что его потенциал хорошо используется. Все три ноутбука на Intel Core i7-7500U показали одинаковые результаты, так что сложно выбрать победителя.
Разница в производительности с часто встречающимся Intel Core i5-7200U составляет примерно 10%. Радует, что при работе от аккумулятора частота процессора не снижается.
Новый ThinkPad 13 хорошо работает под долгой максимальной нагрузкой. Небольшое снижение производительности происходит, когда достигается порог тепловыделения (15 Вт), но запущенный сразу после этого в цикле Cinebench R15 показывает стабильные результаты.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
146 Points ∼100% +1%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
145 Points ∼99%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U
|
144 Points ∼99% -1%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
124 Points ∼85% -14%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼79% -20%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
351 Points ∼100%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
346 Points ∼99% -1%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U
|
341 Points ∼97% -3%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
318 Points ∼91% -9%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U
|
290 Points ∼83% -17%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
1.67 Points ∼100%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
1.66 Points ∼99% -1%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
1.45 Points ∼87% -13%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
3.87 Points ∼100%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
3.8 Points ∼98% -2%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
3.61 Points ∼93% -7%
|Cinebench R10
|Rendering Single CPUs 64Bit
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
7274 Points ∼100% +20%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
6047 Points ∼83%
|Rendering Multiple CPUs 64Bit
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U
|
15817 Points ∼100% +12%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U
|
14099 Points ∼89%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U (Edge 38.14393.0.0)
|
239.94 Points ∼100%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U (Edge: 38.14393.0.0)
|
237.11 Points ∼99% -1%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U (Edge 25.10586.672.0)
|
235 Points ∼98% -2%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
|
191 Points ∼80% -20%
|Octane V2 - Total Score
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U (Edge 38.14393.0.0)
|
36209 Points ∼100%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U (Edge 25.10586.672.0)
|
36041 Points ∼100% 0%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U (Edge: 38.14393.0.0)
|
35740 Points ∼99% -1%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
31023 Points ∼86% -14%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
|
29521 Points ∼82% -18%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
|
1220.9 ms * ∼100% -19%
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U (Edge: 38.14393.0.0)
|
1055.9 ms * ∼86% -3%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U (Edge 38.14393.0.0)
|
1023.8 ms * ∼84%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U (Edge 25.10586.672.0)
|
980.1 ms * ∼80% +4%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
В течение всего времени работы над обзором производительность системы произвела хорошее впечатление. Как и должно быть - три ноутбука Intel Core i7-7500U находятся на первом месте по производительности. Но, в отличие от результатов предыдущего теста Cinebench, в этом разница между ними немного больше. Абсолютным лидером стал Asus Zenbook UX310UA, а прямо за ним - на втором месте - идёт наш Lenovo ThinkPad 13 (2017). Из-за своих процессоров, за ними идут Dell XPS 13 9360 (Intel Core i5-7200U) и Lenovo ThinkPad 13 (Intel Core i5-6200U).
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U, 2700, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
4990 Points ∼100% +3%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U, 2700, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4838 Points ∼97%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4717 Points ∼95% -3%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4568 Points ∼92% -6%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
4041 Points ∼81% -16%
|Creative Score Accelerated v2
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U, 2700, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
4931 Points ∼100% +8%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4588 Points ∼93% 0%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U, 2700, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4583 Points ∼93%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4211 Points ∼85% -8%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3651 Points ∼74% -20%
|Home Score Accelerated v2
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U, 2700, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
3980 Points ∼100% +7%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U, 2700, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3705 Points ∼93%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3554 Points ∼89% -4%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3535 Points ∼89% -5%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3024 Points ∼76% -18%
|PCMark 7 - Score
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel Core i7-7500U, 2700, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|
5857 Points ∼100% +13%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel Core i7-7500U, 2700, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
5333 Points ∼91% +3%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel Core i7-7500U, 2700, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
5189 Points ∼89%
|PCMark Vantage Result
|16210 баллов
|PCMark 7 Score
|5189 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3705 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4583 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4838 баллов
Хранение данных
У предшественника Lenovo ThinkPad 13 (2017) был дисковый интерфейс M.2 с поддержкой только SATA III. Очень хорошо, что Lenovo модернизировала этот момент в новой модели. Сегодня твердотельные диски могут обмениваться данными через PCIe 3.0 x4 (32 ГБ/с) M.2 интерфейс. Твердотельный диск на 512 ГБ от Toshiba показал скорость последовательного чтения в 1825 МБ/с и последовательной записи в 942 МБ/с (мы перепроверили эти результаты в тесте AS SSD). У этой модели нам больше всего понравились скорости записи и чтения блоков 4K: даже мелкие файлы копируются и обрабатываются быстро, что очень важно в реальной жизни.
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
-41%
-49%
-39%
-3%
|Write 4k QD32
443.1
276.2
-38%
258.8
-42%
251.5
-43%
218.3
-51%
|Read 4k QD32
578
360.9
-38%
132.2
-77%
246.3
-57%
479.2
-17%
|Write 4k
138.5
68.46
-51%
80.44
-42%
88.65
-36%
116.9
-16%
|Read 4k
31.96
31.85
0%
21.69
-32%
26.68
-17%
29.31
-8%
|Write 512
517.6
298.4
-42%
301
-42%
389.1
-25%
439.9
-15%
|Read 512
628.9
351.6
-44%
313.6
-50%
356.7
-43%
1036
65%
|Write Seq
652.5
297.8
-54%
328.9
-50%
431.6
-34%
732.6
12%
|Read Seq
1143
461.7
-60%
505.4
-56%
489.4
-57%
1233
8%
Видеоадаптер
За обработку видео отвечает Intel HD Graphics 620, который заменяет Intel HD Graphics 520, использовавшийся в предшественнике. Интегрированный видеоадаптер работает на максимальной частоте 1050 МГц, и его мощности вполне хватает для повседневной работы. Если установить второй модуль памяти, то можно повысить общую производительность (за счёт двухканального режима работы памяти). Результаты синтетических тестов находятся на ожидаемом уровне.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1649 Points ∼100% +9%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1545 Points ∼94% +2%
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1508 Points ∼91%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1463 Points ∼89% -3%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1252 Points ∼76% -17%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1120 Points ∼100%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
963 Points ∼86%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
765 Points ∼68%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
719 Points ∼64%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
9364 Points ∼100%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
8177 Points ∼87%
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
6881 Points ∼73%
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
5898 Points ∼63%
|3DMark 03 Standard
|17494 баллов
|3DMark 05 Standard
|10111 баллов
|3DMark 06 Standard
|7722 баллов
|3DMark Vantage P Result
|5500 баллов
|3DMark 11 Performance
|1619 баллов
Игры
Lenovo ThinkPad 13 (2017) - это ноутбук для офисной работы, поэтому производительности видеоадаптера Intel HD Graphics 620 хватает лишь на более старые игры - например, "Bioshock", и при минимальных настройках для плавной игры. Хотя двухканальный режим памяти может немного увеличить производительность Intel HD Graphics 620, не стоит ждать чуда: в зависимости от игры и настроек, это добавит 20-30% производительности, не более.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|44
|25
|21
|6
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|33
|26
|17
|6
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|13
|10
|5
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|15
|9
|6
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Новый ThinkPad 13 работает тихо, и иногда даже бесшумно. Средняя нагрузка приводит к незначительному увеличению шума до уровня 31.9 дБ. При полной нагрузке он не увеличивается: таким образом, при уровне в 31.9 дБ, Lenovo ThinkPad 13 (2017) является самым тихим ноутбуком в этом обзоре.
К счастью, мы не обнаружили проблемы, которой страдала предыдущая модель - а именно, неприятных шумов. Маленький вентилятор предшественника разгонялся до максимальных оборотов примерно каждые 2 секунды, что реально действовало на нервы. В этой модели вентилятор включается только тогда, когда он действительно необходим. В этом ноутбуке нет никаких неприятных звуков (вроде иногда заметных электронных шумов или завываний тепловых трубок).
Уровень шума
|Ожидание
|
29.1 / 29.1 / 29.1 дб
|Нагрузка
|
|31.9 / 31.9 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29.1 dB(A)
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
7500U, HD Graphics 620
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
7500U, HD Graphics 620
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620
|Уровень шума
-1%
-4%
-7%
0%
|Мин. в простое *
29.1
29.1
-0%
29.1
-0%
30.9
-6%
28.9
1%
|В простое, сред. *
29.1
29.1
-0%
29.1
-0%
30.9
-6%
28.9
1%
|В простое, макс. *
29.1
29.1
-0%
29.1
-0%
30.9
-6%
28.9
1%
|Нагрузка, сред. *
31.9
31.5
1%
33.4
-5%
35.6
-12%
30.9
3%
|Нагрузка, макс. *
31.9
33.5
-5%
36
-13%
34.1
-7%
33.5
-5%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Нагрев корпуса в режиме ожидания незаметен. Не видно точек повышенного нагрева, всё на приемлемом уровне - максимум 25.6 °C. Зато при максимальной нагрузке ноутбук начинает сильно нагреваться - причём не только внутри. Мы замерили температуру корпуса в 54.7 °C в верхней части основного блока, ближе к торцу. Это довольно много, и в этом случае держать ноутбук на коленях долгое время будет неприятно.
Внутри ноутбука максимальная температура процессора поднималась до 79 °C (во время работы теста Prime95). При этом процессор работал на номинальных частотах, и принудительного снижения производительности не происходило. Тактовая частота в 3.0 ГГц стабильно держалась на протяжении более часа.
В ситуации, когда запускаются оба нагрузочных теста (Prime95 и Furmark), процессору и видеопроцессору приходится делить норму тепловыделения на двоих. В этом случае процессор работает на средней частоте 1.7 ГГц, а видеопроцессор Intel HD Graphics 620 на 1.0 ГГц. При этом видеопроцессор грелся до 73 °C, а процессор до 72 °C. В итоге видно, что температурный режим компонентов этого ноутбука находится в нормальных рамках, но корпус становится слишком тёплым (54.7 °C).
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
7500U, HD Graphics 620
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
7500U, HD Graphics 620
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620
|Нагрев
-9%
-0%
16%
0%
|Нагрузка, макс. сверху *
44.7
43.7
2%
38.7
13%
33.7
25%
43.4
3%
|Нагрузка, макс. на дне *
54.7
44.2
19%
39.4
28%
34.1
38%
49.2
10%
|В простое сверху *
24.2
31.4
-30%
29.5
-22%
25.2
-4%
26.4
-9%
|В простое на дне *
25.6
32.1
-25%
30.6
-20%
24.1
6%
26.4
-3%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
В плане звука, по сравнению с предыдущей моделью ничего не изменилось. Оба выхода динамиков хорошо видны, но на мягких поверхностях звук может заглушаться материалом. Благодаря расположению динамиков, они способны создать некое подобие стереоэффекта. В целом качество динамиков вполне приличное, и намного лучше, чем во многих Thinkpadах, хотя звуке преобладают средние и высокие частоты, что делает заметным отсутствие сабвуфера. Максимальная выдаваемая громкость составляет 75.9 дБ, чего для больших помещений будет недостаточно, но для видеоконференций они вполне подходят.
Установлена программа Dolby Audio, которая позволяет немного настроить параметры звука. Внешние звуковые системы можно подключить к Lenovo ThinkPad 13 (2017) через 3.5-мм аудиопрот, Bluetooth или HDMI.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.08 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 16.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 35% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 57% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 31% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 64% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.7% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 33% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 57% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 12%, средняя Δ: 21%, худший результат: 48%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 31% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 64% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Наш ноутбук показал себя очень энергоэффективным. Прямое сравнение показывает, что как HP ProBook 430, так и Asus Zenbook UX310UA потребляют существенно больше энергии. Только 2 ноутбука на менее мощных Intel Core i5 немного эффективнее, но и медленнее Lenovo ThinkPad 13 (2017). Энергопотребление в режиме простоя составляет 3.16 - 6.5 Вт. Во время стресс-теста оно кратковременно вырастает до 35.8 Вт; Во время нагрузки ноутбук потребляет в среднем 30.6 Вт.
Мы заметили, что при выключенном ноутбуке он всё равно потребляет 0.51 Вт (0.55 Вт в режиме сна). Lenovo следует улучшить эти показатели, т.к. они довольно высокие.
Номинала комплектного блока питания (45 Вт) вполне достаточно. Кстати, Lenovo ThinkPad 13 (2017) можно заряжать в том числе и через порт USB C.
|Выкл.
|0.51 / 0.55 Вт
|Ожидание
| 3.16 / 5.9 / 6.5 Вт
|Нагрузка
|
30.6 / 35.8 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
7500U, HD Graphics 620
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
7500U, HD Graphics 620
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620
|Энергопотребление
8%
-14%
-12%
13%
|В простое, мин. *
3.16
3.1
2%
4.2
-33%
3.5
-11%
4.1
-30%
|В простое, сред. *
5.9
5.5
7%
6.5
-10%
6.6
-12%
4.2
29%
|В простое, макс. *
6.5
6
8%
7.2
-11%
7.5
-15%
5.1
22%
|Нагрузка, сред. *
30.6
25.8
16%
28.7
6%
34.7
-13%
22.1
28%
|Нагрузка, макс. *
35.8
33.6
6%
43.5
-22%
39.6
-11%
29.4
18%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Литий-полимерный аккумулятор (3 ячейки) в Lenovo ThinkPad 13 (2017) встроенный, его объём 42 Вт⋅ч. Несмотря на небольшую ёмкость, время автономной работы ноутбука хорошее. Одной зарядки хватило на 15 часов 04 минуты в режиме простоя. В тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi ноутбук продержался почти 8 часов, а под полной нагрузкой всего лишь 1 час 25 минут. Полная зарядка Lenovo ThinkPad 13 (2017) длится 1 час 21 минуты.
При умеренном использовании Lenovo ThinkPad 13 (2017) вполне способен проработать целый рабочий день, но всё-таки стоит быть готовым в случае чего подзарядить его. При работе от аккумулятора, производительность видеоадаптера остаётся максимальной. Мы запустили 3DMark 11 и не заметили существенных отличий.
|Без нагрузки
|15час. 04мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38.14393.0.0)
|7час. 55мин.
|1080p-видео
|5час. 11мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 25мин.
|Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00
7500U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad 13-20GKS01100
6200U, HD Graphics 520, 42 Вт⋅ч
|HP ProBook 430 G4-Y8B47EA
7500U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX310UA-FC347T iGP
7500U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Время работы
21%
40%
24%
57%
|В простое
904
944
4%
953
5%
966
7%
1295
43%
|Нагрузка и 100% яркости
85
129
52%
168
98%
112
32%
157
85%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
475
372
-22%
430
-9%
577
21%
677
43%
|Воспр. видео H.264
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51%
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67%
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34%
За
Против
Вердикт
Lenovo ThinkPad 13 (2017) является хорошим бизнес-ноутбуком начального уровня. Производительность этого ноутбука вполне оправдывает ценник в 1230 евро. За эту сумму вы получаете быстрый процессор Intel Core i7-7500U, который можно использовать по полной программе, т.к. нет принудительного ограничения частоты под высокой нагрузкой (thermal throttling). Твердотельный диск объёмом 512 ГБ работает очень быстро, и теперь подключен через современный интерфейс PCIe. Для офисной работы 8 ГБ памяти DDR4 часто может хватать, но её можно расширить с помощью второго слота.
Среди множества бизнес-ноутбуков, Lenovo ThinkPad 13 (2017) сразу привлекает внимание хорошим соотношением цена-производительность. Пользователям, которым не нужен адаптер смарт-карт, или более прочные корпуса обычных Thinkpad - вполне стоит присмотреться к ThinkPad 13 поближе.
Как мы уже сказали, в ноутбуке нет адаптера смарт-карт, и он не предлагается в качестве опции (для некоторых пользователей это может быть важно). В целом, Lenovo ThinkPad 13 (2017) нам очень понравился. Ноутбук производит хорошее впечатление своим набором портов, а также клавиатурой и TrackPoint-ом. Экран хороший в плане яркости, но профессиональным фотографам не хватит диапазона отображаемых цветов. В любом случае, эти мелкие минусы вряд ли станут серъёзным препятствием для целевой аудитории этого ноутбука - особенно, если он будет использоваться как замена настольному ПК, или с опциональной док-станцией.
Lenovo ThinkPad 13-20J2S00G00 - 20/03/2017 v6
Sebastian Bade