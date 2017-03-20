Обзор бизнес-ноутбука Lenovo ThinkPad 13 2017

Второе поколение семейства Lenovo ThinkPad 13 сохраняет внешний вид предшественника. Дизайн ноутбука с первого взгляда не оставляет сомнений, что перед нами - модель семейства ThinkPad. Чёрный корпус Lenovo ThinkPad 13 (2017) сделан из комбинированного пластика (PC/ABS), а не алюминия, как было в модели серебряного цвета. Магниевый каркас, делающий корпус крепче, в нашей модели отсутствует. Наш ноутбук крепкий, но его можно легко прогнуть в области клавиатуры. Деформировать ноутбук без сильного ущерба вряд ли получится. тем не менее, при слабых попытках применить к нему силу был слышен скрип. По информации производителя, Lenovo ThinkPad 13 (2017) сертифицирован на прочность в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G, но Lenovo не уточняет, что именно это значит. На веб-сайте компании лишь упоминается, что были проведены 12 военных тестов.

Толстая крышка экрана на первый взгляд внушает ощущение прочности. Но это впечатление обманчиво - она сделана из пластика и легко гнётся. Кроме того, нажатие с обратной стороны экрана приводит к появлению волн на экране. Хотя петли и удерживают экран на месте, но они не способны предотвратить болтание экрана - он заметно качается. Здесь мы ожидали более качественных компонентов.

Серебряный ThinkPad 13, сделанный из алюминия, был гораздо лучше в плане корпуса и стабильности, нежели герой нашего обзора.