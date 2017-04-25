Поддержка Ubuntu Phone закончится в июне (а приложений - в декабре)

Canonical сообщила, что в июне поддержка ОС завершится, а в декабре отключат и магазин приложений Ubuntu Touch. Эти действия убивают последние остатки жизни в ОС Ubuntu Touch.

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Июнь станет эпохальным месяцем для пользователей Ubuntu Touch. Компания Canonical уже объявляла о том, что прекращает разработку оболочки Unity desktop для Ubuntu, которая (по некоторым данным) сегодня является самым популярным дистрибутивом Linux. Проект "Unity", или "Единство" (в качестве цели которого заявлялось создание единообразного интерфейса для пользователей настольных ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов) официально закрывается. В дистрибутивах Ubuntu для настольных ПК сконцентрируются на использовании оболочки GNOME. А что насчёт смартфонов?

Ранее в этом месяце стало понятно, что Canonical (организация, которая управляет разработкой Ubuntu) прекратит и разработку ОС Ubuntu Touch, предназначавшуюся для мобильных устройств. Ubuntu Touch была одной из немногих альтернатив iOS и Android, причём её разработкой занималась крупная компания. Но теперь проект ждёт забвение. Помимо этого, закроют и конвергентный проект, в рамках которого Ubuntu стремилась превратить мобильные устройства в полнофункциональные настольные ПК (при подключении внешнего монитора и клавиатуры). Вопрос "закроют или нет" поменяли на "когда". В последнем письме изданию NetworkWorld, Canonical довольно ясно рассказала о будущем Ubuntu Touch.

Полный текст их ответа, опубликованный NetworkWorld, звучит так:

Во-первых, смартфоны и планшеты на Ubuntu продолжат работать. На данный момент обновления, поступающие по воздуху (OTA) ограничиваются исправлениями критических уязвимостей и обновлениями безопасности. Обновления будут выпускаться до июня 2017 года, после которого поддержка системы будет прекращена. Пользователи смогут продолжить загружать приложения, а разработчики - продолжать обновлять их до конца этого (2017) года. Тем не менее, покупать приложения в магазине Ubuntu Touch с июня 2017 года будет нельзя. У разработчиков платных приложений (которые сейчас присутствуют в магазине) будет выбор: либо сделать их бесплатными, либо удалить их из магазина вообще.

Начиная с конца июня (до этой даты осталось всего 2 месяца), поддержка Ubuntu Touch прекратится. Это означает отсутствие обновлений безопасности, исправлений ошибок, несовместимостей, и других доработок платформы. Кроме этого, магазин приложений Ubuntu Touch будет заморожен, и новых приложений в нём больше не появится. Разработчикам, которые берут плату за свои приложения, придётся либо сделать их бесплатными, либо удалить их из магазина. А последним гвоздём в крышку гроба станет отключение магазина приложений в декабре.

Если вы принадлежите к немногочисленным энтузиастам, всё ещё использующим Ubuntu Touch, то сейчас - самое время, чтобы присмотреть альтернативный смартфон.