Обзор планшета Lenovo IdeaPad Miix 720
Аналог Surface, с превосходным экраном 3:2 . 12-дюймовый экран QHD+ и 15-ваттный процессор Kaby Lake делают Lenovo IdeaPad Miix 720 идеальным соперником планшета Microsoft Surface. К сожалению, работа вентиляторов, ограничение производительности процессора и плохой микрофон существенно портят впечатление.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
В недавнем прошлом, у Surface Pro уже появлялись соперники. Это, в первую очередь, HP Spectre x2, а также Elite x2 1012 G1 с низким потреблением энергии. Кроме этого, Acer Aspire Switch Alpha 12 с системой жидкостного охлаждения; а также Asus Transformer 3 Pro T303UA и Lenovo Miix 510 Pro (в которых есть вентиляторы - насколько позволяет низкопрофильный корпус).
Сегодня в нашей лаборатории - Lenovo IdeaPad Miix 720, новейшая заявка Lenovo на победу Surface. Этот 12-дюймовый планшет обещает возможности субноутбука при корпусе планшета с активным охлаждением. Lenovo обеспечило наличие порта Type-C с поддержкой Thunderbird 3 (что обещает хорошие возможности расширения), а также портов Type-A.
Наиболее интересной характеристикой является экран с соотношением сторон 3:2 вместо обычного 16:9 (2880x1920 пикселей). В этом плане Miix 720 похож на младшего собрата, Lenovo Miix 510 Pro (1920x1200; 16:10), но у младшей модели нет Thunderbolt 3 или инфракрасной камеры (необходимой для Windows Hello), а также только FHD экран.
Во всех планшетах конкурентов с экранами 12 или 13 дюймов используются процессоры с нормой тепловыделения 15 Вт, но мы добавили в сравнение ещё и модели на Core m. Участниками данного обзора являются:
- Microsoft Surface Pro 4 (i7 6650U)
- Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T (i7 6500U Skylake)
- Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE (i5 6200U Skylake)
- Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM (i5 6200U)
- HP Elite x2 1012 G1 (Core m5-6Y54)
- Dell XPS 12 9250 (Core m7-6Y75)
фронт. камера: 5 Мп 2560x1440 (с автофокусом)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Вроде и похожи, но не совсем: у Miix 510 и Miix 720 разные корпуса. В 720 нет боковых вентиляционных отверстий, а также пластиковой полоски камеры из 510. Кроме этого, в 720 есть дополнительный полноразмерный порт USB Type-A, из-за которого другой пришлось разместить на противоположной стороне.
При весе в 1.15 кг Miix 710 оказался легче, чем 510 (1.24 кг). Miix 720 весит на уровне соперников, из которых Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM тяжелее всех: 1.3 кг.
Алюминиевый корпус планшета - прочный и стабильный. Подставка тоже надёжная и не деформируется. Петли надёжно закреплены и достаточно широко раскрываются, надёжно удерживая планшет в положениях диапазона от 100 до 165 градусов. Клавиатурная часть сделана из алюминия и весит немало: 404 грамма. Преимуществом такого дизайна является его прочность и вес - даже если клавиатуру расположить над какой-нибудь впадиной, она сохранит уверенное положение, чтобы можно было надёжно печатать.
Толщина всех планшетов составляла от 8 до 8.8 мм, за исключением Aspire Switch Alpha 12 (11 мм). Самым тонким из них оказался Dell XPS 12 9250 - всего 8 миллиметров.
Из-за своего соотношения сторон экрана (3:2), планшет Miix 720 немного выше конкурентов с экранами 16:9 или 16:10. Только HP Elite x2 1012 G1 и Asus Transformer 3 Pro T303UA выше и шире, чем наш Miix 720.
Толщина Miix 720 с клавиатурной частью - 14.6 миллиметров.
2 | Порты и коммуникации
В нашем Miix 720 есть порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 3. Он поддерживает экраны высокого разрешения и устройства хранения данных большого объёма, а также высокие скорости обмена данными (в теории - в 8 раз быстрее скорости USB 3.0).
В зависимости от интерфейса, могут потребоваться адаптеры (кабели) USB-C-в-HDMI или DisplayPort, поскольку в комплекте с этим планшетом Lenovo нет ни того, ни другого. При использовании совместимого хаба или адаптера (Extender) можно подключить до 2-х мониторов.
Беспроводной адаптер
В этом планшете установлен трёхдиапазонный адаптер Intel Tri-Band Wireless AC 19265 с поддержкой 60 ГГц WiGig (802.11ad). Intel указывает двухстороннюю скорость обмена в 4.7 Гб/с. Адаптер хорошо показал себя в тесте iperf, но не максимальный результат. Адаптер Tri-Band Wireless-AC 18265 обладает всеми характеристиками Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 (802.11ac, 2x2 Wi-Fi и Bluetooth 4.2).
Камеры
Как и в Miix 510, в 720 с обратной стороны встроена основная камера разрешением 5 МП. Фронтальная веб-камера низкого качества - фотографии получаются плохими и зернистыми. Их вполне хватит для видеоконференций, но не более. Для фотографирования предназначена основная камера - её фотографии отличаются хорошими цветами и фокусом. Но даже она иногда делает нечеткие фото, и однозначно не может сравниться с современными камерами смартфонов. Что касается инфракрасной камеры для Windows Hello - мы пробовали её для входа в Windows, и функция распознавания лиц успешно работала.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I219-LM)
|
638 Мбит ∼100% +24%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel Wireless-AC 7265 (RTL GBE)
|
560 Мбит ∼88% +9%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Tri-Band Wireless-AC 18260 (I210-T1)
|
513 Мбит ∼80%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel Wireless-AC 7265 (RTL GBE)
|
685 Мбит ∼100% +3%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Tri-Band Wireless-AC 18260 (I210-T1)
|
662 Мбит ∼97%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (I219-LM)
|
500 Мбит ∼73% -24%
Безопасность
Функция распознавания лиц (Windows Hello) является только одним из аспектов безопасности. Других аппаратных элементов, вроде чипа TPM итд, в этом планшете нет.
Аксессуары
В комплекте с планшетом поставляются активный стилус Lenovo Active Pen 2, блок питания (Type-C), и аккумулятор.
Обслуживание
Открыть корпус Miix 720 стандартными средствами невозможно.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Нам нравится подсветка клавиатуры у 510. В этой модели она снова есть, причём можно выбирать 2 уровня яркости. Радует, что разработчикам клавиатуры удалось занять почти всё полезное пространство из 12 дюймов. Клавиши хорошо пружинят, но это можно заметить при нормальной печати (при полном, а не частичном лёгком нажатии). Впрочем, эта разница не была заметна, когда клавиатура была на столе.
Клавиши совсем плоские, без каких либо впадин (которые облегчали бы печать). Это могло бы уменьшить точность печати, но большой размер клавиш компенсирует это - в особенности, клавиш Shift, caps lock и tab, которые заметно больше обычного. Как обычно с клавиатурами-книжками, ход клавиш весьма небольшой, но для нас это не стало проблемой.
Тачпад
Размер тачпада (~10.6 см по диагонали) относительно большой. Можно быстро кликать - обратная связь очень хорошая. Поверхность очень гладкая, и пальцы скользят по ней совершенно бесшумно. Скорость и точность управления курсором - образцовые.
Экран с поддержкой прикосновений
Этот тач-скрин выглядит блестяще, и мы бы не променяли его на какой-то другой. Он быстро реагирует на прикосновения, в том числе в углах экрана. Следует отметить, что из-за встроенного процессора и активной системы охлаждения, корпус планшета всегда довольно тёплый.
Активный стилус Lenovo Active Pen
Стилус Lenovo Active Pen 2 служит дополнительным устройством ввода для Miix 720 - с его помощью можно писать и рисовать так же легко, как и на бумаге. Стилус активный (в нём есть батарейка). При использовании стилуса рука может спокойно лежать (отдыхать) на экране, не вызывая случайных нажатий. Держатель стилуса в порту USB оказался очень простым и практичным.
4 | Дисплей
Разрешение этого 12-дюймового экрана составляет 2880x1920 пикселей, из-за довольно необычного в наше время формата 3:2 (оно лучше подходит для чтения веб-сайтов и документов). Обычно у широкоэкранных конкурентов встречаются экраны с соотношением 16:10 или 16:9. К примеру, у экрана Dell XPS 12 9250 4K разрешение 3840x2160 (16:9). У Microsoft Surface Pro 4 соотношение сторон тоже 3:2 (2736x1824). 3:2 является компромиссом между старым 4:3 и современными 16:9 или 16:10.
Этот глянцевый экран с поддержкой прикосновений отличается высокой яркостью и равномерностью подсветки. Контраст - первоклассный: 1353:1 при высоком уровне яркости в 406 Кд/м² в центре экрана.
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
AUO B120YAN01 / AUO106F, , 2880x1920, 12
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, , 2736x1824, 12.3
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
BOE BOE06AC (NV126A1M-N51), , 2880x1920, 12.6
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Unknown, , 1920x1200, 12.2
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Panasonic VVX12T041N00, , 2160x1440, 12
|HP Elite x2 1012 G1
LG Philips, , 1920x1280, 12.1
|Dell XPS 12 9250 4K
Sharp SHP143D, , 3840x2160, 12.5
|Response Times
-28%
6%
16%
7%
16%
-13%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
45
48.4
-8%
30
33%
33
27%
20
56%
33.2
26%
36
20%
|Response Time Black / White *
24
35.6
-48%
29
-21%
23
4%
34
-42%
22.8
5%
35
-46%
|PWM Frequency
10420
200
125
1000
1000
|Параметры экрана
20%
5%
-16%
-13%
-17%
15%
|Brightness
396
433
9%
307
-22%
324
-18%
328
-17%
319
-19%
399
1%
|Brightness Distribution
88
87
-1%
91
3%
88
0%
91
3%
97
10%
81
-8%
|Уровень чёрного *
0.3
0.326
-9%
0.29
3%
0.35
-17%
0.38
-27%
0.42
-40%
0.35
-17%
|Контрастность
1353
1340
-1%
1090
-19%
934
-31%
908
-33%
767
-43%
1249
-8%
|Colorchecker DeltaE *
5.28
1.82
66%
3.91
26%
6.54
-24%
8.4
-59%
6.02
-14%
3.56
33%
|DeltaE для серого *
6.71
1.44
79%
5.37
20%
9.52
-42%
4.3
36%
6.29
6%
2.67
60%
|Гамма
2.29 105%
2.1 114%
2.36 102%
2.35 102%
2.63 91%
2.4 100%
2.17 111%
|CCT
6532 100%
6560 99%
7812 83%
8802 74%
7368 88%
7712 84%
6681 97%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
59
62.3
6%
72
22%
59
0%
62
5%
47.8
-19%
86
46%
|Color Space (Percent of sRGB)
91
97.5
7%
98
8%
92
1%
73.2
-20%
100
10%
|Среднее значение
-4% / 10%
6% / 5%
0% / -10%
-3% / -9%
-1% / -11%
1% / 9%
* ... меньше = лучше
Отклонение Delta E немного ниже среднего; тем, кому требуется наивысшая точность отображения цветов, лучше выполнить калибровку специальными инструментами. Нам удалось снизить отклонение Delta E с 6.7 до 1.6. В тесте ColorChecker значение Delta E после калибровки улучшилось с 5.3 до 2.5. В обоих случаях отклонения цветов перестали быть заметны невооружённым глазом.
Планшет Miix 720 не может похвастаться хорошим покрытием диапазона цветов sRGB. Этот параметр не может быть улучшен калибровкой - отображается 91%, что хуже, чем в случае Surface Pro 4, Transformer 3 Pro T303UA и XPS 12 9250 4K, покрытие которых составляет 100% или близко к этому.
Даже несмотря на высокую яркость экрана, пользоваться Miix 720 на открытом воздухе неприятно. Причиной этому является глянцевая поверхность экрана, на которой очень видны блики. Если кто-то думает, что в случае экранов с поддержкой прикосновений это неизбежно - он очень ошибается. Посмотрите на Toshiba X20w 2in1, у которого анти-бликовый матовый экран, поддерживающий прикосновения.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|24 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 14 ms стадия 1
|↘ 10 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 26% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 23 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.3 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1134 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Экран Miix 720 использует IPS-панель с отличными углами обзора. На этот планшет можно смотреть с любого угла , изображение не искажается.
5 | Производительность
Планшет Lenovo IdeaPad Miix 720 предлагается в нескольких конфигурациях с процессорами Core i3-7100U, i5-7200U и i7-7500U. Варианты твердотельных дисков: 128 ГБ, 256 ГБ, или 1 ТБ (M.2). Объём оперативной памяти варьируется от 4.8 до 16 ГБ. Из 4-х конфигураций Miix 720 самая недорогая стоит 1075 евро (7100U, 128 ГБ, 4 ГБ), а максимальная 1700 евро (7500U, 16 ГБ, 1 ТБ) - в нашем обзоре именно такая.
Из установленных 1024 ГБ пространства для хранения данных, пользователю доступно 870 ГБ; остальное пространство занято Windows и разделом восстановления. В качестве твердотельного диска используется RAID массив Samsung SSD PM961, x4 NVMe. Если процессор работает на максимальной мощности, а твердотельный диск настолько быстрый, как обещают его спецификации - то данный планшет должен быть таким же быстрым, как и большинство мультимедиа-ноутбуков.
Процессор
Давайте посмотрим на работу чипсета во время нагрузочного теста Prime95, когда процессор нагружается по максимуму. Процессор Intel Core i7-7500U снижает частоту существенно ниже нормальной - 2.7 ГГц (максимально 3.5 ГГц) и работает в диапазоне от 2.1 до 2.2 ГГц при стабильной нагрузке. Термальные сенсоры показывают температуру 68 градусов.
То же самое происходит во время теста Cinebench R15 (в цикле, с парой секунд между ними) - начало работы на 2.3 ГГц, после чего частота выравнивается на 2.1 ГГц. Турбо-режим не предусмотрен, что очень расстраивает. График работы Cinebench R15 показывает падение производительности со временем в 10%.
Очевидно, что процессор ограничивает свою производительность даже в нормальном режиме (чуть меньше 2.7 ГГц), поскольку тест R15 не является нагрузочным. По этой причине новейший Kaby Lake i7 не может сравниться с Core i7-6650U (из Surface Pro 4). В многопоточных тестах он отстаёт от Intel Core i5-6200U из Acer Aspire Switch Alpha 12 (планшета ценой 750 евро).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Intel Core i7-6650U
|
132 Points ∼59% +2%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Intel Core i7-7500U
|
130 Points ∼58%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel Core i7-6500U
|
117 Points ∼52% -10%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼52% -11%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
|
114 Points ∼51% -12%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel Core m5-6Y54
|
111 Points ∼50% -15%
|Dell XPS 12 9250 4K
Intel Core m7-6Y75
|
104 Points ∼47% -20%
|CPU Multi 64Bit
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Intel Core i7-6650U
|
342 Points ∼18% +29%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
|
289 Points ∼16% +9%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Intel Core i7-7500U
|
265 Points ∼14%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel Core m5-6Y54
|
255 Points ∼14% -4%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel Core i5-6200U
|
246 Points ∼13% -7%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel Core i7-6500U
|
221 Points ∼12% -17%
|Dell XPS 12 9250 4K
Intel Core m7-6Y75
|
196 Points ∼11% -26%
Общая производительность системы
Производительность приложений также страдает от в какой-то мере ограниченной производительности: планшет Miix 720 показывает нормальные результаты только в тесте офисных задач PCMark 8 - возможно, благодаря твердотельному диску RAID. Acer Aspire Switch Alpha 12 сильнее в тесте PCMark 8 Home.
Если посмотреть на картину в целом, то отличия минимальны. Тем не менее, без критики никак не обойтись, потому что планшет Miix 720 представляет собой авангардное устройство, напичканное современными технологиями (вроде твердотельного диска с поддержкой массива RAID), которым не удаётся реализовать свой потенциал. Из-за ограниченной вычислительной мощности планшет показывает результаты, которые хуже, чем у более старых (и намного более дешёвых) планшетов вроде Switch Alpha 12.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
HD Graphics 620, 7500U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|
4216 Points ∼65%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4197 Points ∼64% 0%
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Iris Graphics 540, 6650U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
4052 Points ∼62% -4%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
3996 Points ∼61% -5%
|HP Elite x2 1012 G1
HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G
|
3932 Points ∼60% -7%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
HD Graphics 520, 6500U, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
3830 Points ∼59% -9%
|Dell XPS 12 9250 4K
HD Graphics 515, 6Y75, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
3084 Points ∼47% -27%
|Home Score Accelerated v2
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Iris Graphics 540, 6650U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
3394 Points ∼57% +7%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
3281 Points ∼55% +3%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3264 Points ∼55% +2%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
HD Graphics 620, 7500U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|
3186 Points ∼53%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
HD Graphics 520, 6500U, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
2985 Points ∼50% -6%
|HP Elite x2 1012 G1
HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G
|
2983 Points ∼50% -6%
|Dell XPS 12 9250 4K
HD Graphics 515, 6Y75, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
2277 Points ∼38% -29%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3186 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4216 баллов
Хранение данных
Благодаря поддержке массива RAID, твердотельный диск Samsung SSD PM961 (M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe) находится в лидерах производительности. Конкуренты медленней от 43 до 65%. Таким образом, в этой области у планшета Miix 720 - весомое преимущество, особенно при чтении и записи больших файлов (запись 512, чтение 512). Если же вы редко копируете большие файлы (как в рамках одного диска, так и с/на внешний диск, подключенный через Thunderbolt), то это преимущество будет неощутимо.
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Samsung MZFLV256 NVMe
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|HP Elite x2 1012 G1
Liteon L8H-256V2G
|Dell XPS 12 9250 4K
Samsung PM951 NVMe 512 GB
|CrystalDiskMark 3.0
-51%
-65%
-43%
-65%
-60%
-55%
|Write 4k QD32
420.8
292.3
-31%
253.8
-40%
305.1
-27%
197.1
-53%
268.4
-36%
234.1
-44%
|Read 4k QD32
504.1
393.1
-22%
245.8
-51%
411.2
-18%
272
-46%
285
-43%
254.4
-50%
|Write 4k
162.2
106.3
-34%
57.65
-64%
122.7
-24%
76.83
-53%
90.27
-44%
104
-36%
|Read 4k
53.62
40.75
-24%
26.11
-51%
41.07
-23%
29.3
-45%
28.31
-47%
37.31
-30%
|Write 512
1288
304.3
-76%
320.3
-75%
305.2
-76%
201
-84%
295.7
-77%
176.6
-86%
|Read 512
1301
396.7
-70%
303.1
-77%
650.7
-50%
374.9
-71%
351.7
-73%
428.7
-67%
|Write Seq
1702
304
-82%
402
-76%
305.4
-82%
199.9
-88%
297.2
-83%
525.3
-69%
|Read Seq
2408
833.7
-65%
398.9
-83%
1271
-47%
518.1
-78%
500.5
-79%
984.4
-59%
Видеоадаптер
В нашем планшете используется интегрированный видеоадаптер Intel HD Graphics 620 - он очень похож на используемый в предшественнике, с небольшими отличиями в плане скорости и размера. Теперь используется память DDR4 (общая, как и в Miix 720), что лучше, чем DDR3. Отличием Miix 720 является отсутствие Performance Plus из HD 520. В сравнительном тесте Acer Aspire Switch Alpha 12 вырвался вперёд совсем ненамного, а Miix 720 работает на одном уровне с Surface Pro 4, где используется Iris Graphics 540 (+60...+73%).
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6650U
|
2450 Points ∼5% +73%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1428 Points ∼3% +1%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1416 Points ∼3%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1306 Points ∼3% -8%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1271 Points ∼2% -10%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
1200 Points ∼2% -15%
|Dell XPS 12 9250 4K
Intel HD Graphics 515, Intel Core m7-6Y75
|
1008 Points ∼2% -29%
|3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6650U
|
11650 Points ∼7% +60%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
7307 Points ∼4% +1%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
7270 Points ∼4%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
6308 Points ∼4% -13%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
6271 Points ∼4% -14%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
6137 Points ∼4% -16%
|Dell XPS 12 9250 4K
Intel HD Graphics 515, Intel Core m7-6Y75
|
4362 Points ∼3% -40%
|3DMark 11 Performance
|1558 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5620 баллов
Игры
Видеопроцессор Iris Graphics 540 отлично показал себя в тестах; Asus Transformer 3 Pro T303UA в целом тоже находится в первых рядах. Surface Pro 4 не тестировался. В конечном итоге, несмотря на наличие двухканальной памяти DDR4, планшет Mix 720 HD 620 слабоват для игр. Любая конфигурация с iGPU никогда не покажет выдающихся результатов в играх, так что удивляться тут нечему.
|BioShock Infinite - 1366x768 Medium Preset
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Iris Graphics 540, 6650U, Samsung MZFLV256 NVMe
|
49.1 fps ∼100% +69%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
HD Graphics 620, 7500U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|
29 fps ∼59%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
28.6 fps ∼58% -1%
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
HD Graphics 520, 6500U, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
26.9 (min: 12.1) fps ∼55% -7%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
24.9 fps ∼51% -14%
|HP Elite x2 1012 G1
HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G
|
24.6 fps ∼50% -15%
|Dell XPS 12 9250 4K
HD Graphics 515, 6Y75, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
17.37 (min: 7.16) fps ∼35% -40%
|Thief - 1024x768 Very Low Preset
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
HD Graphics 620, 7500U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|
21.7 fps ∼100%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
18.2 fps ∼84% -16%
|Rise of the Tomb Raider - 1024x768 Lowest Preset
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
HD Graphics 520, 6500U, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND)
|
20 fps ∼100% +20%
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
17.4 fps ∼87% +4%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
17 fps ∼85% +2%
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
HD Graphics 620, 7500U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0)
|
16.7 fps ∼84%
|Dell XPS 12 9250 4K
HD Graphics 515, 6Y75, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
8.3 (min: 7) fps ∼42% -50%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|48
|29
|24.7
|7.4
|fps
|Thief (2014)
|21.7
|14.1
|11.7
|5.7
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|16.7
|10.2
|5.5
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Хотя планшеты на базе маломощных core m всё ещё наиболее распространены - постоянно растёт число новых моделей, которые используют активное охлаждение процессоров с большей нормой тепловыделения 15 Вт. Lenovo Miix 510 Pro, Asus Transformer 3 Pro T303UA и даже 360-градусный конвертер Toshiba Portégé X20w - все они используют активное охлаждение вентиляторами. Acer удалось избежать этого с помощью использования системы жидкостного охлаждения (Aspire Switch Alpha 12).
В связи с вышесказанным, тест уровня шума вновь приобрёл актуальность. В нём Miix 720 показал хорошие результаты: мы замерили 36 дБ во время тестов Cinebench, а также во время нагрузочного теста. Шум вентилятора хорошо слышен (он охлаждает процессор до 68 градусов). Во время простоя он выключается, или работает довольно тихо (уровень 32 дБ). Однако такие значения могут быть обманчивыми. Даже при низкой загрузке процессора (30%), вентилятор может разгоняться до максимального уровня 36 дБ (что довольно шумно). Этот факт негативно отразился на рейтинге устройства.
Уровень шума
|Ожидание
|
30.4 / 32.4 / 32.4 дб
|Нагрузка
|
|36 / 36.3 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.4 dB(A)
Нагрев
Даже если вентилятор довольно шумный - по крайней мере, останется ли планшет прохладным? Да, но только постольку-поскольку. В режиме простоя температура держится на уровне 30 градусов, а при обычной работе в среднем 36 градусов, время от времени достигая пиков в 44 градуса. В реальной жизни корпус будет ощущаться тепловатым. Карта распределения температур показывает максимальные точки нагрева внутри корпуса, и поэтому показывает более высокие температуры, чем ощущаются при прикосновении к корпусу.
В ходе нагрузочного теста Miix 720 работал еле-еле, существенно ограничив тактовую частоту до весьма скромных 1.3 ГГц. iGPU работает на частоте 798 МГц, при этом температура платформы составляла 68 градусов. Видно, что Lenovo реализовала консервативный профиль - она решила пойти на такие жертвы, чтобы корпус (который в случае планшетов постоянно в руках) не сильно нагревался.
7 | Акустическая система
Оба динамика расположены сзади, и направлены в направлении левой и правой стороны. При увеличении громкости качество почти не страдает. В конструкции данного планшета, подставка и стол отражают звук, и помогают распространению звуковых волн.
Качество микрофона полностью разочаровало: записанный звук оказался сильно искажён на протяжении всей записи. Сначала мы решили, что причиной был вентилятор охлаждения. Но, повторив тест в условиях, когда вентилятор работал на пониженных оборотах (32 дБ, такой низкий уровень шума не должен был влиять на качество записи), уровень искажений лишь немного уменьшился.
Такое поведение микрофона может быть дефектом инженерного образца. Тем не менее, мы впервые столкнулись с чем-то подобным, и проблема требует более подробного изучения.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
(-) | невысокий уровень макс. громкости (64 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 9.9% меньше медианы)
(-) | он недостаточно сбалансирован (есть провалы и "горбы")Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (21.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 52% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 44% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 47% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 47% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
(±) | неплохой уровень макс. громкости (73 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 1.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (16.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 17% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 73% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 21% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 73% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление Miix 720 в режиме простоя - среднее: от 3.5 до 8 Вт. Под нагрузкой оно вырастает до 30 Вт, так что комплектного блока питания 45 Вт вполне достаточно. Потребление в режиме максимальной нагрузки (стресс-тест = Prime95 + FurMark) отличается от работы в обычном режиме из-за того, что в этом случае планшет снижает производительности для борьбы с тепловыделениием. Это часто наблюдается и среди его соперников, потому что мало кому удаётся справиться с нагревом во время стресс-теста. Единственным исключением стали Aspire Switch Alpha 12 и HP Elite x2 1012 G1 на базе Core m.
|Выкл.
|0.5 / 0.85 Вт
|Ожидание
| 3.5 / 7.2 / 7.9 Вт
|Нагрузка
|
29.6 / 30.8 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
7500U, HD Graphics 620, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0), IPS, 2880x1920, 12
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, Samsung MZFLV128 NVMe, IPS, 2736x1824, 12.3
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
6500U, HD Graphics 520, SK Hynix Canvas SC300 512GB M.2 (HFS512G39MND), IPS, 2880x1920, 12.6
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
6200U, HD Graphics 520, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1200, 12.2
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, HD Graphics 520, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2, IPS, 2160x1440, 12
|HP Elite x2 1012 G1
6Y54, HD Graphics 515, Liteon L8H-256V2G, IPS, 1920x1280, 12.1
|Dell XPS 12 9250 4K
6Y75, HD Graphics 515, Samsung PM951 NVMe 512 GB, IPS, 3840x2160, 12.5
|Энергопотребление
-3%
-37%
-24%
-31%
3%
-21%
|В простое, мин. *
3.5
4.4
-26%
6.7
-91%
4.2
-20%
7.3
-109%
3.7
-6%
5.4
-54%
|В простое, сред. *
7.2
9
-25%
10.3
-43%
11.5
-60%
10
-39%
6.8
6%
10.2
-42%
|В простое, макс. *
7.9
10.7
-35%
13.5
-71%
11.7
-48%
10.15
-28%
7.6
4%
12.5
-58%
|Нагрузка, сред. *
29.6
19.6
34%
26
12%
31
-5%
25.2
15%
22.5
24%
21.4
28%
|Нагрузка, макс. *
30.8
19.9
35%
28.8
6%
27.4
11%
29.3
5%
34.5
-12%
24.4
21%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi планшет продержался 5 часов 45 минут, и целых 12 часов в режиме простоя (при минимальной яркости экрана). Планшету Miix 720 не удастся проработать полный рабочий день - впрочем, конкуренты в этом плане немногим лучше. Наглядным примером является HP Elite x2 1012 G1, поскольку он работает даже на менее мощном Core m. О чём говорить, если даже Microsoft Surface Pro 4 на базе Core i7 работает около 5 часов. Лишь Surface Pro 4 на базе Core m3 удалось продержаться 8 часов.
|Без нагрузки
|11час. 53мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|5час. 45мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 51мин.
|Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB
7500U, HD Graphics 620, 41 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
6650U, Iris Graphics 540, 38 Вт⋅ч
|Asus Transformer 3 Pro T303UA-GN050T
6500U, HD Graphics 520, 39 Вт⋅ч
|Lenovo Miix 510 Pro 80U10006GE
6200U, HD Graphics 520, 50 Вт⋅ч
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, HD Graphics 520, 37 Вт⋅ч
|HP Elite x2 1012 G1
6Y54, HD Graphics 515, 37 Вт⋅ч
|Dell XPS 12 9250 4K
6Y75, HD Graphics 515, 28 Вт⋅ч
|Время работы
-17%
-28%
-3%
-5%
16%
-31%
|В простое
713
654
-8%
426
-40%
696
-2%
640
-10%
732
3%
370
-48%
|Нагрузка и 100% яркости
111
79
-29%
102
-8%
111
0%
112
1%
130
17%
93
-16%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
345
293
-15%
223
-35%
322
-7%
321
-7%
443
28%
243
-30%
|Воспр. видео H.264
206
468
432
Вердикт
За
Против
Планшет IdeaPad Miix 720 является ответом Lenovo на Surface Pro 4 от Microsoft - в первую очередь из-за своего соотношения сторон экрана 3:2, а также высокого разрешения (2736x1.824 surface, 2880x1920 Miix 720), так что планшеты почти взаимозаменяемы. Качество экрана настолько высокое, что критиковать нечего (за исключением, может, чуть более узкой цветовой гаммы - но это скорее придирка).
Сильным преимуществом Miix является отличный набор портов: 2x полноразмерных USB 3.0 Type-A и 1x USB Type-C Gen2 с поддержкой Thunderbolt 3, а также инфракрасной камеры, которая обеспечивает распознавание лиц (аутентификацию) с помощью Windows Hello. Планшет теперь работает на процессоре семейства Kaby Lake, и обладает быстрым твердотельным диском большого объёма с поддержкой RAID, что для планшета весьма необычно.
К сожалению, mix 720 не способен полностью использовать потенциал установленного процессора - около 10% производительности не используется даже в обычных, повседневных задачах. Немного сниженный уровень производительности примерно равен таковому у Surface Pro 4 i7. Из-за ограничения производительности получается, что даже намного более недорогие планшеты - вроде Aspire Switch Alpha 12 (на базе i5 Skylake) будут работать как минимум так же, или даже быстрее.
Планшет Switch Alpha 12 с процессором i5 уже продаётся по цене 750 евро; Microsoft Surface Pro 4 + с чехлом Type Cover (i5-6300U) можно купить начиная с 1200 евро. Возникает вопрос: зачем покупать более дорогой Miix 720, если в этом устройстве его процессор не может полностью реализовать свой потенциал?
Планшет Miix 720 однозначно не дешёвый: конфигурация с процессором 7500U, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ памяти для хранения данных обойдутся в весьма приличную сумму 1700 евро. Хотя существуют и более скромные конфигурации с диском 256 или 128 ГБ GB и процессорами Core i3 или i5 7200U - они доступны по цене от 1070 евро, и могут стать лучшим выбором.
Даже в скромных конфигурациях есть очень нужная поддержка Thunderbolt 3 (дающая возможности расширения), хорошее время автономной работы, превосходный экран, инфракрасная камера для Windows Hello, и неплохая клавиатура с подсветкой. Рано или поздно цены упадут; пока же, минимальные конфигурации по цене 900 евро (i3) смотрятся вполне конкурентоспособно.
Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB - 21/03/2017 v6
Sebastian Jentsch