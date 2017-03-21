Обзор планшета Lenovo IdeaPad Miix 720

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В недавнем прошлом, у Surface Pro уже появлялись соперники. Это, в первую очередь, HP Spectre x2, а также Elite x2 1012 G1 с низким потреблением энергии. Кроме этого, Acer Aspire Switch Alpha 12 с системой жидкостного охлаждения; а также Asus Transformer 3 Pro T303UA и Lenovo Miix 510 Pro (в которых есть вентиляторы - насколько позволяет низкопрофильный корпус).

Сегодня в нашей лаборатории - Lenovo IdeaPad Miix 720, новейшая заявка Lenovo на победу Surface. Этот 12-дюймовый планшет обещает возможности субноутбука при корпусе планшета с активным охлаждением. Lenovo обеспечило наличие порта Type-C с поддержкой Thunderbird 3 (что обещает хорошие возможности расширения), а также портов Type-A.

Наиболее интересной характеристикой является экран с соотношением сторон 3:2 вместо обычного 16:9 (2880x1920 пикселей). В этом плане Miix 720 похож на младшего собрата, Lenovo Miix 510 Pro (1920x1200; 16:10), но у младшей модели нет Thunderbolt 3 или инфракрасной камеры (необходимой для Windows Hello), а также только FHD экран.

Во всех планшетах конкурентов с экранами 12 или 13 дюймов используются процессоры с нормой тепловыделения 15 Вт, но мы добавили в сравнение ещё и модели на Core m. Участниками данного обзора являются: