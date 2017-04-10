Обзор ноутбука-планшета HP EliteBook x360 1030 G2
Новый фаворит! Гибкий, лёгкий, и очень долго работает. Серия HP EliteBook предназначена для бизнес-пользователей (и предлагает функции безопасности, которых нет в HP Spectre x360). Этот 360-градусный конвертер с активным стилусом завоевал наше сердце сбалансированными характеристиками и потрясающим временем автономной работы. В этом обзоре мы посмотрим, есть ли у EliteBook x360 1030 G2 какие-либо минусы.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Ноутбуки HP серии EliteBook предназначены в первую очередь для бизнеса. Наш новый тестовый образец (модель HP EliteBook x360 1030 G2) такой же быстрый и гибкий, как и другие ноутбуки-конвертеры, но обладает ещё и рядом функций безопасности.
В данных моделях HP использует исключительно процессоры Intel семейства Kaby Lake, из которых доступно 3 варианта: Core i5-7200U, Core i5-7300U (в нашем устройстве именно он), и Core i7-7600U. Теперь используется память DDR4-2133 до 16 ГБ (такой максимум указан в спецификациях - правда, только для конфигураций с процессорами Intel Core i7). Доступны 2 варианта экранов: разрешения FHD или 4K, и оба поддерживают прикосновения. Стоит добавить, что HP существенно варьирует перечень продаваемых конфигураций HP EliteBook x360 1030 G2 в зависимости от страны.
В ноутбуке из нашего обзора установлен экран Full HD, 8 ГБ памяти и процессор Intel Core i5-7300U, плюс твердотельный диск 256 ГБ и целый ряд функций безопасности. Безусловно, всё это имеет свою цену. Обычному розничному покупателю наша конфигурация в момент создания обзора обошлась бы в 2000 евро (но мы получили ноутбук по программе для студентов и преподавателей - всего за 1599 евро).
В качестве соперников для данного обзора было решено выбрать несколько 13- и 14-дюймовых ноутбуков в диапазоне от 1599 до 2499 евро. При обычной цене в 2000 евро наш HP EliteBook x360 1030 G2 находится где-то посередине, так что интересно посмотреть, сможет ли он побороть более дорогих конкурентов. Чтобы разница между ними была понятна, вот подробная таблица характеристик всех ноутбуков:
|Lenovo Yoga 910
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon
|Dell Latitude 13 7370
|HP Spectre x360 13
|Lenovo ThinkPad Yoga 370
|Процессор
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core i7-6600U
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core m5-6Y57
|Intel Core i7-7500U
|Intel Core i5-7200U
|Видео процессор
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 520
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 515
|Intel HD Graphics 620
|Intel HD Graphics 620
|Экран
|13.9" 3840x2160
|14" 2560x1440
|14" 1920x1080
|13.3" 1920x1080
|13.3" 1920x1080
|13.3" 1920x1080
|Память
|16 ГБ DDR4-2133
|16 ГБ LPDDR3-1866
|16 ГБ LPDDR3-1866
|8 ГБ LPDDR3-1866
|16 ГБ LPDDR3-1866
|8 ГБ DDR4-2133
|Твердотельный диск
|512 ГБ, NVMe
|1 ТБ, NVMe
|512 ГБ, NVMe
|256 ГБ, NVMe
|512 ГБ, NVMe
|512 ГБ, NVMe
1 | Дизайн и особенности корпуса
Внешний вид ноутбука можно описать так: красавец! Цельный корпус сделан из отшлифованного куска алюминия. Его обработали бриллиантовыми инструментами, и результат смотрится весьма стильно. Соответственно, прочность серебряного корпуса очень высока. Тест на сдавливание привёл лишь к небольшим отметинам в районе области для рук, с минимальной деформацией. Крышка экрана очень стабильна (спасибо выбранному материалу): экран гнётся совершенно минимально, так что результаты HP EliteBook x360 1030 G2 просто отличные. Небольшие петли, позволяющие раскрыть экран на 360 градусов, отлично справляются с работой и производят впечатление очень качественной конструкции. Открыть экран одной рукой не получится, так как клавиатурный блок весьма лёгкий. 360-градусные петли позволяют пользоваться HP EliteBook x360 1030 G2 в любом из поддерживаемых рабочих положений - от ноутбука до планшета.
Данный ноутбук выглядит устройством высокого класса, а не бросающееся в глаза хромирование придаёт ему особенно элегантный и дорогой вид.
Размеры
Конвертер HP EliteBook x360 1030 G2 довольно тонкий: 14.9 мм в высоту. В целом у 13.3-дюймовых ноутбуков преимущество по габаритам, но буквально на пару миллиметров, причём наиболее компактным и тонким из всех оказался HP Spectre X360 13 (13.7 мм).
Наш HP EliteBook x360 1030 G2 весит 1,3 кг - что является средним значением. Блок питания весит 400 грамм.
2 | Порты и коммуникации
Несмотря на компактные размеры, HP EliteBook x360 1030 G2 может похвастаться достойным набором портов. Все они расположены справа и слева. Есть 2 полноразмерных порта USB 3 (по одному с каждой стороны), а также порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt (расположен справа). Наличие этого полезного порта до сих пор считается большой удачей, хотя в наше время он обязан быть в любом деловом ноутбуке.
Внешние мониторы и телевизоры можно подключать через порт HDMI (V 1.4), что можно считать зачатками мультимедиа функций. В HP EliteBook x360 1030 G2 также есть модем сотовых сетей, но его слот для сим-карты выглядит неприглядно. Как и слот карты памяти MicroSD, он открывается нажатием. Лично мы предпочли бы более надёжную конструкцию, ведь сим-карта обычно не меняется так часто, как карта памяти MicroSD.
Коммуникации
Беспроводной адаптер Intel Dual Band Wireless-AC 8265 нам хорошо знаком. В тесте Wi-Fi скорость обмена в 613 Мб/с (приём) и 455 Мб/с (передача), что оказалось чуть меньше показателей двух соперников Lenovo ThinkPad (в которых установлен тот же самый модуль). Производительность беспроводного адаптера HP EliteBook x360 1030 G2 вполне подходит для передачи больших объёмов данных. В этой модели адаптер распаян на материнской плате (заменить его нельзя) - но Wi-Fi соединение работало стабильно, без неожиданных отключений.
Помимо адаптера Wi-Fi в нашей конфигурации был ещё и 4G LTE модем от Huawei.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
675 Мбит ∼100% +10%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
644 Мбит ∼95% +5%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
613 Мбит ∼91%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
580 Мбит ∼100% +27%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
522 Мбит ∼90% +15%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
455 Мбит ∼78%
Безопасность
HP EliteBook x360 1030 G2 поддерживает довольно широкий спектр функций безопасности: у него есть сканер отпечатков пальцев (работает прикосновением), поддержка Trusted Platform Module 2.0 (TPM), а также есть адаптер смарт-карт. Помимо этого, есть замок безопасности, и несколько программ HP.
Аксессуары
В комплекте с нашим ноутбуком поставлялся блок питания номиналом 65 Вт, а также активный стилус HP Active Pen.
Обслуживание
В случае необходимости доступа к компонентам, в данной модели подобраться к ним очень просто. У HP EliteBook x360 1030 G2 не предусмотрено никакого сервисного отсека, поэтому придётся снимать всю заднюю крышку (после вывинчивания винтов она отделяется довольно просто). Специальные пластиковые инструменты использовать не обязательно, но желательно - это облегчит процесс. Конструкторы не удержались и добавили несколько пластиковых защёлок (но, к счастью, их намного меньше, чем в других ноутбуках). Внутри всё понятно и единственное, что можно сделать - это почистить вентилятор охлаждения. Из комплектующих можно проапгрейдить только модем мобильных сетей (WWAN) и диск, потому что остальные компоненты намертво припаяны к материнской плате.
Операционная система
Все версии EliteBook x360 1030 G2 поставляются с Windows 10 64-бит.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная клавиатура находится в небольшом углублении относительно корпуса, что сделано для защиты клавиш в случаях, когда конвертер используется в позициях планшета. Клавиши весьма достойного размера, 16 x 16 мм. Они жёстко закреплены, чтобы избежать шума при печати. Возможно, придётся привыкнуть к нестандартным клавишам вверх-вниз - они делят место одной обычной клавиши, и поэтому всего лишь половинного размера. Белые символы на клавишах хорошо читаемы (хотя можно было бы сделать их чуть пожирнее), а в тёмное время можно использовать двухуровневую подсветку клавиатуры (при необходимости можно полностью отключить). У клавиш хороший ход; печатать на клавиатуре очень приятно. Клавиатура высокого качества, что полностью гармонирует с общим впечатлением от HP EliteBook x360 1030 G2.
Тачпад
В ноутбуке-планшете EliteBook x360 1030 G2 HP решила использовать стеклянный кликпад размером 11.1 x 6.5 см. Таким образом производителю удалось эффективно использовать доступное в 13-дюймовом корпусе пространство. Кликпадом с поверхностью из стекла пользоваться очень приятно (пальцы хорошо скользят), при этом обеспечивается высокая точность (даже в углах). Как и клавиатура, он крепко сидит на своём месте (не создавая какого-либо дополнительного шума). При нажатии любой из двух клавиш слышен заметный, но не особенно громкий щелчок. Тачпад поддерживает различные жесты (в том числе с использованием нескольких пальцев), которые можно назначать определённым функциям.
Экран с поддержкой прикосновений
Экран (покрыт защитным стеклом Corning Gorilla glass) в нашей модели был разрешения 1920x1080 пикселей. Прикосновения точно и быстро распознавались даже в углах.
В комплекте с конвертером идёт стилус HP Active Pen, который отлично работает; он наверняка станет настоящей находкой для креативных личностей. В режиме планшета клавиатура отключается, и ввод работает только с помощью прикосновений или стилуса.
4 | Дисплей
Разрешение нашего 13.3-дюймового экрана составляет 1920x1080 пикселей (FHD). Панель защищена усиленным стеклом Corning Gorilla glass. Есть также конфигурации EliteBook x360 1030 G2 с UHD-разрешением. Яркость матрицы Full HD оказалась весьма посредственной (256 Кд/м²). При среднем уровне в 356 Кд/м² Lenovo ThinkPad Yoga 370 экран будет немного ярче. Распределение яркости у HP EliteBook x360 1030 G2 также не очень: с результатом в 83% он оказался предпоследним из всех ноутбуков данного обзора. Контраст (1048:1) и уровень чёрного (0.25) вполне нормальные и обычные для IPS-матриц.
Радует, что эта матрица не использует ШИМ/PWM для регулировки яркости; зато пришлось вычесть несколько пунктов за утечку подсветки. На фотографии экрана HP EliteBook x360 1030 G2 она довольно заметна.
|HP EliteBook x360 1030 G2
CMN1374, 1920x1080, 13.3
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
AU Optronics AUO323D / B139HAN03.2, 3840x2160, 13.9
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Samsung ATNA40JU01-0, 2560x1440, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
B140HAN03_1, 1920x1080, 14
|Dell Latitude 13 7370
Sharp LQ133M1, 1920x1080, 13.3
|HP Spectre x360 13-w023dx
Chi Mei CMN1367, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Sharp LQ133M1JX15, 1920x1080, 13.3
|Response Times
15%
97%
5%
-8%
19%
2%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
55.2
46
17%
1
98%
41.6
25%
50.4
9%
33.2
40%
42
24%
|Response Time Black / White *
27.2
24
12%
1
96%
31.6
-16%
33.6
-24%
28
-3%
32.8
-21%
|PWM Frequency
240
217.4
|Параметры экрана
-4%
19%
4%
-2%
-6%
5%
|Brightness
256
310
21%
277
8%
288
13%
241
-6%
319
25%
356
39%
|Brightness Distribution
83
80
-4%
91
10%
85
2%
85
2%
90
8%
87
5%
|Уровень чёрного *
0.25
0.25
-0%
0.24
4%
0.26
-4%
0.336
-34%
0.33
-32%
|Контрастность
1048
1392
33%
1296
24%
1004
-4%
996
-5%
1133
8%
|Colorchecker DeltaE *
5.13
7.86
-53%
5.15
-0%
5.5
-7%
4.3
16%
6.21
-21%
4.7
8%
|DeltaE для серого *
6.23
8.25
-32%
5.44
13%
6.2
-0%
5.82
7%
7.71
-24%
6.5
-4%
|Гамма
2.45 98%
2.05 117%
2.28 105%
2.02 119%
2.44 98%
2.36 102%
2.19 110%
|CCT
6413 101%
6834 95%
5686 114%
5950 109%
6771 96%
6458 101%
7086 92%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
57.84
58
0%
98
69%
55.96
-3%
49.18
-15%
58.6
1%
63.1
9%
|Color Space (Percent of sRGB)
88.57
90
2%
100
13%
85.77
-3%
77.84
-12%
90
2%
97.2
10%
|Среднее значение
6% / -0%
58% / 38%
5% / 4%
-5% / -3%
7% / -1%
4% / 5%
* ... меньше = лучше
Несмотря на вышеприведённую критику, качество изображения очень хорошее. Достойные уровни контраста и уровня чёрного означают хорошую точность отображения цветов. Что касается утечки подсветки - момент хоть и неприятный, но в повседневной работе была не заметна, так что мы считаем этот минус несущественным. Средние отклонения DeltaE 2000 как для оттенков серого, так и для цветов немного завышены (sRGB 5.13 и 6.23 соответственно), калибровка их немного улучшает. При желании, корректирующий ICC профиль можно загрузить по ссылке выше.
Матрица FHD отображает 88% цветов пространства sRGB, и 58% пространства AdobeRGB. Тем не менее, HP EliteBook x360 1030 G2 не может сравниться с почти идеальным экраном Lenovo ThinkPad X1.
Использовать HP EliteBook x360 1030 G2 на открытом воздухе будет не всегда комфортно, поскольку низкая яркость экрана (256 Кд/м²) и очень бликующая глянцевая поверхность экрана сделают изображение малочитаемым. Такого уровня яркости недостаточно для работы под ярким солнцем. В тени работать можно, хотя блики будут отравлять жизнь.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|27.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7.6 ms стадия 1
|↘ 19.6 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 54% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|55.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21.2 ms стадия 1
|↘ 34 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 87% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.2 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1345 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Стабильность углов обзора экрана HP EliteBook x360 1030 G2 очень хорошая. Благодаря матрице IPS, на экран можно смотреть почти с любого угла. Изображение чуть хуже в двух углах (откуда обычно не смотрят). Изображение приобретает небольшой фиолетовый оттенок при просмотре с совсем экстремального угла (снизу), что в реальной жизни это не имеет никакого значения.
5 | Производительность
В нашей конфигурации установлен процессор Intel Core i5 (семейства Kaby Lake), которого более чем достаточно для сценариев использования HP EliteBook x360 1030 G2. Из дисков предлагаются только M.2 SSD различной скорости: SATA III или PCIe. В нашем ноутбуке использовался более медленный, с интерфейсом SATA III. Объёма оперативной памяти 8 ГБ большинству может оказаться достаточно, но есть также HP EliteBook x360 1030 G2 с 16 ГБ (только с процессорами Intel Core i7).
Процессор
В HP EliteBook x360 1030 G2 используется двухъядерный процессор семейства Intel Kaby Lake: Intel Core i5-7300U. Он намертво припаян к материнской плате. Максимальная частота составляет 2.6 ГГц (3.5 ГГц в режиме турбо), поддерживается Hyper-Threading (одновременная обработка до 4 потоков). Производительности Intel Core i5-7300U хватило, чтобы опередить HP Spectre в тесте Cinebench R15, и это при том, что соперник работал на Intel Core i7-7500U, который в теории мощнее. Два соперника от Lenovo тоже работали на Intel Core i7-7500U, но Lenovo ThinkPad Yoga 370 оказался на 10% медленнее нашего HP EliteBook x360 1030 G2.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U
|
147 Points ∼100% +2%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
144 Points ∼98%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
143 Points ∼97% -1%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U
|
135 Points ∼92% -6%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U
|
126 Points ∼86% -12%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼86% -12%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57
|
101 Points ∼69% -30%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
360 Points ∼100% +4%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U
|
354 Points ∼98% +2%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
346 Points ∼96%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U
|
314 Points ∼87% -9%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
|
312 Points ∼87% -10%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U
|
305 Points ∼85% -12%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57
|
180 Points ∼50% -48%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U
|
1.66 Points ∼100% +1%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
1.64 Points ∼99%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U
|
1.51 Points ∼91% -8%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57
|
1.16 Points ∼70% -29%
|CPU Multi 64Bit
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
3.57 Points ∼100%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U
|
3.46 Points ∼97% -3%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U
|
3.32 Points ∼93% -7%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57
|
2.03 Points ∼57% -43%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U
|
241.79 Points ∼100% +4%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U (Edge38.14939.0.0)
|
238.7 Points ∼99% +2%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U (Edge 38.14393.0.0)
|
233.17 Points ∼96%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U (Edge)
|
211.47 Points ∼87% -9%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U (Edge)
|
187.72 Points ∼78% -19%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57 (Edge 20)
|
173.75 Points ∼72% -25%
|Octane V2 - Total Score
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U
|
37232 Points ∼100% +3%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U (Edge 38.14393.0.0)
|
36276 Points ∼97%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U (Edge38.14939.0.0)
|
36207 Points ∼97% 0%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U (Edge)
|
31167 Points ∼84% -14%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U (Edge)
|
30759 Points ∼83% -15%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57 (Edge 20)
|
28156 Points ∼76% -22%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57 (Edge 20)
|
1258.6 ms * ∼100% -21%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U (Edge)
|
1202 ms * ∼96% -15%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U (Edge)
|
1196.8 ms * ∼95% -15%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U (Edge 38.14393.0.0)
|
1044.3 ms * ∼83%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U (Edge38.14939.0.0)
|
1041.3 ms * ∼83% -0%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U
|
1021.4 ms * ∼81% +2%
* ... меньше = лучше
По достижении нормы тепловыделения TDP (15 Вт) заметно снижение производительности. После этого результаты многократных тестов Cinebench R15 в основном стабильные.
Общая производительность системы
Отличная производительность Intel Core i5-7300U наглядно видна также в результатах PCMark 8. Наш HP EliteBook x360 1030 G2 снова опережает конкурентов с более мощным Intel Core i7-7500U. Нашему ноутбуку определённо есть чем гордиться! К тому же, результаты синтетических тестов полностью совпадают с положительными впечатлениями от использования ноутбука. Если бы использовался более быстрый диск с интерфейсом NVMe, то результаты были бы ещё лучше. Ну а пока HP EliteBook x360 1030 G2 расположился на третьем месте (хотя разница с опередившими его соперниками очень мала).
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4978 Points ∼100% +4%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4910 Points ∼99% +2%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U, 2600, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|
4803 Points ∼96%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U, 2600, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZSLW1T0)
|
4410 Points ∼89% -8%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4314 Points ∼87% -10%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57, 1100, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
4238 Points ∼85% -12%
|Creative Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4874 Points ∼100% +2%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U, 2600, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|
4781 Points ∼98%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
4699 Points ∼96% -2%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4504 Points ∼92% -6%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57, 1100, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3528 Points ∼72% -26%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4025 Points ∼100% +7%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3795 Points ∼94% +1%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U, 2600, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|
3774 Points ∼94%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel Core i7-7500U, 2700, Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|
3555 Points ∼88% -6%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U, 2500, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3539 Points ∼88% -6%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel Core i7-6600U, 2600, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZSLW1T0)
|
3489 Points ∼87% -8%
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57, 1100, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3048 Points ∼76% -19%
|PCMark 7
|Productivity
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57, 1100, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
3637 Points ∼100%
|Score
|Dell Latitude 13 7370
Intel Core m5-6Y57, 1100, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|
4165 Points ∼100%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3774 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4781 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4803 баллов
Хранение данных
Как мы уже упоминали, модель HP EliteBook x360 1030 G2 будет поставляться только с дисками M.2 2280 SSD. Слот поддерживает как SATA III так и PCIe. В нашей конфигурации использовался PCIe диск - SanDisk объёмом 256 ГБ, который показал довольно низкие результаты (486 МБ/с чтение и 201 МБ/с запись). В сравнении "лоб в лоб" с ноутбуками, использующими диски PCIe, у нашего HP EliteBook x360 1030 G2 не будет шансов. Поскольку такие конфигурации тоже доступны, мы считаем, что они будут лучшим выбором. Тем не менее, хотя в результатах тестов видна существенная разница, для комфортной повседневной работы таких скоростей более чем достаточно - что видно по хорошим результатам PCMark. Загрузка HP EliteBook x360 1030 G2 осуществляется буквально за несколько секунд, и никаких задержек интерфейса при работе не возникает.
|HP EliteBook x360 1030 G2
Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZSLW1T0)
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|Dell Latitude 13 7370
Toshiba NVMe THNSN5256GPU7
|HP Spectre x360 13-w023dx
Samsung PM951 NVMe MZVLV512
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
105%
102%
173%
124%
89%
68%
|Write 4k QD32
225.2
488.7
117%
319
42%
495.6
120%
328.4
46%
361.2
60%
414.5
84%
|Read 4k QD32
311.3
570.3
83%
404
30%
601.2
93%
400.5
29%
535.2
72%
460.8
48%
|Write 4k
56.48
159.7
183%
126
123%
172.2
205%
105.8
87%
137.9
144%
127.3
125%
|Read 4k
29.43
43.5
48%
37
26%
60.97
107%
42.13
43%
42.66
45%
30.55
4%
|Write 512
372.5
579.6
56%
1098
195%
1020
174%
570.5
53%
483.1
30%
|Read 512
312.3
701.1
124%
814
161%
1140
265%
679
117%
679.9
118%
|Write Seq
443.6
578.4
30%
1193
169%
1383
212%
1132
155%
570.7
29%
484.5
9%
|Read Seq
467.1
1412
202%
1510
223%
1827
291%
1354
190%
1376
195%
1070
129%
Видеоадаптер
В качестве видеопроцессора используется встроенный Intel HD Graphics 620. Поскольку оперативная память работает в двухканальном режиме - видеоадаптер будет работать в полную силу. Преимущество двухканального режима видно в результатах тестов - одноканальная память Lenovo ThinkPad Yoga 370 делает его медленнее. В тестах 3D наш HP EliteBook x360 1030 G2 оказался на 3-м месте, уступив только Lenovo ThinkPad X1 Carbon и Lenovo Yoga 910, преимущество которых составило около 10%.
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1093 Points ∼100% +12%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1045 Points ∼96% +8%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
972 Points ∼89%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
964 Points ∼88% -1%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6600U
|
931 Points ∼85% -4%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
827 Points ∼76% -15%
|Dell Latitude 13 7370
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
565 Points ∼52% -42%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
9060 Points ∼100% +10%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
8971 Points ∼99% +9%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
8220 Points ∼91%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
7969 Points ∼88% -3%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6600U
|
7572 Points ∼84% -8%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
7059 Points ∼78% -14%
|Dell Latitude 13 7370
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
4658 Points ∼51% -43%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1641 Points ∼100% +11%
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1623 Points ∼99% +10%
|HP Spectre x360 13-w023dx
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1560 Points ∼95% +6%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
1476 Points ∼90%
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6600U
|
1458 Points ∼89% -1%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1338 Points ∼82% -9%
|Dell Latitude 13 7370
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
992 Points ∼60% -33%
|3DMark 05 Standard
|12125 баллов
|3DMark 06 Standard
|8207 баллов
|3DMark Vantage P Result
|5803 баллов
|3DMark 11 Performance
|1610 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|61718 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6228 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|882 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|419 баллов
|3DMark Time Spy Score
|356 баллов
Игры
HP EliteBook x360 1030 G2 в основном предназначен для деловых задач, а не для игр. Поэтому неудивительно, что во всех 4-х играх результаты оказались очень низкими. В старых играх вроде BioShock Infinite или Battlefield 4 можно плавно играть при средних настройках и разрешении HD. Если игры для вас имеют важное значение - лучше продолжить поиски, потому что конфигураций HP EliteBook x360 1030 G2 с дискретным видеоадаптером не существует.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|54.4
|30.7
|24.9
|7.8
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|40.2
|31.4
|20.9
|7.5
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|14.4
|12.3
|5.5
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|17.6
|11
|6.7
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
HP EliteBook x360 1030 G2 относительно тихий. В простое конвертер работает бесшумно; под нагрузкой, небольшой вентилятор охлаждения разгоняется до максимального уровня в 35.6 дБ - это заметно, но не раздражает. По сравнению с конкурентами, по этому показателю HP EliteBook x360 1030 G2 определённо не ударит лицом в грязь. Для Dell Latitude 13 7370 не приведено никаких результатов, поскольку у него нет вентилятора охлаждения.
Уровень шума
|Ожидание
|
29 / 29 / 29 дб
|Нагрузка
|
|33.6 / 35.8 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 29 dB(A)
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
6600U, HD Graphics 520
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620
|Dell Latitude 13 7370
6Y57, HD Graphics 515
|Уровень шума
-8%
-3%
-5%
-6%
-2%
|Мин. в простое *
29
31.7
-9%
28.9
-0%
29.3
-1%
29.1
-0%
28.6
1%
|В простое, сред. *
29
31.7
-9%
28.9
-0%
29.3
-1%
29.1
-0%
28.6
1%
|В простое, макс. *
29
31.7
-9%
28.9
-0%
32.2
-11%
31.2
-8%
31.2
-8%
|Нагрузка, сред. *
33.6
38.4
-14%
35.3
-5%
34.3
-2%
37.3
-11%
33.7
-0%
|Нагрузка, макс. *
35.8
34.7
3%
38.9
-9%
39.3
-10%
39.6
-11%
36.7
-3%
* ... меньше = лучше
Нагрев
У HP EliteBook x360 1030 G2 нет проблем с нагревом. Одного беглого взгляда на сравнительную таблицу достаточно, чтобы увидеть: этот ноутбук нагревается меньше всех. Под нагрузкой температура корпуса поднималась максимум до 36.7 °C. Точка максимального нагрева находится в нижней части клавиатурного блока.
Внутренние компоненты тоже не особо нагреваются, поэтому часто встречающаяся проблема с ограничением производительности при нагреве отсутствует. Единственное узкое место - норма тепловыделения (TDP) в 15 Вт, которая не позволяет процессору как следует разойтись. Во время нагрузочного теста Prime95 процессор нагревался до 75 °C, а встроенный видеопроцессор Intel HD Graphics 620 только до 70 °C. Когда мы нагрузили их одновременно, им пришлось делить норму 15 Вт на двоих, что не дало реализовать потенциал производительности полностью. В таком экстремальном режиме нагрев процессора составил 67 °C, а видеопроцессора 69 °C.
Сразу после нагрузочного теста мы снова запускаем тест 3DMark 11. Тут тоже хорошие новости: результаты практически не отличались от результатов при работе теста на холодном ноутбуке.
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
6600U, HD Graphics 520
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620
|Dell Latitude 13 7370
6Y57, HD Graphics 515
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620
|Нагрев
-12%
-24%
-9%
-23%
-10%
-16%
|Нагрузка, макс. сверху *
36.1
41.4
-15%
45.5
-26%
48
-33%
43.2
-20%
48.2
-34%
42
-16%
|Нагрузка, макс. на дне *
36.7
38.5
-5%
47.1
-28%
47.2
-29%
50.8
-38%
46
-25%
48
-31%
|В простое сверху *
26.8
31
-16%
31.1
-16%
23.5
12%
30.5
-14%
24.6
8%
28
-4%
|В простое на дне *
26.5
29.6
-12%
33.1
-25%
22.6
15%
31.2
-18%
23.2
12%
29.7
-12%
* ... меньше = лучше
7 | Акустическая система
Динамики HP EliteBook x360 1030 G2 произведены Bang & Olufsen, и обеспечивают вполне хороший звук. Оба динамика расположены слева и справа под областью для рук. Звук направлен вниз (он выходит через небольшие отверстия в корпусе). Несмотря на небольшие размеры, динамики неплохо справляются со своей задачей, а максимальный уровень громкости составил 86.3 дБ (без каких-либо искажений). Эта звуковая система прекрасно подходит как для видеоконференций, так и для мультимедиа.
Динамики маленькие, так что не стоит ожидать чудес. В основном слышны средние и высокие частоты - басы есть, но они часто полностью гасятся корпусом. В ноутбуке предустановлена утилита Bang & Olufsen, которая позволяет существенно изменить настройки звука. Можно даже активировать шумоподавление - что может пригодиться во время веб-конференций.
В ноутбуке есть 3.5-мм аудиопорт, к которому подключаются наушники или внешняя аудиосистема. Порт работал отлично, без каких-либо проблем.
Анализ АЧХ аудиосистемы HP EliteBook x360 1030 G2
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.3 дБА)
Analysis not possible as minimum curve is missing or too high
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(±) | неплохой уровень макс. громкости (79.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 23.5% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 38% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 53% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 39% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Поскольку для этого конвертера HP выбрала весьма энергоэффективную платформу семейства Kaby Lake, то ноутбук отличается очень низким энергопотреблением. В режиме простоя он потребляет всего лишь 3.2-6.5 Вт. Это отличный показатель, особенно если посмотреть на Dell Latitude 13 7370, который тоже содержит только энергоэффективную начинку, но потребляет больше энергии, чем HP EliteBook x360 1030 G2. Под нагрузкой энергопотребление в среднем увеличивается до 29.7 Вт. Мы замерили пики до 41.3 Вт, но они были непродолжительными. Тем не менее, кое-что нужно покритиковать: энергопотребление 0.55 Вт в режиме сна - слишком высокое. Например, Lenovo ThinkPad 370 в режиме сна потребляет только 0.46 Вт.
Штатного блока питания HP EliteBook x360 1030 G2 номиналом 65 Вт более чем достаточно.
|Выкл.
|0.37 / 0.55 Вт
|Ожидание
| 3.2 / 5.5 / 6.5 Вт
|Нагрузка
|
29.7 / 41.3 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, Sandisk SD8TN8U-256G-1006, IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV512, IPS, 3840x2160, 13.9
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
6600U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZSLW1T0), OLED, 2560x1440, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 14
|Dell Latitude 13 7370
6Y57, HD Graphics 515, Toshiba NVMe THNSN5256GPU7, IPS, 1920x1080, 13.3
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV512, IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Энергопотребление
-13%
-43%
-25%
-6%
-20%
-10%
|В простое, мин. *
3.2
4.3
-34%
4.7
-47%
3.84
-20%
5
-56%
5.5
-72%
3.6
-13%
|В простое, сред. *
5.5
6.3
-15%
8.6
-56%
6.3
-15%
7.5
-36%
6.7
-22%
7.2
-31%
|В простое, макс. *
6.5
9
-38%
12.2
-88%
8.6
-32%
8
-23%
7.1
-9%
8.4
-29%
|Нагрузка, сред. *
29.7
32.7
-10%
29.7
-0%
41.9
-41%
15.3
48%
33.1
-11%
29.9
-1%
|Нагрузка, макс. *
41.3
28.8
30%
50.5
-22%
48.7
-18%
26.8
35%
35.2
15%
32.2
22%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Низкое энергопотребление данного ноутбука самым положительным образом сказывается на времени работы от аккумулятора: в режиме простоя ноутбук продержался впечатляющие 23 часа 07 минут. Даже под максимальной нагрузкой HP EliteBook x360 1030 G2 проработал около 4 часов - отличный результат!
В качестве более реалистичного теста мы используем алгоритм чтения веб-сайтов по Wi-Fi (где открывается веб-сайт каждые 30 секунд, при этом используется профиль энергопотребления "сбалансированный", а яркость экрана выставлена в 150 Кд/м²). В нашем ноутбуке для такого уровня яркости пришлось снизить подсветку с максимального на три уровня. В таком режиме HP EliteBook x360 1030 G2 проработал 10 часов 30 минут. Полная зарядка аккумулятора длится около 2,5 часов.
При работе от аккумулятора результаты теста 3DMark 11 оказались на 250 пунктов меньше, чем при работе от сети.
|Без нагрузки
|23час. 07мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38.14393.0.0)
|10час. 30мин.
|1080p-видео
|10час. 59мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 04мин.
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 910-13IKB-80VF004CGE
7500U, HD Graphics 620, 78 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Yoga-20FRS1VS00
6600U, HD Graphics 520, 56 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч
|Dell Latitude 13 7370
6Y57, HD Graphics 515, 34 Вт⋅ч
|HP Spectre x360 13-w023dx
7500U, HD Graphics 620, 57.8 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, 51 Вт⋅ч
|Время работы
-17%
-40%
-20%
-42%
-24%
-25%
|В простое
1387
1069
-23%
824
-41%
1252
-10%
588
-58%
1233
-11%
1163
-16%
|Нагрузка и 100% яркости
244
174
-29%
132
-46%
110
-55%
176
-28%
121
-50%
127
-48%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
630
644
2%
315
-50%
496
-21%
367
-42%
558
-11%
488
-23%
|Воспр. видео H.264
659
520
-21%
711
8%
391
-41%
576
-13%
Вердикт
За
Против
Ноутбук-планшет HP EliteBook x360 1030 G2 может гораздо больше, чем обычный бизнес-ноутбук. Благодаря своим 360-градусным петлям этот конвертер чрезвычайно гибкий, а активный стилус HP Active Pen позволяет делать рукописные заметки, рисовать, и по-настоящему проявлять свою креативность. Другой сильной стороной нашего гибридного ноутбука являются мультимедиа-функции. Вообще, эта модель по-настоящему сбалансирована (пожалуй, за исключением пригодности для игр, что сложно считать минусом - всё-таки продукт предназначен в первую очередь для делового применения). К тому же в данной модели есть целый ряд нечасто встречающихся функций безопасности - хотя всё это намекает на то, что цена даже простых конфигураций будет немаленькой.
Наш вариант с процессором Intel Core i5-7300U, 8 ГБ памяти, диском 256 ГБ и экраном разрешения Full HD с безупречно работающей поддержкой прикосновений можно считать оптимальной конфигурацией для нетребовательных пользователей. В таком варианте ноутбук продается за 2000 евро (на день обзора).
HP удалось сконструировать очень привлекательный ноутбук-планшет. EliteBook x360 1030 G2 очень гибкий, и по-настоящему впечатляет очень большим временем автономной работы.
Даже после стольких комплиментов всё-таки есть что покритиковать. Во-первых, экран: несмотря на стабильные углы обзора, у него не более чем посредственная максимальная яркость. Во-вторых, производительность твердотельного диска: которая ниже того, что ожидается от такого недешёвого ноутбука. HP определённо следует использовать только современные диски с интерфейсом NVMe, которые более уместны в ноутбуке данной ценовой категории.
За исключением этих (в общем-то, нестрашных) минусов, HP EliteBook x360 1030 G2 определённо завоевал наше сердце. Нужно признаться, что элегантный и тонкий корпус сыграл в этом не последнюю роль.
HP EliteBook x360 1030 G2 - 10/04/2017 v6
Sebastian Bade