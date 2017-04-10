Обзор ноутбука-планшета HP EliteBook x360 1030 G2

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Ноутбуки HP серии EliteBook предназначены в первую очередь для бизнеса. Наш новый тестовый образец (модель HP EliteBook x360 1030 G2) такой же быстрый и гибкий, как и другие ноутбуки-конвертеры, но обладает ещё и рядом функций безопасности.

В данных моделях HP использует исключительно процессоры Intel семейства Kaby Lake, из которых доступно 3 варианта: Core i5-7200U, Core i5-7300U (в нашем устройстве именно он), и Core i7-7600U. Теперь используется память DDR4-2133 до 16 ГБ (такой максимум указан в спецификациях - правда, только для конфигураций с процессорами Intel Core i7). Доступны 2 варианта экранов: разрешения FHD или 4K, и оба поддерживают прикосновения. Стоит добавить, что HP существенно варьирует перечень продаваемых конфигураций HP EliteBook x360 1030 G2 в зависимости от страны.

В ноутбуке из нашего обзора установлен экран Full HD, 8 ГБ памяти и процессор Intel Core i5-7300U, плюс твердотельный диск 256 ГБ и целый ряд функций безопасности. Безусловно, всё это имеет свою цену. Обычному розничному покупателю наша конфигурация в момент создания обзора обошлась бы в 2000 евро (но мы получили ноутбук по программе для студентов и преподавателей - всего за 1599 евро).

В качестве соперников для данного обзора было решено выбрать несколько 13- и 14-дюймовых ноутбуков в диапазоне от 1599 до 2499 евро. При обычной цене в 2000 евро наш HP EliteBook x360 1030 G2 находится где-то посередине, так что интересно посмотреть, сможет ли он побороть более дорогих конкурентов. Чтобы разница между ними была понятна, вот подробная таблица характеристик всех ноутбуков:

