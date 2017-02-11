Notebookcheck

Обзор ноутбука-планшета Lenovo ThinkPad Yoga 370

Один из лучших 360-градусных ноутбуков для работы. Гибридный ThinkPad Yoga 370 стал первым ноутбуком Lenovo с 13.3-дюймовым экраном в своей серии. Интересно, как это отразилось на качестве экрана и автономности? Станет ли ThinkPad Yoga 370 одним из самых сбалансированных ноутбуков для бизнеса?

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Самыми известными брендами крупнейших производителей компьютерного оборудования помимо Moto (унаследованного при поглощении Motorola) сегодня, несомненно, являются Yoga и ThinkPad. "Moto" раньше использовали исключительно в продуктах для розничных потребителей, а Thinkpad долгие годы служил синонимом лучших бизнес-ноутбуков. Такое разделение сохранялось до 2013 года, когда Lenovo впервые представила ноутбук ThinkPad Yoga, и в котором оба этих бренда были объединены. Первая модель (12-дюймовый гибридный ноутбук-конвертер, или ноутбук-планшет) работала на процессорах Intel Haswell. Годом позже вышли модели ThinkPad Yoga 14 и ThinkPad Yoga 15. В 2016 году Lenovo вновь решила поменять названия, и представила 3 модели одного семейства: ThinkPad Yoga 260, ThinkPad Yoga 460 и намного более дорогой премиум-ноутбук ThinkPad X1 Yoga.

В этом году, с появлением нового поколения процессоров Kaby Lake, Lenovo снова переделывает структуру наименований семейства Yoga с нуля. Прислушавшись к мнению пользователей предыдущих моделей (которые жаловались, что 12.5-дюймовый экран Yoga 260 в наше время слишком мал, а в Yoga 460 - великоват), Lenovo решила сделать вполне разумную вещь: взяла и объединила обе модели Yoga в одну - названную ThinkPad Yoga 370 - и получившую 13.3-дюймовый экран. Как и раньше, её дополняет премиум-модель X1 Yoga. Вариант ThinkPad Yoga 370 предназначен для бизнес-пользователей и студентов, которые сочтут ноутбук X1 Yoga слишком дорогим.

Ноутбук, который мы будем рассматривать в этом обзоре, куплен по специальной программе Lenovo campus program, предназначенной для студентов, учителей, работников университетов и аспирантов, в рамках которой в некоторых странах ноутбуки продаются дешевле. Поэтому, несмотря на установленный процессор Core i5 и твердотельный диск 512 ГБ, он обошелся нам (в Германии) всего в 1338 евро - что считается довольно дешево. В обычных магазинах похожая модель (правда, с удорожающим конфигурацию 4G-модемом) продаётся за 1639 евро.

Практически единственным прямым конкурентом нашего героя является ноутбук-планшет HP EliteBook x360, который станет основным соперником в данном обзоре. В дополнение к нему, мы выбрали Dell XPS 13 2-в-1 (конкурента для розничного рынка), а также премиум-ноутбуки X1 Carbon (2017), X1 Yoga (2016), и прошлогоднего предшественника Yoga 370 - ThinkPad Yoga 260

Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Процессор
Intel Core i5-7200U 2.5 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 620
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4-2133, 1 слот
Дисплей
13.3 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 166 точек/дюйм, поддержка 10 прикосновений, поддержка стилуса, Sharp LQ133M1JX15, IPS LED, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Kaby Lake-U Premium PCH
Хранение данных
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, 512 Гбайт 
, Твердотельный диск M.2 2280 NVMe, 450 Гбайт свободно
Звуковая плата
Conexant CX11771
Интерфейсы
2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Gen 2, 1 Thunderbolt, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5-мм аудиопорт, картридер: поддержка карт MicroSD, 1 сканер подушечки пальца, NFC, датчик освещённости
Коммуникации
Intel Ethernet Connection I219-V (10/100/1000MBit), Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 18.2 x 313.5 x 222.2
Аккумулятор
51 Вт⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p
Дополнительно
акустическая система: Стерео динамики, клавиатура: 6-рядная островная клавиатура, подсветка клавиатуры: да, переходник Mini RJ45 в RJ45, адаптер HDMI в VGA, утилита настроек Lenovo, Lenovo Companion, Microsoft Office (пробная версия), 12 мес. гарантии в Европе
Вес
1.409 Кг, адаптер питания: 359 г
Стоимость
1338 Euro
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Гибридный ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad Yoga 370
Гибридный ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad Yoga 370

При первом взгляде на Yoga 370 возникает чувство дежа вю, поскольку для решения упомянутых выше проблем в семействе конвертеров этого года (Yoga 260: экран слишком мал; Yoga 460: экран и корпус великоваты) Lenovo использовала простой рецепт: трапецевидный и почти полностью чёрный корпус (доступный также в серебряном варианте) почти такой же, как у прошлогодней модели Yoga 260, но теперь в 12.5-дюймовом корпусе уместили 13.3-дюймовый экран.

Как и во всех других ноутбуках ThinkPad, в нашей модели Lenovo для корпуса использованы различные материалы. Нижнее основание, и крышка сделаны из углеволокна, а область для рук - из алюминия. Поскольку этот ноутбук - конвертер, который можно использовать как планшет, то вся поверхность экрана покрыта стеклом. Все поверхности с дополнительным покрытием - наощупь сложно сказать, какой материал какой. Основание клавиатурного блока и область для рук ощущаются прорезиненными, а поверхность крышки экрана - бархатно-гладкой. Ноутбук в целом ощущается очень качественно сделанной вещью. Стабильность корпуса только выиграла от применения современных материалов, и при попытках погнуть или деформировать его (как в области экрана, так и клавиатурного блока) едва можно заметить какой-либо результат. Если нажать на крышку экрана сзади, то это не окажет вообще никакого влияния на экран. 

К сожалению, слабое место прошлогодней модели Yoga 260 присутствует и тут: это слот для стилуса, встроенный справа. Его расположение осталось неизменным, и только время покажет - окажется ли он таким же проблемным в Yoga 370 (как было в Yoga 260), или нет. Между новым и старым корпусом заметны незначительные отличия: новый немного шире Yoga 260, так что (в теории) проблема должна исчезнуть. Во время открытия экрана слышен небольшой клик - чего от дорогого ноутбука вроде Yoga 370 совершенно не ожидаешь. За исключением этого, Yoga 370 можно считать сконструированным идеально: не заметно ни острых, ни даже просто ощущающихся углов. 

Что касается петель экрана - важнейших элементов любого 360-градусного конвертера - то для Yoga 370 Lenovo выбрала двухпетельную конструкцию с серебряными металлическими крышками. У экрана есть небольшая инерционная отдача - особенно в нестабильных условиях (на весу), либо во время печати в режиме ноутбука - когда необходимо прикасаться к экрану. Конструкция петель другого ноутбука Lenovo, Yoga 910 (премиум-ноутбук для розничного рынка) удерживала экран намного прочнее и не обладала этими недостатками.

Экран данного конвертера не получится открыть одной рукой.

Логотип ThinkPad с обратной стороны экрана
Вид спереди
ноутбук открыт на 180 градусов
режим
вид сбоку
в режиме планшета
вид с другого боку
в закрытом состоянии
вид снизу

Благодаря более тонкому корпусу Yoga 370 выглядит намного современнее, чем ThinkPad X270. Больше того - он ощущается намного более дорогим ноутбуком, и смотрится лучше (хотя у каждого свои собственные предпочтения о прекрасном). В любом случае, внешний вид стал намного ближе к премиум-ноутбукам X1 Carbon, чем к более компактным (но и более толстым) классическим ноутбукам серии X. 

X270 меньше...
X270 меньше...
...но толще.
...но толще.
Совершенно разная конструкция петель
Совершенно разная конструкция петель

Dell XPS 13 2-в-1 оказался самым маленьким ноутбуком в нашей группе, не в последнюю очередь супер тонким рамкам вокруг своего 13.3-дюймового экрана. Прямой конкурент Yoga 370, конвертер HP EliteBook x360 - практически таких же габаритов (что можно сказать и про X1 Carbon, несмотря на на его 14-дюймовый экран). Его 360-градусная версия, X1 Yoga, по размерам существенно больше. Самым большим и самым тяжёлым (1.8 кг) ноутбуком в группе является ThinkPad Yoga 460; все остальные участники обзора весят от 1.1 кг до 1.4 кг. 

2 | Порты и коммуникации

У Yoga 370 (как и у X1 Carbon) есть фирменный порт Onelink+, который дополняет Thunderbolt 3. Он призван заменить не только сетевой порт Ethernet, но и прежний Onelink+, который использовался для зарядки, док-подключения и в качестве DisplayPort. Родная поддержка сети Ethernet в Yoga 370 до сих пор присутствует в виде порта Mini RJ45 (его мы уже встречали у X1 Carbon). В отличие от Yoga 260, порта Mini DisplayPort больше нет.

Можно считать, что Lenovo сделала нам подарок: в Yoga 370 имеется не только порт Thunderbolt 3, но и фирменный плоский разъём зарядки Lenovo. Это намного удобней, чем в X1 Carbon: если у вас (как у большинства пользователей ThinkPad или Yoga) уже куплено несколько универсальных блоков питания Lenovo с плоским коннектором - то можно продолжать ими пользоваться. В этом случае преимущества порта USB-C пригодятся для зарядки смартфонов, планшетов, или зарядки ноутбука во время путешествий. 

Расположение портов довольно продуманное. Они более-менее распределены по левому и правому бокам (на уровне клавиатуры). Если не считать порты Mini RJ45 и Thunderbolt 3, то все они расположены на достаточном расстоянии друг от друга, хотя мы бы предпочли сдвинуть порт Thunderbolt 3 немного дальше. В любом случае, порты расположены намного удачней, чем в случае ThinkPad T470s

Справа: кнопка питания, слот для стилуса, 3.5-мм аудиопорт, слот для SIM-карты, адаптер карт памяти MicroSD, порты USB 3.0, HDMI, замок Kensington lock
Справа: кнопка питания, слот для стилуса, 3.5-мм аудиопорт, слот для SIM-карты, адаптер карт памяти MicroSD, порты USB 3.0, HDMI, замок Kensington lock
Слева: разъём питания, порты Thunderbolt 3.0, Mini-Ethernet, USB 3.0
Слева: разъём питания, порты Thunderbolt 3.0, Mini-Ethernet, USB 3.0

Адаптер карт памяти MicroSD

Как уже случилось с Yoga 260, эпидемия "улучшения" адаптеров карт памяти коснулась и Yoga 370. Теперь в нём поддерживаются только карты Micro SD (адаптер расположен на правой стороне). Такое расположение более удачно, чем у X1 Carbon, но всё равно вынуть карту иногда бывает непростой задачей.

В наших тестах (для которых используется эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401 - обычно используемая в смартфонах) данный ноутбук показал себя так же хорошо, как и свой премиум-собрат X1, и аналогично Dell XPS 13 2-в-1. Другими словами: производительность адаптеров всех упомянутых ноутбуков посредственная.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(Toshiba Exceria Pro M401)
65.9 MB/s ∼100%
Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
61.6 MB/s ∼93% -7%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
61.2 MB/s ∼93% -7%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
87.2 MB/s ∼100% +4%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(Toshiba Exceria Pro M401)
83.9 MB/s ∼96%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
82.88 MB/s ∼95% -1%

Коммуникации

Во всех Kaby Lake ноутбуках данного обзора в качестве беспроводного адаптера используется Intel 2x2 AC 8265. Оба ThinkPad работали одинаково быстро и показали наилучшие скорости Wi-Fi (а соперники от Dell и HP немного отстали). В повседневной работе Wi-Fi адаптер работал прозрачно и без каких-либо сюрпризов. 

Помимо Wi-Fi, в Yoga 370 поддерживается Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet (через упомянутый ранее порт Mini RJ45), и (если верить наклейке рядом с клавиатурой) NFC. Модем для мобильных сетей 4G (WWAN) в нашей модели отсутствовал, как и необходимые ему антенны. 

Веб-камера и оба микрофона расположены сверху экрана. Они работали хорошо, но на изображении видно довольно много шума, а цвета искажаются. Полученный звук был довольно тихий и приглушённый.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
675 Мбит ∼100%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
644 Мбит ∼95% -5%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
613 Мбит ∼91% -9%
Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
309 Мбит ∼46% -54%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
580 Мбит ∼100% +11%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
522 Мбит ∼90%
Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
471 Мбит ∼81% -10%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
455 Мбит ∼78% -13%

Безопасность

Сканер отпечатков пальцев современной конструкции (достаточно прикосновения)
Сканер отпечатков пальцев современной конструкции (достаточно прикосновения)

Поскольку Yoga 370 - бизнес-ноутбук, то функциям безопасности уделяется немалое значение. Среди них - замок Kensington lock, сканер отпечатков пальцев, и опциональный адаптер смарт-карт (в нашей конфигурации его не было). Для работы сканера отпечатков достаточно прикосновения, что обеспечивает быстрое и точное распознавание.

В меню UEFI setup есть еще несколько настроек безопасности - TPM 2.0, Computrace Anti-Theft, и пароли BIOS. Помимо этого, есть встроенный сенсор снятия нижней крышки (его срабатывание приведёт к запросу дополнительного supervisor-пароля, если он установлен). 

Аксессуары

Комплектные адаптеры
Комплектные адаптеры

В отличие от большинства других ThinkPad, конвертер Yoga 370 комплектуется весьма полезными аксессуарами (помимо обычного блока питания с плоским разъёмом). Как и в случае X1 Carbon, в комплекте есть 2 адаптера: HDMI-в-VGA и Mini RJ45-в-RJ45. Второй, в общем-то, должен быть в любом случае, так как без него порт Mini RJ45 бесполезен.

Среди аксессуаров, которые можно докупить по желанию, предлагаются несколько устройств для докинга. Т.к. в ноутбуке есть порт USB-C, то любой универсальный док с этим интерфейсом (либо с Thunderbolt 3) в теории подойдёт и для Yoga 370. Lenovo разработала 2 собственных решения: одно с USB-C (модель 40A90090EU, уже в продаже), и другое с Thunderbolt 3 (модель 40AC0135EU - будет доступна в будущем).

Обслуживание

Yoga 370 относится к ноутбукам, которые легко обслуживать: надо сказать спасибо конструкции его нижней крышки корпуса, которая дополнительно удерживается лишь несколькими защёлками (тогда как ThinkPad X270 ими просто напичкан). Отвинтив 9 винтов, пользователю откроется небольшой зазор спереди, с помощью которого можно поддеть и снять крышку без повреждения защёлок. 

Как только задняя крышка снята, открывается доступ почти ко всем компонентам, включая вентилятор охлаждения. Возможности апгрейда лучше, чем у X1 Carbon (хотя конструкция ноутбуков довольно похожа), потому что в данной конфигурации Yoga 370 единственный модуль памяти не распаян на плате. Дилемма этой модели в том, что как раз в конфигурациях с поддержкой мобильных сетей 4G (WWAN) установлено ровно 8 ГБ памяти, которые как раз припаяны к материнской плате. В нашей конфигурации есть один слот памяти DDR4, но отсутствуют необходимые адаптеру WWAN антенны.

Как обычно для ноутбуков Lenovo, пользователи Yoga 370 могут скачать руководство по разборке и обслуживанию (Hardware Maintenance Manual) который всегда очень полезен. 

Вид после снятия задней крышки
Вид после снятия задней крышки

Гарантия

По умолчанию Yoga 370 предлагается лишь с гарантией 1 год (тогда как в случае T- и X- обычно даётся 3 года). 

3 | Устройства ввода

Клавиатура

Решение Lenovo построить Yoga 370 на основе Yoga 260 с 12.5-дюймовым корпусом имеет как преимущества, так и недостатки. Из недостатков - явно нестандартная клавиатура, напоминающая ThinkPad X270 (у инженеров не было другого выхода). Некоторые клавиши были уменьшены в размере, к чему придётся привыкнуть. 

Общее впечатление от клавиатуры полностью соответствует высоким ожиданиям к ноутбукам ThinkPad. Клавиши очень хорошо нажимаются, хотя ход чуть меньше, чем у старых ThinkPad. Неутомимым создателям текстов наверняка понравится мягкость печати. Пожалуй, единственным, что можно было бы улучшить в клавиатуре - это увеличить её размер до стандартного (как у X1 Carbon и X1 Yoga).

В клавиатуру встроена двухуровневая подсветка бело-голубого цвета (это стандартная опция для всех конфигураций Yoga 370). Она регулируется по кругу с помощью комбинации клавиш FN + Пробел. Кроме этого, в Yoga 370 есть датчик уровня освещения (он отлично спрятан в правом и верхнем углу рамки экрана), и может автоматически регулировать уровень подсветки клавиатуры.

Дополнительной функцией (есть только в серии ThinkPad Yoga) является механизм “lift and lock”, который защищает клавиатуру в режиме планшета. Если полностью раскрыть ноутбук на 360 градусов, рамка вокруг клавиш клавиатуры приподнимается - что создаёт равномерную плоскую поверхность и предотвращает нечаянные (и нежелательные) нажатия клавиш. Такая функция не только на порядок увеличивает удобство конвертера в режиме планшета, но и предотвращает случайное повреждение клавиш.

Клавиатура, кликпад и джойстик TrackPoint
Клавиатура, кликпад и джойстик TrackPoint

Тачпад и экран с поддержкой прикосновений

Клавиатура и тачпад, похоже, перекочевали напрямую из X270. Их поверхность немного более гладкая (и характеристики скольжения немного лучше, чем в X270), а встроенная кнопка ClickPad щёлкает громко и заметно. Все новые ноутбуки ThinkPad (включая наш) поддерживают спецификацию Microsoft precision touchpad. Благодаря этому распознавание жестов (даже с участием нескольких пальцев) выполняется практически идеально. 

Любимый многими красный джойстик TrackPoint находится между клавишами B-G-H и работает как всегда отлично. Им надо управлять средним пальцем правой руки (а не указательным, как пытаются новички). Чем сильнее нажимать на джойстик - тем быстрее движется мышь.

Так как это гибридный ноутбук, то в Yoga 370 есть ещё 2 устройства ввода: экран с поддержкой прикосновений, и стилус. Экран поддерживает до 10 одновременных прикосновений (что работает безупречно). Стилус для Wacom AES digitizer также работает превосходно - стилус распознает 2048 уровня нажатия, и в нём есть 2 неприметные кнопки. Стилус активный, и заряжается во время хранения в своём слоте. Ему не хватает ластика, но для этого можно использовать одну из двух кнопок. Стилус работает отлично - и наш Yoga 370 не страдает от проблем ряда конкурентов (у которых точность распознавания падает в углах экрана, а иногда стилус не распознаётся вообще). В данной модели всё работает идеально. При использовании стилуса экран хорошо распознаёт ладонь, что предотвращает нежелательные нажатия во время рисования или письма с помощью стилуса. 

Стилус Wacom AES
Стилус Wacom AES
Тестируем стилус в OneNote
Тестируем стилус в OneNote

4 | Дисплей

Массив пикселей матрицы Sharp LQ133M1JX15
Массив пикселей матрицы Sharp LQ133M1JX15
Умеренная утечка подсветки экрана
Умеренная утечка подсветки экрана

У потенциальных покупателей Yoga 370 нет выбора дисплеев - в этой модели используется единственный 13.3-дюймовый LED IPS экран формата 16:9, с разрешением 1920x1080 Full HD. В нашем ноутбуке установлена матрица Sharp (номер модели LQ133M1JX15), но мы не можем с уверенностью утверждать, что Lenovo всегда использует только эту. Экран всегда глянцевый - опцию с псевдо-матовым покрытием, ранее присутствовавшим  в некоторых ThinkPad Yoga, убрали.

Максимальная яркость экрана, официально указываемая Lenovo для Yoga 370, составляет 300 Кд/м². Интересно, что ThinkPad X270 и ThinkPad X1 Carbon заявлялись с таким же уровнем яркости, но в наших тестах показывали худший результат. Тем более неожиданно, что Yoga 370 удалось существенно превысить этот показатель: средняя максимальная яркость в 356 Кд/м² оказалась выше всех соперников из этого обзора. Основной конкурент, HP EliteBook x360, на 100 Кд/м² слабее. Распределение яркости в 87% считается адекватным, и утечка подсветки не не заметна. К сожалению, на уровне яркости 50% и ниже регулировка яркости осуществляется с помощью ШИМ/PWM, и мерцание на очень низкой частоте 217 будет ощущаться. 

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 217.4 Hz50 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 217.4 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 50 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 217.4 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1208 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

354
cd/m²		382
cd/m²		369
cd/m²
346
cd/m²		374
cd/m²		362
cd/m²
343
cd/m²		345
cd/m²		332
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 382 cd/m² В среднем: 356.3 cd/m² Minimum: 4.3 cd/m²
Равномерность подсветки: 87 %
От батареи: 373 cd/m²
Контрастность: 1133:1 (Уровень чёрного: 0.33 cd/m²)
ΔE Color 4.7 | - Ø
ΔE Greyscale 6.5 | - Ø
97.2% sRGB (Argyll) 63.1% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.19
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Sharp LQ133M1JX15, , 1920x1080, 13.3		Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
LEN40E6 N125HCE-GN1, , 1920x1080, 12.5		Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
VVX14T058J10, , 2560x1440, 14		Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
B140HAN03_1, , 1920x1080, 14		HP EliteBook x360 1030 G2
CMN1374, , 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13-9365
1920x1080, 13.3
Response Times
-22%
6%
3%
-7%
122%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
42
64
-52%
38
10%
41.6
1%
55.2
-31%
48
-14%
Response Time Black / White *
32.8
30
9%
30.4
7%
31.6
4%
27.2
17%
32.8
-0%
PWM Frequency
217.4
219
1%
1042
379%
Параметры экрана
-22%
-11%
-2%
-5%
-8%
Brightness
356
335
-6%
272
-24%
288
-19%
256
-28%
306
-14%
Brightness Distribution
87
84
-3%
89
2%
85
-2%
83
-5%
91
5%
Уровень чёрного *
0.33
0.29
12%
0.383
-16%
0.24
27%
0.25
24%
0.19
42%
Контрастность
1133
1279
13%
743
-34%
1296
14%
1048
-8%
1698
50%
Colorchecker DeltaE *
4.7
8.51
-81%
5.24
-11%
5.5
-17%
5.13
-9%
7.7
-64%
DeltaE для серого *
6.5
9.23
-42%
7.32
-13%
6.2
5%
6.23
4%
7.9
-22%
Гамма
2.19 110%
2.24 107%
2.22 108%
2.02 119%
2.45 98%
2.88 83%
CCT
7086 92%
6759 96%
6277 104%
5950 109%
6413 101%
7044 92%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
63.1
41
-35%
70.17
11%
55.96
-11%
57.84
-8%
44.1
-30%
Color Space (Percent of sRGB)
97.2
62
-36%
94.68
-3%
85.77
-12%
88.57
-9%
69.9
-28%
Среднее значение
-22% / -22%
-3% / -6%
1% / -1%
-6% / -5%
57% / 28%

* ... меньше = лучше

Цвета
Цвета
Насыщенность
Насыщенность
Оттенки серого
Оттенки серого
Цвета (после калибровки)
Цвета (после калибровки)
Насыщенность (после калибровки)
Насыщенность (после калибровки)
Оттенки серого (после калибровки)
Оттенки серого (после калибровки)

Уровни контраста в 1133:1 и чёрного в 0.33 Кд/м² нормальные, и вполне ожидаемы от любой приличной матрицы IPS. Изображение экрана без калибровки отдаёт чуть заметной зеленоватостью, что нередко встречается у многих IPS-матриц. Как обычно, проблема может быть минимизирована калибровкой или установкой корректирующего профиля ICC.

Покрытие sRGB отличное (97%) и лучше всех ноутбуков данного обзора. С таким показателем данный ноутбук вполне годится для полупрофессиональной работы с фотографиями и полиграфией. Цвета в целом смотрелись очень естественными. Лично нам этот экран очень понравился - качество изображения отличное, а цвета очень живые.

sRGB: 97%
sRGB: 97%
AdobeRGB: 63%
AdobeRGB: 63%

Глянцевые экраны обычно не любят работы на открытом воздухе, особенно в солнечные дни. Тем не менее, благодаря высокой яркости, на Yoga 370 вполне можно работать (по крайней мере в тени). Работа под солнечным светом требует гораздо более яркого экрана, 400 или даже 500 Кд/м². Кроме того, поскольку тёмный корпус будет сильно нагреваться на солнце - в любом случае рекомендуется работать в тени.

На открытом воздухе, в тени
На открытом воздухе, в тени
На открытом воздухе, под солнцем
На открытом воздухе, под солнцем

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 19.2 ms стадия 1
↘ 13.6 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 81% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
42 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 21.2 ms стадия 1
↘ 20.8 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 48% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)

Углы обзора отличные: этот IPS-экран при взгляде сбоку лишь чуть темнеет, но качество изображения не ухудшается. Из-за глянцевой поверхности, в условиях яркого освещения под некоторыми углами может быть сложно работать из-за бликов.

Внешние мониторы можно подключать через HDMI или Thunderbolt 3 - изображение в любом случае чёткое и качественное.

Углы обзора матрицы Sharp LQ133M1JX15
Углы обзора матрицы Sharp LQ133M1JX15

5 | Производительность

На момент подготовки обзора в Германии были доступны 7 конфигураций данной модели. 2 из них (включая нашу) доступны только в рамках программы Lenovo campus program; остальные 5 продаются по полным розничным ценам. Модели Yoga 370 стоят от 1369 до 1788 евро. Это немного дешевле HP EliteBook x360 (1628 - 2336 евро) и намного дешевле прошлогоднего X1 Yoga (1979 - 3268 евро). Ноутбук XPS 13 2-в-1 стоит примерно столько же, 1399 - 1899 евро.

Самым существенным отличием всех конфигураций является установленный процессор. Им может быть Core i5-7200U или Core i7-7500U. Затем доступны 2 варианта твердотельных дисков - объёмом 256 или 512 ГБ. Объём оперативной памяти зависит от отсутствия или наличия 4G LTE модема. Если модем есть - то доступно лишь 8 ГБ памяти, и они припаяны на плате. Если модема нет (как в нашем случае), то можно выбрать 8 или 16 ГБ, которые вставляются в единственный слот SODIMM (но в таких моделях нет антенн WWAN).

Другим отличием стал цвет корпуса. 6 моделей - чёрного цвета, а одна - серебряного. Кроме этого, обычные конфигурации поставляются с Windows 10 Профессиональная, а в рамках учебной программы Campus Program - с более дешёвой Windows 10 Домашняя, либо вообще без лицензии Windows.

HWInfo
HWInfo
CPUZ
CPUZ
CPUZ-Caches
CPUZ-Caches
CPUZ-Memory
CPUZ-Memory
CPUZ-Mainboard
CPUZ-Mainboard
CPUZ-SPD
CPUZ-SPD
GPUZ
GPUZ
LatencyMon
LatencyMon

Процессор

Одним из наиболее популярных процессоров в современных ноутбуках теперь стал Intel Core i5-7200U, и как раз он используется в нашей конфигурации. Он двухъядерный и с нормой тепловыделения 15 Вт; процессоры Intel U-серий разрабатывались специально для использования в ультрабуках. Все ноутбуки данного обзора работают на процессорах U-серий (за исключением Dell XPS 13 2-в-1, в котором даже более энергоэффективный процессор Y-серии, предназначенный для ультра-тонких планшетов и ультрабуков). 

i5-7200U работает на тактовой частоте 2.5 ГГц (и 3.1 ГГц в турбо-режиме). В многоядерном тесте Cinebench процессор не смог полностью реализовать свой потенциал: рабочая частота в турбо-режиме составила 2.9 ГГц из-за ограничения нормы тепловыделения. Даже в течение 30 минут работы длинного многопоточного теста Cinebench (в цикле) процессор ни разу не смог достичь официально заявленной турбо-частоты. По этой причине производительность системы не поднялась выше 330 пунктов. Более того, ближе к концу теста она снизилась ещё больше - мы подозреваем, что причиной может быть как какой-нибудь фоновый процесс, либо алгоритм управления нагревом Lenovo, пытавшийся снизить температуру.

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310Tooltip
Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit

По причине ограничения производительности в турбо-режиме Yoga 370 получил оценки хуже конкурентов. В однопоточных тестах он оказался даже медленнее предшественника, и хотя он работал чуть быстрее ноутбуков с процессорами Intel Skylake - это было всё равно намного медленней HP EliteBook x360 (+11%) или ThinkPad X1 Carbon (+15%). Несмотря на то, что упомянутые соперники работают на более быстрых процессорах, мы рассчитывали, что отличия Yoga 370 окажутся намного меньше (если бы он полноценно работал в турбо-режиме).

Хорошо, что при работе от аккумулятора производительность процессора не уменьшается.

Cinebench R15
CPU Single 64Bit
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
144 Points ∼65% +14%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
143 Points ∼64% +13%
Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
130 Points ∼58% +3%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel Core i7-6500U
128 Points ∼57% +2%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel Core i7-6500U
128 Points ∼57% +2%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
126 Points ∼57%
CPU Multi 64Bit
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
360 Points ∼19% +15%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
346 Points ∼19% +11%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
312 Points ∼17%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel Core i7-6500U
307 Points ∼17% -2%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel Core i7-6500U
264 Points ∼14% -15%
Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
258 Points ∼14% -17%
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
37.15 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
312 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
126 Points
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Общая производительность системы

Результаты PCMark очень похожи на Cinebench. В одном тесте Yoga 370 показал посредственную производительность, а в другом оказался предпоследним. Мы считаем, что помимо ограничения производительности процессора в этом виновна также память - которая в данном ноутбуке работает в одноканальном режиме. К счастью, в повседневной работе этого не будет быть заметно - благодаря твердотельному диску ноутбук должен работать без каких-либо задержек.

PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
4978 Points ∼76% +15%
HP EliteBook x360 1030 G2
HD Graphics 620, 7300U, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
4803 Points ∼74% +11%
Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
4674 Points ∼72% +8%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
4368 Points ∼67% +1%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
4314 Points ∼66%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
3986 Points ∼61% -8%
Home Score Accelerated v2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
4025 Points ∼67% +14%
HP EliteBook x360 1030 G2
HD Graphics 620, 7300U, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
3774 Points ∼63% +7%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
3539 Points ∼59%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
3263 Points ∼55% -8%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
3137 Points ∼53% -11%
Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
3134 Points ∼52% -11%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3539 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
4504 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4314 баллов
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Хранение данных

В нашем ноутбуке используется такой же твердотельный диск, как и в ThinkPad X270: Toshiba NVMe PCIe 512 ГБ, модель THNSF5512GPUK. Поскольку в Yoga 370 невозможно установить 2.5-дюймовый диск, то используется формат M.2 2280.

Наши замеры в тестах AS SSD и CrystalDiskMark показали, что производительность этого диска NVMe в лучшем случае посредственная. Диск из X1 Carbon (Samsung PM961) работает намного быстрее, хотя он и заметно дороже. Наш диск будет быстрее соперников с интерфейсом SATA III - к примеру, SanDisk из EliteBook x360 на 35% медленнее. Приятно отметить, что в тесте чтения мелких файлов CrystalDiskMark 4k (который весьма значимый для производительности ОС) результаты отличались несущественно: по этому показателю только X1 Carbon оказался немного быстрее. 

Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK		Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP		Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH		Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP		HP EliteBook x360 1030 G2
Sandisk SD8TN8U-256G-1006		Dell XPS 13-9365
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
CrystalDiskMark 3.0
-35%
-30%
74%
-35%
3%
Write 4k QD32
414.5
136.6
-67%
189.2
-54%
495.6
20%
225.2
-46%
250.2
-40%
Read 4k QD32
460.8
398.3
-14%
327.4
-29%
601.2
30%
311.3
-32%
411
-11%
Write 4k
127.3
85.06
-33%
81.89
-36%
172.2
35%
56.48
-56%
121.2
-5%
Read 4k
30.55
33.11
8%
33.99
11%
60.97
100%
29.43
-4%
32.93
8%
Write 512
483.1
297.1
-39%
377.8
-22%
1098
127%
372.5
-23%
410.7
-15%
Read 512
679.9
397.9
-41%
363.1
-47%
814
20%
312.3
-54%
966.3
42%
Write Seq
484.5
297.3
-39%
443.8
-8%
1383
185%
443.6
-8%
629.4
30%
Read Seq
1070
468.9
-56%
512.3
-52%
1827
71%
467.1
-56%
1206
13%
hddimg
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
Sequential Read: 1070 MB/s
Sequential Write: 484.5 MB/s
512K Read: 679.9 MB/s
512K Write: 483.1 MB/s
4K Read: 30.55 MB/s
4K Write: 127.3 MB/s
4K QD32 Read: 460.8 MB/s
4K QD32 Write: 414.5 MB/s

Видеоадаптер

Наш ноутбук использует популярный встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620 (у него 24 исполнительных блока), который делит оперативную память вместе с процессором.

Данный факт определённой мере ограничивает графическую производительность Yoga 370, поскольку память Yoga 370 работает только в одноканальном режиме. В случае только одного модуля памяти, видеопроцессор показывает заметно худшие результаты. В WWAN-конфигурациях Yoga 370 с 4G модемом, возможно, распаянные на материнской плате 8 ГБ присутствуют в виде двух чипов и работают в двухканальном режиме. Это бы увеличило производительность графики, но ограничивать себя всего лишь 8 ГБ на сегодняшний день выглядит неразумным компромиссом.

Сначала мы заметили подозрительно низкую производительность видеоадаптера. Посмотрев, что по этому поводу думает интернет, виновник был найден - в настройке BIOS setup есть опция - “Total Graphics Memory”, которая ограничивала объем видеопамяти размером 256 МБ, и увеличение этого параметра до 512 МБ повысило производительность. В некоторых тестах разница видна невооружённым глазом: 873 пунктов 3DMark 11 в первом случае и достойные (и ожидаемые) 1337 пунктов во втором.

В конечном итоге, ThinkPad Yoga 370 показывает весьма невысокие результаты в области видео графики, отставая даже от Dell XPS 13 2-в-1 (в котором используется Intel HD Graphics 615). Медленнее его оказался лишь его предшественник.

По крайней мере, производительность видеоадаптера при работе от аккумулятора не снижается.

3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
1641 Points ∼100% +23%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
1476 Points ∼90% +10%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1374 Points ∼84% +3%
Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
1370 Points ∼83% +2%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1338 Points ∼82%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1197 Points ∼73% -11%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
1093 Points ∼100% +32%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
972 Points ∼89% +18%
Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
917 Points ∼84% +11%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
827 Points ∼76%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
776 Points ∼71% -6%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
8971 Points ∼100% +27%
HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
8220 Points ∼92% +16%
Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
7839 Points ∼87% +11%
Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
7114 Points ∼79% +1%
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
7059 Points ∼79%
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
6759 Points ∼75% -4%
3DMark 11 Performance
1439 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
51316 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
5704 баллов
3DMark Fire Strike Score
773 баллов
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Игры

Учитывая неважную производительность видеоадаптера - нечего удивляться тому, что Yoga 370 не является хорошим выбором для любителей игр. Из всех протестированных игр, только старой BioShock Infinite удавалось еле-еле идти на минимальных настройках. Как обычно в случае HD 620, работает известная формула: старые игры с минимальными настройками: да, современные игры: забудьте об этом. Даже в Civilization VI поиграть не получится.

Стоит отметить, что на предшественнике Yoga 370, ThinkPad Yoga 460, более-менее можно было играть в игры на конфигурациях с дискретным видеоадаптером Nvidia GeForce 940MX. В линейке Yoga 370 такой опции нет в принципе. Тех, кто купили Yoga 460 из-за производительности видеоадаптера, и хотели бы найти аналогичную замену - наверняка будут расстроены.

мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 37.623.96fps
Company of Heroes 2 (2013) 18.6fps
The Witcher 3 (2015) 12.6fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 16.4fps
Civilization VI (2016) 24.89.6fps

6 | Нагрев и шум

Шум

Система охлаждения
Система охлаждения

Во время простоя вентилятор охлаждения данного ноутбука выключен - как и должно быть в большинстве ноутбуков с процессорами TDP 15 Вт. В обычных офисных задачах вентилятор довольно часто работает, поэтому на полностью бесшумную работу рассчитывать нечего. Под высокой нагрузкой вентилятор шумит довольно ощутимо - громче, чем EliteBook x360, хотя и ненамного. В сравнении с X270, вентилятор охлаждения Yoga 370 намного тише - и не настолько пронзительный. Таким образом, хотя вентилятор не самый тихий - он не будет раздражать.

Приятно отметить, что мы не смогли заметить каких-либо неприятных электронных звуков (вроде завываний медных тепловых трубок). Поскольку в Yoga 370 невозможно установить 2.5-дюймовый жёсткий диск, то подобный источник шума также исключается.

Уровень шума

Ожидание
28.6 / 28.6 / 31.2 дб
Нагрузка
33.7 / 36.7 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 28.6 dB(A)
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2035.335.534.5332536.934.934.634.23135.73231.630.74031.929.929.330.55028.529.827.428.46328.224.725.226.18028.726.127.226.910027.626.126.427.612526.323.624.725.516023.921.523.32420023.922.221.524.425022.821.922.623.33152220.420.922.340020.619.619.721.850020.41918.821.663021.11917.623.180019.618.417.221.6100020.918.316.323.7125020.5191623160020.819.215.724200021.919.915.425.2250023.420.715.127.8315024.321.715.328.3400024.919.115.326.9500018.716.615.623.3630017.316.215.820.7800016.61615.9191000016.316.115.918.41250016.416.11618.21600016.816.315.818.8SPL33.731.228.636.7N1.91.51.12.4median 20.9Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100median 19.1median 16median 23.3Delta2.42.42.31.530.732.830.232.531.230.132.131.340.14030.129.228.127.935.735.734.534.225.42428.325.227.724.430.422.727.421.825.520.723.920.224.61925.918.624.418.924.418.624.718.923.818.722.518.522.2192219.920.319.519.819.320.420.1202119.620.23632.12.61.7median 24.4HP EliteBook x360 1030 G2median 20.12.72.7hearing rangehide median Fan Noise

Нагрев

Нагрузочный тест (Prime95 + FurMark)
Нагрузочный тест (Prime95 + FurMark)

В режиме простоя корпус оставался прохладным - что вполне ожидаемо от настолько энергоэффективной платформы. Под нагрузкой Yoga 370 заметно нагревался - но не так сильно, как в случае X270. Наши замеры показали максимум 52.4 °C в одной точке нижней части клавиатурного блока - что слишком горячо, и прикасаться к ней продолжительное время некомфортно.

Во время нагрузочного теста ноутбук не смог достичь максимального уровня производительности. Процессор работал на максимальной турбо-частоте всего 28 секунд, после чего ограничил её диапазоном 2.3 - 2.5 ГГц. По прошествии 6 минут производительность снизилась ещё больше, и частота упала до 1.5 - 1.7 ГГц. Видеопроцессор работал на стабильном уровне 1000 МГц во время всего теста. Такой алгоритм ограничения производительности скорее вызван ограничением нормы тепловыделения (TDP), нежели перегревом из-за неэффективной системы охлаждения (максимальный нагрев: 81 °C). В отличие от X270 или T470s, в Yoga 370 Lenovo решила не поднимать норму TDP до 25 W. Поэтому, в течение первых 28 секунд наблюдается тепловыделение на уровне 17 Вт, который затем корректируется до 15 Вт. После 6 минут он уменьшается до 12 W. Мы полагаем, что это сделано для уменьшения тепловыделения (как и у X270) - Lenovo решила ограничить производительность Yoga 370 намеренно.

Запуск теста 3DMark 11 сразу после нагрузочного показала нормальные результаты. Поскольку ограничение производительности наблюдалось в экстремальном нагрузочном тесте, то это не должно как-либо повлиять на повседневную работу.

нагрев (в режиме простоя)
нагрев (в режиме простоя)
нижняя часть (в режиме простоя)
нижняя часть (в режиме простоя)
верхняя часть (под нагрузкой)
верхняя часть (под нагрузкой)
нижняя часть (под нагрузкой)
нижняя часть (под нагрузкой)
Макс.
 41.2 °C42 °C36.4 °C 
 39.4 °C38.4 °C32.9 °C 
 31.1 °C28.8 °C26.4 °C 
Максимум: 42 °C
В среднем: 35.2 °C
28.1 °C45.3 °C48 °C
27.8 °C39 °C40.8 °C
23.8 °C24.6 °C24.7 °C
Максимум: 48 °C
В среднем: 33.6 °C
Блок питания (макс)  33.6 °C | Темп. воздуха 21.7 °C | Voltcraft IR-900

7 | Акустическая система

Утилита настроек Dolby
Утилита настроек Dolby

В Yoga 370 установлены 2 маленьких стерео динамика, которые хорошо спрятаны от любопытных глаз: они находятся в верхней части клавиатурного блока, между клавиатурой, петлями экрана, и самим экраном. Благодаря такой конструкции для звука нет препятствий, даже если положить ноутбук на ковёр. В режиме планшета и палатки звук распространяется в обратную сторону от пользователя, а в режиме фото рамки - вниз. Скорее всего, качество звука выиграло бы от размещения динамиков снизу (как у ThinkPad X1 Yoga), но в целом у конфигурации динамиков Yoga 370 есть ряд преимуществ. 

Динамики работают так, как ожидаешь от большинства ноутбуков: почти нет баса, и немного мягковато. У них довольно высокая громкость, но на максимальном уровне высокие частоты искажаются. По умолчанию включен режим Dolby Audio - его можно выключить в предустановленной утилите настроек Lenovo. Это немного повышает уровень громкости, но не качество звука. Доступные в приложении профили звука искажали его ещё больше.

Как обычно в таких случаях, 3.5-мм аудиопорт позволяет подключать качественные наушники или внешние динамики, и получаемый звук намного лучше.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.433.331.42534.233.934.23134.430.634.44031.929.731.95029.82829.86331.126.431.18032.926.532.91003325.83312534.223.634.216035.122.435.120037.121.237.125041.720.741.731550.819.450.84006018.46050062.917.962.963062.217.262.280067.316.567.3100066.516.366.5125066.615.466.6160070.214.970.2200072.715.472.7250068.11568.1315069.215.369.2400066.716.366.7500064.715.664.7630062.416.262.4800059.416.859.41000052.716.252.71250050.91650.91600044.11744.1SPL79.428.479.4N42.11.142.1median 62.2Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100median 16.5median 62.2Delta10.7210.73641.837.137.74535.835.347.750.746.655.659.5596056.562.668.973.870.277.375.873.478.27774.672.169.767.8626086.363.8median 67.8HP EliteBook x360 1030 G28.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100

(±) | неплохой уровень макс. громкости (79.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 23.5% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 38% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 52% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы HP EliteBook x360 1030 G2

(+) | отличный уровень макс. громкости (86.3 дБА)
Analysis not possible as minimum curve is missing or too high

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

Энергопотребление Yoga 370 оказалось в лучшем случае посредственным. Интересно, что по этому показателю ноутбук хуже предшественника - тут мы снова вспоминаем X270. Даже EliteBook x360 оказался впереди Yoga 370, особенно в режиме простоя и слабой нагрузки. Только X1 Yoga и X1 Carbon немного прожорливее, чем Yoga 370. Благодаря своему процессору Y-серии, сопернику XPS 13 2-в-1 удалось опередить всех в этом тесте.

Комплектный блок питания номиналом 45 Вт (довольно компактный) вполне достаточной мощности. Даже под максимальной нагрузкой энергопотребление не достигает 40 Вт.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.37 / 0.46 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 3.6 / 7.2 / 8.4 Вт
Нагрузка midlight 29.9 / 32.2 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, IPS LED, 1920x1080, 13.3		Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
6500U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP, IPS, 1920x1080, 12.5		Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
6500U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH, IPS, 2560x1440, 14		Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 14		HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, Sandisk SD8TN8U-256G-1006, IPS, 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
Энергопотребление
12%
-43%
-18%
6%
29%
В простое, мин. *
3.6
3.6
-0%
6.82
-89%
3.84
-7%
3.2
11%
3.1
14%
В простое, сред. *
7.2
6.3
12%
8.21
-14%
6.3
12%
5.5
24%
4.3
40%
В простое, макс. *
8.4
7.6
10%
17.55
-109%
8.6
-2%
6.5
23%
4.9
42%
Нагрузка, сред. *
29.9
27.2
9%
28.81
4%
41.9
-40%
29.7
1%
24.3
19%
Нагрузка, макс. *
32.2
22.8
29%
34.07
-6%
48.7
-51%
41.3
-28%
22.8
29%

* ... меньше = лучше

Время автономной работы

Встроенный аккумулятор номиналом 51 Вт⋅ч
Встроенный аккумулятор номиналом 51 Вт⋅ч

По сравнению с предшественником, в нашей модели размер аккумулятора увеличили. В Yoga 260 номинал аккумулятора составлял 44 Вт⋅ч, а в Yoga 370 он целых 51 Вт⋅ч (литий-полимерная технология). 

Это значит, что время работы от аккумулятора существенно улучшилось. В нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi, который реалистично симулирует повседневную работу с интернетом, ноутбуку Yoga 370 удалось проработать дольше своего предшественника на целых 2 часа, что примерно на одном уровне с X1 Carbon. Но прямому сопернику EliteBook x360 удалось продержаться ещё на 2 часа дольше - не в последнюю очередь из-за более ёмкого аккумулятора в 57 Вт⋅ч, и лучшей энергоэффективности.

Yoga 370 очень быстро заряжается; очень приличный уровень 80% достигается всего за 50 минут.

Автономная работа
Без нагрузки
19час. 23мин.
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38.14393.0.0)
8час. 08мин.
1080p-видео
9час. 36мин.
Макс. расход энергии
2час. 07мин.
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, 51 Вт⋅ч		Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
6500U, HD Graphics 520, 44 Вт⋅ч		Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
6500U, HD Graphics 520, 52 Вт⋅ч		Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч		HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч		Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, 46 Вт⋅ч
Время работы
-25%
-18%
5%
39%
21%
В простое
1163
943
-19%
922
-21%
1252
8%
1387
19%
971
-17%
Нагрузка и 100% яркости
127
92
-28%
120
-6%
110
-13%
244
92%
175
38%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
488
346
-29%
356
-27%
496
2%
630
29%
686
41%
Воспр. видео H.264
576
711
23%
659
14%

Вердикт

За

+ высококачественный и простой в обслуживании корпус
+ клавиатура ThinkPad, известная своим неизменно высоким качеством
+ эргономичный джойстик Trackpoint незаменим для печатающих вслепую
+ корошие возможности коммуникаций
+ яркий и сочный экран
+ отличная автономность

Против

- относительно дорогой
- короткая стандартная гарантия
- система охлаждения могла бы быть лучше
- процессор не может полностью использовать свой потенциал
- на низких уровнях яркости экрана использутеся ШИМ/PWM
- дилемма: либо 16 ГБ основной памяти, либо возможность использования модема мобильных сетей (WWAN)
- адаптер карт для формата Micro SD, вместо полноразмерных SD
В обзоре: Ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad Yoga 370. Предоставлен Campuspoint.de
В обзоре: Ноутбук-планшет Lenovo ThinkPad Yoga 370. Предоставлен Campuspoint.de

В этом году Lenovo упростила нам задачу. Вместо необходимости ломать голову и решать - какая диагональ из 12.5 или 14 дюймов лучше, предлагается единственная модель ThinkPad Yoga с 13.3-дюймовым экраном. Лично мы поддерживаем такое решение - вместо того, чем предлагать 2 (возможно) неудачные модели, Lenovo нашла оптимальный баланс между размером экрана и мобильностью.

Thinkpad Yoga 370 хорошо показал себя в большинстве важных моментов. Отличные клавиатура, джойстик TrackPoint, а также активный стилус (для которого в корпусе предусмотрено место для хранения). За исключением небольшого минуса при производстве крышки экрана, которую с натягом можно назвать недосмотром в области качества, - корпус очень высокого качества, и легко разбирается при необходимости обслуживания. Комплект интерфейсов вполне достойный (хотя лично мы предпочли бы адаптер карт памяти полноразмерного формата SD), а время автономной работы по сравнению с Yoga 260 существенно увеличилось. И наконец, одним из самых весомых аргументов в пользу этой модели является экран, который является огромным шагом вперёд по сравнению с Yoga 260 и Yoga 460.

К сожалению, у экрана есть существенный недостаток: его яркость регулируется с помощью ШИМ/PWM, и низкий уровень частоты сделает мерцание заметным для пользователей с чувствительными глазами - что может полностью поставить крест на покупке. В области системы охлаждения заметны явные улучшения: как уровень нагрева, так и уровень шума стали намного меньше ужасных уровней X270. Наш ноутбук не смог полностью реализовать потенциал своего процессора, а ограничения в области объёма оперативной памяти (только 8 ГБ в WWAN-конфигурациях с модемом мобильных сетей 4G) - мягко говоря - вызывают удивление.

Отлично! Ноутбук-планшет ThinkPad Yoga 370 заслужил наше признание во многих аспектах, и по полному праву заслуживает звания лучшего из всех ThinkPad Yoga (за исключением более дорогого Yoga X1).

В целом, Yoga 370 является очень достойным 360-градусным гибридным ноутбуком-конвертером, и он предназначен в первую очередь для продуктивной работы. Мы считаем, что он полностью заслуживает внимания потенциальных покупателей. У его прямого конкурента, HP EliteBook x360, тоже есть свои преимущества (к примеру, ещё большее время автономной работы), но он дороже - и его экран более низкой яркости. Что касается Dell XPS 13 2-в-1 - это интересный вариант для тех пользователей, кому не очень критична высокая производительность, зато хотели бы работать на бесшумном устройстве без вентиляторов охлаждения. ThinkPad X1 Yoga (модель этого, 2017-го года нам только предстоит протестировать) может стать неплохим выбором для тех, кто не против заплатить более высокую цену. Его OLED-экран просто феноменального качества, что напрямую отразилось на очень высокой цене. X1 Carbon немного дешевле X1 Yoga - он будет хорошей альтернативой для тех, кому не нужен функционал 360-градусного конвертера Yoga 370, зато важен экран с антибликовым матовым покрытием.

Важное примечание: Поскольку данный ноутбук входит в группу "гибридные ноутбуки-планшеты (конвертеры)", то итоговый результат ThinkPad Yoga 370 оказался ниже отметки “Очень хорошо”. Будь он в категории офисных ноутбуков, там он вполне показал бы 89% (“Очень хорошо”).

Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100 - 06/04/2017 v6
Benjamin Herzig

Внешний вид
87 / 98 → 89%
Клавиатура
92%
Сенсорная панель
94%
Интерфейсы
69 / 80 → 86%
Портативность
70 / 78 → 82%
Автономность
91%
Дисплей
84%
Игры и 3D
55 / 68 → 81%
Процессор
86 / 87 → 99%
Охлаждение
90%
Бесшумность
93%
Аудиосистема
50 / 91 → 55%
Камера
45 / 85 → 53%
Средний балл
77%
87%
Convertible - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука-планшета Lenovo ThinkPad Yoga 370
Benjamin Herzig, 2017-04-12 (Update: 2017-04-13)

 