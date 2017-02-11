Обзор ноутбука-планшета Lenovo ThinkPad Yoga 370
Один из лучших 360-градусных ноутбуков для работы. Гибридный ThinkPad Yoga 370 стал первым ноутбуком Lenovo с 13.3-дюймовым экраном в своей серии. Интересно, как это отразилось на качестве экрана и автономности? Станет ли ThinkPad Yoga 370 одним из самых сбалансированных ноутбуков для бизнеса?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Самыми известными брендами крупнейших производителей компьютерного оборудования помимо Moto (унаследованного при поглощении Motorola) сегодня, несомненно, являются Yoga и ThinkPad. "Moto" раньше использовали исключительно в продуктах для розничных потребителей, а Thinkpad долгие годы служил синонимом лучших бизнес-ноутбуков. Такое разделение сохранялось до 2013 года, когда Lenovo впервые представила ноутбук ThinkPad Yoga, и в котором оба этих бренда были объединены. Первая модель (12-дюймовый гибридный ноутбук-конвертер, или ноутбук-планшет) работала на процессорах Intel Haswell. Годом позже вышли модели ThinkPad Yoga 14 и ThinkPad Yoga 15. В 2016 году Lenovo вновь решила поменять названия, и представила 3 модели одного семейства: ThinkPad Yoga 260, ThinkPad Yoga 460 и намного более дорогой премиум-ноутбук ThinkPad X1 Yoga.
В этом году, с появлением нового поколения процессоров Kaby Lake, Lenovo снова переделывает структуру наименований семейства Yoga с нуля. Прислушавшись к мнению пользователей предыдущих моделей (которые жаловались, что 12.5-дюймовый экран Yoga 260 в наше время слишком мал, а в Yoga 460 - великоват), Lenovo решила сделать вполне разумную вещь: взяла и объединила обе модели Yoga в одну - названную ThinkPad Yoga 370 - и получившую 13.3-дюймовый экран. Как и раньше, её дополняет премиум-модель X1 Yoga. Вариант ThinkPad Yoga 370 предназначен для бизнес-пользователей и студентов, которые сочтут ноутбук X1 Yoga слишком дорогим.
Ноутбук, который мы будем рассматривать в этом обзоре, куплен по специальной программе Lenovo campus program, предназначенной для студентов, учителей, работников университетов и аспирантов, в рамках которой в некоторых странах ноутбуки продаются дешевле. Поэтому, несмотря на установленный процессор Core i5 и твердотельный диск 512 ГБ, он обошелся нам (в Германии) всего в 1338 евро - что считается довольно дешево. В обычных магазинах похожая модель (правда, с удорожающим конфигурацию 4G-модемом) продаётся за 1639 евро.
Практически единственным прямым конкурентом нашего героя является ноутбук-планшет HP EliteBook x360, который станет основным соперником в данном обзоре. В дополнение к нему, мы выбрали Dell XPS 13 2-в-1 (конкурента для розничного рынка), а также премиум-ноутбуки X1 Carbon (2017), X1 Yoga (2016), и прошлогоднего предшественника Yoga 370 - ThinkPad Yoga 260.
1 | Дизайн и особенности корпуса
При первом взгляде на Yoga 370 возникает чувство дежа вю, поскольку для решения упомянутых выше проблем в семействе конвертеров этого года (Yoga 260: экран слишком мал; Yoga 460: экран и корпус великоваты) Lenovo использовала простой рецепт: трапецевидный и почти полностью чёрный корпус (доступный также в серебряном варианте) почти такой же, как у прошлогодней модели Yoga 260, но теперь в 12.5-дюймовом корпусе уместили 13.3-дюймовый экран.
Как и во всех других ноутбуках ThinkPad, в нашей модели Lenovo для корпуса использованы различные материалы. Нижнее основание, и крышка сделаны из углеволокна, а область для рук - из алюминия. Поскольку этот ноутбук - конвертер, который можно использовать как планшет, то вся поверхность экрана покрыта стеклом. Все поверхности с дополнительным покрытием - наощупь сложно сказать, какой материал какой. Основание клавиатурного блока и область для рук ощущаются прорезиненными, а поверхность крышки экрана - бархатно-гладкой. Ноутбук в целом ощущается очень качественно сделанной вещью. Стабильность корпуса только выиграла от применения современных материалов, и при попытках погнуть или деформировать его (как в области экрана, так и клавиатурного блока) едва можно заметить какой-либо результат. Если нажать на крышку экрана сзади, то это не окажет вообще никакого влияния на экран.
К сожалению, слабое место прошлогодней модели Yoga 260 присутствует и тут: это слот для стилуса, встроенный справа. Его расположение осталось неизменным, и только время покажет - окажется ли он таким же проблемным в Yoga 370 (как было в Yoga 260), или нет. Между новым и старым корпусом заметны незначительные отличия: новый немного шире Yoga 260, так что (в теории) проблема должна исчезнуть. Во время открытия экрана слышен небольшой клик - чего от дорогого ноутбука вроде Yoga 370 совершенно не ожидаешь. За исключением этого, Yoga 370 можно считать сконструированным идеально: не заметно ни острых, ни даже просто ощущающихся углов.
Что касается петель экрана - важнейших элементов любого 360-градусного конвертера - то для Yoga 370 Lenovo выбрала двухпетельную конструкцию с серебряными металлическими крышками. У экрана есть небольшая инерционная отдача - особенно в нестабильных условиях (на весу), либо во время печати в режиме ноутбука - когда необходимо прикасаться к экрану. Конструкция петель другого ноутбука Lenovo, Yoga 910 (премиум-ноутбук для розничного рынка) удерживала экран намного прочнее и не обладала этими недостатками.
Экран данного конвертера не получится открыть одной рукой.
Благодаря более тонкому корпусу Yoga 370 выглядит намного современнее, чем ThinkPad X270. Больше того - он ощущается намного более дорогим ноутбуком, и смотрится лучше (хотя у каждого свои собственные предпочтения о прекрасном). В любом случае, внешний вид стал намного ближе к премиум-ноутбукам X1 Carbon, чем к более компактным (но и более толстым) классическим ноутбукам серии X.
Dell XPS 13 2-в-1 оказался самым маленьким ноутбуком в нашей группе, не в последнюю очередь супер тонким рамкам вокруг своего 13.3-дюймового экрана. Прямой конкурент Yoga 370, конвертер HP EliteBook x360 - практически таких же габаритов (что можно сказать и про X1 Carbon, несмотря на на его 14-дюймовый экран). Его 360-градусная версия, X1 Yoga, по размерам существенно больше. Самым большим и самым тяжёлым (1.8 кг) ноутбуком в группе является ThinkPad Yoga 460; все остальные участники обзора весят от 1.1 кг до 1.4 кг.
2 | Порты и коммуникации
У Yoga 370 (как и у X1 Carbon) есть фирменный порт Onelink+, который дополняет Thunderbolt 3. Он призван заменить не только сетевой порт Ethernet, но и прежний Onelink+, который использовался для зарядки, док-подключения и в качестве DisplayPort. Родная поддержка сети Ethernet в Yoga 370 до сих пор присутствует в виде порта Mini RJ45 (его мы уже встречали у X1 Carbon). В отличие от Yoga 260, порта Mini DisplayPort больше нет.
Можно считать, что Lenovo сделала нам подарок: в Yoga 370 имеется не только порт Thunderbolt 3, но и фирменный плоский разъём зарядки Lenovo. Это намного удобней, чем в X1 Carbon: если у вас (как у большинства пользователей ThinkPad или Yoga) уже куплено несколько универсальных блоков питания Lenovo с плоским коннектором - то можно продолжать ими пользоваться. В этом случае преимущества порта USB-C пригодятся для зарядки смартфонов, планшетов, или зарядки ноутбука во время путешествий.
Расположение портов довольно продуманное. Они более-менее распределены по левому и правому бокам (на уровне клавиатуры). Если не считать порты Mini RJ45 и Thunderbolt 3, то все они расположены на достаточном расстоянии друг от друга, хотя мы бы предпочли сдвинуть порт Thunderbolt 3 немного дальше. В любом случае, порты расположены намного удачней, чем в случае ThinkPad T470s.
Адаптер карт памяти MicroSD
Как уже случилось с Yoga 260, эпидемия "улучшения" адаптеров карт памяти коснулась и Yoga 370. Теперь в нём поддерживаются только карты Micro SD (адаптер расположен на правой стороне). Такое расположение более удачно, чем у X1 Carbon, но всё равно вынуть карту иногда бывает непростой задачей.
В наших тестах (для которых используется эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401 - обычно используемая в смартфонах) данный ноутбук показал себя так же хорошо, как и свой премиум-собрат X1, и аналогично Dell XPS 13 2-в-1. Другими словами: производительность адаптеров всех упомянутых ноутбуков посредственная.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
65.9 MB/s ∼100%
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
61.6 MB/s ∼93% -7%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
61.2 MB/s ∼93% -7%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
87.2 MB/s ∼100% +4%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
83.9 MB/s ∼96%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
82.88 MB/s ∼95% -1%
Коммуникации
Во всех Kaby Lake ноутбуках данного обзора в качестве беспроводного адаптера используется Intel 2x2 AC 8265. Оба ThinkPad работали одинаково быстро и показали наилучшие скорости Wi-Fi (а соперники от Dell и HP немного отстали). В повседневной работе Wi-Fi адаптер работал прозрачно и без каких-либо сюрпризов.
Помимо Wi-Fi, в Yoga 370 поддерживается Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet (через упомянутый ранее порт Mini RJ45), и (если верить наклейке рядом с клавиатурой) NFC. Модем для мобильных сетей 4G (WWAN) в нашей модели отсутствовал, как и необходимые ему антенны.
Веб-камера и оба микрофона расположены сверху экрана. Они работали хорошо, но на изображении видно довольно много шума, а цвета искажаются. Полученный звук был довольно тихий и приглушённый.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
675 Мбит ∼100%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
644 Мбит ∼95% -5%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
613 Мбит ∼91% -9%
|Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
|
309 Мбит ∼46% -54%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
580 Мбит ∼100% +11%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I217-V)
|
522 Мбит ∼90%
|Dell XPS 13-9365
802.11 a/b/g/n/ac
|
471 Мбит ∼81% -10%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
455 Мбит ∼78% -13%
Безопасность
Поскольку Yoga 370 - бизнес-ноутбук, то функциям безопасности уделяется немалое значение. Среди них - замок Kensington lock, сканер отпечатков пальцев, и опциональный адаптер смарт-карт (в нашей конфигурации его не было). Для работы сканера отпечатков достаточно прикосновения, что обеспечивает быстрое и точное распознавание.
В меню UEFI setup есть еще несколько настроек безопасности - TPM 2.0, Computrace Anti-Theft, и пароли BIOS. Помимо этого, есть встроенный сенсор снятия нижней крышки (его срабатывание приведёт к запросу дополнительного supervisor-пароля, если он установлен).
Аксессуары
В отличие от большинства других ThinkPad, конвертер Yoga 370 комплектуется весьма полезными аксессуарами (помимо обычного блока питания с плоским разъёмом). Как и в случае X1 Carbon, в комплекте есть 2 адаптера: HDMI-в-VGA и Mini RJ45-в-RJ45. Второй, в общем-то, должен быть в любом случае, так как без него порт Mini RJ45 бесполезен.
Среди аксессуаров, которые можно докупить по желанию, предлагаются несколько устройств для докинга. Т.к. в ноутбуке есть порт USB-C, то любой универсальный док с этим интерфейсом (либо с Thunderbolt 3) в теории подойдёт и для Yoga 370. Lenovo разработала 2 собственных решения: одно с USB-C (модель 40A90090EU, уже в продаже), и другое с Thunderbolt 3 (модель 40AC0135EU - будет доступна в будущем).
Обслуживание
Yoga 370 относится к ноутбукам, которые легко обслуживать: надо сказать спасибо конструкции его нижней крышки корпуса, которая дополнительно удерживается лишь несколькими защёлками (тогда как ThinkPad X270 ими просто напичкан). Отвинтив 9 винтов, пользователю откроется небольшой зазор спереди, с помощью которого можно поддеть и снять крышку без повреждения защёлок.
Как только задняя крышка снята, открывается доступ почти ко всем компонентам, включая вентилятор охлаждения. Возможности апгрейда лучше, чем у X1 Carbon (хотя конструкция ноутбуков довольно похожа), потому что в данной конфигурации Yoga 370 единственный модуль памяти не распаян на плате. Дилемма этой модели в том, что как раз в конфигурациях с поддержкой мобильных сетей 4G (WWAN) установлено ровно 8 ГБ памяти, которые как раз припаяны к материнской плате. В нашей конфигурации есть один слот памяти DDR4, но отсутствуют необходимые адаптеру WWAN антенны.
Как обычно для ноутбуков Lenovo, пользователи Yoga 370 могут скачать руководство по разборке и обслуживанию (Hardware Maintenance Manual) который всегда очень полезен.
Гарантия
По умолчанию Yoga 370 предлагается лишь с гарантией 1 год (тогда как в случае T- и X- обычно даётся 3 года).
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Решение Lenovo построить Yoga 370 на основе Yoga 260 с 12.5-дюймовым корпусом имеет как преимущества, так и недостатки. Из недостатков - явно нестандартная клавиатура, напоминающая ThinkPad X270 (у инженеров не было другого выхода). Некоторые клавиши были уменьшены в размере, к чему придётся привыкнуть.
Общее впечатление от клавиатуры полностью соответствует высоким ожиданиям к ноутбукам ThinkPad. Клавиши очень хорошо нажимаются, хотя ход чуть меньше, чем у старых ThinkPad. Неутомимым создателям текстов наверняка понравится мягкость печати. Пожалуй, единственным, что можно было бы улучшить в клавиатуре - это увеличить её размер до стандартного (как у X1 Carbon и X1 Yoga).
В клавиатуру встроена двухуровневая подсветка бело-голубого цвета (это стандартная опция для всех конфигураций Yoga 370). Она регулируется по кругу с помощью комбинации клавиш FN + Пробел. Кроме этого, в Yoga 370 есть датчик уровня освещения (он отлично спрятан в правом и верхнем углу рамки экрана), и может автоматически регулировать уровень подсветки клавиатуры.
Дополнительной функцией (есть только в серии ThinkPad Yoga) является механизм “lift and lock”, который защищает клавиатуру в режиме планшета. Если полностью раскрыть ноутбук на 360 градусов, рамка вокруг клавиш клавиатуры приподнимается - что создаёт равномерную плоскую поверхность и предотвращает нечаянные (и нежелательные) нажатия клавиш. Такая функция не только на порядок увеличивает удобство конвертера в режиме планшета, но и предотвращает случайное повреждение клавиш.
Тачпад и экран с поддержкой прикосновений
Клавиатура и тачпад, похоже, перекочевали напрямую из X270. Их поверхность немного более гладкая (и характеристики скольжения немного лучше, чем в X270), а встроенная кнопка ClickPad щёлкает громко и заметно. Все новые ноутбуки ThinkPad (включая наш) поддерживают спецификацию Microsoft precision touchpad. Благодаря этому распознавание жестов (даже с участием нескольких пальцев) выполняется практически идеально.
Любимый многими красный джойстик TrackPoint находится между клавишами B-G-H и работает как всегда отлично. Им надо управлять средним пальцем правой руки (а не указательным, как пытаются новички). Чем сильнее нажимать на джойстик - тем быстрее движется мышь.
Так как это гибридный ноутбук, то в Yoga 370 есть ещё 2 устройства ввода: экран с поддержкой прикосновений, и стилус. Экран поддерживает до 10 одновременных прикосновений (что работает безупречно). Стилус для Wacom AES digitizer также работает превосходно - стилус распознает 2048 уровня нажатия, и в нём есть 2 неприметные кнопки. Стилус активный, и заряжается во время хранения в своём слоте. Ему не хватает ластика, но для этого можно использовать одну из двух кнопок. Стилус работает отлично - и наш Yoga 370 не страдает от проблем ряда конкурентов (у которых точность распознавания падает в углах экрана, а иногда стилус не распознаётся вообще). В данной модели всё работает идеально. При использовании стилуса экран хорошо распознаёт ладонь, что предотвращает нежелательные нажатия во время рисования или письма с помощью стилуса.
4 | Дисплей
У потенциальных покупателей Yoga 370 нет выбора дисплеев - в этой модели используется единственный 13.3-дюймовый LED IPS экран формата 16:9, с разрешением 1920x1080 Full HD. В нашем ноутбуке установлена матрица Sharp (номер модели LQ133M1JX15), но мы не можем с уверенностью утверждать, что Lenovo всегда использует только эту. Экран всегда глянцевый - опцию с псевдо-матовым покрытием, ранее присутствовавшим в некоторых ThinkPad Yoga, убрали.
Максимальная яркость экрана, официально указываемая Lenovo для Yoga 370, составляет 300 Кд/м². Интересно, что ThinkPad X270 и ThinkPad X1 Carbon заявлялись с таким же уровнем яркости, но в наших тестах показывали худший результат. Тем более неожиданно, что Yoga 370 удалось существенно превысить этот показатель: средняя максимальная яркость в 356 Кд/м² оказалась выше всех соперников из этого обзора. Основной конкурент, HP EliteBook x360, на 100 Кд/м² слабее. Распределение яркости в 87% считается адекватным, и утечка подсветки не не заметна. К сожалению, на уровне яркости 50% и ниже регулировка яркости осуществляется с помощью ШИМ/PWM, и мерцание на очень низкой частоте 217 будет ощущаться.
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|217.4 Hz
|50 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 217.4 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 50 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 217.4 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1208 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Sharp LQ133M1JX15, , 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
LEN40E6 N125HCE-GN1, , 1920x1080, 12.5
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
VVX14T058J10, , 2560x1440, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
B140HAN03_1, , 1920x1080, 14
|HP EliteBook x360 1030 G2
CMN1374, , 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13-9365
1920x1080, 13.3
|Response Times
-22%
6%
3%
-7%
122%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
42
64
-52%
38
10%
41.6
1%
55.2
-31%
48
-14%
|Response Time Black / White *
32.8
30
9%
30.4
7%
31.6
4%
27.2
17%
32.8
-0%
|PWM Frequency
217.4
219
1%
1042
379%
|Параметры экрана
-22%
-11%
-2%
-5%
-8%
|Brightness
356
335
-6%
272
-24%
288
-19%
256
-28%
306
-14%
|Brightness Distribution
87
84
-3%
89
2%
85
-2%
83
-5%
91
5%
|Уровень чёрного *
0.33
0.29
12%
0.383
-16%
0.24
27%
0.25
24%
0.19
42%
|Контрастность
1133
1279
13%
743
-34%
1296
14%
1048
-8%
1698
50%
|Colorchecker DeltaE *
4.7
8.51
-81%
5.24
-11%
5.5
-17%
5.13
-9%
7.7
-64%
|DeltaE для серого *
6.5
9.23
-42%
7.32
-13%
6.2
5%
6.23
4%
7.9
-22%
|Гамма
2.19 110%
2.24 107%
2.22 108%
2.02 119%
2.45 98%
2.88 83%
|CCT
7086 92%
6759 96%
6277 104%
5950 109%
6413 101%
7044 92%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
63.1
41
-35%
70.17
11%
55.96
-11%
57.84
-8%
44.1
-30%
|Color Space (Percent of sRGB)
97.2
62
-36%
94.68
-3%
85.77
-12%
88.57
-9%
69.9
-28%
|Среднее значение
-22% / -22%
-3% / -6%
1% / -1%
-6% / -5%
57% / 28%
* ... меньше = лучше
Уровни контраста в 1133:1 и чёрного в 0.33 Кд/м² нормальные, и вполне ожидаемы от любой приличной матрицы IPS. Изображение экрана без калибровки отдаёт чуть заметной зеленоватостью, что нередко встречается у многих IPS-матриц. Как обычно, проблема может быть минимизирована калибровкой или установкой корректирующего профиля ICC.
Покрытие sRGB отличное (97%) и лучше всех ноутбуков данного обзора. С таким показателем данный ноутбук вполне годится для полупрофессиональной работы с фотографиями и полиграфией. Цвета в целом смотрелись очень естественными. Лично нам этот экран очень понравился - качество изображения отличное, а цвета очень живые.
Глянцевые экраны обычно не любят работы на открытом воздухе, особенно в солнечные дни. Тем не менее, благодаря высокой яркости, на Yoga 370 вполне можно работать (по крайней мере в тени). Работа под солнечным светом требует гораздо более яркого экрана, 400 или даже 500 Кд/м². Кроме того, поскольку тёмный корпус будет сильно нагреваться на солнце - в любом случае рекомендуется работать в тени.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19.2 ms стадия 1
|↘ 13.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 81% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|42 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 21.2 ms стадия 1
|↘ 20.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 48% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44.2 миллисек.)
Углы обзора отличные: этот IPS-экран при взгляде сбоку лишь чуть темнеет, но качество изображения не ухудшается. Из-за глянцевой поверхности, в условиях яркого освещения под некоторыми углами может быть сложно работать из-за бликов.
Внешние мониторы можно подключать через HDMI или Thunderbolt 3 - изображение в любом случае чёткое и качественное.
5 | Производительность
На момент подготовки обзора в Германии были доступны 7 конфигураций данной модели. 2 из них (включая нашу) доступны только в рамках программы Lenovo campus program; остальные 5 продаются по полным розничным ценам. Модели Yoga 370 стоят от 1369 до 1788 евро. Это немного дешевле HP EliteBook x360 (1628 - 2336 евро) и намного дешевле прошлогоднего X1 Yoga (1979 - 3268 евро). Ноутбук XPS 13 2-в-1 стоит примерно столько же, 1399 - 1899 евро.
Самым существенным отличием всех конфигураций является установленный процессор. Им может быть Core i5-7200U или Core i7-7500U. Затем доступны 2 варианта твердотельных дисков - объёмом 256 или 512 ГБ. Объём оперативной памяти зависит от отсутствия или наличия 4G LTE модема. Если модем есть - то доступно лишь 8 ГБ памяти, и они припаяны на плате. Если модема нет (как в нашем случае), то можно выбрать 8 или 16 ГБ, которые вставляются в единственный слот SODIMM (но в таких моделях нет антенн WWAN).
Другим отличием стал цвет корпуса. 6 моделей - чёрного цвета, а одна - серебряного. Кроме этого, обычные конфигурации поставляются с Windows 10 Профессиональная, а в рамках учебной программы Campus Program - с более дешёвой Windows 10 Домашняя, либо вообще без лицензии Windows.
Процессор
Одним из наиболее популярных процессоров в современных ноутбуках теперь стал Intel Core i5-7200U, и как раз он используется в нашей конфигурации. Он двухъядерный и с нормой тепловыделения 15 Вт; процессоры Intel U-серий разрабатывались специально для использования в ультрабуках. Все ноутбуки данного обзора работают на процессорах U-серий (за исключением Dell XPS 13 2-в-1, в котором даже более энергоэффективный процессор Y-серии, предназначенный для ультра-тонких планшетов и ультрабуков).
i5-7200U работает на тактовой частоте 2.5 ГГц (и 3.1 ГГц в турбо-режиме). В многоядерном тесте Cinebench процессор не смог полностью реализовать свой потенциал: рабочая частота в турбо-режиме составила 2.9 ГГц из-за ограничения нормы тепловыделения. Даже в течение 30 минут работы длинного многопоточного теста Cinebench (в цикле) процессор ни разу не смог достичь официально заявленной турбо-частоты. По этой причине производительность системы не поднялась выше 330 пунктов. Более того, ближе к концу теста она снизилась ещё больше - мы подозреваем, что причиной может быть как какой-нибудь фоновый процесс, либо алгоритм управления нагревом Lenovo, пытавшийся снизить температуру.
По причине ограничения производительности в турбо-режиме Yoga 370 получил оценки хуже конкурентов. В однопоточных тестах он оказался даже медленнее предшественника, и хотя он работал чуть быстрее ноутбуков с процессорами Intel Skylake - это было всё равно намного медленней HP EliteBook x360 (+11%) или ThinkPad X1 Carbon (+15%). Несмотря на то, что упомянутые соперники работают на более быстрых процессорах, мы рассчитывали, что отличия Yoga 370 окажутся намного меньше (если бы он полноценно работал в турбо-режиме).
Хорошо, что при работе от аккумулятора производительность процессора не уменьшается.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
144 Points ∼65% +14%
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
143 Points ∼64% +13%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
130 Points ∼58% +3%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼57% +2%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼57% +2%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼57%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel Core i7-7500U
|
360 Points ∼19% +15%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel Core i5-7300U
|
346 Points ∼19% +11%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel Core i5-7200U
|
312 Points ∼17%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel Core i7-6500U
|
307 Points ∼17% -2%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel Core i7-6500U
|
264 Points ∼14% -15%
|Dell XPS 13-9365
Intel Core i7-7Y75
|
258 Points ∼14% -17%
Общая производительность системы
Результаты PCMark очень похожи на Cinebench. В одном тесте Yoga 370 показал посредственную производительность, а в другом оказался предпоследним. Мы считаем, что помимо ограничения производительности процессора в этом виновна также память - которая в данном ноутбуке работает в одноканальном режиме. К счастью, в повседневной работе этого не будет быть заметно - благодаря твердотельному диску ноутбук должен работать без каких-либо задержек.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4978 Points ∼76% +15%
|HP EliteBook x360 1030 G2
HD Graphics 620, 7300U, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|
4803 Points ∼74% +11%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4674 Points ∼72% +8%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
4368 Points ∼67% +1%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
4314 Points ∼66%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|
3986 Points ∼61% -8%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|
4025 Points ∼67% +14%
|HP EliteBook x360 1030 G2
HD Graphics 620, 7300U, Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|
3774 Points ∼63% +7%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|
3539 Points ∼59%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3263 Points ∼55% -8%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|
3137 Points ∼53% -11%
|Dell XPS 13-9365
HD Graphics 615, 7Y75, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3134 Points ∼52% -11%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3539 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4504 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4314 баллов
Хранение данных
В нашем ноутбуке используется такой же твердотельный диск, как и в ThinkPad X270: Toshiba NVMe PCIe 512 ГБ, модель THNSF5512GPUK. Поскольку в Yoga 370 невозможно установить 2.5-дюймовый диск, то используется формат M.2 2280.
Наши замеры в тестах AS SSD и CrystalDiskMark показали, что производительность этого диска NVMe в лучшем случае посредственная. Диск из X1 Carbon (Samsung PM961) работает намного быстрее, хотя он и заметно дороже. Наш диск будет быстрее соперников с интерфейсом SATA III - к примеру, SanDisk из EliteBook x360 на 35% медленнее. Приятно отметить, что в тесте чтения мелких файлов CrystalDiskMark 4k (который весьма значимый для производительности ОС) результаты отличались несущественно: по этому показателю только X1 Carbon оказался немного быстрее.
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Toshiba NVMe THNSF5512GPUK
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP
|HP EliteBook x360 1030 G2
Sandisk SD8TN8U-256G-1006
|Dell XPS 13-9365
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
-35%
-30%
74%
-35%
3%
|Write 4k QD32
414.5
136.6
-67%
189.2
-54%
495.6
20%
225.2
-46%
250.2
-40%
|Read 4k QD32
460.8
398.3
-14%
327.4
-29%
601.2
30%
311.3
-32%
411
-11%
|Write 4k
127.3
85.06
-33%
81.89
-36%
172.2
35%
56.48
-56%
121.2
-5%
|Read 4k
30.55
33.11
8%
33.99
11%
60.97
100%
29.43
-4%
32.93
8%
|Write 512
483.1
297.1
-39%
377.8
-22%
1098
127%
372.5
-23%
410.7
-15%
|Read 512
679.9
397.9
-41%
363.1
-47%
814
20%
312.3
-54%
966.3
42%
|Write Seq
484.5
297.3
-39%
443.8
-8%
1383
185%
443.6
-8%
629.4
30%
|Read Seq
1070
468.9
-56%
512.3
-52%
1827
71%
467.1
-56%
1206
13%
Видеоадаптер
Наш ноутбук использует популярный встроенный видеоадаптер Intel HD Graphics 620 (у него 24 исполнительных блока), который делит оперативную память вместе с процессором.
Данный факт определённой мере ограничивает графическую производительность Yoga 370, поскольку память Yoga 370 работает только в одноканальном режиме. В случае только одного модуля памяти, видеопроцессор показывает заметно худшие результаты. В WWAN-конфигурациях Yoga 370 с 4G модемом, возможно, распаянные на материнской плате 8 ГБ присутствуют в виде двух чипов и работают в двухканальном режиме. Это бы увеличило производительность графики, но ограничивать себя всего лишь 8 ГБ на сегодняшний день выглядит неразумным компромиссом.
Сначала мы заметили подозрительно низкую производительность видеоадаптера. Посмотрев, что по этому поводу думает интернет, виновник был найден - в настройке BIOS setup есть опция - “Total Graphics Memory”, которая ограничивала объем видеопамяти размером 256 МБ, и увеличение этого параметра до 512 МБ повысило производительность. В некоторых тестах разница видна невооружённым глазом: 873 пунктов 3DMark 11 в первом случае и достойные (и ожидаемые) 1337 пунктов во втором.
В конечном итоге, ThinkPad Yoga 370 показывает весьма невысокие результаты в области видео графики, отставая даже от Dell XPS 13 2-в-1 (в котором используется Intel HD Graphics 615). Медленнее его оказался лишь его предшественник.
По крайней мере, производительность видеоадаптера при работе от аккумулятора не снижается.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1641 Points ∼100% +23%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
1476 Points ∼90% +10%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1374 Points ∼84% +3%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
|
1370 Points ∼83% +2%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1338 Points ∼82%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1197 Points ∼73% -11%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
1093 Points ∼100% +32%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
972 Points ∼89% +18%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
|
917 Points ∼84% +11%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
827 Points ∼76%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
776 Points ∼71% -6%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
Intel HD Graphics 620, Intel Core i7-7500U
|
8971 Points ∼100% +27%
|HP EliteBook x360 1030 G2
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7300U
|
8220 Points ∼92% +16%
|Dell XPS 13-9365
Intel HD Graphics 615, Intel Core i7-7Y75
|
7839 Points ∼87% +11%
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
7114 Points ∼79% +1%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
7059 Points ∼79%
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
6759 Points ∼75% -4%
|3DMark 11 Performance
|1439 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|51316 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|5704 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|773 баллов
Игры
Учитывая неважную производительность видеоадаптера - нечего удивляться тому, что Yoga 370 не является хорошим выбором для любителей игр. Из всех протестированных игр, только старой BioShock Infinite удавалось еле-еле идти на минимальных настройках. Как обычно в случае HD 620, работает известная формула: старые игры с минимальными настройками: да, современные игры: забудьте об этом. Даже в Civilization VI поиграть не получится.
Стоит отметить, что на предшественнике Yoga 370, ThinkPad Yoga 460, более-менее можно было играть в игры на конфигурациях с дискретным видеоадаптером Nvidia GeForce 940MX. В линейке Yoga 370 такой опции нет в принципе. Тех, кто купили Yoga 460 из-за производительности видеоадаптера, и хотели бы найти аналогичную замену - наверняка будут расстроены.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|37.6
|23.96
|fps
|Company of Heroes 2 (2013)
|18.6
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|12.6
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|16.4
|fps
|Civilization VI (2016)
|24.8
|9.6
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Во время простоя вентилятор охлаждения данного ноутбука выключен - как и должно быть в большинстве ноутбуков с процессорами TDP 15 Вт. В обычных офисных задачах вентилятор довольно часто работает, поэтому на полностью бесшумную работу рассчитывать нечего. Под высокой нагрузкой вентилятор шумит довольно ощутимо - громче, чем EliteBook x360, хотя и ненамного. В сравнении с X270, вентилятор охлаждения Yoga 370 намного тише - и не настолько пронзительный. Таким образом, хотя вентилятор не самый тихий - он не будет раздражать.
Приятно отметить, что мы не смогли заметить каких-либо неприятных электронных звуков (вроде завываний медных тепловых трубок). Поскольку в Yoga 370 невозможно установить 2.5-дюймовый жёсткий диск, то подобный источник шума также исключается.
Уровень шума
|Ожидание
|
28.6 / 28.6 / 31.2 дб
|Нагрузка
|
|33.7 / 36.7 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.6 dB(A)
Нагрев
В режиме простоя корпус оставался прохладным - что вполне ожидаемо от настолько энергоэффективной платформы. Под нагрузкой Yoga 370 заметно нагревался - но не так сильно, как в случае X270. Наши замеры показали максимум 52.4 °C в одной точке нижней части клавиатурного блока - что слишком горячо, и прикасаться к ней продолжительное время некомфортно.
Во время нагрузочного теста ноутбук не смог достичь максимального уровня производительности. Процессор работал на максимальной турбо-частоте всего 28 секунд, после чего ограничил её диапазоном 2.3 - 2.5 ГГц. По прошествии 6 минут производительность снизилась ещё больше, и частота упала до 1.5 - 1.7 ГГц. Видеопроцессор работал на стабильном уровне 1000 МГц во время всего теста. Такой алгоритм ограничения производительности скорее вызван ограничением нормы тепловыделения (TDP), нежели перегревом из-за неэффективной системы охлаждения (максимальный нагрев: 81 °C). В отличие от X270 или T470s, в Yoga 370 Lenovo решила не поднимать норму TDP до 25 W. Поэтому, в течение первых 28 секунд наблюдается тепловыделение на уровне 17 Вт, который затем корректируется до 15 Вт. После 6 минут он уменьшается до 12 W. Мы полагаем, что это сделано для уменьшения тепловыделения (как и у X270) - Lenovo решила ограничить производительность Yoga 370 намеренно.
Запуск теста 3DMark 11 сразу после нагрузочного показала нормальные результаты. Поскольку ограничение производительности наблюдалось в экстремальном нагрузочном тесте, то это не должно как-либо повлиять на повседневную работу.
7 | Акустическая система
В Yoga 370 установлены 2 маленьких стерео динамика, которые хорошо спрятаны от любопытных глаз: они находятся в верхней части клавиатурного блока, между клавиатурой, петлями экрана, и самим экраном. Благодаря такой конструкции для звука нет препятствий, даже если положить ноутбук на ковёр. В режиме планшета и палатки звук распространяется в обратную сторону от пользователя, а в режиме фото рамки - вниз. Скорее всего, качество звука выиграло бы от размещения динамиков снизу (как у ThinkPad X1 Yoga), но в целом у конфигурации динамиков Yoga 370 есть ряд преимуществ.
Динамики работают так, как ожидаешь от большинства ноутбуков: почти нет баса, и немного мягковато. У них довольно высокая громкость, но на максимальном уровне высокие частоты искажаются. По умолчанию включен режим Dolby Audio - его можно выключить в предустановленной утилите настроек Lenovo. Это немного повышает уровень громкости, но не качество звука. Доступные в приложении профили звука искажали его ещё больше.
Как обычно в таких случаях, 3.5-мм аудиопорт позволяет подключать качественные наушники или внешние динамики, и получаемый звук намного лучше.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(±) | неплохой уровень макс. громкости (79.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 23.5% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 56% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 38% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 52% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 40% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы HP EliteBook x360 1030 G2
(+) | отличный уровень макс. громкости (86.3 дБА)
Analysis not possible as minimum curve is missing or too high
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Энергопотребление Yoga 370 оказалось в лучшем случае посредственным. Интересно, что по этому показателю ноутбук хуже предшественника - тут мы снова вспоминаем X270. Даже EliteBook x360 оказался впереди Yoga 370, особенно в режиме простоя и слабой нагрузки. Только X1 Yoga и X1 Carbon немного прожорливее, чем Yoga 370. Благодаря своему процессору Y-серии, сопернику XPS 13 2-в-1 удалось опередить всех в этом тесте.
Комплектный блок питания номиналом 45 Вт (довольно компактный) вполне достаточной мощности. Даже под максимальной нагрузкой энергопотребление не достигает 40 Вт.
|Выкл.
|0.37 / 0.46 Вт
|Ожидание
| 3.6 / 7.2 / 8.4 Вт
|Нагрузка
|
29.9 / 32.2 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSF5512GPUK, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
6500U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP, IPS, 1920x1080, 12.5
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
6500U, HD Graphics 520, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH, IPS, 2560x1440, 14
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 14
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, Sandisk SD8TN8U-256G-1006, IPS, 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|Энергопотребление
12%
-43%
-18%
6%
29%
|В простое, мин. *
3.6
3.6
-0%
6.82
-89%
3.84
-7%
3.2
11%
3.1
14%
|В простое, сред. *
7.2
6.3
12%
8.21
-14%
6.3
12%
5.5
24%
4.3
40%
|В простое, макс. *
8.4
7.6
10%
17.55
-109%
8.6
-2%
6.5
23%
4.9
42%
|Нагрузка, сред. *
29.9
27.2
9%
28.81
4%
41.9
-40%
29.7
1%
24.3
19%
|Нагрузка, макс. *
32.2
22.8
29%
34.07
-6%
48.7
-51%
41.3
-28%
22.8
29%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
По сравнению с предшественником, в нашей модели размер аккумулятора увеличили. В Yoga 260 номинал аккумулятора составлял 44 Вт⋅ч, а в Yoga 370 он целых 51 Вт⋅ч (литий-полимерная технология).
Это значит, что время работы от аккумулятора существенно улучшилось. В нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi, который реалистично симулирует повседневную работу с интернетом, ноутбуку Yoga 370 удалось проработать дольше своего предшественника на целых 2 часа, что примерно на одном уровне с X1 Carbon. Но прямому сопернику EliteBook x360 удалось продержаться ещё на 2 часа дольше - не в последнюю очередь из-за более ёмкого аккумулятора в 57 Вт⋅ч, и лучшей энергоэффективности.
Yoga 370 очень быстро заряжается; очень приличный уровень 80% достигается всего за 50 минут.
|Без нагрузки
|19час. 23мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38.14393.0.0)
|8час. 08мин.
|1080p-видео
|9час. 36мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 07мин.
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
7200U, HD Graphics 620, 51 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD001XGE
6500U, HD Graphics 520, 44 Вт⋅ч
|Lenovo Thinkpad X1 Yoga 20FQ-000QUS
6500U, HD Graphics 520, 52 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017-20HQS03P00
7500U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч
|HP EliteBook x360 1030 G2
7300U, HD Graphics 620, 57 Вт⋅ч
|Dell XPS 13-9365
7Y75, HD Graphics 615, 46 Вт⋅ч
|Время работы
-25%
-18%
5%
39%
21%
|В простое
1163
943
-19%
922
-21%
1252
8%
1387
19%
971
-17%
|Нагрузка и 100% яркости
127
92
-28%
120
-6%
110
-13%
244
92%
175
38%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
488
346
-29%
356
-27%
496
2%
630
29%
686
41%
|Воспр. видео H.264
576
711
23%
659
14%
Вердикт
За
Против
В этом году Lenovo упростила нам задачу. Вместо необходимости ломать голову и решать - какая диагональ из 12.5 или 14 дюймов лучше, предлагается единственная модель ThinkPad Yoga с 13.3-дюймовым экраном. Лично мы поддерживаем такое решение - вместо того, чем предлагать 2 (возможно) неудачные модели, Lenovo нашла оптимальный баланс между размером экрана и мобильностью.
Thinkpad Yoga 370 хорошо показал себя в большинстве важных моментов. Отличные клавиатура, джойстик TrackPoint, а также активный стилус (для которого в корпусе предусмотрено место для хранения). За исключением небольшого минуса при производстве крышки экрана, которую с натягом можно назвать недосмотром в области качества, - корпус очень высокого качества, и легко разбирается при необходимости обслуживания. Комплект интерфейсов вполне достойный (хотя лично мы предпочли бы адаптер карт памяти полноразмерного формата SD), а время автономной работы по сравнению с Yoga 260 существенно увеличилось. И наконец, одним из самых весомых аргументов в пользу этой модели является экран, который является огромным шагом вперёд по сравнению с Yoga 260 и Yoga 460.
К сожалению, у экрана есть существенный недостаток: его яркость регулируется с помощью ШИМ/PWM, и низкий уровень частоты сделает мерцание заметным для пользователей с чувствительными глазами - что может полностью поставить крест на покупке. В области системы охлаждения заметны явные улучшения: как уровень нагрева, так и уровень шума стали намного меньше ужасных уровней X270. Наш ноутбук не смог полностью реализовать потенциал своего процессора, а ограничения в области объёма оперативной памяти (только 8 ГБ в WWAN-конфигурациях с модемом мобильных сетей 4G) - мягко говоря - вызывают удивление.
Отлично! Ноутбук-планшет ThinkPad Yoga 370 заслужил наше признание во многих аспектах, и по полному праву заслуживает звания лучшего из всех ThinkPad Yoga (за исключением более дорогого Yoga X1).
В целом, Yoga 370 является очень достойным 360-градусным гибридным ноутбуком-конвертером, и он предназначен в первую очередь для продуктивной работы. Мы считаем, что он полностью заслуживает внимания потенциальных покупателей. У его прямого конкурента, HP EliteBook x360, тоже есть свои преимущества (к примеру, ещё большее время автономной работы), но он дороже - и его экран более низкой яркости. Что касается Dell XPS 13 2-в-1 - это интересный вариант для тех пользователей, кому не очень критична высокая производительность, зато хотели бы работать на бесшумном устройстве без вентиляторов охлаждения. ThinkPad X1 Yoga (модель этого, 2017-го года нам только предстоит протестировать) может стать неплохим выбором для тех, кто не против заплатить более высокую цену. Его OLED-экран просто феноменального качества, что напрямую отразилось на очень высокой цене. X1 Carbon немного дешевле X1 Yoga - он будет хорошей альтернативой для тех, кому не нужен функционал 360-градусного конвертера Yoga 370, зато важен экран с антибликовым матовым покрытием.
Важное примечание: Поскольку данный ноутбук входит в группу "гибридные ноутбуки-планшеты (конвертеры)", то итоговый результат ThinkPad Yoga 370 оказался ниже отметки “Очень хорошо”. Будь он в категории офисных ноутбуков, там он вполне показал бы 89% (“Очень хорошо”).
Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100 - 06/04/2017 v6
Benjamin Herzig