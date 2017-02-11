Обзор ноутбука-планшета Lenovo ThinkPad Yoga 370

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Самыми известными брендами крупнейших производителей компьютерного оборудования помимо Moto (унаследованного при поглощении Motorola) сегодня, несомненно, являются Yoga и ThinkPad. "Moto" раньше использовали исключительно в продуктах для розничных потребителей, а Thinkpad долгие годы служил синонимом лучших бизнес-ноутбуков. Такое разделение сохранялось до 2013 года, когда Lenovo впервые представила ноутбук ThinkPad Yoga, и в котором оба этих бренда были объединены. Первая модель (12-дюймовый гибридный ноутбук-конвертер, или ноутбук-планшет) работала на процессорах Intel Haswell. Годом позже вышли модели ThinkPad Yoga 14 и ThinkPad Yoga 15. В 2016 году Lenovo вновь решила поменять названия, и представила 3 модели одного семейства: ThinkPad Yoga 260, ThinkPad Yoga 460 и намного более дорогой премиум-ноутбук ThinkPad X1 Yoga.

В этом году, с появлением нового поколения процессоров Kaby Lake, Lenovo снова переделывает структуру наименований семейства Yoga с нуля. Прислушавшись к мнению пользователей предыдущих моделей (которые жаловались, что 12.5-дюймовый экран Yoga 260 в наше время слишком мал, а в Yoga 460 - великоват), Lenovo решила сделать вполне разумную вещь: взяла и объединила обе модели Yoga в одну - названную ThinkPad Yoga 370 - и получившую 13.3-дюймовый экран. Как и раньше, её дополняет премиум-модель X1 Yoga. Вариант ThinkPad Yoga 370 предназначен для бизнес-пользователей и студентов, которые сочтут ноутбук X1 Yoga слишком дорогим.

Ноутбук, который мы будем рассматривать в этом обзоре, куплен по специальной программе Lenovo campus program, предназначенной для студентов, учителей, работников университетов и аспирантов, в рамках которой в некоторых странах ноутбуки продаются дешевле. Поэтому, несмотря на установленный процессор Core i5 и твердотельный диск 512 ГБ, он обошелся нам (в Германии) всего в 1338 евро - что считается довольно дешево. В обычных магазинах похожая модель (правда, с удорожающим конфигурацию 4G-модемом) продаётся за 1639 евро.

Практически единственным прямым конкурентом нашего героя является ноутбук-планшет HP EliteBook x360, который станет основным соперником в данном обзоре. В дополнение к нему, мы выбрали Dell XPS 13 2-в-1 (конкурента для розничного рынка), а также премиум-ноутбуки X1 Carbon (2017), X1 Yoga (2016), и прошлогоднего предшественника Yoga 370 - ThinkPad Yoga 260.