Обзор планшета-ноутбука Lenovo Yoga Book Windows

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Несколько лет назад, выпустив первые ноутбуки новой серии Yoga, Lenovo задала новый курс всей индустрии - и теперь сложно назвать производителя, среди продуктов которого не нашлось бы хотя бы одного 360-градусного гибрида, ноутбука-планшета. Сегодня Lenovo делает следующий шаг вперёд...

В новом Yoga Book - элегантно простая и необычайно тонкая конструкция. В нём сочетаются возможности как традиционного ввода текста на клавиатуре, так и рукописного письма (или рисунков) с помощью стилуса. Мы уверены, что новая уникальная конструкция впервые предложит покупателям планшетов, устройств 2-в-1 и традиционных ноутбуков качественно новое устройство, в котором возможности перечисленных устройств эволюционируют, предлагая новые сценарии использования. - сказал Джефф Мередит (Jeff Meredith), вице-президент и генеральный директор подразделения Android и Chrome Computing, Lenovo.

Его основная изюминка - возможность рукописного ввода во время письма (или рисования) на обычном листе бумаги. Теперь немедленно видно, что рисует (или пишет) ваша рука - и не требуется возить стилусом по гладкой поверхности графического планшета или 360-градусного ноутбука. Эта функция работает не с любым карандашом или детским фломастером; её нужен фирменный стилус Lenovo Real Pen (который поставляется вместе с ноутбуком - равно как и держатель для бумаги на магнитном креплении - Book Pad). Весь комплект упакован в очень плоскую, элегантную коробку, которая выглядит как две тонкие доски чёрного цвета.

Конкуренты оказались застигнуты врасплох: аналогов данному продукту нет ни у кого. Поэтому в качестве соперников данного обзора мы выбрали традиционные 2-в-1 вроде Microsoft's Surface, и гибридные 360-градусные Yoga. Популярный Microsoft Surface Pro 4 попал в первые позиции нашего списка, а сразу за ним мы разместили HP Spectre x2 12-a001ng. У обоих планшетов есть подключаемые клавиатуры, а их мощность на уровне ультрамобильных ноутбуков (Intel Core), или по крайней мере почти (Core m с твердотельным диском). Dell Latitude 11 5175/5179 и Huawei MateBook тоже подходят. У всех четырёх есть стилусы, и все они обещают высокую продуктивность работы на базе Windows. Они как бы намекают на то, что могут полностью заменить мобильные планшеты и высокопроизводительные ноутбуки/ПК.

Возможно, подход Lenovo Yoga Book удачней с точки зрения продуктивности работы? В нём со-существование со старыми форм-факторами не отрицается, обеспечивая супер мобильный "традиционный" корпус с производительностью традиционного ноутбука. В этом обзоре мы хотим рассмотреть Yoga Book буквально под микроскопом - а уж вы сможете решить, насколько удачным вышел новый продукт Lenovo Yoga Book.