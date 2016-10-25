Обзор планшета-ноутбука Lenovo Yoga Book Windows
Чертёжная доска для творцов. Недовольны тем, как работает стилус с вашем планшете? У Lenovo как раз готов инновационный подарок для творческих умов: пишите или рисуйте на бумаге, а планшет создаст точную электронную копию. Этот 10-мм планшет-ноутбук на Windows, может, и не на 100% идеален, но явно способен на большее, чем просто оцифровывать рисунки. В этом обзоре мы рассмотрим новинку буквально под микроскопом.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Несколько лет назад, выпустив первые ноутбуки новой серии Yoga, Lenovo задала новый курс всей индустрии - и теперь сложно назвать производителя, среди продуктов которого не нашлось бы хотя бы одного 360-градусного гибрида, ноутбука-планшета. Сегодня Lenovo делает следующий шаг вперёд...
В новом Yoga Book - элегантно простая и необычайно тонкая конструкция. В нём сочетаются возможности как традиционного ввода текста на клавиатуре, так и рукописного письма (или рисунков) с помощью стилуса. Мы уверены, что новая уникальная конструкция впервые предложит покупателям планшетов, устройств 2-в-1 и традиционных ноутбуков качественно новое устройство, в котором возможности перечисленных устройств эволюционируют, предлагая новые сценарии использования. - сказал Джефф Мередит (Jeff Meredith), вице-президент и генеральный директор подразделения Android и Chrome Computing, Lenovo.
Его основная изюминка - возможность рукописного ввода во время письма (или рисования) на обычном листе бумаги. Теперь немедленно видно, что рисует (или пишет) ваша рука - и не требуется возить стилусом по гладкой поверхности графического планшета или 360-градусного ноутбука. Эта функция работает не с любым карандашом или детским фломастером; её нужен фирменный стилус Lenovo Real Pen (который поставляется вместе с ноутбуком - равно как и держатель для бумаги на магнитном креплении - Book Pad). Весь комплект упакован в очень плоскую, элегантную коробку, которая выглядит как две тонкие доски чёрного цвета.
Конкуренты оказались застигнуты врасплох: аналогов данному продукту нет ни у кого. Поэтому в качестве соперников данного обзора мы выбрали традиционные 2-в-1 вроде Microsoft's Surface, и гибридные 360-градусные Yoga. Популярный Microsoft Surface Pro 4 попал в первые позиции нашего списка, а сразу за ним мы разместили HP Spectre x2 12-a001ng. У обоих планшетов есть подключаемые клавиатуры, а их мощность на уровне ультрамобильных ноутбуков (Intel Core), или по крайней мере почти (Core m с твердотельным диском). Dell Latitude 11 5175/5179 и Huawei MateBook тоже подходят. У всех четырёх есть стилусы, и все они обещают высокую продуктивность работы на базе Windows. Они как бы намекают на то, что могут полностью заменить мобильные планшеты и высокопроизводительные ноутбуки/ПК.
Возможно, подход Lenovo Yoga Book удачней с точки зрения продуктивности работы? В нём со-существование со старыми форм-факторами не отрицается, обеспечивая супер мобильный "традиционный" корпус с производительностью традиционного ноутбука. В этом обзоре мы хотим рассмотреть Yoga Book буквально под микроскопом - а уж вы сможете решить, насколько удачным вышел новый продукт Lenovo Yoga Book.
осн. камера: 8 Мп автофокус
фронт. камера: 2 Мп фиксированный фокус
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус Yoga Book создан из магниево-алюминиевого сплава, и выпускается всего в двух цветах: "Оружейный серый" и "Золотой". Как экран, так и клавиатурный блок выглядят монолитными брусками. Клавиатурный блок может работать либо тач-скрином, либо дигитайзером "creative pad". Торсионная прочность как экрана, так и клавиатурного блока - очень хорошие.
Петли (или, возможно, одна огромная петля) экрана в стиле "металлический браслет от часов", состоящая из 130 разных элементов - это первое, за что цепляется глаз. Находящиеся под давлением давят друг на друга при открытии крышки - прочность при этом образцовая. Несмотря на трение металлических элементов, мы не смогли даже теоретически представить, что в далёком будущем этой конструкции может грозить усталость металла. В конце концов, это не коробка передач, и её не нужно смазывать. В конечных позициях (примерно 0-5 градусов) петля движется без какого-либо сопротивления, а экранный и клавиатурный блоки соединяются магнитами. При этом они держатся прочно - отличный результат! Радует, что данное устройство не страдает болезнью крупных 360-градусных ноутбуков, которые открываются "как им вздумается". Примечательно, что между экранным и клавиатурным блоком нет зазоров - поскольку у них нет механической клавиатуры и резиновых выступов.
Ноутбук-планшет Yoga Book весит 695 грамм, к которым следует добавить еще 87 грамм (которые весит блок питания). Настолько лёгкого (и, главное - маленького) аналога 360-градусного ноутбука 2-в-1 на данный момент просто не существует. У ближайших конкурентов по меньшей мере 12-дюймовый экран, поэтому они больше и тяжелее. К тому же, все они - безвентиляторные, за исключением Surface Pro 4 на базе процессора Intel Core. Мы указывали устройства БЕЗ своих подключаемых клавиатур (т.е., только толщину планшетов), так что конкуренты могут показаться тоньше нашего Yoga Book. Но если посмотреть на них с подключенной клавиатурой - толщина всегда будет больше, чем у Yoga Book.
2 | Порты и коммуникации
Набор интерфейсов Yoga Book небогат: порт micro-HDMI для подключения, скажем, к прожектору (через адаптер - который не входит в комплект), а также micro-USB 2.0 для внешней периферии (через адаптер OTG в Type-A) и зарядки. Из этого следует, что при зарядке устройства от блока питания нельзя в то же самое время подключить USB диск или USB-устройство.
Наш собственный адаптер micro-USB в Type-A отказался работать с USB-флешкой, мышью или спектрофотомером. При этом читатели говорят, что обычные кабели OTG (USB OTG adapter, micro Type-B to Type-A) позволяют подключать как диски, так и периферию.
Изображение нельзя вывести на беспроводной экран, поскольку установлен беспроводной адаптер Broadcom BCM4356 Wi-Fi, который не поддерживает трансляции. Зато есть адаптер карт памяти micro-SD (карта вставляется позади порта USB). Похоже, она предназначена для расширения внутренней памяти на постоянной основе, потому что для доступа к слоту нужно использовать странный инструмент (поставляется в комплекте). Слот nano-SIM тоже находится на лотке - в случае конфигурации Yoga Book с поддержкой мобильных сетей 4G LTE. Вставить photo-SD из SLR слишком сложно, и горячая замена карт может даже повредить SIM-карту.
Коммуникации
К беспроводному адаптеру Broadcom (BCM4356 802.11ac) подключены 2 антенны, которые обеспечивают пропускную способность до 866 Мб/с (в теории). Замеры показали реальный результат в 496 Мб/с, чего на практике должно быть более чем достаточно. MateBook показал ненамного большую скорость в нашей тестовой лаборатории (роутер Linksys EA8500 на расстоянии 1 метра; подключение в AC диапазоне 5 ГГц). Результаты сложно сравнивать напрямую из-за iperf2.
Также поддерживаются Bluetooth 4.1 и (в некоторых конфигурациях) модем мобильных сетей 4G LTE. Версия Yoga Book на Windows с поддержкой сетей 4G LTE является самой дорогой конфигурацией (на момент обзора продаётся за 700 евро). Версия на Android с поддержкой сетей 4G LTE стоит 600 евро (Windows-версия без поддержки мобильных сетей стоит столько же). Самой дешёвой является конфигурация на Android без поддержки мобильных сетей, которая обойдётся в 500 евро.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps) (I219-LM)
|
455 Мбит ∼100%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps) (I219-LM)
|
496 Мбит ∼100%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
534 MBit/s ∼100%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
453 MBit/s ∼100%
3 | Камеры
В Yoga Book есть 2 камеры - фронтальная для веб-чатов (на большее она просто не годится), и основная 8 МП с авто-фокусом, для режима планшета. Она находится над клавиатурой. Основная камера делает вполне годные снимки, у которых даже есть некоторая глубина, и сбалансированные цвета.
4 | Аксессуары
Все Yoga Book поставляются с одинаковым набором аксессуаров: блок питания, стилус Real Pen, 3 наконечника с шариковыми ручками + один обычный мягкий, а также держатель для бумаги с магнитным креплением (с несколькими листами). Можно использовать любую бумагу, но для крепления в листах придётся проколоть отверстия.
5 | Устройства ввода
Клавиатура Halo
Нажатие на тач-клавиатуру откликается вибрацией и звуком щелчка (в момент, когда палец отрывается от поверхности). Подсветка клавиатуры двухуровневая, и напрямую не регулируется. Первый уровень включается во время неактивности, а второй во время первого прикосновения. К сожалению, даже если вы хотите увеличить уровень подсветки, и прикасаетесь к клавиатуре - это приведёт к вводу соответствущего символа. В таком случае лучше использовать тачпад.
Мы в целом довольны клавиатурой - её вполне достаточно для разговоров в чатах, набора имён файлов, длинных логинов, или коротких писем. Долго работать на ней утомляет, поскольку звук, эмулирующий нажатия клавиш, довольно громкий и раздражает.
Креативим со стилусом Real Pen
Когда клавиатура выключена, держатель бумаги Create Pad и стилус Real Pen дарят вам точность и контроль, к которому вы привыкли при использовании традиционной ручки и бумаги.
...именно так Lenovo описывает функцию письма на бумаге, и с этим можно согласиться. По умолчанию включается режим клавиатуры - но его можно выключить нажатием на кнопку со значком пера. Это включает режим "креативный планшет", в котором пользователь может писать и рисовать на обычной бумаге. Для этого поместите бумагу на планшет-блокнот с магнитами, откройте приложение, и можно начинать рисовать. Фотографии ниже иллюстрируют наши успехи в ArtRage.
Стилус Real Pen распознаёт 2048 уровней нажатия, что позволяет зафиксировать малейшие изменения в толщине линий. Поскольку стилус Real Pen пассивный - ему никогда не требуется зарядка. Он основан на технологии Wacom feel IT; а покрытие EMR (electromagnetic resonance) на многофункциональной клавиатуре обеспечивает работу в режиме дигитайзера реального времени.
Теперь что касается креативности: одной рукой можно писать и рисовать на бумаге, тогда как другой - выбирать инструменты, вращать изображение, изменять масштаб изображений на экране. Таким образом, многие действия теперь можно делать за один присест (тогда как раньше было необходимо несколько шагов). В этом явное преимущество Yoga Book рука, которой вы пишете (или рисуете), не загораживает экран.
Тачскрин и стилус Real Pen
У поверхности клавиатурного блока с виртуальной клавиатурой, распознающей прикосновения, есть ещё одна функция: она поддерживает ввод AnyPen, который используется и в другом планшете Lenovo, Yoga Tablet 2. Данная технология позволяет использовать любой объект (материал) в качестве стилуса. В наших тестах технология AnyPen работала не очень хорошо. Зато стилус Real Pen показал отличные результаты.
стилус Real Pen можно использовать как на экране, так и в области клавиатуры. Разумеется, для экрана нужно менять наконечник на обычный мягкий. Технология EMR позволяет распознавать разницу углов наклона стилуса в диапазоне 100 градусов, поэтому программа знает, что он должен нарисовать. Элемент шариковой ручки заменяется обычными стержнями.
6 | Дисплей
Разрешение Full HD на 10.1-дюймовом экране выражается в довольно высокой плотности пикселей (218 PPI). Изображение в режиме 1920x1080 не только смотрится очень чётко, но и сохраняет эту чёткость при просмотре с разных углов (благодаря матрице IPS). Контраст довольно высокий, благодаря низкому уровню чёрного в 0.37 Кд/м.
Мы обнаружили, для регулировки яркости экрана используется ШИМ/PWM, правда только в режиме минимальной яркости (2.5 Кд/м). Поскольку сложно представить, что кто-то будет его использовать продолжительное время, то этот феномен представляется не заслуживающим внимания.
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
nicht auslesbar, Farbgamut: 70% lt. Hersteller, , 1920x1080, 10.1
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung SDC3853, , 2736x1824, 12.3
|Dell Latitude 11 5175
YJ0MP-TV108FM, , 1920x1080, 10.8
|HP Elite x2 1012 G1
LG Philips, , 1920x1280, 12.1
|Huawei MateBook m5-6Y57
TMA 1200 Unknown Vendor, , 2160x1440, 12
|Response Times
-22%
-12%
12%
34%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
36
46
-28%
46
-28%
33.2
8%
25
31%
|Response Time Black / White *
27
31
-15%
26
4%
22.8
16%
17
37%
|PWM Frequency
50
200
|Параметры экрана
14%
-2%
-28%
-59%
|Brightness
363
392
8%
449
24%
319
-12%
425
17%
|Brightness Distribution
83
92
11%
86
4%
97
17%
80
-4%
|Уровень чёрного *
0.37
0.27
27%
0.45
-22%
0.42
-14%
0.37
-0%
|Контрастность
1032
1441
40%
1027
0%
767
-26%
1219
18%
|Colorchecker DeltaE *
3.61
3.61
-0%
4.4
-22%
6.02
-67%
11.04
-206%
|DeltaE для серого *
3.77
3.8
-1%
3.49
7%
6.29
-67%
10.45
-177%
|Гамма
2.43 99%
2.16 111%
2.55 94%
2.4 100%
2 120%
|CCT
6760 96%
5969 109%
6256 104%
7712 84%
8849 73%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
63
53.21
47.8
74
|Color Space (Percent of sRGB)
97
80.76
73.2
100
|Среднее значение
-4% / 5%
-7% / -4%
-8% / -18%
-13% / -36%
* ... меньше = лучше
Поскольку подключить спектрофотомер к USB-порту не удалось, мы не смогли откалибровать экран. Тем не менее, значения отклонений DeltaE были вполне нормальными и по умолчанию. DeltaE в 3.6 было бы лучшим результатом, но при сравнении изображений разницу было бы сложно заметить невооружённым глазом. Скриншот теста CalMAN (оттенки серого) показывает, что нет часто встречающейся синеватости. Всплески по цветам тоже в довольно узких рамках, а насыщенность немного выбивается только по красному цвету. В тесте максимальное DeltaE менее 8 обнаруживается в красно-жёлтых (оранжевых) оттенках.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|27 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 6 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 51% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|36 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 18 ms стадия 1
|↘ 18 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 25% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1402 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Углы обзора экрана Yoga Book - просто отличные, как и следовало ожидать от гибридного планшета. С какой стороны не посмотри - увидишь чёткую и высоко контрастную картинку.
7 | Производительность
Lenovo Yoga Book выпускаются исключительно с процессорами Intel Atom x5 Z8550. Объём памяти в 4 ГБ LPDDR3 также стандартный. Как и в Android-версии, она распаяна на плате. Внутренняя память 64 Гб (медленная eMMC) тоже стандартная. Поэтому конфигурации отличаются только наличием или отсутствием модема мобильных сетей 4G LTE.
Процессор Atom x5 Z8550 работает в тандеме с ожидаемо медленным чипом eMMC (хорошо, что установлено по меньшей мере 4 ГБ памяти), чего может быть достаточно для несложных офисных задач. Эта платформа не может даже близко сравниться со своими 15-ваттными братьями из семейства Intel Core. Впрочем, этого и не нужно - ведь основной задачей этого ноутбука является обеспечить максимально долгую автономность при минимально возможном нагреве.
Процессор
В сравнении заметно, что Atom существенно отстаёт от других соперников. Даже Core m3 от 54 до 144% быстрее (зависит от одно- или -многопоточных нагрузок). Это объясняет, почему конкуренты предпочитают использовать Core m (4.5 Вт) или иногда Intel Core i (15 Вт) - в случае Surface.
Производительность в Turbo режиме выдерживается нормально. Процессор держится на частоте 2.4 ГГц даже после нескольких минут. Хотя Turbo частота используется полноценно, это не очень помогает в сравнении с более производительными соперниками. Более горячие процессоры с нормой тепловыделения в 15 или 45 ВТ (Core i) работают на несколько световых лет быстрее, чем Yoga Book. Это примерно как сравнивать скорость велосипеда со скоростью Мерседеса. Зато результаты Cinebench такие же даже при работе в автономном режиме (в том числе OpenGL).
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|HP Elite x2 1012 G1
Intel Core m5-6Y54
|
111 Points ∼50% +208%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Intel Core m5-6Y54
|
107 Points ∼48% +197%
|Dell Latitude 11 5175
Intel Core m5-6Y57
|
95 Points ∼43% +164%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
88 Points ∼39% +144%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel Atom x5-Z8550
|
36 Points ∼16%
|CPU Multi 64Bit
|HP Elite x2 1012 G1
Intel Core m5-6Y54
|
255 Points ∼14% +90%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Intel Core m5-6Y54
|
232 Points ∼12% +73%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
206 Points ∼11% +54%
|Dell Latitude 11 5175
Intel Core m5-6Y57
|
171 Points ∼9% +28%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel Atom x5-Z8550
|
134 Points ∼7%
Общая производительность системы
Что можно сказать о производительности? Мнение тестов PCMark 8 и Cinebench совпадает. Другие соперники, в которых установлены более быстрые твердотельные диски, на 215% быстрее. Не только медленный процессор, но и медленный чип памяти eMMC серьёзно ограничивают производительность Yoga Book.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|HP Elite x2 1012 G1
HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G
|
3932 Points ∼60% +215%
|Dell Latitude 11 5175
HD Graphics 515, 6Y57, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
3720 Points ∼57% +198%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
|
3186 Points ∼49% +155%
|Huawei MateBook m5-6Y57
HD Graphics 515, 6Y54, SanDisk SD8SN8U256G1027
|
2721 Points ∼42% +118%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1247 Points ∼19%
|Home Score Accelerated v2
|HP Elite x2 1012 G1
HD Graphics 515, 6Y54, Liteon L8H-256V2G
|
2983 Points ∼50% +130%
|Huawei MateBook m5-6Y57
HD Graphics 515, 6Y54, SanDisk SD8SN8U256G1027
|
2717 Points ∼45% +110%
|Dell Latitude 11 5175
HD Graphics 515, 6Y57, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
2641 Points ∼44% +104%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
|
2426 Points ∼41% +87%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1296 Points ∼22%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1296 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|1247 баллов
Хранение данных
Мы уже несколько раз поругали медленный eMMC чип Samsung CWBD3R 64 ГБ, но вполне обоснованно. Тесты производительности дисков не оставляют от данного ноутбука камня на камне. По параметру скорости последовательной записи он даже медленней, чем обычные жёсткие диски! Это утверждают как CrystalDiskMark так и AS SSD (хотя второй тест завершился только частично и с ошибками).
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
64 GB eMMC Flash
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|Dell Latitude 11 5175
Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|HP Elite x2 1012 G1
Liteon L8H-256V2G
|Huawei MateBook m5-6Y57
SanDisk SD8SN8U256G1027
|CrystalDiskMark 3.0
466%
620%
715%
667%
|Write 4k QD32
13.79
149.2
982%
198.6
1340%
268.4
1846%
178.2
1192%
|Read 4k QD32
33.6
243.7
625%
243.9
626%
285
748%
269.6
702%
|Write 4k
11.56
68.02
488%
71.4
518%
90.27
681%
64.47
458%
|Read 4k
13.34
30.14
126%
30.89
132%
28.31
112%
31.83
139%
|Write 512
26.58
158.2
495%
296.8
1017%
295.7
1012%
295.2
1011%
|Read 512
102.6
313.1
205%
383.8
274%
351.7
243%
376
266%
|Write Seq
34.39
158.2
360%
296.8
763%
297.2
764%
462.1
1244%
|Read Seq
120.5
662.5
450%
472.6
292%
500.5
315%
512.3
325%
Видеоадаптер
Встроенный Intel HD Graphics 400 (Braswell) создан для максимальной экономии энергии. У него меньше исполнительных блоков и меньше частота, чем в более производительных Core m или Core i. Турбо-частота достигает 600 МГц. По уровню производительности он находится в конце списка; HD 515, встроенный в Core m, примерно на 170...190% быстрее.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
1206 Points ∼2% +189%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
1200 Points ∼2% +187%
|Dell Latitude 11 5175
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
863 Points ∼2% +106%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
781 Points ∼2% +87%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Atom x5-Z8550
|
418 Points ∼1%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
810 Points ∼2%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
797 Points ∼2%
|Dell Latitude 11 5175
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
601 Points ∼2%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
6597 Points ∼4% +169%
|HP Elite x2 1012 G1
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
6308 Points ∼4% +157%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y54
|
5638 Points ∼3% +130%
|Dell Latitude 11 5175
Intel HD Graphics 515, Intel Core m5-6Y57
|
4904 Points ∼3% +100%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Atom x5-Z8550
|
2455 Points ∼2%
|3DMark 11 Performance
|478 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|2087 баллов
Игры
У этого планшета не хватит сил не то что для современных игр (Rise of the Tomb Raider 2016), но и даже для более старых (Skyrim 2011). С другой стороны, фильмы проигрывались нормально даже в разрешении 4K (H.265). Если ограничить игры тем, что предлагается в Windows Store - это скорее всего, избавит от разочарований.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
|19.8
|9.5
|fps
|Tomb Raider (2013)
|24.8
|10.2
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|19.5
|7.8
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|5.3
|fps
8 | Нагрев и шум
Шум
В этом ноутбуке-планшете нет вентилятора, поэтому он работает полностью бесшумно.
Нагрев
Весьма низкая толщина клавиатурного блока - всего 5 мм - вероятно, должна привести к повышенному нагреву? Оказалось, что вовсе нет: максимум, что мы увидели, оказалось 42 °C в нижней части. Дело в том, что процессор сильно ограничивает производительность при высокой нагрузке: через час частота падает до 480 МГц (при номинальных 2.4 ГГц) и постоянно держится на этом уровне.
Даже при этом мы подтверждаем хорошую стабильность Yoga Book в Turbo-режиме. Даже через 120 секунд частота остаётся 2.4 ГГц (начиная с этого момента, частота начнёт снижаться). В режиме вынужденного ограничения производительности, при работе на частоте 480 ГГц, нагрев процессора составляет 84 °C. Таким образом, Yoga Book вполне способен хорошо справляться короткими периодами высоких нагрузок.
Во время нагрузочного теста видеопроцессор работает на частоте 400 МГц. Но есть и хорошие новости: частота 2.4 ГГц восстанавливается немедленно по прекращении нагрузочного теста. Результаты Cinebench оказались такими же, как и после холодного старта (R15 Multi: 133 пунктов).
9 | Акустическая система
В таком супер тонком корпусе всё-таки нашлось место для двух динамиков. Для них установлена своя утилита Dolby, которая позволяет настроить параметры звука согласно своим предпочтениям.
Динамики Dolby Atmos® обеспечат вам эффект погружения, как в кинотеатре — вы ощутите себя в эпицентре событий. - Веб-сайт Lenovo
Лично мы не смогли ощутить себя "в центре событий". Маленьким динамикам Yoga Book не хватало сил для воспроизведения низких частот. Они сильны в средних и высоких, причём последние воспроизводятся особенно детально - чего никак не ожидаешь от таких маленьких "пищалок". Даже на максимальной громкости звук не искажается.
Микрофон работает нормально - не больше и не меньше. Разговор, записанный на расстоянии от 50 до 100 см от устройства (находившегося на столе) записан с небольшим шумом, но звучал металлически. Чем больше говорящий отворачивается от ноутбука, тем сильнее металлические нотки в голосе. Двойной микрофонный массив находится в верхней кромке экрана.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
(-) | невысокий уровень макс. громкости (67 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 22.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 63% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 25% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 65% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 28% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei MateBook m5-6Y57
(-) | невысокий уровень макс. громкости (67 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (26.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 75% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 23% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 72% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 21% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
10 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Потребление энергии, естественно, меньше конкурентов (что понятно по более низкой производительности). Потребление в режимах средней и максимальной нагрузки идентично из-за того, что ноутбук вынужденно ограничивает производительность. Самым прожорливым ноутбуком из этого обзора оказался HP Elite x2 1012 G1, но у него и самый мощный процессор.
|Выкл.
|3.8 / 2.6 Вт
|Ожидание
| 2 / 4.6 / 5.7 Вт
|Нагрузка
|
11.5 / 11.5 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Z8550, HD Graphics 400 (Braswell), 64 GB eMMC Flash, IPS , 1920x1080, 10.1
|Dell Latitude 11 5175
6Y57, HD Graphics 515, Samsung PM871 MZYLN256HCHP, IPS, 1920x1080, 10.8
|HP Elite x2 1012 G1
6Y54, HD Graphics 515, Liteon L8H-256V2G, IPS, 1920x1280, 12.1
|Huawei MateBook m5-6Y57
6Y54, HD Graphics 515, SanDisk SD8SN8U256G1027, IPS, 2160x1440, 12
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
6300U, HD Graphics 520, Samsung MZFLV128 NVMe, IPS, 2736x1824, 12.3
|Энергопотребление
-30%
-92%
-128%
-89%
|В простое, мин. *
2
2.7
-35%
3.7
-85%
7.4
-270%
4.4
-120%
|В простое, сред. *
4.6
5.8
-26%
6.8
-48%
11.6
-152%
9
-96%
|В простое, макс. *
5.7
6.6
-16%
7.6
-33%
11.6
-104%
10.7
-88%
|Нагрузка, сред. *
11.5
15.2
-32%
22.5
-96%
16.8
-46%
19.6
-70%
|Нагрузка, макс. *
11.5
16.1
-40%
34.5
-200%
19.1
-66%
19.9
-73%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Lenovo обещает примерно 13 часов работы от аккумулятора (MobileMark 2007), но в нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi мы увидели всего лишь 8 часов (что вполне неплохо). Если использовать его эпизодически, то время работы в 10 должно быть вполне достижимо. Обещать 13 часов будет обманом даже на среднем уровне яркости в 150 Кд/м. 19 часов, которые мы замерили, являются чисто теоретическими - поскольку никто не будет пользоваться своим Yoga Book на минимально возможной яркости в 2.5 Кд/м (при этом экран практически чёрный). Тем не менее, некоторые сценарии использования - например, когда пользователь в основном пишет или рисует на листе бумаги, в таком случае оправдывают понижение яркости до такого уровня. Подсветка клавиатуры не отключается.
|Без нагрузки
|19час. 13мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|8час. 18мин.
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Z8550, HD Graphics 400 (Braswell), 32 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, HD Graphics 515, 38 Вт⋅ч
|Dell Latitude 11 5175
6Y57, HD Graphics 515, 35 Вт⋅ч
|HP Elite x2 1012 G1
6Y54, HD Graphics 515, 37 Вт⋅ч
|Huawei MateBook m5-6Y57
6Y54, HD Graphics 515, 33 Вт⋅ч
|Время работы
-17%
-23%
-24%
-53%
|В простое
1153
791
-31%
793
-31%
732
-37%
478
-59%
|Нагрузка и 100% яркости
138
172
130
106
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
498
488
-2%
426
-14%
443
-11%
263
-47%
|Воспр. видео H.264
411
432
За
Против
Вердикт
Рисовать, чертить, и делать записи на бумаге, с одновременной цифровой копией? Тут открывается целый простор для креатива. Yoga Book просто отправляет конкурентов в нокаут, поскольку ничего похожего (с таким количеством разношёрстных вариантов ввода) до сегодняшнего дня на рынок не выходило.
Вопрос: можно ли уже выкинуть свой ноутбук, на котором работают некоторые прожорливые приложения вроде Outlook, ведь перед нами - конвертер на Windows? Нет, не можете, поскольку Yoga Book задумывался в основном как устройства для ввода информации. На лекциях, собраниях, технических планёрках, или посещении мероприятий этот ноутбук-планшет будет чувствовать себя как рыба в воде: можно открыть Yoga Book, сделать заметку, рисунок-набросок (или что-нибудь "креативное") на бумаге, и затем сохранить его. Более ресурсоёмкие задачи в программах вроде Adobe inDesign или Photoshop придётся делать на более мощном ноутбуке или ПК.
Планшет-ноутбук Yoga Book - очень привлекательное устройство, поскольку позволяет писать или рисовать обыкновенной ручкой на настоящей бумаге, одновременно и автоматически сохраняя цифровую копию. Кроме того, он работает на полнофукциональной Windows. Пользователи могут сохранять свой креатив (или отправлять его на другие свои компьютеры для последующей обработки), либо умеренно его редактировать.
Yoga Book существенно упрощает ввод наличием концептуально новой клавиатуры, благодаря которой пользователь не ограничен только одним способом ввода.
У покупателей современных планшетов на сегодняшний день нет выбора. Ни одно из устройств 2-в-1, доступных на рынке, не предлагает такого сочетания экстремально высокой мобильности (высокое время работы, низкий вес, тоньчайший корпус), богатого выбора средств ввода (экран с поддержкой прикосновений и стилуса AnyPen, прикосновений или письмом шариковой ручкой на бумаге с помощью creative pad, клавиатура и тачпад), а также возможности использования приложений Windows (в частности, известного офисного пакета).
Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE - 25/10/2016 v5.1
Sebastian Jentsch