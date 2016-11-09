Обзор планшета-ноутбука Lenovo Yoga Book Android
Вот это планшет!!! Вернее, ноутбук... Или дигитайзер? Смотрите: отличный планшет с возможностью ввода пером. И клавиатурой! А ещё можно положить на него лист бумаги и писать (или рисовать) ручкой, и он всё оцифрует. При этом лёгкий и работает 10 часов. Звучит интересно? Ещё бы! подробности - в этом обзоре YB1-X90F.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
В последние годы Lenovo с похвальной регулярностью предлагает рынку концептуально новые устройства. Например, она разработала планшет со встроенным проектором (Yoga Tab 3 Pro), а также модульный планшет ThinkPad X1.
Новый планшет (или планшет-ноутбук?) под названием Yoga Book также вполне инновационный: вместо того, чтобы предложить пользователям унылую пристёгивающуюся клавиатуру - для этой модели Lenovo собралась с силами и разработала совершенно новую конструкцию, которая (в зависимости от задач) может служить как клавиатурой, так и тачпадом. Особо интересен стилус: его заменяемые колпачки бывают двух типов - обычный мягкий (для письма по экрану) и с авторучкой, в которой есть настоящие чернила (которыми можно писать на листе бумаги). Если положить лист бумаги на экран и что-то написать или нарисовать, то в планшете останется полная цифровая копия.
Мы уже тестировали Windows-версию планшета Yoga Book, который оказался очень приятным устройством. Вне всяких сомнений, планшеты Yoga Book - нишевые устройства, и подойдут (или даже понравятся) не каждому. Недавно Lenovo представила другую Yoga Book, которая работает на Android, и мы хотим посмотреть, что она может. Будет ли стилус работать так же хорошо, как в Windows-версии? Кого может заинтересовать этот вариант? И главное: будет ли Android-версия работать больше, чем Yoga Book с Windows 10?
Для обзора мы всегда выбираем нескольких соперников, но в этот раз задача оказалась непростой, потому что Lenovo сумела разработать по-настоящему новаторскую концепцию. Мы решили сравнивать этот планшет с Google Pixel C и iPad Pro 9.7, а также планшетом Sony Xperia Z4 (поскольку это планшет высокой ценовой категории). Мы постараемся максимально сравнить Windows-версию Yoga Book с вариантом на Android, чтобы найти как можно больше различий.
фронт. камера: 2 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
У нашего ноутбука такой же корпус, как и в Windows-модели, и можно выбрать расцветку "антрацит" или "золотую". Прочность корпуса потрясает - для его конструкции были выбраны очень стойкие материалы. Петли в стиле "металлический ремешок от часов" тоже бросаются в глаза. Они не только приятны взгляду, но и хорошо выполняют свою функцию.
Складывается ощущение, что что давить на планшет бесполезно. Тем не менее, при очень сильном нажатии, на экране появляются искажения - особенно при скручивании.
Тем, кто хочет использовать его в основном в качестве планшета, клавиатуру отсоединить всё равно не получится: она является неотъемлемой частью корпуса. Поэтому мы и назвали эту модель не планшетом, а планшетом-ноутбуком. В такой конфигурации устройство всегда весит 690 грамм, что тяжелее классических планшетов. Он тяжелее даже Google Pixel C с подключенной стандартной клавиатурой. При всём этом Lenovo Yoga Book очень просто перевозить - он намного тоньше большинства лучших ультрабуков, и хорошо помещается в сумку.
2 | Порты и коммуникации
В плане коммуникаций у Yoga Book Android одновременно есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, есть конвертеры с гораздо более обширным набором портов. А с другой, в Yoga Book есть дополнительный порт mini-HDMI, а также нормальный USB (2.0), что является редкостью для Android-планшетов. Если у него был бы ещё и порт USB Type-C, то ценность устройства взлетела бы до небес - поскольку продаётся уже большое количество док-станций с этим интерфейсом.
В нашей модели нет модема мобильных сетей (WWAN), благодаря чему конфигурация стоит примерно на 100 евро дешевле. Производительность этого модема мы уже протестировали в версии Yoga Book Windows.
В планшете есть адаптер карт microSD, для доступа к которому нужен инструмент для извлечения сим-карт. Хотя это несколько неудобно - такая процедура стала стандартной для многих планшетов и ноутбуков. Поддерживаются карты размером до 128 ГБ.
Радует, что поддерживается USB-OTG: благодаря этому можно подключать внешние USB-устройства (однако этот порт также используется для зарядки, что может вызывать конфликты). К сожалению, нет поддержки беспроводных экранов Wireless Display.
3 | Программное обеспечение
Благодаря проектам вроде "Android x86", ОС Android хорошо работает на устройствах с процессорами x86. Для того, чтобы пользоваться планшетом было удобнее, полоску меню перенесли вниз экрана (по аналогии с панелью задач Windows). Между задачами можно быстро переключаться, но пиктограммы приложений к ней не прикрепляются.
Приложения открываются в отдельных окнах, которые можно расположить рядом с друг другом (либо раскрыть во весь экран) - по аналогии с Windows. Единственным минусом стали стандартные кнопки панели меню Android (назад, домой, и список задач): значки слишком мелкие. Но даже в таком виде, панель задач очень полезна.
В этом планшете-ноутбуке Lenovo использует Android 6.0.1, куда добавлен ряд приложений. Есть 2 обучающих приложения для новых пользователей (которые невозможно прервать, если вы запустили их случайно). Также Lenovo установила офисный пакет Google Office suite и приложение ArtRage для рисунков.
4 | Коммуникации и GPS
В нашей конфигурации не было сотового модема 4G, поэтому интернетом нужно пользоваться через Wi-Fi. За него отвечает беспроводной адаптер, поддерживающий диапазоны 802.11 a/b/g/n/ac. В нашем тесте с роутером FritzBox 6490, расположенным на расстоянии 1 метра, Yoga Book Android показал хорошие результаты: приём 452 Мб/с и передача 322 Мб/с. Есть планшеты, которые способны и на большее, но для повседневной работы такие скорости вполне достойные.
Качество приёма очень хорошее: рядом с роутером планшет показывает полную шкалу приёма, и сайты открываются мгновенно. На расстоянии 10 метров (через 3 стены) уровень сигнала падает до 3/4 полосок, но веб-сайты на взгляд открываются так же быстро.
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
583 MBit/s ∼100% +29%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
452 MBit/s ∼78%
|Lenovo Yoga 510-15IKB 80VC000XGE
Radeon R7 M460, 7200U, Samsung MZYTY256HDHP (I219-LM)
|
349 MBit/s ∼60% -23%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Asus TransformerBook T302CA-FL010T
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung CM871 MZNLF128HCHP
|
480 MBit/s ∼100% +49%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
322 MBit/s ∼67%
|Lenovo Yoga 510-15IKB 80VC000XGE
Radeon R7 M460, 7200U, Samsung MZYTY256HDHP (I219-LM)
|
307 MBit/s ∼64% -5%
GPS-модуль Yoga Book Android разочаровал, потому что не получилось определить местоположение ни внутри здания, ни на открытом воздухе. То, что внутри здания определение местоположения не работает - такое часто встречается, но на открытом воздухе... это настораживает. Даже карты Google не смогли его определить, поэтому похоже, что в нашей модели попался бракованный модуль GPS.
Мы проверили GPS и в других условиях: взяли планшет на велопрогулку, вместе с профессиональным навигатором Garmin Edge 500. Хотя в этот раз GPS модуль Yoga Book видел спутники, результат был не очень точным - и устройство определило слишком мало опорных точек. Навигатор Garmin нарисовал гораздо более точный маршрут (с большим количеством точек).
В общем, на Yoga Book не стоит полагаться в качестве основного устройства для навигации.
5 | Камеры
В Yoga Book установлены 2 камеры, и для планшета они очень приличного качества. Основную камеру разрешения 8 МП нам пришлось искать целенаправленно, потому что она находится над клавиатурой Halo. Фронтальная камера (2 МП) расположена сверху экрана.
Интересно, что обе камеры делают хорошие фотографии. От фронтальной камеры не стоит ожидать чудес, поскольку разрешение и динамика довольно низкие - но фотографии получаются приличной чёткости и естественных цветов: она определённо годится для веб-чатов и конференций.
Основная камера делает сочные фотографии. У объектов видна цветная грань, а детализация отстаёт от камеры Apple iPad Pro 9.7. Но их чёткость и детализация вполне на уровне - их должно хватать для эпизодических фото. Видео записываются в разрешении 1080p (30 к/с). Экспозиция адаптируется довольно быстро, но не так хорошо, как в высококачественных камерах. В условиях хорошего освещения камера вполне годится для записи видео.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Чтобы получше изучить качество изображения, мы сделали несколько тестов в нашей лаборатории, в условиях стандартизированного освещения. Разумеется, камера не идеальна: цвета слишком яркие.
Эталонная таблица выглядит слишком мутной, и очень похоже что камера использует слишком сильную экспозицию. При увеличении фрагмента изображения, цветные квадраты выглядят зернистыми, и содержат артефакты алгоритмов сжатия.
6 | Аксессуары
В комплекте с планшетом идут кабель USB, стилус с несколькими сменными наконечниками, а также магнитная записная книжка (с листами бумаги). Кроме этого, есть инструмент для сим-карт (который нужен для слота MicroSD).
7 | Устройства ввода и интерфейс
Изюминкой этого устройства, вне всяких сомнений, является инновационная клавиатура (по совместительству - тачпад). Поскольку её концепция - без преувеличения - новаторская, то пользователю придётся привыкать к ней какое-то время. Экран - обычный тачскрин (с поддержкой прикосновений), поэтому в некоторых режимах показывается виртуальная экранная клавиатура, а в некоторых подсвечивается физическая "Halo".
В планшете установлен дигитайзер Wacom (продукты этой марки считаются одними из лучших). Стилус (под названием RealPen) работает без батареек, и его можно использовать со специальным наконечником с шариковой ручкой. К сожалению, для него не предусмотрели отдельного слота в корпусе (или держателя в аксессуаре-записной книжке, которая крепится к планшету магнитами, после чего на ней можно писать ручкой). Записная книжка позволяет пользователю при желании писать или рисовать на обычной бумаге, в то время как планшет "на лету" создаёт идентичную цифровую копию в виде изображения.
В реальной жизни это работало хорошо: тексты и диаграммы прекрасно конвертировались в цифровую форму (см. видео на YouTube - приведено ниже). Создание цифровой копии дигитайзером происходит с небольшой задержкой, но это не создаёт каких-либо неудобств.
Стилус RealPen может работать и напрямую с тачскрином, но для этого нужно заменить колпачок с шариковой ручки на мягкий наконечник. Экран поддерживает технологию "Lenovo AnyPen", которая позволяет пользователям использовать в качестве стилуса почти любой предмет - от морковки до обычной ручки. Разумеется, точность ввода при этом будет намного ниже (в зависимости от используемого объекта). Поэтому стилус RealPen или обычный палец будут самыми лучшими вариантами для ввода.
Клавиатура Halo включается и выключается автоматически, в зависимости от позиции этого 360-градусного планшета. Несмотря на то, что клавиши представляют собой всего лишь подсвеченные области стеклянной поверхности - эта экспериментальная клавиатура хорошо справляется со своей задачей. Во время печати Lenovo рекомендует новичкам в первое время смотреть на клавиатуру, чтобы привыкнуть к совершенно новой концепции, и со временем повысить скорость печати без необходимости смотреть на неё. При её использовании на экране показываются подсказки, что упрощает процесс печати. Отклик при нажатии хороший (он сопровождается вибрацией и звуком).
В качестве экранной клавиатуры используется "TouchPal", у которой есть различные варианты настроек, но её внешний вид понравится не каждому. Например, лично мы предпочитаем стандартную клавиатуру от Google, которая смотрится лучше. Заменить клавиатуру на любую другую можно в магазине приложений Google Play.
Подробнее об этих устройствах ввода можно почитать в нашем обзоре Windows-версии Yoga Book (на англ.)
8 | Дисплей
10.1-дюймовый размер экрана Yoga Book, возможно, не каждый сочтёт идеальным - для ежедневной офисной работы и повседневных дел, возможно, этого будет маловато. Но в дороге он смотрится оптимальным компромиссом между портативностью и удобством. Экран разрешения FHD очень хороший: его яркость 421 Кд/м², что даже выше, чем у Yoga Book с Windows. Распределение подсветки также более равномерное (86%), хотя ещё есть, что улучшать: на крупных цветных объектах неравномерность может быть заметна.
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
IPS, 1920x1080, 10.1
|Google Pixel C
LTPS, 2560x1800, 10.2
|Apple iPad Pro 9.7
IPS, 2048x1536, 9.7
|Sony Xperia Z4 Tablet
Triluminos display with X-Reality, 2560x1600, 10.1
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
IPS , 1920x1080, 10.1
|Параметры экрана
-16%
14%
-48%
-3%
|Brightness
421
510
21%
500
19%
457
9%
363
-14%
|Brightness Distribution
86
91
6%
93
8%
92
7%
83
-3%
|Уровень чёрного *
0.32
0.39
-22%
0.52
-63%
0.46
-44%
0.37
-16%
|Контрастность
1403
1249
-11%
1006
-28%
1024
-27%
1032
-26%
|Colorchecker DeltaE *
4.7
5.24
-11%
1.1
77%
8.69
-85%
3.61
23%
|DeltaE для серого *
4.5
7.95
-77%
1.4
69%
11.24
-150%
3.77
16%
|Гамма
2.22 108%
2.16 111%
2.11 114%
2.17 111%
2.43 99%
|CCT
7122 91%
6565 99%
6662 98%
9508 68%
6760 96%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
62.97
|Color Space (Percent of sRGB)
99.55
99
* ... меньше = лучше
Значение 0.32 Кд/м² для уровня чёрного у экрана нашего Yoga Book Android - очень низкое, что означает отличный контраст в 1,403:1. По этому показателю наш планшет снова лучше своего собрата на Windows.
Для экрана не предусмотрено возможностей настройки (ни в приложениях, ни в настройках), и в этом совершенно нет необходимости: хотя цвета немного ярковаты, - в целом изображение отличное. Объективные тесты спектрофотомером и программным комплексом CalMAN подтверждают это ощущение: есть небольшой уклон в сторону синего цвета, но намного меньше, чем у многих других планшетов. Отклонения цветов чуть выше Windows-версии Yoga Book, но в целом экраны обоих планшетов отличные (лучше их только iPad Pro 9.7).
Этот глянцевый экран хорошо бликует, поэтому на открытом воздухе его максимальной яркости хватает только-только. Датчик уровня освещения есть, и работает отлично. Проблема только с клавиатурой Halo, поскольку подсвеченные клавиши трудно разобрать под ярким светом.
Углы обзора тоже очень хорошие, и мы не заметили искажений цветов при взгляде с экстремальных углов.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|24 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 17 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 26% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|54 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 28 ms стадия 1
|↘ 26 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 84% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1402 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
9 | Производительность
Планшет работает на процессоре Intel Atom x5-Z8550 серии Airmont: у него 4 ядра x86. Его рабочий диапазон 1.44 - 2.4 ГГц, поэтому Yoga Book Android вполне способен побороться с другими планшетами. Супер быстрый (и дорогой) 9.7 по производительности выходит на первое место. В Windows-версии Yoga Book используется такой же процессор.
В тестах производительности Google Pixel C оказался на похожем уровне. На уровне ощущений можно сказать, что оба планшета работают одинаково быстро.
В качестве видеоадаптера используется медленный Intel HD Graphics (Cherry Trail).
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
168840 Points ∼92% +90%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
90568 Points ∼49% +2%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
88989 Points ∼48%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
1807 Points ∼70% +10%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1643 Points ∼64%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
1205 Points ∼47% -27%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
6127 Points ∼79% +328%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
4293 Points ∼56% +200%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1431 Points ∼19%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
4002 Points ∼82% +172%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
2735 Points ∼56% +86%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
1926 Points ∼40% +31%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1473 Points ∼30%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
22527 Points ∼33% +73%
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
16023 Points ∼23% +23%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
13056 Points ∼19%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
11189 Points ∼16% -14%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
52816 Points ∼12% +189%
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
50084 Points ∼11% +174%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
37312 Points ∼8% +104%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
18258 Points ∼4%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
40665 Points ∼21% +142%
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
34015 Points ∼17% +103%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
24566 Points ∼12% +46%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
16773 Points ∼9%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
117.1 fps ∼9% +278%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
69 fps ∼5% +123%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
54 fps ∼4% +74%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
31 fps ∼2%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
59.4 fps ∼13% +92%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
39 fps ∼9% +26%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
37 fps ∼8% +19%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
31 fps ∼7%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
51 fps ∼9% +264%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
40 fps ∼7% +186%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
26 fps ∼5% +86%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
14 fps ∼3%
|on screen Manhattan Onscreen OGL
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
35.1 fps ∼15% +134%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
22 fps ∼10% +47%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
16 fps ∼7% +7%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
15 fps ∼7%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
39.5 fps ∼9% +449%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
31 fps ∼7% +331%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
18 fps ∼4% +150%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
7.2 fps ∼2%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
26.9 fps ∼15% +284%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
13 fps ∼7% +86%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
9.4 fps ∼5% +34%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
7 fps ∼4%
|PCMark for Android - Work performance score
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
6858 Points ∼84% +52%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
4504 Points ∼55%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
4441 Points ∼55% -1%
|BaseMark OS II
|Web
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
1185 Points ∼77% +22%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
973 Points ∼63%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
884 Points ∼57% -9%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
758 Points ∼49% -22%
|Graphics
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
6485 Points ∼75% +219%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
6355 Points ∼74% +212%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
2683 Points ∼31% +32%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
2035 Points ∼24%
|Memory
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
2185 Points ∼57% +72%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1270 Points ∼33%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
954 Points ∼25% -25%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
868 Points ∼23% -32%
|System
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
6098 Points ∼93% +198%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
2724 Points ∼41% +33%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
2488 Points ∼38% +22%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
2047 Points ∼31%
|Overall
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe)
|
3181 Points ∼96% +111%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
1909 Points ∼58% +27%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1506 Points ∼46%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
1482 Points ∼45% -2%
|Geekbench 4.0
|Compute RenderScript Score
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
4357 Points ∼53%
|64 Bit Multi-Core Score
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
3118 Points ∼12%
|64 Bit Single-Core Score
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
1025 Points ∼19%
По скорости просмотра веб-сайтов Yoga Book Android не может выйти на первое место. Наш планшет находится где-то посередине, но при этом с интернетом работать комфортно. Apple iPad Pro 9.7 снова оказался быстрее.
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe) (Safari Mobile 9.0)
|
143 Points ∼1% +219%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash (Chrome 44.0.2403.133)
|
47.4 Points ∼0% +6%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash (Chrome 53)
|
44.84 Points ∼0%
|Octane V2 - Total Score
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe) (Safari Mobile 9.0)
|
19621 Points ∼40% +143%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash (Chrome 53)
|
8060 Points ∼16%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash (Chrome 39)
|
7790 Points ∼16% -3%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash (Chrome 44.0.2403.133)
|
7563 Points ∼15% -6%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash (Chrome 44.0.2403.133)
|
5533.1 ms * ∼9% -25%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash (Chrome 53)
|
4419 ms * ∼7%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash (Chrome 39)
|
4064 ms * ∼7% +8%
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe) (Safari Mobile 9.0)
|
1546.3 ms * ∼3% +65%
|WebXPRT 2015 - Overall Score
|Apple iPad Pro 9.7
A9X / PowerVR GT7xxx, A9X, Apple 256 GB (iPad Pro 9.7 NVMe) (Safari Mobile 9.0)
|
225 Points ∼39% +96%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash (Chrome 44.0.2403.133)
|
128 Points ∼22% +11%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash (Chrome 53)
|
115 Points ∼20%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash (Chrome 39)
|
93 Points ∼16% -19%
* ... меньше = лучше
По скорости копирования файлов Yoga Book Android снова находится где-то посередине. Скорости последовательной записи и чтения оказались ниже, чем у других Android-планшетов, а случайного доступа - выше.
Производительность адаптера карт памяти micro-SD (использовалась наша эталонная карта Toshiba Exceria Pro M401) аналогична: уровень нормальный, но не отличный.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
30.6 MB/s ∼35%
|Sequential Read 256KB SDCard
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
48.9 MB/s ∼51%
|Random Write 4KB
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
13.6 MB/s ∼9% +16%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
11.7 MB/s ∼8%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
10.08 MB/s ∼7% -14%
|Random Read 4KB
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
23.5 MB/s ∼14%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
20 MB/s ∼12% -15%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
19.96 MB/s ∼12% -15%
|Sequential Write 256KB
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
109.38 MB/s ∼56% +36%
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
81 MB/s ∼42% 0%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
80.6 MB/s ∼41%
|Sequential Read 256KB
|Sony Xperia Z4 Tablet
Adreno 430, 810 MSM8994, 32 GB eMMC Flash
|
256 MB/s ∼32% +79%
|Google Pixel C
Tegra X1 Maxwell GPU, X1, 64 GB eMMC Flash
|
154.29 MB/s ∼19% +8%
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
HD Graphics 400 (Braswell), Z8550, 64 GB eMMC Flash
|
143.4 MB/s ∼18%
10 | Игры
В играх на Yoga Book частота кадров не поднимется выше 30 кадров в секунду, но зато она оказалась стабильной в обеих протестированных играх: Asphalt 8: Airborne и Dead Trigger 2. Более простые игры, вроде Angry Birds, должны идти без каких-либо затруднений.
Распознавание прикосновений к экрану, а также сенсор положения пространства работали отлично.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|30 fps
|very low
|30 fps
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|30 fps
11 | Нагрев и шум
Нагрев
Радует, что поверхность планшета ни разу не оказалась некомфортно горячей. Максимальная температура составила 31.3 °C, так что планшет ощущается едва тёплым. Блок питания также комфортно прохладный.
Во время теста аккумулятора GFXBench мы смотрим, ограничивает ли планшет свою производительность в условиях высокой нагрузки. В случае данного планшета результаты плавали довольно сильно, но всегда возвращались на один и тот же уровень. Мы считаем, что благодаря относительно низкому нагреву, процессор и видеопроцессор способны полноценно работать продолжительное время даже в условиях высокой нагрузки.
12 | Акустическая система
В этом планшете Lenovo использует 2 динамика, которые расположены по бокам, справа и слева. Динамики достаточно громкие, и выдают больше баса, чем другие планшеты данного обзора. Высокие частоты хорошо сбалансированы. Предустановленная утилита Dolby позволяет поиграться с настройками звука.
К сожалению, классическая музыка страдает от чрезмерного уровня высоких частот - зато поп-музыка звучит отлично. Громкости будет достаточно, чтобы заполнить большую комнату. Речь и фильмы звучат очень хорошо.
В планшете есть 3.5-мм аудиопорт, а также Bluetooth - подключенные через них устройства обеспечивают ещё более качественный звук.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
(±) | неплохой уровень макс. громкости (79.27 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 33% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 60% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 36% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 59% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Google Pixel C
(+) | отличный уровень макс. громкости (92.79 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 28% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 53% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 21% примерно так же, 26% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 17%, средняя Δ: 23%, худший результат: 33%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 62% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple iPad Pro 9.7
(+) | отличный уровень макс. громкости (90.59 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.8% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (16.7% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 21% примерно так же, 79% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 17%, средняя Δ: 23%, худший результат: 33%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 22% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 72% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
(-) | невысокий уровень макс. громкости (67 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 22.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.8% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 63% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 12% примерно так же, 25% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 64% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 28% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Тут есть хорошие новости: планшету Yoga на Android требуется меньше энергии, чем его Windows-версии. Более того, в режиме ожидания его соперник Apple iPad Pro 9.7 потребляет больше энергии. Под нагрузкой планшету нужно 11.26 Вт, что всё-равно сравнительно мало.
В выключенном состоянии Yoga Android потребляет 0.12 Вт - это многовато. Но в целом можно ожидать, что время автономной работы при таких показателях должно быть неплохим, не так ли?
|Выкл.
|0.12 / 0.12 Вт
|Ожидание
| 2.19 / 4.3 / 4.37 Вт
|Нагрузка
|
8.62 / 11.26 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
8500 мА⋅ч
|Google Pixel C
мА⋅ч
|Apple iPad Pro 9.7
7306 мА⋅ч
|Sony Xperia Z4 Tablet
мА⋅ч
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
8500 мА⋅ч
|Энергопотребление
-4%
-26%
-13%
|В простое, мин. *
2.19
1.82
17%
1.71
22%
2
9%
|В простое, сред. *
4.3
4.26
1%
7.55
-76%
4.6
-7%
|В простое, макс. *
4.37
4.33
1%
7.62
-74%
5.7
-30%
|Нагрузка, сред. *
8.62
9.82
-14%
8.39
3%
11.5
-33%
|Нагрузка, макс. *
11.26
13.99
-24%
12.08
-7%
11.5
-2%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Совершенно верно! Время работы от аккумулятора хорошее, и даже лучше, чем у модели на Windows. В нашем реалистичном тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi он проработал целых 10 часов. Только Google Pixel C и Apple iPad Pro 9.7 смогли продержаться больше времени.
Во время наших тестов нам удалось пользоваться Yoga Book Android два дня подряд.
Полная зарядка занимает 2 часа 30 минут.
|Без нагрузки
|33час. 05мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|10час. 02мин.
|1080p-видео
|11час. 42мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 42мин.
|Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F
8500 мА⋅ч
|Google Pixel C
мА⋅ч
|Apple iPad Pro 9.7
7306 мА⋅ч
|Sony Xperia Z4 Tablet
мА⋅ч
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
8500 мА⋅ч
|Время работы
12%
2%
-8%
-30%
|В простое
1985
2090
5%
1850
-7%
2135
8%
1153
-42%
|Нагрузка и 100% яркости
222
294
32%
186
-16%
166
-25%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
602
638
6%
779
29%
525
-13%
498
-17%
|Воспр. видео H.264
702
740
5%
708
1%
705
0%
За
Против
Вердикт
Планшет-ноутбук Yoga Book нам очень понравился. Он очень хорошо работает на Android - причём в некоторых случаях даже лучше, чем на Windows. Дизайн-концепция этого устройства уникальна, а наблюдать работу экранных петель в стиле "металлический браслет от часов" - настоящее удовольствие. Подсвеченная клавиатура "Halo" не только выглядит интересно, но и хорошо справляется со своей основной задачей (единственное, надо держаться подальше от прямого солнечного света или ярких ламп, иначе вы быстро начнёте мечтать об аппаратной клавиатуре).
В качестве планшета Yoga Book отлично справляется с переводом заметок и рисунков в электронный вид. Он незаменим для профессионалов, которые постоянно работают в дороге и хотели бы иметь планшет с возможностью ввода пером (в качестве которого годится даже морковка!). В этом плане iPad Pro 9.7 не может предложить ничего подобного. Стоит отметить, что изредка планшет задумывался, и не сразу реагировал на ввод. В общем, тем, кто собирается покупать это устройство для ежедневной работы, стоит сперва присмотреться к нему получше (и перед покупкой "пощупать" как следует).
Производительность и качество экрана - вполне на уровне (но не поражают воображение); для повседневной работы их вполне достаточно. А вот для профессиональной работы с фотографиями или полиграфии экран не подходит, из-за отклонений в точности отображения цветов. Очень радует, что устройство мало нагревается и способно полноценно использовать потенциал процессора и видеопроцессора. Качественные динамики, прочный корпус и очень гибкий набор средств ввода информации делает планшето-ноутбук Lenovo Yoga Book на Android очень сбалансированным устройством.
Мы по достоинству оценили хорошее время автономной работы. Интерфейс данного планшета был адаптирован под ноутбук (полоска меню Android находится внизу экрана), что повышает удобство использования.
Практичный, функциональный, гибкий, и без неприятных сюрпризов: хотя планшет-ноутбук Yoga Book на Android необычен и не для всех - работать на нём интересно и приятно.
Если у вас нет необходимости (или желания) работать на Windows 10, мы рекомендуем пристальнее присмотреться к этой версии на Android, поскольку она опережает свой аналог на Windows по целому ряду параметров - в особенности, в плане времени автономной работы и качества экрана.
Таким образом, Lenovo предлагает уникальный инструмент для дизайнеров или информационных работников, которым нужен портативный планшет с возможностью перьевого ввода. Yoga Book можно только похвалить за отличный дизайн и приятный внешний вид - его корпус потрясающий, а дизайн экранных петель - уникален. Особенно приятно, что все эти преимущества в данном случае не нивелируются какими-либо существенными недостатками, как это часто бывает. Мы с чистым сердцем уверенно рекомендуем к покупке этот планшет Yoga Book Android.
Lenovo Yoga Book Android YB1-X90F - 09/11/2016 v5.1
Florian Wimmer