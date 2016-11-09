Обзор планшета-ноутбука Lenovo Yoga Book Android

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В последние годы Lenovo с похвальной регулярностью предлагает рынку концептуально новые устройства. Например, она разработала планшет со встроенным проектором (Yoga Tab 3 Pro), а также модульный планшет ThinkPad X1.

Новый планшет (или планшет-ноутбук?) под названием Yoga Book также вполне инновационный: вместо того, чтобы предложить пользователям унылую пристёгивающуюся клавиатуру - для этой модели Lenovo собралась с силами и разработала совершенно новую конструкцию, которая (в зависимости от задач) может служить как клавиатурой, так и тачпадом. Особо интересен стилус: его заменяемые колпачки бывают двух типов - обычный мягкий (для письма по экрану) и с авторучкой, в которой есть настоящие чернила (которыми можно писать на листе бумаги). Если положить лист бумаги на экран и что-то написать или нарисовать, то в планшете останется полная цифровая копия.

Мы уже тестировали Windows-версию планшета Yoga Book, который оказался очень приятным устройством. Вне всяких сомнений, планшеты Yoga Book - нишевые устройства, и подойдут (или даже понравятся) не каждому. Недавно Lenovo представила другую Yoga Book, которая работает на Android, и мы хотим посмотреть, что она может. Будет ли стилус работать так же хорошо, как в Windows-версии? Кого может заинтересовать этот вариант? И главное: будет ли Android-версия работать больше, чем Yoga Book с Windows 10?

Для обзора мы всегда выбираем нескольких соперников, но в этот раз задача оказалась непростой, потому что Lenovo сумела разработать по-настоящему новаторскую концепцию. Мы решили сравнивать этот планшет с Google Pixel C и iPad Pro 9.7, а также планшетом Sony Xperia Z4 (поскольку это планшет высокой ценовой категории). Мы постараемся максимально сравнить Windows-версию Yoga Book с вариантом на Android, чтобы найти как можно больше различий.