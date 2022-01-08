OmniVision наступает на пятки Samsung, анонсируя OVB0B - первый 200-мегапиксельный фотосенсор. На сегодняшний день это самое высокое разрешение для CMOS-сенсора, кроме того, у компании получилось сделать его очень маленьким

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Samsung ранее публиковала свои планы по развитию фотосенсоров, а в Интернете ходят слухи о выходе флагмана Xiaomi с 200-МП сенсором производителя. Однако, первой на эту территорию решилась ступить компания OmniVision со своим новым фотосенсором OVB0B, что был представлен в ходе выставки CES 2022. Размер фотосенсора составляет 1/1.28 дюйма, а размер каждого пикселя в матрице - 0.61 мкм: такие характеристики делают его самым маленьким фотосенсором со столь высоким разрешением.

OmniVision также утверждает, что им удалось разработать уникальное бинирование пикселей по схеме 4x4 (16 близстоящих пикселей объединяются в один), которое обеспечит размер суперкпикселей в 2.44 мкм и итоговое разрешение фото 12.5 МП. По мнению производителя, благодаря такому подходу камеры на основе данного сенсора смогут обеспечить лучшее в своем классе качество съемки видео в 4K и 2K разрешении даже при плохом освещении.

Согласно спецификациям, OVB0B также поддерживает 50-мегапиксельное видео с частотой 24 к/с, а также 8K видео с частотой 30 к/с при размере пикселей 1.22 мкм. Дополнительно для сенсора заявлена поддержка технологии PureCel Plus‑S и quad PD-автофокуса.

В свою очередь, Samsung собирается выпустить смартфон с 200-МП камерой только в 2023 году. Впрочем, OmniVision пока не уточняла когда именно её фотосенсор выйдет в продажу.