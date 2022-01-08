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CES 2022 | OmniVision анонсировала первый фотосенсор с разрешением 200 мегапикселей

OmniVision представила OVB0B - первый фотосенсор на 200 МП (Изображение: OmniVision)
OmniVision представила OVB0B - первый фотосенсор на 200 МП (Изображение: OmniVision)
OmniVision наступает на пятки Samsung, анонсируя OVB0B - первый 200-мегапиксельный фотосенсор. На сегодняшний день это самое высокое разрешение для CMOS-сенсора, кроме того, у компании получилось сделать его очень маленьким
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android камера, мотор! свежие релизы боо-оольшие смартфоны смартфоны и всё, что связано с ними
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Samsung ранее публиковала свои планы по развитию фотосенсоров, а в Интернете ходят слухи о выходе флагмана Xiaomi с 200-МП сенсором производителя. Однако, первой на эту территорию решилась ступить компания OmniVision со своим новым фотосенсором OVB0B, что был представлен в ходе выставки CES 2022. Размер фотосенсора составляет 1/1.28 дюйма, а размер каждого пикселя в матрице - 0.61 мкм: такие характеристики делают его самым маленьким фотосенсором со столь высоким разрешением.

OmniVision также утверждает, что им удалось разработать уникальное бинирование пикселей по схеме 4x4 (16 близстоящих пикселей объединяются в один), которое обеспечит размер суперкпикселей в 2.44 мкм и итоговое разрешение фото 12.5 МП. По мнению производителя, благодаря такому подходу камеры на основе данного сенсора смогут обеспечить лучшее в своем классе качество съемки видео в 4K и 2K разрешении даже при плохом освещении. 

Согласно спецификациям, OVB0B также поддерживает 50-мегапиксельное видео с частотой 24 к/с, а также 8K видео с частотой 30 к/с при размере пикселей 1.22 мкм. Дополнительно для сенсора заявлена поддержка технологии PureCel Plus‑S и quad PD-автофокуса.

В свою очередь, Samsung собирается выпустить смартфон с 200-МП камерой только в 2023 году. Впрочем, OmniVision пока не уточняла когда именно её фотосенсор выйдет в продажу.

Блок-схема Omnivision OVB0B (Изображение: Omnivision)
Блок-схема Omnivision OVB0B (Изображение: Omnivision)

Источник(и)

Omnivision

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4657 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2596 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-01- 8 (Update: 2022-01- 8)

 