Sony улучшит камеры смартфонов среднего уровня с помощью нового 100-МП фотосенсора
В прошлом году мы наблюдали рассвет 50-МП фотосенсоров для топовых камерафонов, в то время как большинство моделей среднего уровня довольствовались старыми 48-МП и 64-МП сенсорами. Однако совсем скоро смартфоны среднего уровня начнут снимать лучше.
По данным информатора Digital Chat Station, корпорация Sony вовсю трудится над новым CMOS фотосенсором серии IMX800. Для Sony это будет первый сенсор с разрешением 100 МП и разрабатывается он с оглядкой на смартфоны среднего уровня, а значит выступит прямым конкурентом Samsung HM2 (Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi K50 Pro). Не забываем, что вместе с тем корпорация разрабатывает мифический IMX900, призванный вывести мобильную фотографию на новый уровень.
Не желая отставать от конкурентов, Samsung также работает над новинками. Сообщается, что компания разрабатывает очень большой 1/1.12-дюймовый фотосенсор, что придет на смену ISOCELL GN2, который установлен в Mi 11 Ultra.