Смартфон Motorola с ДВУХСОТМЕГАПИКСЕЛЬНОЙ камерой показался на фото

Слухи о мощной новинке по имени "Frontier" ходят уже пару месяцев - и теперь у нас появилась возможность взглянуть на её 200-мегапиксельную камеру

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , Benchmark , Biotech , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , List , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Вот уже несколько месяцев, как ходят слухи о некоем "Frontier" - смартфоне, который готовят к выходу разработчики Motorola. Внутри него может оказаться преемник процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, зарядка на мощности сильно больше 100 ватт, основная камера с разрешением 200 МП и другие интересности.

Совсем недавно, двадцать восьмого марта, в социальной сети Weibo засветился (предположительно) реальный снимок этого чуда. Внешне смартфон, заснятый лишь частью, очень напоминает Xiaomi Civi тем, что крупная оптическая система главного фотосенсора (f/2.2, как показывает снимок) расположена выше и посередине относительно двух менее крупных оптических систем второстепенных сенсоров.

В данный момент для смартфонов существует два двухсотмегапиксельных фотосенсора, Samsung ISOCELL HP1 и Omnivision OVB0B. Здесь, по всей видимости, будет применён первый, его размер - 1/1.22 дюйма. В конечных снимках, сделанных на такую камеру, каждый квадрат из 16 пикселей будет округляться в один пиксель. Не удивляет упомянутое на изображении присутствие системы оптической стабилизации, ведь "Frontier" или "Frontier 22" - более точного наименования пока никто не узнал - будет дорогим смартфоном, каковым подобный функционал полностью положен и предписан.