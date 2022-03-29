Смартфон Motorola с ДВУХСОТМЕГАПИКСЕЛЬНОЙ камерой показался на фото
Вот уже несколько месяцев, как ходят слухи о некоем "Frontier" - смартфоне, который готовят к выходу разработчики Motorola. Внутри него может оказаться преемник процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, зарядка на мощности сильно больше 100 ватт, основная камера с разрешением 200 МП и другие интересности.
Совсем недавно, двадцать восьмого марта, в социальной сети Weibo засветился (предположительно) реальный снимок этого чуда. Внешне смартфон, заснятый лишь частью, очень напоминает Xiaomi Civi тем, что крупная оптическая система главного фотосенсора (f/2.2, как показывает снимок) расположена выше и посередине относительно двух менее крупных оптических систем второстепенных сенсоров.
В данный момент для смартфонов существует два двухсотмегапиксельных фотосенсора, Samsung ISOCELL HP1 и Omnivision OVB0B. Здесь, по всей видимости, будет применён первый, его размер - 1/1.22 дюйма. В конечных снимках, сделанных на такую камеру, каждый квадрат из 16 пикселей будет округляться в один пиксель. Не удивляет упомянутое на изображении присутствие системы оптической стабилизации, ведь "Frontier" или "Frontier 22" - более точного наименования пока никто не узнал - будет дорогим смартфоном, каковым подобный функционал полностью положен и предписан.
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Запись пользователя fenibook - Weibo, 28 марта 2022 года