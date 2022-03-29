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Mijia Desktop Drinking Machine подогреет не только воду, но и молоко

Новый термопот серии Mijia выглядит именно так (Изображение: Xiaomi)
Новый термопот серии Mijia выглядит именно так (Изображение: Xiaomi)
Mijia Desktop Drinking Machine Hot and Cold Version (таково полное наименование этой новинки Xiaomi) может фильтровать, охлаждать, подогревать воду, и не только
Polly Allcock, 🇺🇸 🇫🇷 ...
для умного дома гаджет

Mijia Desktop Drinking Machine Hot and Cold Version обладает тремя основными навыками - очищать, подогревать, охлаждать. По желанию владельца, четыре литра воды могут быть охлаждены до 5...15 °C. Напротив, внутренний нагревательный элемент мощностью 2.1 киловатта нагреет воду до желаемой горячей температуры (40...95 °C) за считанные секунды.

Помимо воды, аппарат сумеет подогреть и молоко.

Очистка воды, согласно заявлениям Xiaomi, осуществляется в 6 этапов и отбирает из жидкости тяжёлые металлы, осадок, бактерии (ультрафиолетовым облучением) и всё прочее из числа того, что лучше не употреблять внутрь. Фильтры рекомендуется менять раз в год.

Внутри корпуса размерами 199 на 428 на 463 миллиметра скрывается отдельная ёмкость для воды, потерявшей свежесть, объёмом 1.8 литра. Для отображения действующих настроек используется экран OLED; выбрать режим работы и изменить прочие настройки можно через приложение Mijia.

Покупателю в КНР предлагается купить этот термопот за 2299 юаней (около 34000 рублей РФ по курсу на 29 марта). После окончания акции, объявленной для тех, кто оформит заказ предварительно, цена увеличится до 2499 юаней.

Источник(и)

米家台式净饮机 冷热版 - 小米有品, дата не указана

Xiaomi Mijia Smart Dehumidifier 22L...
Polly Allcock
Автор исходного текста: Polly Allcock - Автор материалов - 155 статей на Notebookcheck c 2021 года
Мир технологий был любопытен мне всегда, сколько себя помню. С детства любила хитрые электронные штуки и пыталась понять, что, где и как устроено. Мой трудовой опыт после окончания университета включает в себя несколько финансовых, рекламных компаний, а также компаний по созданию роботизированных разработок.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2103 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Polly Allcock, 2022-03-29 (Update: 2022-03-29)

 