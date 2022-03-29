Mijia Desktop Drinking Machine подогреет не только воду, но и молоко

Mijia Desktop Drinking Machine Hot and Cold Version (таково полное наименование этой новинки Xiaomi) может фильтровать, охлаждать, подогревать воду, и не только

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Mijia Desktop Drinking Machine Hot and Cold Version обладает тремя основными навыками - очищать, подогревать, охлаждать. По желанию владельца, четыре литра воды могут быть охлаждены до 5...15 °C. Напротив, внутренний нагревательный элемент мощностью 2.1 киловатта нагреет воду до желаемой горячей температуры (40...95 °C) за считанные секунды.

Помимо воды, аппарат сумеет подогреть и молоко.

Очистка воды, согласно заявлениям Xiaomi, осуществляется в 6 этапов и отбирает из жидкости тяжёлые металлы, осадок, бактерии (ультрафиолетовым облучением) и всё прочее из числа того, что лучше не употреблять внутрь. Фильтры рекомендуется менять раз в год.

Внутри корпуса размерами 199 на 428 на 463 миллиметра скрывается отдельная ёмкость для воды, потерявшей свежесть, объёмом 1.8 литра. Для отображения действующих настроек используется экран OLED; выбрать режим работы и изменить прочие настройки можно через приложение Mijia.

Покупателю в КНР предлагается купить этот термопот за 2299 юаней (около 34000 рублей РФ по курсу на 29 марта). После окончания акции, объявленной для тех, кто оформит заказ предварительно, цена увеличится до 2499 юаней.