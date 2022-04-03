Следующая версия Android научится распознавать умные метки поблизости
Android уже показал себя лучше iOS в плане обнаружения потенциально опасных умных меток - ранее уже были случаи кражи имущества, где в слежке за пользователем как раз помогали AirTag. Впрочем, для успешного обнаружения такого вида вредительства владельцам Android-смартфонов необходимо специальное приложение. Похоже в Google внимательно следили за подобными случаями и решили разработать готовое решение.
Ресурс 9to5Google заявляет, что в новой версии Play Services (22.12.13) обнаружились упоминания Smart Tag. Исследование обнаруженных новых строчек кода говорит о том, что система будет оповещать пользователя об обнаруженных поблизости "неизвестных" метках, работающих через Bluetooth (BLE).
Также в коде есть участки, которые отвечают за распознавание типа метки; вероятно, уведомления будут отличаться в зависимости от того, что смартфон обнаружил: AirTags, Tile или же другой подобный тип устройства. Среди названий таких меток встречается неизвестная доселе модель "Finder" - возможно это грядущая умная метка от самой Google, но утверждать наверняка мы не беремся.