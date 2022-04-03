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Следующая версия Android научится распознавать умные метки поблизости

Умная метка Galaxy SmartTag (Изображение: Samsung)
Умная метка Galaxy SmartTag (Изображение: Samsung)
Умные метки интересная вещь - вроде бы и удобная, но и проблем с безопасностью и анонимностью добавляет. В Google задумались над этой задачей и, похоже, решили добавить в Android возможность оповещения об обнаружении неавторизованных меток без каких-либо приложений, на уровне системы
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Android уже показал себя лучше iOS в плане обнаружения потенциально опасных умных меток - ранее уже были случаи кражи имущества, где в слежке за пользователем как раз помогали AirTag. Впрочем, для успешного обнаружения такого вида вредительства владельцам Android-смартфонов необходимо специальное приложение. Похоже в Google внимательно следили за подобными случаями и решили разработать готовое решение.

Ресурс 9to5Google заявляет, что в новой версии Play Services (22.12.13) обнаружились упоминания Smart Tag. Исследование обнаруженных новых строчек кода говорит о том, что система будет оповещать пользователя об обнаруженных поблизости "неизвестных" метках, работающих через Bluetooth (BLE).

Также в коде есть участки, которые отвечают за распознавание типа метки; вероятно, уведомления будут отличаться в зависимости от того, что смартфон обнаружил: AirTags, Tile или же другой подобный тип устройства. Среди названий таких меток встречается неизвестная доселе модель "Finder" - возможно это грядущая умная метка от самой Google, но утверждать наверняка мы не беремся. 

Предполагаемый новый пункт в меню настроек безопасности и конфиденциальности (Изображение: 9to5Google)
Предполагаемый новый пункт в меню настроек безопасности и конфиденциальности (Изображение: 9to5Google)
 
 

Источник(и)

9to5Google

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4953 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2721 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-04- 3 (Update: 2022-04- 3)

 