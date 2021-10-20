Notebookcheck
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MacBook Air с вырезом и закруглёнными краями экрана - в середине 2022 года?

(Изображение: Jon Prosser, Ian Zelbo)
(Изображение: Jon Prosser, Ian Zelbo)
Предполагается ещё, что новинка тоже перейдёт на экран с подсветкой mini-LED
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple MacBook ARM слухи ноутбуки
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Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro вышли в свет. Теперь встают вопросы относительно того, что ждёт 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, которые не были выведены из продажи (опровергнув, тем самым, слухи о возможном возрождении 12-дюймового MacBook в этом году). Кое-какая информация касательно MacBook Air есть уже сейчас.

Предполагается, что обновлённый Air выйдет летом 2022 года с процессором Apple M2. Он будет продаваться с экраном mini-LED диагональю 13.3 дюйма, скруглённым в верхних углах, и с вырезом в середине верхней своей части. Картинки с приблизительным дизайном путешествуют по Интернету уже некоторое время - они могут оказаться далёкими от того, как будет выглядеть конечный товар, но, по крайней мере, позволяют визуально оценить то, как смотрелся бы ноутбук Apple, будучи окрашенным в сочные цвета.

Подобно iPad Air и iMac 24, следующий MacBook Air будет доступен в ярких цветах... вероятно. (Изображение: Jon Prosser, Ian Zelbo)
Подобно iPad Air и iMac 24, следующий MacBook Air будет доступен в ярких цветах... вероятно. (Изображение: Jon Prosser, Ian Zelbo)

Источник(и)

MacRumors

MacBook Air Coming in 2022 Also Rumored to Feature Notch Design - MacRumors, 17 октября 2021 года

Electronic Device Display With Extended Active Area - USPTO.report, дата не указана

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4304 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2026 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-10-20 (Update: 2021-10-20)

 