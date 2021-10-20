MacBook Air с вырезом и закруглёнными краями экрана - в середине 2022 года?
Новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro вышли в свет. Теперь встают вопросы относительно того, что ждёт 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, которые не были выведены из продажи (опровергнув, тем самым, слухи о возможном возрождении 12-дюймового MacBook в этом году). Кое-какая информация касательно MacBook Air есть уже сейчас.
Предполагается, что обновлённый Air выйдет летом 2022 года с процессором Apple M2. Он будет продаваться с экраном mini-LED диагональю 13.3 дюйма, скруглённым в верхних углах, и с вырезом в середине верхней своей части. Картинки с приблизительным дизайном путешествуют по Интернету уже некоторое время - они могут оказаться далёкими от того, как будет выглядеть конечный товар, но, по крайней мере, позволяют визуально оценить то, как смотрелся бы ноутбук Apple, будучи окрашенным в сочные цвета.
Источник(и)
MacBook Air Coming in 2022 Also Rumored to Feature Notch Design - MacRumors, 17 октября 2021 года
Electronic Device Display With Extended Active Area - USPTO.report, дата не указана