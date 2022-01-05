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CES 2022 | Nvidia представила видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti для топовых ноутбуков

Nvidia рассказала о GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti (Изображение: Nvidia)
Nvidia рассказала о GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti (Изображение: Nvidia)
Nvidia приоткрыла завесу тайны над характеристиками мобильных видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Обе из них получили по 16 ГБ видеопамяти, но другие подробности о новинках станут известны позже
Anil Ganti, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Nvidia представила самую мощную на сегодняшний день видеокарту для ноутбуков - GeForce RTX 3080 Ti. Вместе с ней компания представила и GeForce RTX 3070 Ti - решение средне-высокого уровня. Ранее в Сети уже было много утечек по поводу характеристик новинок, но Nvidia решила лишь немного приоткрыть завесу тайны и потому обнародовала не все параметры.

На данный момент все, что Nvidia решила поведать миру о GeForce RTX 3080 Ti - это ее объем видеопамяти, который составляет 16 ГБ GDDR6. Производитель утверждает, что данная мобильная видеокарта быстрее настольного монстра Titan RTX и способна выжать более 120 к/с в играх при разрешении 1440p. К сожалению, никаких других подробностей в Nvidia не раскрывают. Согласно слухам, видеокарта будет использовать 16-Гбит модули и 256-разрядную шину, что даст пропускную способность в 512 ГБ/с. Также ожидается, что ускоритель получит 7424 ядер CUDA и невиданный для ноутбуков уровень TGP 175 Вт - можно будет жарить сосиски. К слову, ноутбуки на GeForce RTX 3080 Ti поступят в продажу с 1 февраля по цене от $2499.

По поводу GeForce RTX 3070 Ti подробностей еще меньше - в Nvidia обмолвились лишь о том, что она будет в 1.7 раза быстрее GeForce RTX 2070 Super. Также производитель сообщает, что видеокарта будет способна выдавать более 100 к/с в разрешении 1440p в некоторых AAA-играх. Судя по всему, у этой карты будет 8 ГБ видеопамяти и TGP на уровне 150 Вт. Ноутбуки на базе RTX 3070 Ti также поступят в продажу начиная с 1 февраля.

Источник(и)

Nvidia

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 789 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2590 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Anil Ganti, 2022-01- 5 (Update: 2022-01- 5)

 