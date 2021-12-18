RTX 2050, MX570, MX550: Новые видеокарты NVIDIA для доступных игровых ноутбуков
NVIDIA неожиданно представила три новые видеокарты для доступных по цене игровых ноутбуков. Намёки на что-то подобное попадались нам не так давно в базе данных Geekbench; теперь же у нас есть более-менее полные характеристики новинок и дата их появления в реальных товарах на полках реальных магазинов. Весна 2022 года.
MX550 представляет собой переименованную MX450, которая, в свою очередь, использовала тот же видеопроцессор Turing TU116, что и GTX 1650. Весьма вероятно, что MX550 будет существовать в нескольких разных подверсиях с сильно разнящимися производительностью и порогом энергопотребления. Топовые подверсии должны нести 1024 ядра CUDA и 2 ГБ видеопамяти GDDR5 (возможно, GDDR6). Трассировка лучей и DLSS не поддерживаются.
Следом идёт MX570, похоже, она получит сильно урезанный видеопроцессор Ampere GA107. Для этой видеокарты (так же, как и для MX550) снова вероятно существование нескольких подверсий; известная нам располагает 2048 ядрами CUDA и 2 ГБ видеопамяти. Трассировка лучей и DLSS не поддерживаются.
Наибольшая загадка - это RTX 2050 (для ноутбука). В этой новинке должен использоваться полноценный Ampere GA107, как и в RTX 3050 (для ноутбука). Здесь будет поддержка и RT, и DLSS, но видеопамять очень ограничена - ширина у неё равна всего 64 битам. Предполагаемый объём равен 4 ГБ. RTX 3050 и RTX 3050 Ti в изданиях для ноутбука дают весьма посредственный уровень игрового быстродействия, и здесь положение дел будет ещё менее благостным. На кого, в таком случае, ориентирована эта видеокарта - не совсем понятно.
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More GeForce Laptop Choices For Gamers & Creators - NVIDIA, 17 декабря 2021 года