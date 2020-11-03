Видеокарты AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT превосходят конкурирующие модели Nvidia в играх
Последние дни прямо-таки наполнены утечками с различными тестами новой AMD RX 6800, но AMD решила дать потребителям более точное понимание о производительности своих новых ускорителей, опубликовав собственные игровые тесты всей линейки Radeon RX 6000. Благодаря этому теперь можно сравнить их возможности с представителями серии Nvidia RTX 3000.
Для тестирования видеокарт AMD использовала мощную сборку:
- ЦП - AMD Ryzen 9 5900X
- ОЗУ - 16 ГБ DDR4-3200 (двухканальный режим)
- Материнская плата - референсная платформа X570
- Версия BIOS - RQ21082B - Smart Access Memory вкл.
- Драйвер Radeon - 20.45-201013n
- Драйвер GeForce - 456.71
- ОС - Windows 10 Pro x64 19041.508
AMD ничего не упоминала о режиме Rage mode, потому мы предполагаем, что во время тестов он не использовался. Возможности видеокарт испытывались в десяти различных играх в разрешении 1440p и 4K на максимальных настройках качества графики. Судя по результатам, AMD удалось ликвидировать отставание, которое существовало во времена RDNA 1 и Turing, но мы хотим отметить, что для испытаний (вероятно) были отобраны те игры, которые показывают наилучшую производительность именно на новой архитектуре RDNA 2.
Как бы там ни было, RX 6800 XT и RX 6900 XT превосходят RTX 3090 в 1440p, а в 4K впереди оказывается только RX 6900 XT. Несмотря на то, что RX 6800 XT уступает RTX 3090 в 4K, она все же обходит RTX 3080 в данном разрешении. Тем временем, младшая RX 6800 заняла промежуточное положение между RTX 3080 и RTX 2080 Ti вне зависимости от разрешения.
Для ПК-геймеров эта новость однозначно является хорошей: впервые за долгие годы AMD удалось ликвидировать отставание от Nvidia, а значит на рынке вновь будет здоровая конкуренция.