Notebookcheck

Видеокарты AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT превосходят конкурирующие модели Nvidia в играх

Судя по первым игровым тестам, у видеокарт RX 6000 большой потенциал (Изображение: AMD)
Судя по первым игровым тестам, у видеокарт RX 6000 большой потенциал (Изображение: AMD)
AMD опубликовала результаты тестирования видеокарт RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT в играх, чтобы лучше показать потенциал RDNA 2 на фоне текущих предложений Nvidia. Судя по тестам, новинки от AMD не отстают, а иногда и превосходят модели Nvidia при использовании разрешения 1440p и 4K в играх ААА-класса.
Alex Alderson,
AMD игры компьютеры

Последние дни прямо-таки наполнены утечками с различными тестами новой AMD RX 6800, но AMD решила дать потребителям более точное понимание о производительности своих новых ускорителей, опубликовав собственные игровые тесты всей линейки Radeon RX 6000. Благодаря этому теперь можно сравнить их возможности с представителями серии Nvidia RTX 3000.

Для тестирования видеокарт AMD использовала мощную сборку:

  • ЦП - AMD Ryzen 9 5900X
  • ОЗУ - 16 ГБ DDR4-3200 (двухканальный режим)
  • Материнская плата - референсная платформа X570
  • Версия BIOS - RQ21082B - Smart Access Memory вкл.
  • Драйвер Radeon - 20.45-201013n
  • Драйвер GeForce - 456.71
  • ОС - Windows 10 Pro x64 19041.508

AMD ничего не упоминала о режиме Rage mode, потому мы предполагаем, что во время тестов он не использовался. Возможности видеокарт испытывались в десяти различных играх в разрешении 1440p и 4K на максимальных настройках качества графики. Судя по результатам, AMD удалось ликвидировать отставание, которое существовало во времена RDNA 1 и Turing, но мы хотим отметить, что для испытаний (вероятно) были отобраны те игры, которые показывают наилучшую производительность именно на новой архитектуре RDNA 2.

Как бы там ни было, RX 6800 XT и RX 6900 XT превосходят RTX 3090 в 1440p, а в 4K впереди оказывается только RX 6900 XT. Несмотря на то, что RX 6800 XT уступает RTX 3090 в 4K, она все же обходит RTX 3080 в данном разрешении. Тем временем, младшая RX 6800 заняла промежуточное положение между RTX 3080 и RTX 2080 Ti вне зависимости от разрешения.

Для ПК-геймеров эта новость однозначно является хорошей: впервые за долгие годы AMD удалось ликвидировать отставание от Nvidia, а значит на рынке вновь будет здоровая конкуренция.

(Изображение: @harukaze5719)
(Изображение: @harukaze5719)
(Изображение: @harukaze5719)
(Изображение: @harukaze5719)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)
(Изображение: AMD на Videocardz)

Источник(и)

AMD на Videocardz, r/hardware, @harukaze5719

'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 11 > Видеокарты AMD Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT превосходят конкурирующие модели Nvidia в играх
Alex Alderson, 2020-11- 3 (Update: 2020-11- 3)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 