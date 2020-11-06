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Рыночная доля AMD среди x86 процессоров в третьем квартале 2020 оказалась самой высокой за 13 лет

Сможет ли AMD отвоевать 50% долю среди настольных x86 процессоров к середине 2021? (Изображение: EnterpriseAI)
Сможет ли AMD отвоевать 50% долю среди настольных x86 процессоров к середине 2021? (Изображение: EnterpriseAI)
Рыночная доля AMD среди x86-процессоров в третьем квартале 2020 достигла 22.4%. Среди настольных процессоров этот показатель составляет 20%, а с выходом Ryzen 5000 продолжит расти до новых рекордов. Успех среди ноутбуков обуславливается мощным стартом удачных чипов Renoir, а вот на серверном рынке дела не так хороши.
Bogdan Solca,
AMD компьютеры игры ноутбуки Renoir Ryzen (Zen) Zen Zen 3 (Vermeer)

Поворотный момент для AMD настал в этом году, когда Intel анонсировала, что откладывает производство 7-нм процессоров до 2022 года. С момента выхода процессоров на архитектуре Zen в 2017 году, доля AMD итак постоянно росла, но когда основные конкуренты по сути признали свой проигрыш, цифры начали расти еще стремительнее. Подтверждением тому служит статистика от Mercury Research, согласно которой за третий квартал 2020 года рыночная доля AMD среди x86-процессоров оказалась самой большой с 2017 года.

Если верить данным Mercury Research, на третий квартал 2020 доля AMD на рынке составляет 22.4%, что на 6.3% выше соответствующего временного промежутка в прошлом году. Если говорить о настольных процессорах, то доля достигла 20.1%, что на 2.1% вше показателей 2019 года. Доля AMD продолжает расти уже 12-й квартал к ряду. Среди мобильных процессоров ситуация еще лучше: 20.2%, что на 5.5% выше, чем в прошлом году; бесспорно, такой успех является заслугой чипов Renoir. Тем не менее, на рынке серверной продукции дела AMD не так хороши: доля на сегодня составляет 6.6%, что всего на 2.3% выше, чем в прошлом году.

Стоит учесть, что вся эта статистика была составлена до выхода процессоров на архитектуре Zen 3. Судя по первым бенчмаркам, настольные чипы Ryzen 5000 превосходят Intel Comet Lake, предлагают отличное соотношение цены и производительности, а позволят увеличивать рыночную долю на протяжении двух следующих периодов. Ответом Intel на все это "безобразие" должны стать процессоры Rocket Lake, но выйдут они только в начал 2021 года, а значит праздничный сезон будет проигран конкурентам.

(Изображение: Tom's Hardware)
(Изображение: Tom's Hardware)

Источник(и)

Tom's Hardware

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Bogdan Solca, 2020-11- 6 (Update: 2020-11- 6)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 