Директор по техническому маркетингу AMD рассказал об андервольтинге и других особенностях процессоров Ryzen 5000
И хотя новые процессоры AMD Ryzen 5000 продолжают получать хвалебные отзывы от медиа по всей Сети, некоторым обзорщикам так и не удалось выяснить некоторые важные подробности о их работе. Чтобы быстро устранить возможное недопонимание, директор по техническому маркетингу Роберт Хэллок (Robert Hallock) решил ответить на все вопросы первых пользователей новых чипов.
Мы собрали самые важные ответы Хэллока ниже:
- Процессорам Ryzen 5000 Series не требуется схема электропитания. “Просто установите Windows 10 build 2004 или новее и ваша система будет работать отлично. Можно без проблем оставить активную по умолчанию схему Сбалансированная”. Он также добавил, что “возможность выбора предпочтительных ядер все еще есть и это лучший вариант для разгона, особенно при запуске нетребовательных приложений. Но теперь для нормальной работы этой функции нет необходимости выбирать какую-либо схему электропитания”.
- Процессоры поддерживают DDR4 с частотой вплоть до 4000 МГц (если у вас удачный образец). Грядущие обновления AGESA упростят этот процесс.
- Слайдер быстрого выбора производительности и энергопотребления (внизу справа на панели задач) в Windows 10 будет активен после установки драйвера чипсета.
- Для новых процессоров используется тот же контроллер памяти. Как сказал Хэллок, “все правила и параметры работы оперативной памяти Ryzen 3000 применимы к новым процессорам. Разница лишь в том, что теперь возможна работа DDR4-4000, если у вас удачный образец чипа”.
- Нужно ли обновлять AGESA на системах с предыдущими процессорами AMD? “Нет, оставайтесь на той версии BIOS, что у вас установлена”.
- Хэллок опубликовал новые слайды с соотношением напряжения и нагрева процессоров (см. ниже).
- Относительно предпочтительных частота памяти сказано следующее:
- DDR4-3600 по-прежнему является золотой серединой, хотя большая часть образцов чипов сможет работать и с DDR4-4000.
- DDR4-3600 - 3800 с низкими таймингами идеальна для разгона
- DDR-3200 все еще является хорошим вариантом, особенно если планки хорошо разгоняются
- Многие считают, что механизм precision boost является автоматическим разгоном, однако это ошибочное мнение. Для более наглядного объяснения Хэллок привел дополнительный слайд с зависимостью частоты и количества активных потоков, уточнив что разгон отдельных ядер не поддерживается.
- Где же андервольтинг? Ответ: он временно недоступен для 5000-й серии. Поддержка андервольтинга активируется в одном из следующих обновлений AGESA.
Компания AMD также опубликовала список ожидаемых нововведений, которые появятся в грядущих обновлениях AGESA:
- упомянутый выше андервольтинг
- улучшения, которые помогут более стабильно работать внутренней шине процессора на повышенной частоте 2000 МГц
- дополнительный функционал для функционирования процессора при экстремальном разгоне