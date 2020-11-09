Директор по техническому маркетингу AMD рассказал об андервольтинге и других особенностях процессоров Ryzen 5000

Помимо расширенного андервольтинга Ryzen 5000, Роберт Хэллок (Robert Hallock) рассказал и про другие особенности новых процессоров: схемы электропитания, частоты оперативной памяти, управление нагревом и напряжением, а также возможности разгона Precision Boost 2.

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И хотя новые процессоры AMD Ryzen 5000 продолжают получать хвалебные отзывы от медиа по всей Сети, некоторым обзорщикам так и не удалось выяснить некоторые важные подробности о их работе. Чтобы быстро устранить возможное недопонимание, директор по техническому маркетингу Роберт Хэллок (Robert Hallock) решил ответить на все вопросы первых пользователей новых чипов.

Мы собрали самые важные ответы Хэллока ниже:

Процессорам Ryzen 5000 Series не требуется схема электропитания. “Просто установите Windows 10 build 2004 или новее и ваша система будет работать отлично. Можно без проблем оставить активную по умолчанию схему Сбалансированная”. Он также добавил, что “возможность выбора предпочтительных ядер все еще есть и это лучший вариант для разгона, особенно при запуске нетребовательных приложений. Но теперь для нормальной работы этой функции нет необходимости выбирать какую-либо схему электропитания”. Процессоры поддерживают DDR4 с частотой вплоть до 4000 МГц (если у вас удачный образец). Грядущие обновления AGESA упростят этот процесс. Слайдер быстрого выбора производительности и энергопотребления (внизу справа на панели задач) в Windows 10 будет активен после установки драйвера чипсета. Для новых процессоров используется тот же контроллер памяти. Как сказал Хэллок, “все правила и параметры работы оперативной памяти Ryzen 3000 применимы к новым процессорам. Разница лишь в том, что теперь возможна работа DDR4-4000, если у вас удачный образец чипа”. Нужно ли обновлять AGESA на системах с предыдущими процессорами AMD? “Нет, оставайтесь на той версии BIOS, что у вас установлена”. Хэллок опубликовал новые слайды с соотношением напряжения и нагрева процессоров (см. ниже). Относительно предпочтительных частота памяти сказано следующее: DDR4-3600 по-прежнему является золотой серединой, хотя большая часть образцов чипов сможет работать и с DDR4-4000.

DDR4-3600 - 3800 с низкими таймингами идеальна для разгона

DDR-3200 все еще является хорошим вариантом, особенно если планки хорошо разгоняются Многие считают, что механизм precision boost является автоматическим разгоном, однако это ошибочное мнение. Для более наглядного объяснения Хэллок привел дополнительный слайд с зависимостью частоты и количества активных потоков, уточнив что разгон отдельных ядер не поддерживается. Где же андервольтинг? Ответ: он временно недоступен для 5000-й серии. Поддержка андервольтинга активируется в одном из следующих обновлений AGESA.

Компания AMD также опубликовала список ожидаемых нововведений, которые появятся в грядущих обновлениях AGESA: