LG разрабатывает улучшенные гибкие дисплеи

У всех гибких смартфонов на сегодняшний день есть один общий недостаток: заметное углубление в экране на месте изгиба, которое основательно портит внешний вид. Инженеры компании LG решили устранить эту проблему, разработав новый защитный слой для гибких дисплеев. Появление устройств на базе новой технологии следует ожидать в 2023 году

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Одна из неприятных особенностей актуальных гибких устройств (помимо плохой устойчивости к повреждениям) - это некрасивое углубление в месте изгиба экрана, которое не только портит внешний вид, но также ощущается тактильно, ухудшая пользовательский опыт. К счастью, в LG уже вовсю работают над новым защитным покрытием, которое существенно улучшит устойчивость к повреждениям и сделает экран ровным по всей поверхности, вне зависимости от места изгиба.

Новый материал назвали Real Folding Window и разработкой его занимается компания LG Chem (подразделение LG). Утверждается, что новый материал будет прочнее "гибкого стекла" Samsung и в целом по прочности будет соответствовать стандартному стеклу, но при этом по гибкости не будет уступать пластику. Благодаря таким свойствам гибкие дисплеи будущего не только будут идеально ровными (без углублений в месте изгиба), но и смогут выдерживать 200000 циклов открытия/закрытия, что соответствует примерно 5 годам использования.

Разрабатываемый материал представляет собой пленку на основе полиэтилентерефталата (PET) толщиной в несколько десятков микрометров с особым покрытием с обеих сторон, которое улучшает механические и температурные свойства основного материала. Сочетание таких свойств делает данную пленку идеальной для создания гибких дисплеев самых разных видов. В LG говорят, что материал Real Folding Window подойдет даже для чрезвычайно тонких сворачиваемых дисплеев.

Массовое производство устройств с новыми дисплеями должно начаться в 2022 году, но готовая продукция для потребителей попадет на рынок не раньше 2023. Вполне естественно, улучшенная защита дисплеев будет доступна не только для предполагаемых грядущих устройств LG - материал смогут использовать и другие компании для производства смартфонов, планшетов и компактных компьютеров нового поколения.