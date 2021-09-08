LG разрабатывает улучшенные гибкие дисплеи
Одна из неприятных особенностей актуальных гибких устройств (помимо плохой устойчивости к повреждениям) - это некрасивое углубление в месте изгиба экрана, которое не только портит внешний вид, но также ощущается тактильно, ухудшая пользовательский опыт. К счастью, в LG уже вовсю работают над новым защитным покрытием, которое существенно улучшит устойчивость к повреждениям и сделает экран ровным по всей поверхности, вне зависимости от места изгиба.
Новый материал назвали Real Folding Window и разработкой его занимается компания LG Chem (подразделение LG). Утверждается, что новый материал будет прочнее "гибкого стекла" Samsung и в целом по прочности будет соответствовать стандартному стеклу, но при этом по гибкости не будет уступать пластику. Благодаря таким свойствам гибкие дисплеи будущего не только будут идеально ровными (без углублений в месте изгиба), но и смогут выдерживать 200000 циклов открытия/закрытия, что соответствует примерно 5 годам использования.
Разрабатываемый материал представляет собой пленку на основе полиэтилентерефталата (PET) толщиной в несколько десятков микрометров с особым покрытием с обеих сторон, которое улучшает механические и температурные свойства основного материала. Сочетание таких свойств делает данную пленку идеальной для создания гибких дисплеев самых разных видов. В LG говорят, что материал Real Folding Window подойдет даже для чрезвычайно тонких сворачиваемых дисплеев.
Массовое производство устройств с новыми дисплеями должно начаться в 2022 году, но готовая продукция для потребителей попадет на рынок не раньше 2023. Вполне естественно, улучшенная защита дисплеев будет доступна не только для предполагаемых грядущих устройств LG - материал смогут использовать и другие компании для производства смартфонов, планшетов и компактных компьютеров нового поколения.