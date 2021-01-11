CES 2021 | LG представила пять ноутбуков Gram и из них лишь один весит меньше 1 килограмма
Несмотря на изначальное позиционирование серии Gram, сразу четыре новинки из пяти далеко запрыгивают за килограммовую черту. Повезло только Gram 14 14Z90P.
Все пять ноутбуков оснащены 15-ваттовыми процессорами Intel Core i5 и i7 архитектуры Tiger Lake, а также экранами IPS в соотношении 16:10. В плане диагонали предлагается две 14-дюймовые модели (в классическом и в конвертируемом корпусе), две 16-дюймовые модели (классическая и конвертируемая) плюс одна 17-дюймовая (классическая). Конвертируемые версии, их точные имена - 14T90P и 16T90P, раскрываются на 360 градусов, предлагаются в эксклюзивном зелёном цвете и поддерживают сенсорный ввод через экран (в том числе совместимы со стилусами Wacom). Но, вот незадача, эти два ноутбука почти наверняка будут продаваться исключительно в Корее.
Все пятеро оснащены двумя внутренними площадками для SSD, плюс поддержкой Thunderbolt. Ёмкость аккумулятора в двух 14-дюймовых моделях равна 72 Вт-ч, в остальных трёх 80 Вт-ч. Оперативной памяти предлагается 8 ГБ или 16 ГБ. Сведений о цене нет. В России ноутбуки LG сегодня присутствуют лишь на сером рынке, и вряд ли новое поколение изменит ситуацию.