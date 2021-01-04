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Процессоры Comet Lake не получат поддержки PCIe 4.0 даже после прихода чипсета Z590

Изображение: Intel
Судя по информации с сайтов производителей материнских плат, чипсет Z590 будет совместим с PCIe 4.0 только в паре с процессором Rocket Lake. Уже существующие модели Comet Lake на новых платах будут ограничены режимом PCIe 3.0
Arjun Krishna Lal, 🇺🇸
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По данным наших коллег из WCCF Tech, почти пришедшие материнские платы премиум-класса на чипсете Z590 будут поддерживать PCI-Express 4.0 исключительно в паре с будущими процессорами Rocket Lake. Несмотря на одинаковый сокет, модели архитектуры Сomet Lake (десятитысячные Core i3/i5/i7/i9) при установке на новые платы будут работать лишь в режиме PCI-Express 3.0, то есть, с вдвое меньшей пропускной способностью на линию. Для подключения видеокарты это не так важно, уже четырёх линий PCI-Express 3.0 (пропускная способность = 3.9 ГБ/с) совершенно хватает для корректной работы любой GeForce RTX в любом разрешении. Но вот с точки зрения хранения данных удар будет ощутим. Самые дорогие и шустрые SSD сейчас используют именно PCI-Express 4.0.

Источник(и)

WCCFTech

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Arjun Krishna Lal, 2021-01- 4 (Update: 2021-01- 4)
Arjun Krishna Lal
Editor of the original article: Arjun Krishna Lal - News Editor
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 