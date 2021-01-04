Процессоры Comet Lake не получат поддержки PCIe 4.0 даже после прихода чипсета Z590
По данным наших коллег из WCCF Tech, почти пришедшие материнские платы премиум-класса на чипсете Z590 будут поддерживать PCI-Express 4.0 исключительно в паре с будущими процессорами Rocket Lake. Несмотря на одинаковый сокет, модели архитектуры Сomet Lake (десятитысячные Core i3/i5/i7/i9) при установке на новые платы будут работать лишь в режиме PCI-Express 3.0, то есть, с вдвое меньшей пропускной способностью на линию. Для подключения видеокарты это не так важно, уже четырёх линий PCI-Express 3.0 (пропускная способность = 3.9 ГБ/с) совершенно хватает для корректной работы любой GeForce RTX в любом разрешении. Но вот с точки зрения хранения данных удар будет ощутим. Самые дорогие и шустрые SSD сейчас используют именно PCI-Express 4.0.