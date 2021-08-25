Предварительные тесты: чипсет Exynos 2200 с графикой AMD mRDNA превосходит Apple A14 Bionic
Samsung во всю работает над новым мощным чипсетом для грядущей флагманской серии смартфонов Galaxy S22, выход которой намечен на следующий год. Согласно предварительным утечкам, новый чип - Exynos 2200 - будет оснащен эксклюзивной встроенной графикой от AMD на базе архитектуры RDNA2. Вчера в Сети появились первые результаты тестов инженерного образца данного чипсета и надо сказать, что показатели очень обнадеживающие.
Так, в тесте Manhattan 3.1 чип Exynos 2200 выдал 170.7 к/с, в то время как A14 Bionic обеспечивает 120 к/с. Превосходство чипсета Samsung сохраняется и в тесте Aztec Normal где результат составил 121.4 к/с против 79.9 к/с у A14. В более требовательном режиме (Aztec High), Exynos 2200 выдал 51.5 к/с, а A14 Bionic - 30 к/с.
Как видим, разница составляет примерно 45% в пользу грядущего Exynos 2200. По данным источника, опубликовавшего данную информацию в Twitter, эти тесты проводились месяцем ранее с использованием бета-версии драйверов от AMD, потому показатели финальной версии могут отличаться. В любом случае, видеть столь высокие возможности у инженерного образца с неоптимизированными драйверами отрадно - похоже новый Exynos будет действительно мощным.
A14 reference— Tron ❂ (@FrontTron) August 24, 2021
Manhattan 3.1: 120 fps
Aztec normal: 79.9 fps
Aztec high: 30 fps