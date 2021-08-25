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Предварительные тесты: чипсет Exynos 2200 с графикой AMD mRDNA превосходит Apple A14 Bionic

Первые бенчмарки Exynos 2200 радуют (Изображение: Samsung)
Первые бенчмарки Exynos 2200 радуют (Изображение: Samsung)
Грядущая флагманская линейка Samsung Galaxy S22 получит инновационный чипсет Exynos 2200 с мощной встроенной графикой AMD mRDNA. В Сети всплыли первые тесты инженерного образца будущего чипсета, которые говорят о превосходстве над Apple A14 Bionic
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷
AMD Android Apple GPU Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними
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Samsung во всю работает над новым мощным чипсетом для грядущей флагманской серии смартфонов Galaxy S22, выход которой намечен на следующий год. Согласно предварительным утечкам, новый чип - Exynos 2200 - будет оснащен эксклюзивной встроенной графикой от AMD на базе архитектуры RDNA2. Вчера в Сети появились первые результаты тестов инженерного образца данного чипсета и надо сказать, что показатели очень обнадеживающие.

Так, в тесте Manhattan 3.1 чип Exynos 2200 выдал 170.7 к/с, в то время как A14 Bionic обеспечивает 120 к/с. Превосходство чипсета Samsung сохраняется и в тесте Aztec Normal где результат составил 121.4 к/с против 79.9 к/с у A14. В более требовательном режиме (Aztec High), Exynos 2200 выдал 51.5 к/с, а A14 Bionic - 30 к/с.

Как видим, разница составляет примерно 45% в пользу грядущего Exynos 2200. По данным источника, опубликовавшего данную информацию в Twitter, эти тесты проводились месяцем ранее с использованием бета-версии драйверов от AMD, потому показатели финальной версии могут отличаться. В любом случае, видеть столь высокие возможности у инженерного образца с неоптимизированными драйверами отрадно - похоже новый Exynos будет действительно мощным.

Источник(и)

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 1927 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2437 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-08-25 (Update: 2021-08-25)

 