Мы попробовали заряжать смартфон исключительно от солнечной батареи. Что получилось?
Производитель аксессуаров Choetech предоставил на наше тестирование своё складное зарядное устройство, использующее солнечный свет как источник энергии. Номинально оно обеспечивает 22 ватта. Мы использовали его несколько дней и в итоге остались несколько растеряны по поводу того, насколько всё это применимо к реальной жизни.
Начинаем с хорошего. Это зарядное устройство сделано качественно, оно состоит из складного нейлонового корпуса, внутри которого ждут своего часа четыре солнечные панели. Их можно разместить где угодно и как угодно, чтобы собирать максимум света. Никаких кнопок, настроек или инструкций, достаточно развернуть и пользоваться.
Теперь всё остальное. Зарядка выполняется очень, очень медленно. В тёплый и солнечный калифорнийский день Huawei Mate 10 Pro, подключённый к тестируемому аксессуару на 2 часа, зарядился с 11% до 16%. Самый обычный порт USB 3.0 у ноутбука за тот же период времени доводит уровень заряда с 11% до 79%. В общем, выбраться за город и заряжать свою электронику исключительно от солнечной энергии будет не так просто, как хотелось бы.
Помимо того, можем пожаловаться на вес. Свежий 11-дюймовый iPad Pro (2021), и тот весит на 100 грамм меньше этого ЗУ.
Про заявленные 22 ватта выходной мощи отметим, что она разбита на два полноразмерных порта USB, один 5 В и 2.1 А, второй 5 В и 2.4 А. В самых идеальных условиях максимум, который получит подключённый смартфон или планшет - это 12 Вт. Второму останется не более 10.
Как нам кажется, такой аксессуар было бы неплохо использовать в паре с самым обычным внешним аккумулятором. Можно постепенно заряжать внешний аккумулятор от солнечных батарей в течение дня, чтобы вечером или ночью подключать уже к нему свои смартфоны, планшеты и всё другое.
Стоимость этого ЗУ составляет $59 или около 4400 российских рублей при переводе по актуальному валютному курсу.
- Макс. выход: 5 В/2.1 А и 5 В/2.4 А
- Суммарная мощность: 22 Вт
- Размеры в раскрытом виде: 820 на 245 на 3 мм
- Размеры в закрытом виде: 245 на 160 на 30 мм
- Вес: 587 грамм