Мы попробовали заряжать смартфон исключительно от солнечной батареи. Что получилось?

+5% за два часа, и это в солнечный день. Портативная солнечная батарея от Choetech может стать дополнением к большому внешнему аккумулятору, которое спасёт в непредвиденный случай

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Производитель аксессуаров Choetech предоставил на наше тестирование своё складное зарядное устройство, использующее солнечный свет как источник энергии. Номинально оно обеспечивает 22 ватта. Мы использовали его несколько дней и в итоге остались несколько растеряны по поводу того, насколько всё это применимо к реальной жизни.

Начинаем с хорошего. Это зарядное устройство сделано качественно, оно состоит из складного нейлонового корпуса, внутри которого ждут своего часа четыре солнечные панели. Их можно разместить где угодно и как угодно, чтобы собирать максимум света. Никаких кнопок, настроек или инструкций, достаточно развернуть и пользоваться.

Теперь всё остальное. Зарядка выполняется очень, очень медленно. В тёплый и солнечный калифорнийский день Huawei Mate 10 Pro, подключённый к тестируемому аксессуару на 2 часа, зарядился с 11% до 16%. Самый обычный порт USB 3.0 у ноутбука за тот же период времени доводит уровень заряда с 11% до 79%. В общем, выбраться за город и заряжать свою электронику исключительно от солнечной энергии будет не так просто, как хотелось бы.