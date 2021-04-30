Notebookcheck

Ноутбуки с Radeon RX 6000 должны появиться в мае-июне

Лиза Су говорит, что задержки мобильных Radeon 6000 не будет (Изображение: AMD)
Лиза Су говорит, что задержки мобильных Radeon 6000 не будет (Изображение: AMD)
Предполагается скорый выход RX 6600M, RX 6700M и RX 6800M
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD ноутбуки GPU бизнес

Найти в магазине шеститысячные Radeon для настольных компьютеров - не проблема, при этом мобильных версий этих видеокарт в реальных ноутбуках пока так и не видно, а запасы ноутбуков с пятитысячными Radeon практически иссякли. Виновата мировая нехватка чипов, изготовленных на современном производстве, вроде 5-нанометрового? Скорее всего. Так или иначе, сигнал из самого верха AMD утверждает чётко - до конца первой половины 2021 года мобильные Radeon RX 6000 поступят в продажу.

В настоящий момент предполагается существование Radeon RX 6600M, RX 6700M и RX 6800M. Возможно, RX 6600M будет потреблять в пределах 50....100 ватт, то есть, это будет карта уровня старших GeForce GTX или начальных GeForce RTX.

Про RX 6800M предполагается, что она будет использовать видеопроцессор Navi 22, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и порог энергопотребления 145 ватт.

Возможно, дополнительные подробности станут известны в ходе Computex 2021, первый день этого события состоится 1 июня.

Источник(и)

Anandtech

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Senor Staff Writer - @aldersonaj - 3417 статей на Notebookcheck c 2018 года
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 1954 статей на Notebookcheck c 2005 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2021-04-30 (Update: 2021-04-30)

 