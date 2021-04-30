Ноутбуки с Radeon RX 6000 должны появиться в мае-июне

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Найти в магазине шеститысячные Radeon для настольных компьютеров - не проблема, при этом мобильных версий этих видеокарт в реальных ноутбуках пока так и не видно, а запасы ноутбуков с пятитысячными Radeon практически иссякли. Виновата мировая нехватка чипов, изготовленных на современном производстве, вроде 5-нанометрового? Скорее всего. Так или иначе, сигнал из самого верха AMD утверждает чётко - до конца первой половины 2021 года мобильные Radeon RX 6000 поступят в продажу.

В настоящий момент предполагается существование Radeon RX 6600M, RX 6700M и RX 6800M. Возможно, RX 6600M будет потреблять в пределах 50....100 ватт, то есть, это будет карта уровня старших GeForce GTX или начальных GeForce RTX.

Про RX 6800M предполагается, что она будет использовать видеопроцессор Navi 22, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 и порог энергопотребления 145 ватт.

Возможно, дополнительные подробности станут известны в ходе Computex 2021, первый день этого события состоится 1 июня.