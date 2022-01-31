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Galaxy S22 все-таки выйдет в двух версиях: на базе Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1

Как обычно: в Европе Samsung будет официально продавать только версию на Exynos (Изображение: LetsGoDigital)
Как обычно: в Европе Samsung будет официально продавать только версию на Exynos (Изображение: LetsGoDigital)
Утекшие в Сеть промо-материалы Samsung поведали о региональных версиях Galaxy S22. Вкратце: все по старому - как и предшественники, смартфон будет доступен со Snapdragon и Exynos. К сожалению, ранние догадки о единой версии на Snapdragon 8 Gen 1 не подтвердились
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android ARM Galaxy S смартфоны и всё, что связано с ними бизнес
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Совсем скоро - 9 февраля 2022 - пройдет презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S22. Утечек о характеристиках новинок в Сети сейчас очень много, но самая свежая из них поведала кое-что более важное: региональную доступность моделей на Snapdragon  8 Gen 1 и Exynos 2200.

"Правильные" модели на базе Snapdragon 8 Gen 1 будут доступны в Северной Америке, Китае, Японии, Южной и Восточной Азии, Латинской Америке и - вполне естественно - дома в Южной Корее. В свою очередь, официальные продажи моделей на Exynos 2200 стартуют в Европе, СНГ, Юго-западной Азии, а также на Среднем Востоке и в Африке.

К слову, данный список уже всплывал ранее, как утечка из свежей прошивки одного из устройств. Впрочем, на этот раз информацию можно считать точной, ведь она взята из утекшей видео-презентации Galaxy S22.

Жаль это констатировать, но предыдущие догадки о том, что линейка Galaxy S22 будет доступна на базе Snapdragon 8 Gen 1 по всему миру (или большей его части) не подтвердились.

Источник(и)

Dohyun Kim, KFC Simp

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2143 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2634 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-01-31 (Update: 2022-01-31)

 