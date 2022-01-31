Galaxy S22 все-таки выйдет в двух версиях: на базе Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1

Утекшие в Сеть промо-материалы Samsung поведали о региональных версиях Galaxy S22. Вкратце: все по старому - как и предшественники, смартфон будет доступен со Snapdragon и Exynos. К сожалению, ранние догадки о единой версии на Snapdragon 8 Gen 1 не подтвердились

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Совсем скоро - 9 февраля 2022 - пройдет презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S22. Утечек о характеристиках новинок в Сети сейчас очень много, но самая свежая из них поведала кое-что более важное: региональную доступность моделей на Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200.

"Правильные" модели на базе Snapdragon 8 Gen 1 будут доступны в Северной Америке, Китае, Японии, Южной и Восточной Азии, Латинской Америке и - вполне естественно - дома в Южной Корее. В свою очередь, официальные продажи моделей на Exynos 2200 стартуют в Европе, СНГ, Юго-западной Азии, а также на Среднем Востоке и в Африке.

К слову, данный список уже всплывал ранее, как утечка из свежей прошивки одного из устройств. Впрочем, на этот раз информацию можно считать точной, ведь она взята из утекшей видео-презентации Galaxy S22.