Galaxy S22 все-таки выйдет в двух версиях: на базе Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1
Совсем скоро - 9 февраля 2022 - пройдет презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S22. Утечек о характеристиках новинок в Сети сейчас очень много, но самая свежая из них поведала кое-что более важное: региональную доступность моделей на Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200.
"Правильные" модели на базе Snapdragon 8 Gen 1 будут доступны в Северной Америке, Китае, Японии, Южной и Восточной Азии, Латинской Америке и - вполне естественно - дома в Южной Корее. В свою очередь, официальные продажи моделей на Exynos 2200 стартуют в Европе, СНГ, Юго-западной Азии, а также на Среднем Востоке и в Африке.
К слову, данный список уже всплывал ранее, как утечка из свежей прошивки одного из устройств. Впрочем, на этот раз информацию можно считать точной, ведь она взята из утекшей видео-презентации Galaxy S22.
Жаль это констатировать, но предыдущие догадки о том, что линейка Galaxy S22 будет доступна на базе Snapdragon 8 Gen 1 по всему миру (или большей его части) не подтвердились.
Now you know the chip availablity answer is... https://t.co/8wmnNCsmL5 pic.twitter.com/nIHjzmb2rx— KFC Simp (@chunvn8888) January 29, 2022