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Теперь Unisoc производит больше процессоров для смартфонов, чем Samsung

Unisoc может вскоре обойти Apple по числу производимых процессоров (Изображение: Unisoc)
Unisoc может вскоре обойти Apple по числу производимых процессоров (Изображение: Unisoc)
MediaTek остаётся лидером по поставкам ARM-процессоров, зато у Qualcomm видны большие успехи в мире чипов, дружных с 5G
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android Apple iPhone смартфоны и всё, что связано с ними планшеты
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Тайваньская компания MediaTek продолжает держаться за первое место - быть главным производителем процессоров для смартфонов в мире, по данным источников сегодняшней новости. (Данные относятся к последней четверти 2021 года.) Qualcomm стремительно приближается: Доля американского разработчика ARM-процессоров ныне оценивается в 30%, против 33% у лидера.

На растущие успехи Qualcomm влияют как удачные флагманские разработки, вроде Snapdragon 8 Gen 1, так и большая популярность их микросхем с поддержкой 5G.

Unisoc же за год, прошедший между концом 2020 и концом 2021 года, поднялась от четырёхпроцентной доли рынка до 11%, тем самым обойдя Samsung and HiSilicon.

Qualcomm приближается к первому месту (Изображение: Counterpoint)
Qualcomm приближается к первому месту (Изображение: Counterpoint)
Что касается мира 5G, потребители предпочитают Qualcomm - на фоне отсутствия Huawei и иных реальных альтернатив (Изображение: Counterpoint)
Что касается мира 5G, потребители предпочитают Qualcomm - на фоне отсутствия Huawei и иных реальных альтернатив (Изображение: Counterpoint)

Источник(и)

Qualcomm Gains Share in Smartphone AP/SoC Shipments in Q4 2021; MediaTek Continues to Lead - Counterpoint, 24 февраля 2022 года

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Apple запатентовала компьютер, встр...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4835 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2082 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-02-27 (Update: 2022-02-27)

 