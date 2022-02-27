Теперь Unisoc производит больше процессоров для смартфонов, чем Samsung
Тайваньская компания MediaTek продолжает держаться за первое место - быть главным производителем процессоров для смартфонов в мире, по данным источников сегодняшней новости. (Данные относятся к последней четверти 2021 года.) Qualcomm стремительно приближается: Доля американского разработчика ARM-процессоров ныне оценивается в 30%, против 33% у лидера.
На растущие успехи Qualcomm влияют как удачные флагманские разработки, вроде Snapdragon 8 Gen 1, так и большая популярность их микросхем с поддержкой 5G.
Unisoc же за год, прошедший между концом 2020 и концом 2021 года, поднялась от четырёхпроцентной доли рынка до 11%, тем самым обойдя Samsung and HiSilicon.
Источник(и)
Qualcomm Gains Share in Smartphone AP/SoC Shipments in Q4 2021; MediaTek Continues to Lead - Counterpoint, 24 февраля 2022 года