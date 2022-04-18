ZTE тизерит космический смартфон с подэкранной камерой третьего поколения
ZTE стала первопроходцем в области применения подэкранной камеры, которая дебютировала в смартфоне Axon 20 задолго до того, как подобную технологию освоили Samsung и Xiaomi (Galaxy Z Fold3 и Mix 4). Судя по новейшим утечкам, производитель уже готов представить камеру третьего поколения.
Грядущий флагман Axon 40 появился на необычном тизере, который явно намекает на наличие подэкранной камеры и - соответственно - полноценного дисплея без вырезов и отверстий. Дополнительно известный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что в новостном выпуске Xinhuanet о китайской космической миссии Shenzhou 13 смартфон ZTE Axon 40 использовался для связи студии и 3 астронавтов на станции. Надо сказать, что это очень оригинальная реклама смартфона - ни один бренд ранее до такого не додумался.
Судя по картинке тизера, дисплей грядущей новинки будет обладать изогнутыми краями, но более интригующим является другой факт - похоже, мы дожили до времен, когда космические миссии спонсируются производителями потребительской электроники.
Официальный релиз ZTE Axon 40 должен состояться до конца апреля.