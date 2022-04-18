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ZTE тизерит космический смартфон с подэкранной камерой третьего поколения

Axon 40 - футуристический смартфон (Изображение: ZTE)
Axon 40 - футуристический смартфон (Изображение: ZTE)
Последние утечки указывают на скорый выход смартфонов серии ZTE Axon 40, а также применение китайским производителем усовершенствованной подэкранной камеры. Неожиданностью стало другое - грядущие флагманы ZTE стали частью китайской космической миссии
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android из Китая слухи смартфоны и всё, что связано с ними сенсорный

ZTE стала первопроходцем в области применения подэкранной камеры, которая дебютировала в смартфоне Axon 20 задолго до того, как подобную технологию освоили Samsung и Xiaomi (Galaxy Z Fold3 и Mix 4). Судя по новейшим утечкам, производитель уже готов представить камеру третьего поколения.

Грядущий флагман Axon 40 появился на необычном тизере, который явно намекает на наличие подэкранной камеры и - соответственно - полноценного дисплея без вырезов и отверстий. Дополнительно известный информатор Digital Chat Station сообщил о том, что в новостном выпуске Xinhuanet о китайской космической миссии Shenzhou 13 смартфон ZTE Axon 40 использовался для связи студии и 3 астронавтов на станции. Надо сказать, что это очень оригинальная реклама смартфона - ни один бренд ранее до такого не додумался.

Судя по картинке тизера, дисплей грядущей новинки будет обладать изогнутыми краями, но более интригующим является другой факт - похоже, мы дожили до времен, когда космические миссии спонсируются производителями потребительской электроники.

Официальный релиз ZTE Axon 40 должен состояться до конца апреля.

Тизер ZTE Axon 40 (Изображение: ZTE в Weibo)
Тизер ZTE Axon 40 (Изображение: ZTE в Weibo)
ZTE Axon 40 - официальный смартфон миссии Shenzhou 13 (Изображение: ZTE, Digital Chat Station в Weibo)
ZTE Axon 40 - официальный смартфон миссии Shenzhou 13 (Изображение: ZTE, Digital Chat Station в Weibo)

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 5009 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2738 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2022-04-18 (Update: 2022-04-18)