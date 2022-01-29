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"iPhone 13 на Android" уже можно купить всего за несколько тысяч рублей

Gionee G13 Pro (Изображение: Gionee)
Gionee G13 Pro (Изображение: Gionee)
Gionee G13 Pro, как понятно с первой же картинки, очень хочет, чтобы его считали - ну, если не ровней iPhone 13, то, по меньшей мере, первым заместителем. Смартфон оценён в весьма разумные деньги: От 529 юаней, или 6 с половиной тысяч ₽
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
из Китая iPhone свежие релизы смартфоны и всё, что связано с ними Софт сенсорный
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Смартфоны iPhone были, есть и будут популярными - в том числе, в Китае. Не удивительно, что время от времени в той стране появляются компании, предлагающие свои смартфоны в очень сходном с разработанным Apple дизайне, хотя за сильно меньшую сумму денег.

Новая разработка от бренда Gionee, в самом деле, выглядит весьма похожей на iPhone 13 - кстати, вот наше тестирование этого смартфона - с её прямыми, не скошенными боковыми гранями и основной камерой с двумя сенсорами, поставленными в квадрате по диагонали.

Основная камера даёт разрешение до 13 мегапикселей, и, вероятно, не совсем тот же уровень качества фотографий и видеозаписей, что привыкли видеть пользователи исходных Apple iPhone. На экране есть знакомый вырез, но, увы, без знакомых сенсоров распознавания черт лица. Сам экран при чуть бóльшей диагонали, чем у оригинала - 6.26 против 6.1 дюйма - выполнен по технологии IPS, а не OLED. Процессор, Unisoc Tiger T310, скооперирован с 4 ГБ оперативной памяти.

Зарядка выполняется через USB-C, заявленная ёмкость аккумулятора равна 3.5 ампер-часам. В прошивке нашлось место для Huawei Mobile Services и не нашлось места для Google Mobile Services.

За версию с 32 ГБ памяти хотят менее 7 тысяч рублей. Предлагаемые цвета корпуса - золото, фиолетовый, синий, серый.

В 2014 году мы уже рассказывали о нескольких клонах популярных смартфонов; очевидно, сей бизнес не собирается выходить из моды.

Отличие этих смартфонов от Apple iPhone, пусть и формальное - красная кнопка питания (Изображение: Gionee)
Отличие этих смартфонов от Apple iPhone, пусть и формальное - красная кнопка питания (Изображение: Gionee)
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Razer Blade 15 и Blade 17 теперь до...
Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4735 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2069 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Deirdre O'Donnell, 2022-01-29 (Update: 2022-01-29)

 