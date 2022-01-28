25 февраля станет ясно, нужно ли тратить деньги на Steam Deck

Задержавшийся релиз игровой приставки от Valve, наконец-то, состоится в конце февраля. Тогда же мы увидим и первые реальные обзоры этой приставки. Но купить её смогут далеко не все желающие

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На днях в Valve объявили - время ожидания закончилось. 25 числа следующего месяца тем, кто оформлял (уже довольно давно) предварительный заказ, на почту вышлют предложение наконец-то заплатить недостающую часть стоимости консоли. Двадцать восьмого февраля они должны начать рассылать Steam Deck по миру - в том же порядке, в котором были оформлены предварительные заявки. Первые получатели, таким образом, смогут запустить первую игру на своём приобретении уже в самом начале марта.

С момента высылки e-mail у получателя будет всего 72 часа, чтобы сделать заказ. Пока не ясно, когда другие люди - которые не оформляли предварительную покупку - смогут купить себе Steam Deck. Зато, по крайней мере, к тому моменту будет больше ясности, нужно это делать, или нет. Потому, что 25 февраля запрет Valve на публикацию полных обзоров Steam Deck будет снят.

Несколько из наших сотрудников оформляли предварительный заказ эту приставку; постараемся опубликовать её обзор при первой возможности.