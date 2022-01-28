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25 февраля станет ясно, нужно ли тратить деньги на Steam Deck

После долгого ожидания: Приставка от Steam наконец-то поедет к своим покупателям (Изображение: Valve)
После долгого ожидания: Приставка от Steam наконец-то поедет к своим покупателям (Изображение: Valve)
Задержавшийся релиз игровой приставки от Valve, наконец-то, состоится в конце февраля. Тогда же мы увидим и первые реальные обзоры этой приставки. Но купить её смогут далеко не все желающие
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Linux / Unix игры и всё, что связано с ними гаджет
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На днях в Valve объявили - время ожидания закончилось. 25 числа следующего месяца тем, кто оформлял (уже довольно давно) предварительный заказ, на почту вышлют предложение наконец-то заплатить недостающую часть стоимости консоли. Двадцать восьмого февраля они должны начать рассылать Steam Deck по миру - в том же порядке, в котором были оформлены предварительные заявки. Первые получатели, таким образом, смогут запустить первую игру на своём приобретении уже в самом начале марта.

С момента высылки e-mail у получателя будет всего 72 часа, чтобы сделать заказ. Пока не ясно, когда другие люди - которые не оформляли предварительную покупку - смогут купить себе Steam Deck. Зато, по крайней мере, к тому моменту будет больше ясности, нужно это делать, или нет. Потому, что 25 февраля запрет Valve на публикацию полных обзоров Steam Deck будет снят.

Несколько из наших сотрудников оформляли предварительный заказ эту приставку; постараемся опубликовать её обзор при первой возможности.

Источник(и)

Steam Deck Launching February 25th - Steam News, 26 января 2022 года

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4972 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2069 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Alex Alderson, 2022-01-28 (Update: 2022-01-29)

 